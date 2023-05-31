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Новини Відео Війна
21 020 47

Український воїн стріляє з гармати, сховавшись від сонця під пляжною парасолькою. ВIДЕО

Український воїн-артилерист, облаштував своє робоче місце пляжною парасолькою, щоб сховатися від спеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи з-під пляжної парасолі опублікований у соцмережах.

"Головне - комфорт, а особливо у такій важливій справі, як ліквідація орків", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

пляж (154) артилерія (789)


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Топ коментарі
+28
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31.05.2023 10:54
+22
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31.05.2023 11:05
+16
Західна Україна. Стукають в двері.
-Хто там?
-Партизани.
- Хлопці, скіко вас?.
- Цванцих.
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31.05.2023 11:00
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31.05.2023 10:54 Відповісти
Гарний орієнтир для ворожої артилерії.
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31.05.2023 10:55 Відповісти
Навпаки - маскування. І це не жарт. Серед міських забудов для невеликих гармат це добре маскування.
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31.05.2023 11:33 Відповісти
Для підняття бойового духу згодиться! АЛЕ!!!! Гармату та себе та боєкомплект потрібно окопати на глибину біля 1,5 - 2 м заради безпеки!
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31.05.2023 15:20 Відповісти
угу, тупо показушничество. не факт что вообще соображают куда стреляют с таким отношением.
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31.05.2023 21:52 Відповісти
Здається німецькою балакають...?
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31.05.2023 10:56 Відповісти
Західна Україна. Стукають в двері.
-Хто там?
-Партизани.
- Хлопці, скіко вас?.
- Цванцих.
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31.05.2023 11:00 Відповісти
так, Ahtung! Feuer!
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31.05.2023 11:06 Відповісти
Achtung!
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31.05.2023 13:35 Відповісти
Тільки парасолька його не закриває від сонця. Бо щоб закрила, треба праворуч її розмістити було б)
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31.05.2023 11:01 Відповісти
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31.05.2023 11:05 Відповісти
Не будуйте собі ілюзій :
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31.05.2023 11:09 Відповісти
Дугін , Корч , Люся ...
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31.05.2023 11:10 Відповісти
Сам Корчинський пояснював, що він готовий був користатися будь-якою нагодою, щоб валити рашу.

В той час дугін був як би опозиційний (люся завжди була хайпожерська с рака).

Цікаво послухати твою версію.
Бо ж факти не говорять самі за себе, позаяк не мають рота )
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31.05.2023 11:46 Відповісти
До Корча питань за той вояж в мене нема. А от за ті маневри серед беркутні - хтілось би послухати. коли йго спитали на громадському - то він вилетів зі студії розлючений.
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31.05.2023 12:03 Відповісти
Як що людина пішла до сатани продавати душу (своє життя), то хто вона після цього, патріот Бога ?
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31.05.2023 12:10 Відповісти
БЕ, БЕ , БЕ ЛІПЕЦКАФАБРИКА !!!!
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31.05.2023 12:19 Відповісти
не те, щоби мені подобалась люся абдрістович, але чому стосовно одних можна будувати ілюзії, а стосовно інших - ні? https://kept.com.ua/4Jom/%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD.jpg як ось наприклад це?
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31.05.2023 11:51 Відповісти
Є люди перевірені часом а є Ківи, Арестоичи, 95 квартал...
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31.05.2023 17:03 Відповісти
головне на війні що?, правильно - комфорт!
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31.05.2023 11:09 Відповісти
это эстетика войны.
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31.05.2023 11:10 Відповісти
А Ви не лазьте по гілці, що подає новини людоїдською. В українській версії - "гармата". Підходить?
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31.05.2023 12:46 Відповісти
Ще холодну Кока-колу треба йому було дати після пострілу ...Найс реклама
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31.05.2023 11:17 Відповісти
Порушення правил безпеки - без шолома. Куди командир дивиться.
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31.05.2023 11:18 Відповісти
Творческий подход и с юмором - значит не раскисли и не сломались !
И это главное !!!
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31.05.2023 11:20 Відповісти
Бережіть здоров'я, хлопці!
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31.05.2023 11:21 Відповісти
Русня зараз палахне - скаже, що стріляють з міста, наражаючи цивільних (російскомовних етнічних руських сходу країни) - на небезпеку.
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31.05.2023 11:23 Відповісти
Саме так
Не варто публікувати подібне
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31.05.2023 12:45 Відповісти
Краща робота у світі )
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31.05.2023 11:41 Відповісти
какие коллеги заботливые
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31.05.2023 11:53 Відповісти
і з мохіто в руках
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31.05.2023 12:04 Відповісти
Зараз кацапня полізе, бо подумає що то бочка з квасом.
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31.05.2023 12:04 Відповісти
Креативненько!
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31.05.2023 12:09 Відповісти
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31.05.2023 12:14 Відповісти
фізіономії різні, по жукову видно - кацап
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31.05.2023 20:09 Відповісти
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31.05.2023 12:18 Відповісти
вот затейник. ты бы еще на шезлонг прилег
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31.05.2023 14:19 Відповісти
Можна відкрити бізнес: сусідські селяни за певну суму можуть особисто стрельнути по орках
(якщо не мають своєї гармати).
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31.05.2023 14:40 Відповісти
Жду видео где хлопцы выталкивает JAS-39 Gripen из сельского амбара и на дороге рядом взлетает.
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31.05.2023 14:53 Відповісти
Ну, вот нахрена публиковать такие кадры, после которых орки будут оправдывать расположение своих огневых средств среди жилых кварталов???
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31.05.2023 16:48 Відповісти
коктейля ще б йому під парасолю
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31.05.2023 16:54 Відповісти
А в тібя стрєлялі із паребєла с какавой на падносє? (с)
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31.05.2023 18:21 Відповісти
По моему он еще разговаривал держа плечом телефон?)
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31.05.2023 19:46 Відповісти
Он там еще в перерывах на разливе кваса
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31.05.2023 19:50 Відповісти
I гриб жовтоблакитний.
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01.06.2023 03:39 Відповісти
 
 