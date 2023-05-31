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Сенатор США Грем та мер Києва Кличко причетні до "теракту проти мешканців Москви", – депутат російської Держдуми Красов. ВIДЕО

Київський фашистський режим здійснив терористичний акт після слів американського сенатора Ліндсі Грема та мера Києва Віталія Кличка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов.

"Сьогодні вранці (30 травня, - ред.) київський фашистський режим, який вигодував та привів до влади колективний Захід, здійснив щодо нашої держави терористичний акт. Цей терористичний акт вони здійснили після слів сенатора США про смерть російського населення – "якнайбільше смертей серед російського населення". Після слів мера міста Києва про те, щоб влаштувати такі терористичні акти щодо мешканців Москви", – заявив Красов.

За словами російського депутата, "київська хунта" б'є по цивільних об'єктах, на відміну від армії Росії, що цілить тільки у військові об'єкти.

"Як ми бачимо, різняться дії збройних сил Російської Федерації, які застосовують озброєння та військову техніку тільки щодо військових об'єктів та щодо військової інфраструктури, від дій київської хунти, яка намагалася завдати удару по цивільних об'єктах та посіяти паніку в нашому суспільстві, посіяти паніку серед мешканців Підмосков'я та міста Москви", – сказав депутат Держдуми Росії.

Автор: 

безпілотник (4195) Кличко Віталій (3515) москва (1248) Ліндсі Грем (72)


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Топ коментарі
+53
Кличко- сила !!!
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31.05.2023 11:42
+39
кацапам могила!!!
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31.05.2023 11:48
+26
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31.05.2023 11:51
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Кличко- сила !!!
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31.05.2023 11:42 Відповісти
кацапам могила!!!
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31.05.2023 11:48 Відповісти
- вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован… (с)
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31.05.2023 14:56 Відповісти
дроны были тяжелее воздуха и упали на маскву.
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31.05.2023 20:56 Відповісти
говорит: мы стреляем. а по нам стреляют за шо?
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31.05.2023 20:58 Відповісти
красов, гляньте на його харюліца, чіткі ознаки генетичного виродження...! От срань горбата, розбомбили, вганяють Україну в кам'яний вік і кричать :"а нас то за шта, укрнацисти, тєррорізьм?"
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25.08.2023 07:37 Відповісти
А от що у цього лисого підор@ з очима, чи то врався, чи то тужиться щоб висратись
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31.05.2023 11:49 Відповісти
На пляшці сидить... для них це норма.
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31.05.2023 11:52 Відповісти
Ви про лисого красов, чи про лисого кошовий?
Вони гдны один одного
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31.05.2023 13:42 Відповісти
То що кошовий під@р, то немає і мови, але у нього очі так запливли салом, що навіть не знаю кого заколоти, його чи свого кабанчика. Хоча їсти таке лайно - себе не поважати
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31.05.2023 16:32 Відповісти
А ще вуйко Мисько з Коломиї і тьотя Соня з Привозу.
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31.05.2023 11:43 Відповісти
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31.05.2023 12:50 Відповісти
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31.05.2023 11:44 Відповісти
А як ти думав? Бити по Києву без відповіді? Так не буває.
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31.05.2023 11:44 Відповісти
от Віталя, це для цього міст побудував, з нього якраз безпілотники на мокшу запускає))
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31.05.2023 11:44 Відповісти
Еще не придумали слов, чтобы описать его рожу.
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31.05.2023 11:45 Відповісти
Дупа з випуклими дзеньками
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31.05.2023 11:50 Відповісти
Скорше, за.упа ))) Ще б на маківці проріз - і не відрізниш )))
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31.05.2023 12:01 Відповісти
Оце штирить кацапе#далів !😁
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31.05.2023 12:09 Відповісти
Невдала підтяжка лисини)))
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31.05.2023 12:09 Відповісти
Що це за Бібер з випученими від переляку очима?
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31.05.2023 11:45 Відповісти
що ця жаба там верзе?, їх ще ніхто не бив...
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31.05.2023 11:46 Відповісти
раша-фашистський, лисий передаст, з слідами "інтелекту" чи перепою????
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31.05.2023 11:46 Відповісти
А Сантаклаус часом не причетний? Може дрони запускалися з його саней з повітря?
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31.05.2023 11:48 Відповісти
Коли дохнуть кацапи, це не теракт.Xоча під час атаки дронів ніхно не здох нажаль.
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31.05.2023 11:49 Відповісти
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31.05.2023 11:49 Відповісти
Навіщо нам, нормальним людям, взагалі знати про висери кацапського дурдома? Це для психіатрів. Досить нести в наш етер різне кацапське гівно.
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31.05.2023 11:50 Відповісти
Ну тут ти не правий! А познущатися з кацапури та потролити, особисто мені це в задоволення!
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31.05.2023 11:54 Відповісти
Тоді треба започаткувати новий підрозділ: "Вісті з дурдома".
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31.05.2023 12:47 Відповісти
Я не зрозумів, а що робили Залужний, Сирський і Наєв з Шапталою, доки Кличко з Гремом оперативний план **********? 🤔 Невже брали відгули? (Це сарказм, якщо щось). Насправді такий висер має переконати наших західних союзників, що кацаси невиліковні, що "хароших русскіх" нема, а є хороший перегній. Це єдина користь для планети і людей від кацапського організму.
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31.05.2023 11:50 Відповісти
Їбанько ватне
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31.05.2023 11:51 Відповісти
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31.05.2023 11:51 Відповісти
САНЯ , БЕЙ ЕМУ ГОЛОВОЙ В ПЕРЧАТКИ !!!!
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31.05.2023 12:26 Відповісти
классно Володя відмудохал тоді так званного "русского вітязя"!
а момент, де наші вболівальники, серед натовпу кацапського лайна, співали гімн України - пробрав аж до тремтіння!
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31.05.2023 13:46 Відповісти
Та він його три чи чотири раунди просто за руки підтримував, шоб той за межі рингу не випав Мабудь була вказівка дотримати "вітязя" до кінця.
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31.05.2023 14:35 Відповісти
Зря Вова его тогда пожалел, мог убить.
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31.05.2023 14:36 Відповісти
Нашо ті проблеми? Думаю після того бою "вітязь" не памʼятає як його звуть і ложку замість рота несе в вухо.
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31.05.2023 14:37 Відповісти
Кацапура, це не терористичний акт по мацкве, а адекватна відповідь расейських партизанів. Ми тут не до чого, бо все наше військо, авіацію та військову техніку ви "знищили", язиком, ще 27 лютого 22 року!
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31.05.2023 11:51 Відповісти
По декілька разів
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31.05.2023 11:53 Відповісти
Стільки батьків атаки знаишлося -- Росіиськии легіон кажуть шо це вони шмаляли .
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31.05.2023 11:52 Відповісти
Ну, якби Україна шмальнула, то москва пішла би вже курсом за москвою, уже більше відомою.
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31.05.2023 22:43 Відповісти
типичное русское-дебильное ипало....
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31.05.2023 11:52 Відповісти
Московитам теж Клічко поперек горла? Дивно: а чому це раптом? 🤔
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31.05.2023 11:53 Відповісти
Московським гоблінам , вся українська нація поперек горла була
ще тисячу років тому і дотепер😠
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31.05.2023 11:57 Відповісти
Нє-нє, організм, тероризм - це коли страждають люди, а в країні-404 людей немає.
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31.05.2023 11:54 Відповісти
І вміють же кляті московити перекрутити все так , що комар носа
не підточить щодо правдивості його підлоі брехні !!
Тварюка ти пришиблена ,
застрелись 😡
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31.05.2023 11:54 Відповісти
вони в цьому майстри
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31.05.2023 11:58 Відповісти
саме так 🙂
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31.05.2023 12:10 Відповісти
Цей дурний мокша не розуміє, що Віталька то звичайний корупціонер.
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31.05.2023 11:56 Відповісти
А хто Єрмак та купа інших мародерів під вивіскою "слуга народу"?
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31.05.2023 12:08 Відповісти
А я стверджую , що саме ви корупціонер і злодюга , а не Кличко !

