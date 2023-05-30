Потужний вибух на межі кордонів України, Білорусі та Росії. ВIДЕО

Підірвано українську дорогу біля "трьох сестер" у місці, де з’єднуються Україна (Чернігівська область), Білорусь (Гомельська область) та Росія (Брянська область).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент вибуху опублікований у соцмережах.

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