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Зараз саме в Україні вирішується, чи збережеться цивілізованість та свобода, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців увечері 30 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Зараз саме в Україні – на нашій землі, у нашому небі – вирішується, чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті. Вирішується нами разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками і партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає!

І звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам. Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Авдіївський напрямок, Бахмут, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. Дякую всім, хто захищає наші позиції на Луганщині та на Харківщині. Дякую кожному і кожній, хто захищає Запоріжжя, Херсонщину. Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють.

Наші бригади, які готові йти вперед. Наша розвідка. Наші Сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+29
Не з вашій зеленій клікі про цивілізованість говорити! Як не зрадник, то ворюга, як не ворюга - то сволота, як не сволота, то ідіот.
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30.05.2023 22:28
+21
хто розмінував Чонгар?
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30.05.2023 22:26
+21
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30.05.2023 22:28
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читай як "чи збережеться корупція і вседозволенність риг народу"
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30.05.2023 22:26 Відповісти
А шо то за шнурок самий менший?
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30.05.2023 23:27 Відповісти
То єрмака шнурок.
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31.05.2023 06:43 Відповісти
хто розмінував Чонгар?
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30.05.2023 22:26 Відповісти
Порошенко, хто ж ще
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30.05.2023 22:28 Відповісти
А можна й так - хто замінував Чонгар?
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30.05.2023 22:31 Відповісти
шо за провокативне порохоботське питання?
ви шо, не дивитесь "марафон" та високоінтелектуальне "байрактар-шоу"???
спитайте у будь-якого адепта "владімірссанича" і він вам розповість, що:

- замінував Чонгар - зеленський (поки не бачив єрмак)
- донецький аеропорт обороняв - зеленський (в адіночку, між канцертамі в мацквє)
- Нептуни та Стугни будував - зеленський (власноруч, ночами)
- Томос здобув - зеленський (а порохоботи називали його "термосом")
- Безвіз для українців здобув - зеленський (але порохоботи, как всєгда, потом всьо іскавєркалі)
- хто називав Україну "нємєцкой порноактрісой"? - пєрєадєтий в зєлєнскава порохобот
- хто збиткувався зі сцени над гаслом "Слава Україні!" - пєрєадєтий в зєлєнскава порохобот
- хто підписав формулу Штайнмаєра 1 жовтня 2019, навіть її не читаючи? - па нєчьотним чіслам - владімірссанич нє чітатєль, владімірссанич пісатєль ... шо сєкрєтрь прочітал, то владімірссанич і падпісал.

Ну шо, порохоботи, нєт у вас мєтодов протів вовкі-Галабародькі ...
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30.05.2023 23:19 Відповісти
)))
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30.05.2023 23:52 Відповісти
вперше в світі.
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30.05.2023 22:27 Відповісти
А Варшава, Берлин, Париж если что - сразу сдадутся?
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30.05.2023 22:27 Відповісти
Не з вашій зеленій клікі про цивілізованість говорити! Як не зрадник, то ворюга, як не ворюга - то сволота, як не сволота, то ідіот.
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30.05.2023 22:28 Відповісти
Правильно називати - зелений кагал, а не кліка!
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31.05.2023 05:32 Відповісти
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30.05.2023 22:28 Відповісти
ну як куди? он дєпутат тарахтій їздить на Рейндж Ровєр за 7 мільйонів!
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30.05.2023 22:31 Відповісти
І для цього тобі, моніка зєлєнскі краще б з'є...ся з країни назавжди
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30.05.2023 22:29 Відповісти
Від ворога відбиваємось -- а своі гниди .
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30.05.2023 22:29 Відповісти
Щоб ти вже з'їв щоб зайвого не говорив !
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30.05.2023 22:29 Відповісти
З березня минулого року Зе-відосики не дивлюся, тільки можу прочитати тут. Не подобається він мені)
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30.05.2023 22:31 Відповісти
А хапуги нагорі самозаріжуться чи за ними прийти по війні?
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30.05.2023 22:32 Відповісти
Ви про яку таку свободу ..? В системі координат "свавілля політиків + безвихідь народу" зловживань уникнути практично неможливо. Логічна для війни повнота влади перетворюється в лихо, коли війна минає. А війна, яка не призводить до демократії, вважається програною всередині.
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30.05.2023 22:34 Відповісти
Ага, особливо з вашим зелени кодлом
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30.05.2023 22:37 Відповісти
" В судді Тандира забрали аналізи примусово.

