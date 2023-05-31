"Злостный п#дарас. В первом бою его расстреляю. Это он из посылки самогон вытащил. П#здец, что творит!", - російський окупант невдоволений офіцерами армії РФ. ВIДЕО
Порядки, що встановлені на захоплених територіях України російськими офіцерами у підрозділах армії РФ, дратують рядових окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплена українськими спецслужбами телефонна розмова загарбника з дружиною. В розмові окупант звинувачує замполіта свого підрозділу в дрібних крадіжках та намаганні заробити на забезпеченні підрозділу. Одне із звинувачень - "Это он у "Фазы" самогон из посылки вытащил". Окупант погрожує застрелити офіцера у першому ж бою.
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Топ коментарі
+34 Яр Холодний
показати весь коментар31.05.2023 09:27
+32 Andrew Kotozhekov #537759
показати весь коментар31.05.2023 09:27
+29 Павло Йовенко
показати весь коментар31.05.2023 09:26
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Дречі, в мацковскій губернії спиртзавод згорів)) можна підкидати бухло.
Лучше просто оставлять в местах возможного оперативного прорыва бочку питьевого спирта.
Вы токсиколог?
Досить поширювати ці міфи. Яка 1 гвинтівка на трьох. Одних тільки ППШ у 1941 році випускали 40тис на добу
Замполиты и зампотылу в бой не ходют !!!