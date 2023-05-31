Білоруські прикордонники через гучномовець агітують українців: "Товариші, переходьте на наш бік. Скуштуєте білоруський борщ. Не пошкодуєте". ВIДЕО
Білоруськи прикордонники на межі двох держав влаштували для українців лекцію про спільні кулінарні традиції та закликали переходити на їх бік, щоб скуштувати білоруського борщу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кулінарна" агітація транслювалася через гучномовець. Жіночий голос розповів про відмінності у рецептах українського та російського борщу, а потім закликав спробувати білоруський варіант цієї страви.
"Борщ - це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші. І коли вам не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. спробуйте наш - білоруський борщ. Не пошкодуєте", - йдеться у аудіоагітці.
Топ коментарі
+60 Старый зольдат
показати весь коментар31.05.2023 14:57
+53 Evgeny N
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+48 Люба Бусько
показати весь коментар31.05.2023 14:56
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Хоча справедливості ради, треба сказати - наші перші почали : то хлопець ритмічно пританцьовував з демонстрацією грубого жесту, то "Валєру" повісили, потім були "провокації" з киданням бульби через кордон ...
Они бы еще японцам предложили попробовать белорусские суши.
Наші прикордонники їдять український борщ.
на кого це розраховано!!???
вони, що, дійсно вважають , що як вони - дебіли, то і інші також!??