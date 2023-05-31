У Краснодарському краї спалахнула пожежа на НПЗ, повідомляють про атаку безпілотника. ВIДЕО
У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, попередня причина пожежі – влучання безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва у Telegram.
"У Сєвєрському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА.
На місці працюють пожежні розрахунки підприємства, МНС та екстрені служби, щоб максимально швидко ліквідувати вогонь", - написав губернатор.
Telegram-канал "Baza" зазначив, що атака сталася приблизно о 3 годині ночі.
"Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Атака сталася близько третьої години ночі. Горить одна з установок. Площа пожежі становить приблизно 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.
Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.
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