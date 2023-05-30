Зараз саме в Україні вирішується, чи збережеться цивілізованість та свобода, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців увечері 30 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Зараз саме в Україні – на нашій землі, у нашому небі – вирішується, чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті. Вирішується нами разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками і партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає!

І звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам. Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Авдіївський напрямок, Бахмут, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. Дякую всім, хто захищає наші позиції на Луганщині та на Харківщині. Дякую кожному і кожній, хто захищає Запоріжжя, Херсонщину. Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють.

Наші бригади, які готові йти вперед. Наша розвідка. Наші Сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла".

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