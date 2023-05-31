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"Злостный п#дарас. В первом бою его расстреляю. Это он из посылки самогон вытащил. П#здец, что творит!", - російський окупант невдоволений офіцерами армії РФ. ВIДЕО

Порядки, що встановлені на захоплених територіях України російськими офіцерами у підрозділах армії РФ, дратують рядових окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплена українськими спецслужбами телефонна розмова загарбника з дружиною. В розмові окупант звинувачує замполіта свого підрозділу в дрібних крадіжках та намаганні заробити на забезпеченні підрозділу. Одне із звинувачень - "Это он у "Фазы" самогон из посылки вытащил". Окупант погрожує застрелити офіцера у першому ж бою.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втратила щонайменше 2 тисячі офіцерів із початку вторгнення, - KIU. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17482) офіцер (99)


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Топ коментарі
+34
Крадіжка самогону - це серйозно Ще гірше вбивства..... За це точно застрелить можна.....
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31.05.2023 09:27
+32
Правильно! Стріляйте один одного! Це треба ***** акцію влаштовувати: "Русскiй! Убий командира! Отримай літр самогону в подарунок!"
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31.05.2023 09:27
+29
Фошист, замахнувся на святе для кожного фіноугра - богоугодний самогон
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31.05.2023 09:26
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Фошист, замахнувся на святе для кожного фіноугра - богоугодний самогон
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31.05.2023 09:26 Відповісти
Чмофіцер фактично собі смертний вирок виніс
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31.05.2023 10:59 Відповісти
Мабуть вже у кобзона.
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31.05.2023 12:12 Відповісти
Правильно! Стріляйте один одного! Це треба ***** акцію влаштовувати: "Русскiй! Убий командира! Отримай літр самогону в подарунок!"
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31.05.2023 09:27 Відповісти
Крадіжка самогону - це серйозно Ще гірше вбивства..... За це точно застрелить можна.....
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31.05.2023 09:27 Відповісти
И нужно,побольше,пилять...
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31.05.2023 09:29 Відповісти
За посягання на " скрепу российскую" ))
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31.05.2023 09:35 Відповісти
Oi nu da , posegatsa na svetoie ( samagon ) , eta uzhe cherezchur .....davi ***** suku davi ...🤣🤣🤣
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31.05.2023 09:28 Відповісти
За самогон на кол посадить, а не расстрелять
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31.05.2023 09:30 Відповісти
Чому ми не використовуємо спиртне, як зброю, як замануху у полон або засідку, як засіб посіяти серед них ворожнечу аж до стрілянини? та просто кинути на позиції чогось міцного дроном, відчепитись і полетіти - обов'язково ж вип'ють і не те що стріляти - ходити не зможуть.
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31.05.2023 09:32 Відповісти
Потому что я еще в 2014м году лично писал письма в министерство обороны шоб загнали на домбас пару фур с паленкой на основе метилового спирта. Но там видимо посчитали это геноцидом народа домбасса и проигнорировали мои предложения
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31.05.2023 09:35 Відповісти
Не ти один таке писав. На мацькву, тоже.
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31.05.2023 09:39 Відповісти
Я теж пропонувала))

