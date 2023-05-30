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Потужний вибух на межі кордонів України, Білорусі та Росії. ВIДЕО

Підірвано українську дорогу біля "трьох сестер" у місці, де з’єднуються Україна (Чернігівська область), Білорусь (Гомельська область) та Росія (Брянська область).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент вибуху опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми, уродженець України Діденко, закликав знищити українську ідентичність. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7930) вибух (4455) росія (65162) Україна (5891)


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Топ коментарі
+56
розійшлися дороги України з сусідами лайном.
осталася Україна - і два **************** "брата"-підараса...
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30.05.2023 23:41
+36
сподіваюся, після цього, вони від нас відʼєбуться назавжди
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30.05.2023 23:41
+31
скрепы лопнули...
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30.05.2023 23:38
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30.05.2023 23:37 Відповісти
так вот почему у пригожинских петухов "снарядный голод" был ?
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31.05.2023 01:46 Відповісти
скрепы лопнули...
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30.05.2023 23:38 Відповісти
Відео з помийки РусВесна.
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30.05.2023 23:39 Відповісти
сподіваюся, після цього, вони від нас відʼєбуться назавжди
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30.05.2023 23:41 Відповісти
бред собачий ..
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31.05.2023 01:47 Відповісти
типу "не сестра ти нам більше"? чи що це за флешмоб?
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30.05.2023 23:39 Відповісти
Руzzкий хероический летчик с бодуна бомбу уронил?
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30.05.2023 23:40 Відповісти
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30.05.2023 23:43 Відповісти
это месть бородатого ******* за то что по москве увалили, а еще он обосрался от лютой ненависти.

когда у этих обезьян выработается рефлекс, что каждый раз после атаки - будет прилетать на рублевку - сделают шаг доброй воли, как обычно.
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31.05.2023 01:31 Відповісти
а разве он "москвич" ?
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31.05.2023 01:42 Відповісти
ну канешна ! коренной ! там все такие ! в красных мокасинах и кепках FBI ))))
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31.05.2023 02:10 Відповісти
Ви б спочатку вивчили історію розвинених країн (хоча б базову лінію), ніж писати такий бред. Війни завжди були, режими, аристократія завжди змінювалися. Про які роки мова?

Напевно, ви навіть не маєте базового уявлення про ведення бізнесу Ніяка здорова людина не буде переривати щось на таку кількість часу.