Треба було так зробити в 2019 на стадіоні, скільки б життів врятували!
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30.05.2023 22:43 Відповісти
Кордони для чоловіків на виїзд закриті, телеканали забоковані! Про яку свободу оте зелене стерво говорить?
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30.05.2023 22:43 Відповісти
"І саме зараз Україна знову перебуває у стадії вибору між класичною та маніпуляційною демократією. Від того, яка модель переможе, залежить саме майбутнє держави, її здатність стати ******** країною чи довготривала маргіналізація, вічне "застрягання" між Заходом та навіть вже не Росією, а, як це не парадоксально це зараз прозвучить - між Заходом і Туреччиною".

Віталій Портников.
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30.05.2023 22:45 Відповісти
Держава хоче взяти інтернет під контроль, як у Росії. Про цю свободу каже зе.
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30.05.2023 22:46 Відповісти
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30.05.2023 22:53 Відповісти
Як погано, що народ киданули в тому сенсі, що цих презов обирають на 5 років . Максимум три роки і все!!
І взагалі ніяконо "воєнного стану" в Україні немає. Все це розводняк. Гніда -Зелупська хоче в Україні винищити населення , чухнуть в Біробіджан.
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30.05.2023 22:53 Відповісти
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30.05.2023 22:53 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3421729/***************************************************************************************************
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30.05.2023 22:55 Відповісти
Ну да, Украина же демократическая страна, даже самая главная демократическая в мире.
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30.05.2023 23:01 Відповісти
Демократія назначати люстрованих чиновників, тих хто має родичів з рашистськимі паспортами, таріфи підвищувати "на раз- два", надати закупку озброєння тим, хто сп+++ив гроші, Зеля, це - дерьмократия.
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30.05.2023 23:09 Відповісти
Зараз ... вирішується чи збережеться цивілізованість та свобода, - Зеленський
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Я бы еще добавил: "Коррупция и беззаконие"
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30.05.2023 23:10 Відповісти
В Україні зараз є свобода?
Хибащо свобода від грошей та громадянських прав.

Де свобода ЗМІ?
Де політична свобода?
Де незалежність гілок влади?

ЗЄ вибубував систему тотожну тому, що збудувало ***** на Роісє та Лука у Білорусі.
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30.05.2023 23:14 Відповісти
На манежі зеленого цирку Боневтік Вперший дякула.
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30.05.2023 23:31 Відповісти
В цирку виступи з хижаками заборонили. А хто буде замість них.
Мабуть блюзнарі та специ артшоу.
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31.05.2023 00:22 Відповісти
Та мені пох на твої пафосні висери ні про що. Одне точно вже зрозуміло, після війни сядите всі - якщо пощастить.
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31.05.2023 00:26 Відповісти
ЗЕля, а проблемы "цивілізованності та свободи" у тебя решают ФСБешные КРОТЫ и бывшие РЫГИ и после этого ты хочешь сказать, что ты не €БНУТЫЙ????
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31.05.2023 00:52 Відповісти
Ишак,ты о какой свободе говоришь? Свобода от рпботы,медобслуживания,образования? Открой границы,карлуша,пусть выедут те,кто не хочет умирать за твое шапито!
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31.05.2023 06:35 Відповісти
"Слуга народу" Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів.
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31.05.2023 06:54 Відповісти
Усіх зі святом!

за 1 кВт 2.88!
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31.05.2023 06:57 Відповісти
Андрей Ермак - регент и/или крот? // №491 - Юрий Швец
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31.05.2023 07:44 Відповісти
Згідно конституції України, записування вечірніх відосіків не є обов'язковим президента України. Тому треба гнати в шию цього пройдисвіта, який займається хєрньою на робочому місці
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31.05.2023 08:16 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ котрий охороняв ЗАЕС в лютому 2022р. ?
Хто знає ?
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31.05.2023 08:21 Відповісти
 
 