Дречі, в мацковскій губернії спиртзавод згорів)) можна підкидати бухло.
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31.05.2023 09:53 Відповісти
это на один раз. Потом перестанут пить такие "подгоны". А в смеси с этанолом - никакого эффекта не будет.
Лучше просто оставлять в местах возможного оперативного прорыва бочку питьевого спирта.
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31.05.2023 10:15 Відповісти
Эту легенду я слышал, что если пить метанол с казенкой, то типа будет реакция нейтрализации. Но кто лично это проверял на практике? Я нет, а ты?
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31.05.2023 10:21 Відповісти
нейтрализации никакой нет. Там другой механизм.
Вы токсиколог?
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31.05.2023 10:23 Відповісти
нейтрализация, антидот. какая разница? Ну типа можно откачать пациэнта
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31.05.2023 10:25 Відповісти
вы не ответили на мой вопрос )
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31.05.2023 10:27 Відповісти
Я не токсиколог. я диванный эксперт во всех вопросах!!!
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31.05.2023 10:30 Відповісти
я не во всех. Но токсиколог.
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31.05.2023 10:31 Відповісти
Краще це зробити йому це ще до бою
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31.05.2023 09:33 Відповісти
недаром их наши всех п.дарами называют
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31.05.2023 09:34 Відповісти
На рашке какие- то мелкие воры- ,,каМАНДиры"...Наши могут себе позволить расстрелять авто бойцов....И им за это светит очередное звание.. .
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31.05.2023 09:37 Відповісти
На фронте туго со спиртным. На дидах так не экономили суки
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31.05.2023 09:43 Відповісти
Економлять..дідам й наркоту в бухло підсипали, щоб страху не мали й в бій шли з однією мосінкою на тьох, з гранатами під танки кидались.
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31.05.2023 09:55 Відповісти
Одна мосінка на трьох це комуністична пропаганда, щоб виправдати катастрофу 1941 року і розгроми 1942.
Досить поширювати ці міфи. Яка 1 гвинтівка на трьох. Одних тільки ППШ у 1941 році випускали 40тис на добу
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31.05.2023 15:42 Відповісти
Раз не піонер. Два то вже москаль. Три, пуйло.
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31.05.2023 09:38 Відповісти
Да -- це западло самогон тирити -- можеш вночі иого не боляче зарізати .
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31.05.2023 09:40 Відповісти
Самогон для руzке зольдатен ето святое. Рузкий охвицер не жилец полюбому. Я же говорил чтобы когда РДК заходило в Белгород то нужно было не с пустыми руками а притащить фуру водяры и раздать местным на площади. В следующий раз местные с распростертыми руками и на коленях ждали бы прихода РДК. Да еще с других росийских народных республик просили бы наведаться и к ним
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31.05.2023 09:44 Відповісти
Тоді б РДК тільки б бухло й возили, бо мокши за шарову пляшку, самі б все попалили, поразбирали, підірвали))
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31.05.2023 09:58 Відповісти
Гарна ідея. Уявляю яку промову видав би Лавров у Раді безпеки ООН...
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31.05.2023 12:35 Відповісти
Так!! Різати таких п*дорів треба!!
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31.05.2023 09:44 Відповісти
Ого! Злосний кажеш?!!
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31.05.2023 09:45 Відповісти
чем больше мокши своих уничтожат,тем лучше...
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31.05.2023 10:01 Відповісти
Кацапы - наивные лохи ! Кого он убъёт ?
Замполиты и зампотылу в бой не ходют !!!
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31.05.2023 10:04 Відповісти
Можна десь на станцію загнати цистерну метілового спірту. Буде, як у тій радянській кінухє про войнуху. Здається "Асвабаждєніє".
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31.05.2023 10:15 Відповісти
Самогон по российскому--КВН.-- " Крепкий, вонючий, не дорогой "
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31.05.2023 10:16 Відповісти
Правильно! За самогон нужно ответить...
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31.05.2023 11:07 Відповісти
так ти також підар*с.
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31.05.2023 11:10 Відповісти
А почему бы не оставлять им на позициях бутылки с под водки, но с денатуратом. Решилось бы много проблем.
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31.05.2023 11:17 Відповісти
ви прослухали сльозну історію пітараса про пітараса і самогон... от і все, расходімься..))
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31.05.2023 11:29 Відповісти
Для кацапів цамогон-велика рідкість. Вони все випивають на стадії браги. Я 10 років там пробув,знаю
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31.05.2023 12:28 Відповісти
Там все ********,а не только замполит.
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31.05.2023 13:13 Відповісти
Армия злосных ******.
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31.05.2023 13:35 Відповісти
Выпил на рюмку больше - к стене!
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17.01.2024 13:40 Відповісти
 
 