Доведіть , якщо не так😠
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31.05.2023 12:09 Відповісти
І що з того? Навіщо цитувати ракоцапського тупого депутанга?
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31.05.2023 11:57 Відповісти
ну шо, москалота, судячи по переляканому хлєбалу та виряченим зенькам - всьо ідьот па-плану
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31.05.2023 11:58 Відповісти
Сколько впереди ещё новых диссертаций по исследованию особей гигантского психоневрологческого лепрозрия под названием "россия"
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31.05.2023 12:00 Відповісти
лет на 100,эволюция мокшанского моцга...или красна для того чтобы ухи не отвалились
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31.05.2023 12:28 Відповісти
Виталик, заряди этому депутату-****** по ипалу!
Вспомни всё!!!
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31.05.2023 12:06 Відповісти
Бойцам РДК: пожалуйста не убивайте это!!! Пусть оно отбывает срок на одном из "военных объектов" на Северной Салтовке.
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31.05.2023 12:08 Відповісти
"Сенатор США Грэм и мэр Киева Кличко причастны к "теракту против жителей Москвы".

Узколобо мыслит и рассуждает "сенатор ".
На самом деле это дело рук "фонда мести" ани лорак, при поддержке фили киркорова.
https://molbuk.ua/news/286587-fond-pomsty-merezhu-rozryvaie-vid-memiv-z-ani-lorak-iaka-bombyt-moskvu.html «Фонд помсти» Ані Лорак, яка бомбить Москву
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31.05.2023 12:10 Відповісти
а эта ***** здесь при чем
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31.05.2023 12:16 Відповісти
Про сарказм не слышал? ))
Тогда хотя бы по ссылке перешёл.
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31.05.2023 12:41 Відповісти
Грэм имел введу Патриоты что обнулили Кинжалы , а русня дебилы из бесполезно слушать
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31.05.2023 12:15 Відповісти
Кажуть: у чоловіків або розум, або волоси. Цьому москочлену не пощастило з обидвами.
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31.05.2023 12:15 Відповісти
Як казали у недалекому минулому про таких йолопів:
"Лисина - це повільне, але неухильне перетворення голови на дупу, спочатку за формою, а потім - за змістом"(с)

