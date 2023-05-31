Сенатор США Грем та мер Києва Кличко причетні до "теракту проти мешканців Москви", – депутат російської Держдуми Красов. ВIДЕО

Київський фашистський режим здійснив терористичний акт після слів американського сенатора Ліндсі Грема та мера Києва Віталія Кличка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов.

"Сьогодні вранці (30 травня, - ред.) київський фашистський режим, який вигодував та привів до влади колективний Захід, здійснив щодо нашої держави терористичний акт. Цей терористичний акт вони здійснили після слів сенатора США про смерть російського населення – "якнайбільше смертей серед російського населення". Після слів мера міста Києва про те, щоб влаштувати такі терористичні акти щодо мешканців Москви", – заявив Красов.

За словами російського депутата, "київська хунта" б'є по цивільних об'єктах, на відміну від армії Росії, що цілить тільки у військові об'єкти.

"Як ми бачимо, різняться дії збройних сил Російської Федерації, які застосовують озброєння та військову техніку тільки щодо військових об'єктів та щодо військової інфраструктури, від дій київської хунти, яка намагалася завдати удару по цивільних об'єктах та посіяти паніку в нашому суспільстві, посіяти паніку серед мешканців Підмосков'я та міста Москви", – сказав депутат Держдуми Росії.