Потужний вибух на межі кордонів України, Білорусі та Росії. ВIДЕО
Підірвано українську дорогу біля "трьох сестер" у місці, де з’єднуються Україна (Чернігівська область), Білорусь (Гомельська область) та Росія (Брянська область).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент вибуху опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+56 три - пятнадцать
показати весь коментар30.05.2023 23:41
+36 Борменталь Незабаром #551775
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+31 Олекса Лось
показати весь коментар30.05.2023 23:38
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когда у этих обезьян выработается рефлекс, что каждый раз после атаки - будет прилетать на рублевку - сделают шаг доброй воли, как обычно.
Напевно, ви навіть не маєте базового уявлення про ведення бізнесу Ніяка здорова людина не буде переривати щось на таку кількість часу.
Є така річ, як об'єктивність та здоровий глузд. Звичайно, якщо ви хочете, то можете обдрочитися пропагандою з ТБ і йти далі сапати город)
осталася Україна - і два **************** "брата"-підараса...
перекіпятіть не пробували?
Щоб вас гнидоту, і сира земля не прийняла!!!
Чекайте, падлюки, Свято наближається!!!
Але Кока-Колу, не усі питимуть з вас!
Убий москаля! Убий москаля!!!
Если бы мы хотели символично это сделать, то подорвали бы нахрен лживый фаллический монумент на клумбе.
1) Пам"ятник - "географічна точка" сходу трьох кордонів
2) Вона сама - "нейтральна" територія яка юридично не належить нікому
3) Від цієї точки в бік українського КПП веде одна дорога Тобто юридично вона "нейтральна" але по суті - "український відрізок дороги яка проходить по нейтральній території"
Воронку на обочине трудно считать каким либо препятствием. Думаю, это было сделано для повышения антиукраинского психоза среди определённой части населения рф и Белоруссии, как очередной повод для информационной операции.
https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ
а на приведенном видео что написано?
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а что такое это виоенкоры?
Операция Z: Военкоры Русской Весны
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Добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты Русской Весны (rusvesna.su) действуют в боевых порядках войск на Донбассе, Украине и САР, получая информацию из самых горячих точек https://t.me/************* @*************
И как расийские военкоры сняли подрыв украинской дороги?
Думай-те!