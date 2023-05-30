Зараз саме в Україні вирішується, чи збережеться цивілізованість та свобода, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців увечері 30 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Зараз саме в Україні – на нашій землі, у нашому небі – вирішується, чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті. Вирішується нами разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками і партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає!
І звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам. Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Авдіївський напрямок, Бахмут, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. Дякую всім, хто захищає наші позиції на Луганщині та на Харківщині. Дякую кожному і кожній, хто захищає Запоріжжя, Херсонщину. Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють.
Наші бригади, які готові йти вперед. Наша розвідка. Наші Сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла".
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ви шо, не дивитесь "марафон" та високоінтелектуальне "байрактар-шоу"???
спитайте у будь-якого адепта "владімірссанича" і він вам розповість, що:
- замінував Чонгар - зеленський (поки не бачив єрмак)
- донецький аеропорт обороняв - зеленський (в адіночку, між канцертамі в мацквє)
- Нептуни та Стугни будував - зеленський (власноруч, ночами)
- Томос здобув - зеленський (а порохоботи називали його "термосом")
- Безвіз для українців здобув - зеленський (але порохоботи, как всєгда, потом всьо іскавєркалі)
- хто називав Україну "нємєцкой порноактрісой"? - пєрєадєтий в зєлєнскава порохобот
- хто збиткувався зі сцени над гаслом "Слава Україні!" - пєрєадєтий в зєлєнскава порохобот
- хто підписав формулу Штайнмаєра 1 жовтня 2019, навіть її не читаючи? - па нєчьотним чіслам - владімірссанич нє чітатєль, владімірссанич пісатєль ... шо сєкрєтрь прочітал, то владімірссанич і падпісал.
Ну шо, порохоботи, нєт у вас мєтодов протів вовкі-Галабародькі ...
Треба було так зробити в 2019 на стадіоні, скільки б життів врятували!
Віталій Портников.
І взагалі ніяконо "воєнного стану" в Україні немає. Все це розводняк. Гніда -Зелупська хоче в Україні винищити населення , чухнуть в Біробіджан.
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Я бы еще добавил: "Коррупция и беззаконие"
Хибащо свобода від грошей та громадянських прав.
Де свобода ЗМІ?
Де політична свобода?
Де незалежність гілок влади?
ЗЄ вибубував систему тотожну тому, що збудувало ***** на Роісє та Лука у Білорусі.
Мабуть блюзнарі та специ артшоу.
за 1 кВт 2.88!
Хто знає ?