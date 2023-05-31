Український воїн стріляє з гармати, сховавшись від сонця під пляжною парасолькою. ВIДЕО
Український воїн-артилерист, облаштував своє робоче місце пляжною парасолькою, щоб сховатися від спеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи з-під пляжної парасолі опублікований у соцмережах.
"Головне - комфорт, а особливо у такій важливій справі, як ліквідація орків", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+28 Роман с камнем
показати весь коментар31.05.2023 10:54
+22 Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар31.05.2023 11:05
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показати весь коментар31.05.2023 11:00
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-Хто там?
-Партизани.
- Хлопці, скіко вас?.
- Цванцих.
В той час дугін був як би опозиційний (люся завжди була хайпожерська с рака).
Цікаво послухати твою версію.
Бо ж факти не говорять самі за себе, позаяк не мають рота )
И это главное !!!
Не варто публікувати подібне
(якщо не мають своєї гармати).