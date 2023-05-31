Бійці полонили чотирьох окупантів: "Асвабадітєлі, сука! Із-за вас я з роботи на війну пішов!". ВIДЕО
Українські воїни полонили чотирьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вже зв'язаних росіян бійці показали у соцмережах.
"Асвабадітєлі, сука! Із-за вас я з роботи на війну пішов!", - каже один із українських воїнів на відеозаписі.
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