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31.05.2023 12:25 Відповісти
Глядя на ***ло этого недоумка первое, что приходит на ум: "Д**илы, ***..."(с)
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31.05.2023 12:19 Відповісти
шире раскрой свою мысль
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31.05.2023 12:20 Відповісти
См.выше
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31.05.2023 12:28 Відповісти
..Мы все националисты,но не мокши болот мацковии..И этим горжусь-Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии..
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31.05.2023 12:24 Відповісти
Ти диви! А ЗЕ! і Єрмак не заборонили й не попередили. Недоработка!
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31.05.2023 12:24 Відповісти
Черговий кілограм дріжджів в яму з кацапським лайном.
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31.05.2023 12:27 Відповісти
точно. Кличко боксерським рукавицями закидав, начиненими порохом
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31.05.2023 12:27 Відповісти
Боже, яке ж воно кончене....
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31.05.2023 12:30 Відповісти
А ще Степан Бандера! Його теж оголошуйте в розшук!
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31.05.2023 12:57 Відповісти
Пучеглазе чудвисько,несе ахінею,а кацапня слухає по стійці "смірно".
Больна нація,і що саме страшне - невиліковна.
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31.05.2023 13:06 Відповісти
Не страшне. Банально відразливе.
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31.05.2023 22:55 Відповісти
Яка огидна пика в цього кацапа.
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31.05.2023 13:14 Відповісти
Грем та мер Києва Кличко- 100 відсотково наводили ракети на мацкву...всі ж бачили...
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31.05.2023 13:19 Відповісти
Якби Грем та Кличко запустили ракету на москву - та "дєрєвня Кучков (читайте Вікіпедію)", необачно заснована київським князем, зараз лежала би десь поглибше тої "москви", що у Чорному морі.
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31.05.2023 23:05 Відповісти
пузирь розбушувався))))
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31.05.2023 13:33 Відповісти
Орки.
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31.05.2023 13:43 Відповісти
не, кличко не долетит до масквы, а вот ваша верещучка на зонте - легко. это она дроны выпустила)
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31.05.2023 13:54 Відповісти
фашисткий режим у вас в раZии ****** ***** кончаные...
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31.05.2023 14:08 Відповісти
Сдохни, тварь! Кацапы, нас 40 миллионов, вы подавитесь Украиной и будете харкать кровью! 💀
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31.05.2023 14:35 Відповісти
Дело не в количестве, а в качестве. Думаете для чего они, как клещ вцепились в Украину и депортируют украинцев? Потому что у самих руки из жопы растут: необжитой территории хоть жопой жуй, а там не только деревни, но целые города отмирают. Без депортированных когда-то в Сибирь украинцев, крымских татар и прочих трудолюбивих народов небыло бы кровожадного образования именуемого себя "россией".
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31.05.2023 23:23 Відповісти
Именно разница в качестве человеческого материала и оружия нивелирует преимущество мордора в количестве биомассы. Я всего лишь указал на то, что нам достаточно довести соотношение потерь в среднем до 1 к 4-5, чтобы орки закончились быстрее. На практике война будет ими проиграна раньше, но такие сравнения нужны для того, чтобы самые тупые орки задумались, к чему все идет.
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01.06.2023 00:08 Відповісти
Я починаю жаліти кацапню,якщо на такому рівні УПОРОТІ,то що тоді думати про бидлоту!!! ЗОМБІ!!Більш нічого не приходить на думку. Шмалять кожен день по Києву(мовчу вже прпо інші міста),то це все норма,а запустили пітарду по москві---ТЕРАКТ!!! Боже,які ущербні!!
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31.05.2023 14:53 Відповісти
в *********** все стабільно - хворі на деменцію та невиліковні істоти кормлять своє бидло лайном
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31.05.2023 15:10 Відповісти
Лисий гумовий вироб №2
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31.05.2023 15:27 Відповісти
иди ***** *************** ******...............................................
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31.05.2023 15:31 Відповісти
Слышь, зал*па с жидко-кристалическими глазами, покажите хоть один узнаваемый фрагмент от "украинских" дронов.
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31.05.2023 15:45 Відповісти
зал*па с жидко-кристалическими глазами
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31.05.2023 16:23 Відповісти
НА БОЛОТАХ -
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31.05.2023 17:55 Відповісти
Оруєл - був би в щоці...))) як можна нести таку несінитницю!!!зрозуміла роль єреф - пропливти через астеносферу! не заляпавшись)))
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31.05.2023 19:19 Відповісти
Кличко в Президенты, но нужна реклама......
При рекламе, даже клоун может стать Президентом...
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31.05.2023 19:56 Відповісти
В стекломойном передозе😳🤣
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31.05.2023 22:06 Відповісти
 
 