Є така річ, як об'єктивність та здоровий глузд. Звичайно, якщо ви хочете, то можете обдрочитися пропагандою з ТБ і йти далі сапати город)
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31.05.2023 21:21 Відповісти
розійшлися дороги України з сусідами лайном.
осталася Україна - і два **************** "брата"-підараса...
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30.05.2023 23:41 Відповісти
Москалі братами ніколи й не були, а ось білоруси звичайно не слабенько обісрались.
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31.05.2023 01:00 Відповісти
Лучше бить сиротой чем иметь такую родню, как Парашка и ***********.
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31.05.2023 07:10 Відповісти
Фіноугри злегка розбавлені тюрками такі собі родичі південним слов'янам
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31.05.2023 09:08 Відповісти
доволі символічно, так
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30.05.2023 23:43 Відповісти
то кацапи роблять драму - "ах ти нас не любишь, то ми підемо і втопимося"
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30.05.2023 23:46 Відповісти
Підірвали кацапи. Вони чекали вибуху і почали зйомку до того як бахнуло.
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30.05.2023 23:47 Відповісти
до речі, підірвали якось коряво! якщо подивитися розкадровку, то там підрив узбічч
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30.05.2023 23:50 Відповісти
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30.05.2023 23:53 Відповісти
Труба водостока под дорогой 100%.
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31.05.2023 00:54 Відповісти
ви з неї пьете?
перекіпятіть не пробували?
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31.05.2023 02:26 Відповісти
лопнула что ли?
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31.05.2023 08:49 Відповісти
саме так і без претензій...
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31.05.2023 02:25 Відповісти
Хорошая вебкамера. Высоко стоит. Удачно сняла. Повезло!
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30.05.2023 23:48 Відповісти
********* та рашка йдуть на йух
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30.05.2023 23:48 Відповісти
Це типу символічний підрив .. на хуі ,, ,,браття,,
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30.05.2023 23:49 Відповісти
Чергова мстя від московитів *****!!
Щоб вас гнидоту, і сира земля не прийняла!!!
Чекайте, падлюки, Свято наближається!!!
Але Кока-Колу, не усі питимуть з вас!
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30.05.2023 23:49 Відповісти
Все,кацапи! Дороги в Україну нема...Забудьте...
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30.05.2023 23:49 Відповісти
обидно! да! кушать не могу!
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30.05.2023 23:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI&list=PLDoDkpIEPt_S8uj-hmfHEICOuXQNTAOQM&index=27
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30.05.2023 23:54 Відповісти
Найух таких "сестер", просто найух.
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30.05.2023 23:56 Відповісти
І стогне, і плаче вкраїнська земля-
Убий москаля! Убий москаля!!!
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30.05.2023 23:57 Відповісти
Цей віршований рядок народився в моїй голові рік тому, коли я дізнався про смерть моїх троюрідних братів . Вони проживали в селищі Бобрик, що недалеко від Броварів. Коля і Віталій Король.Обидва були цивільними, і потрапили під окупацію рашистів в березні 2022 року . Обох стратили рашисти при відступі з області, разом з іншими мирними жителями села. В одному підвалі були знайдені шість вбитих мешканців села Бобрик (Шевченко во) .
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31.05.2023 01:10 Відповісти
Співчуваємо ...(((
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31.05.2023 16:44 Відповісти
прально, ібо не*у й 🙄
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31.05.2023 00:09 Відповісти
"Дружби народів" салют!
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31.05.2023 00:12 Відповісти
чому гнус "трьохсестринський" не підірвали? нудить, до риготи, від нього по всій Україні.
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31.05.2023 00:21 Відповісти
На черзі міст з вигрібної ями до українського Криму.
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31.05.2023 00:43 Відповісти
Карпікив побило... БілоруССія це де? Білорусь не ворог, ще просто спить... Хоча й погані сни бачить.
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31.05.2023 00:59 Відповісти
взрыв не на нашей территории, уже за ленточкой. Теперь кацапы будут по своему дебилизору показывать для повышения градуса рашизма населения кацапстана.
Если бы мы хотели символично это сделать, то подорвали бы нахрен лживый фаллический монумент на клумбе.
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31.05.2023 01:12 Відповісти
Пытаюсь найти логику в подрыве. Тщетно.
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31.05.2023 02:18 Відповісти
удар по скрепі, а заодно і по зайвої хромосомі....
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31.05.2023 02:22 Відповісти
проводИте параллели со взрывами в ихних волгодонсках. Выше уже написал - для повышения градуса рашизма населения кацапстана.
