"Злостный п#дарас. В первом бою его расстреляю. Это он из посылки самогон вытащил. П#здец, что творит!", - російський окупант невдоволений офіцерами армії РФ. ВIДЕО

Порядки, що встановлені на захоплених територіях України російськими офіцерами у підрозділах армії РФ, дратують рядових окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплена українськими спецслужбами телефонна розмова загарбника з дружиною. В розмові окупант звинувачує замполіта свого підрозділу в дрібних крадіжках та намаганні заробити на забезпеченні підрозділу. Одне із звинувачень - "Это он у "Фазы" самогон из посылки вытащил". Окупант погрожує застрелити офіцера у першому ж бою.

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