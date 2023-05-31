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Білоруські прикордонники через гучномовець агітують українців: "Товариші, переходьте на наш бік. Скуштуєте білоруський борщ. Не пошкодуєте". ВIДЕО

Білоруськи прикордонники на межі двох держав влаштували для українців лекцію про спільні кулінарні традиції та закликали переходити на їх бік, щоб скуштувати білоруського борщу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кулінарна" агітація транслювалася через гучномовець. Жіночий голос розповів про відмінності у рецептах українського та російського борщу, а потім закликав спробувати білоруський варіант цієї страви.

"Борщ - це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші. І коли вам не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. спробуйте наш - білоруський борщ. Не пошкодуєте", - йдеться у аудіоагітці.

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Автор: 

агітація (202) Білорусь (7937) кордон (4773)


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Топ коментарі
+60
Москальскій вовк тобі товаріщь, ***** підкацапська.
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31.05.2023 14:57
+53
Бєларускій борщ - це московитськи щі з бульбою в мундирі? Да ну нах таке їдло! У нас свині краще їдять!
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31.05.2023 14:58
+48
Борщ може бути тільки українським. Так сказало Захарова.
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31.05.2023 14:56
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Та iм треба у вiдповiдь. https://www.youtube.com/watch?v=rI9b5ywLXdg&ab_channel=%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
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31.05.2023 17:25 Відповісти
От придурки! Бульбафюрер обіцяв бомбу ядерну надати тим хто до них піде, а ці борщем заманюють.
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31.05.2023 17:38 Відповісти
Не всі продаются за миску еди
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31.05.2023 17:40 Відповісти
С милой улыбкой , борщ говоришь , ну ну...
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31.05.2023 17:43 Відповісти
білоруський плов не пропонували?
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31.05.2023 18:27 Відповісти
Товар ищи...
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31.05.2023 18:28 Відповісти
Зовсім кукуха поїхала в бульбашів!
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31.05.2023 18:41 Відповісти
Слухати оце "борщь" - це тортура.
Хоча справедливості ради, треба сказати - наші перші почали : то хлопець ритмічно пританцьовував з демонстрацією грубого жесту, то "Валєру" повісили, потім були "провокації" з киданням бульби через кордон ...
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31.05.2023 19:20 Відповісти
Суки двуличные.
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31.05.2023 19:33 Відповісти
Интеллект на лицо!...
Они бы еще японцам предложили попробовать белорусские суши.
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31.05.2023 19:38 Відповісти
Зуб даю - Лукашеску сам, персонально, придумав. Від страху, що ЗСУ по його шкуру прийдуть, остаточно з глузду з'їхав і з драніків почав борщ варити.
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31.05.2023 22:51 Відповісти
може ******@ в ту сторну с HIMARSа!?
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31.05.2023 19:59 Відповісти
Если украинские пограничники перейдут на вашу сторону вам ***** настанет, бульбаши путинские)
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31.05.2023 20:22 Відповісти
Об'їлися бульби. Точно.

Наші прикордонники їдять український борщ.
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31.05.2023 20:45 Відповісти
рашистська смерть, котра прийшла з "бульбостану" тепер років на 100 буде розєднювати, як мінімум народ України і "білоруських колорадських жуків" котрих наплодив куйло всія 3,14рації
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31.05.2023 21:02 Відповісти
Білоруський борщ? Це що, погроза? Путлер вже нагодувал бульбофюрера 9 травня щами, ледве доїхав.
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31.05.2023 22:23 Відповісти
А нельзя ответить им? Выстрелом из танка, например.
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31.05.2023 22:26 Відповісти
шиза
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31.05.2023 22:39 Відповісти
Випускайте Валєру, хай їх там до біса порозганяє.
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31.05.2023 23:31 Відповісти
Ще й такий голос мерзенний! Вата цукерова!!!
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31.05.2023 23:38 Відповісти
Да уж клиника поним плачет!!!
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01.06.2023 07:47 Відповісти
А ещё Украинский борщ готовиться с мясом
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01.06.2023 07:49 Відповісти
Проститутки кацапские, полк Калиновского наварит вам барща.
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01.06.2023 08:50 Відповісти
потом жалуются, что им факи показують))))
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01.06.2023 08:54 Відповісти
А ракетами з білорусі по Україні це як????
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01.06.2023 10:15 Відповісти
Теперь вы знаете что такое "проникновенный голос".
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01.06.2023 10:25 Відповісти
Ще одні ідіоти, які повірили, що в Україні їсти нічого. Туди, куди руськомир не дійшов, таких проблем немає
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01.06.2023 11:07 Відповісти
Одне слово "товариші" вже викликає гидоту. Мерзенні людці!!!
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01.06.2023 13:43 Відповісти
Тамбовські вовки їм товариші
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01.06.2023 19:23 Відповісти
о...мої вуха ..треба промити від цього лайна...
на кого це розраховано!!???
вони, що, дійсно вважають , що як вони - дебіли, то і інші також!??
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01.06.2023 23:22 Відповісти
Український борщ найсильніший у світі.
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02.06.2023 10:52 Відповісти
Білоруська кухня смачна
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03.06.2023 05:43 Відповісти
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