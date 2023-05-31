Мешканців Бєлгородщини налякав мішок з комплектом форми ЗСУ: "Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма!". ВIДЕО
Двох мешканців Бєлгородської області РФ налякав мішок, у якому був комплект форми української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно, що двоє чоловіків витягують частини форми і змішка. Один з них, навіть збирається її використовувати, як робочу, але до того моменту, коли побачив на ній український прапор.
"Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма! Ну, его нах#й!", - каже він на записі.
За інформацією в соцмережах, чоловіки знайшли мішок у сховку. Пізніше про свою знахідку повідомили у "соответствующие органы".
Топ коментарі
+32 Komunalnyk
показати весь коментар31.05.2023 17:12
+28 Gary Grant
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+25 MD_DB
показати весь коментар31.05.2023 16:57
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- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
Это говорит о том, что в этой форме там могут бегать,стрелять и взрывать КТО УГОДНО!!! Украина тут не при чём!!!
Какие то 3ти силы раздобыли комплекты украинской формы...
Но то не мы... !
Правильно. Бійтеся.