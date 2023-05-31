Український воїн стріляє з гармати, сховавшись від сонця під пляжною парасолькою. ВIДЕО

Український воїн-артилерист, облаштував своє робоче місце пляжною парасолькою, щоб сховатися від спеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи з-під пляжної парасолі опублікований у соцмережах.

"Головне - комфорт, а особливо у такій важливій справі, як ліквідація орків", - йдеться у коментарі до відео.

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