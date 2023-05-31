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Новини Відео Війна
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Бійці полонили чотирьох окупантів: "Асвабадітєлі, сука! Із-за вас я з роботи на війну пішов!". ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вже зв'язаних росіян бійці показали у соцмережах.

"Асвабадітєлі, сука! Із-за вас я з роботи на війну пішов!", - каже один із українських воїнів на відеозаписі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти здаються у полон українським воїнам: "Лягай нах#й! Скільки вас тут, п#дари?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) полонені (2266)


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Топ коментарі
+42
Бандери распялі мальчіков в трусіках і знущаються над ними.
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31.05.2023 13:11
+35
Кацапи- це тупа алкашня та жебраки. І замість того, щоби підняти на вила тих хто їх довів до такого стану вони лазять по чужим країнам та отруюють життя їх мешканцям,щоб заробити пару копійок. Покидьки.
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31.05.2023 13:21
+29
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31.05.2023 13:31
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Бандери распялі мальчіков в трусіках і знущаються над ними.
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31.05.2023 13:11 Відповісти
Да ещё на сырой земле!
Мальчики заболеют и будут кашлять....
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31.05.2023 13:49 Відповісти
Не кашлятимуть, щоб не в*ратись.
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31.05.2023 14:25 Відповісти
- Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлёт ему живого русского. Вилли будет на нём ездить, как на лошадке.(с)
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31.05.2023 14:42 Відповісти
Кацапи- це тупа алкашня та жебраки. І замість того, щоби підняти на вила тих хто їх довів до такого стану вони лазять по чужим країнам та отруюють життя їх мешканцям,щоб заробити пару копійок. Покидьки.
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31.05.2023 13:21 Відповісти
Шкода що пику тим кацап не підрихтував.
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31.05.2023 13:23 Відповісти
пане вітаю!
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31.05.2023 13:24 Відповісти
Чудово видно як росіянці ******* Україну - лежать, нюхають землю.
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31.05.2023 13:31 Відповісти
Эти твари на шконках друг-друга трахали, а украинцы мирно работали в это время!
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31.05.2023 13:31 Відповісти
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31.05.2023 13:31 Відповісти
Це класіка.
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31.05.2023 18:23 Відповісти
Хлопці, засуньте ********* рашистським у дупу їхній прапор з двуголовою куркою. Їм це за радість буде, бо як їх кремлівське ***** не трахає, ці терпіли мовчать.
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31.05.2023 13:53 Відповісти
Хай береже вас Господь, хлопчики наші рідні!!
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31.05.2023 14:51 Відповісти
 
 