Білоруські прикордонники через гучномовець агітують українців: "Товариші, переходьте на наш бік. Скуштуєте білоруський борщ. Не пошкодуєте". ВIДЕО

Білоруськи прикордонники на межі двох держав влаштували для українців лекцію про спільні кулінарні традиції та закликали переходити на їх бік, щоб скуштувати білоруського борщу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кулінарна" агітація транслювалася через гучномовець. Жіночий голос розповів про відмінності у рецептах українського та російського борщу, а потім закликав спробувати білоруський варіант цієї страви.

"Борщ - це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші. І коли вам не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. спробуйте наш - білоруський борщ. Не пошкодуєте", - йдеться у аудіоагітці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські пропагандисти розповіли про "бандерівські" бібліотеки в селах на Запоріжжі: "В каждом доме книги Гитлера, Бандеры, Шухевича и ни одного томика Пушкина или Тургенева". ВIДЕО