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31.05.2023 02:23 Відповісти
Ок, допустим, но зачем подрывать, даже не саму дорогу, а водосток? Как это повлияет на повышение градуса рашизма? Единственное, что может поднять и зашкалить сей градус - это ковровая бомбардировка всех ликёро-водочных заводов в этих областях кацапстана. Остальное - безотносительно.
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31.05.2023 02:54 Відповісти
не ищите логику в мыслительном процессе этих антропофагов. Там простой механизм поднятия рашистской истерии, достаточно показать картинку со взрывом и упомянуть Украину.
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31.05.2023 03:02 Відповісти
Їм просто влом було вибухівку в бетон встромляти, в водосток легше покласти, для ватоголових і так зійде ))
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31.05.2023 09:15 Відповісти
Ти читав неуважно - підірвана УКРАЇНСЬКА дорога Та й по логіці так буть повинно - пам"ятник - на роздоріжжі Підрив - на під"їзді до нього За роздоріжжям одна дорога йде наліво - в Білорусь а друга - направо - в Росію
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31.05.2023 04:24 Відповісти
я не читал - я там был. На самом деле, то что видно на этом видео - это нейтральная территория этого трипойнта. От точки взрыва до нашего пропускного пункта метров 500 или 600, может больше, сейчас уже не вспомню. От монумента до росийского перехода на пару сотен метров меньше. Так что назвать это украинской дорогой можно только с большой натяжкой. Скорее правильно назвать дорогой, которая ведет к украинскому пограничному переходу.
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31.05.2023 05:09 Відповісти
Я там не був Однак дивися сам
1) Пам"ятник - "географічна точка" сходу трьох кордонів
2) Вона сама - "нейтральна" територія яка юридично не належить нікому
3) Від цієї точки в бік українського КПП веде одна дорога Тобто юридично вона "нейтральна" але по суті - "український відрізок дороги яка проходить по нейтральній території"
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31.05.2023 05:28 Відповісти
украинского в том месте только облицовка на монументе )) Она из Крыма.
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31.05.2023 07:47 Відповісти
Там не в пам"ятнику справа Можливо, то була недолуга спроба запобігти "Грайворону" Адже "легіонери" під"їхали до Грайворонського КПП прямо по трасі Наші свої дороги з боку Росії та БРСР перерізали ровами та "їжаками" з бетонними блоками ще рік тому - ще тоді, коли витіснили кацапів зі своєї території А кацапи з свого боку своїх трас не чіпали - тільки виставили міни на польових дорогах От кацапи після "Грайворонської НП" і "спохватилися" - вирішили створить штучну перешкоду
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31.05.2023 07:57 Відповісти
РДК там заходить не будут - им на это не дадут санкций. Слишком близко граница с Белоруссией, и во избежание эксцессов с залетом туда каких-либо боеприпасов, ближе чем в направлении Климово подобных операций ждать не стоит.
Воронку на обочине трудно считать каким либо препятствием. Думаю, это было сделано для повышения антиукраинского психоза среди определённой части населения рф и Белоруссии, как очередной повод для информационной операции.
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31.05.2023 08:31 Відповісти
Ну я ж сказав - "недолуга спроба" Розумні люди з Росії давно повтікали Залишилися "упороті" та "пройдисвіти" з "кар"єристами" Саме вони "рулять бидлом"
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31.05.2023 08:51 Відповісти
Логіки не бачу Ні з нашого боку ні з боку кацапів чи білорусів Ну - поколупали дорогу Так яму можна засипать парою самоскидів піску чи грунту І асфальт покласти за кілька годин Хто підірвав і для чого підірвали - чорт його зна
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31.05.2023 04:18 Відповісти
Символично.
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31.05.2023 06:12 Відповісти
Ну і що це означає?
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31.05.2023 06:45 Відповісти
Теперь что,леопарды на моцкву не пойдут?
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31.05.2023 07:12 Відповісти
Та де... Ви не розумієте. То була кацапська "свєрхточная ракєта", типу тих, що падали на Білгородщині. У американців ракети малої точності, всього +/- 0.5 м, а у кацапів точність в мільйон разів більша: +/- 500 км.
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31.05.2023 08:22 Відповісти
Млять! Вы первоисточник видели?

https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ

а на приведенном видео что написано?

**********

а что такое это виоенкоры?

Операция Z: Военкоры Русской Весны

1 301 199 subscribers

Добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты Русской Весны (rusvesna.su) действуют в боевых порядках войск на Донбассе, Украине и САР, получая информацию из самых горячих точек https://t.me/************* @*************

И как расийские военкоры сняли подрыв украинской дороги?

Думай-те!
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31.05.2023 10:26 Відповісти
Це нічого не означає
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31.05.2023 14:22 Відповісти
 
 