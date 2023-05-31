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У Краснодарському краї спалахнула пожежа на НПЗ, повідомляють про атаку безпілотника. ВIДЕО

У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, попередня причина пожежі – влучання безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва у Telegram.

"У Сєвєрському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА.

На місці працюють пожежні розрахунки підприємства, МНС та екстрені служби, щоб максимально швидко ліквідувати вогонь", - написав губернатор.

Також читайте: У Росії заявили про чергову атаку на НПЗ у Краснодарському краю

Telegram-канал "Baza" зазначив, що атака сталася приблизно о 3 годині ночі.

"Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Атака сталася близько третьої години ночі. Горить одна з установок. Площа пожежі становить приблизно 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4195) НПЗ (590) пожежа (4336)


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Топ коментарі
+28
Що кацапська сволота огоньок зайшов до вас в гості. Ще довго буде вам відригатись вся ця муйня .
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31.05.2023 07:08
+27
мало, хай палає все
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31.05.2023 07:06
+23
Рашка, навіщо ти дамбіш свої міста?
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31.05.2023 07:14
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мало, хай палає все
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31.05.2023 07:06 Відповісти
Що кацапська сволота огоньок зайшов до вас в гості. Ще довго буде вам відригатись вся ця муйня .
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31.05.2023 07:08 Відповісти
то не пожежа !!! то бавовна !!!
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31.05.2023 07:10 Відповісти
Рашка, навіщо ти дамбіш свої міста?
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31.05.2023 07:14 Відповісти
И это мы всерьез еще даже и не начинали
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31.05.2023 07:20 Відповісти
О, бавовнятко пркинулось
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31.05.2023 07:21 Відповісти
Горить палає і іще ********. Рузький корабель іди нах!!!
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31.05.2023 07:21 Відповісти
Это вам за Кременчуг.
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31.05.2023 07:28 Відповісти
І так треба випалювати все, до чого можна дотягнутися. Ці підори звикли воювати на чужих територіях, тепер нехай відчувають що таке війна.
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31.05.2023 07:32 Відповісти
чую звук зжатія очка мозирьчан
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31.05.2023 07:50 Відповісти
Контрнаступ наближається! Контрнаступ наближається! Контрнаступ наближається!
"Санта Залужний"
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31.05.2023 07:51 Відповісти
Кацапы, кому надо канистру А-92?
С зимы остался, для генератора брал.
Продам, но дорого...
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31.05.2023 07:52 Відповісти
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31.05.2023 11:11 Відповісти
Вот и чувачку понравилось как полыхает!
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31.05.2023 12:53 Відповісти
 
 