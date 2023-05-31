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Мешканців Бєлгородщини налякав мішок з комплектом форми ЗСУ: "Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма!". ВIДЕО

Двох мешканців Бєлгородської області РФ налякав мішок, у якому був комплект форми української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно, що двоє чоловіків витягують частини форми і змішка. Один з них, навіть збирається її використовувати, як робочу, але до того моменту, коли побачив на ній український прапор.

"Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма! Ну, его нах#й!", - каже він на записі.

За інформацією в соцмережах, чоловіки знайшли мішок у сховку. Пізніше про свою знахідку повідомили у "соответствующие органы".

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Автор: 

ЗСУ (7569) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+32
Треба було опудало поставить, - ніхто б с хати тиждень не вийшов.
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31.05.2023 17:12
+28
Цих двох кацапських уй@бків самих треба в мішок.
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31.05.2023 16:56
+25
Білгород буде вільний
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31.05.2023 16:57
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Цих двох кацапських уй@бків самих треба в мішок.
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31.05.2023 16:56 Відповісти
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31.05.2023 21:50 Відповісти
Білгород буде вільний
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31.05.2023 16:57 Відповісти
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31.05.2023 17:02 Відповісти
сраные убогие кацапсины.))
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31.05.2023 17:05 Відповісти
https://www.tiktok.com/@vaniabmwdriver/video/7236443019967286534?_t=8clvrUMx5pG&_r=1 https://www.tiktok.com/@vaniabmwdriver/video/7236443019967286534?_t=8clvrUMx5pG&_r=1

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31.05.2023 17:07 Відповісти
Треба було опудало поставить, - ніхто б с хати тиждень не вийшов.
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31.05.2023 17:12 Відповісти
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!

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31.05.2023 20:36 Відповісти
Мабуть готують провокацію
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31.05.2023 17:23 Відповісти
фсбешники оставили схрон, а местные нашли. Теперь по видео найдут и чмобилизуют сразу под Хромовое, шоб свидетелей не оставлять.
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31.05.2023 17:58 Відповісти
ти лічьна відєл, троль прігожінскій?
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31.05.2023 17:31 Відповісти
конечно видел. Еле спасся, теперь из Shebekino пишет.
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31.05.2023 18:02 Відповісти
а потом распяли в трусиках
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31.05.2023 17:34 Відповісти
А жену без трусиков. Расшестерили все вместе.
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31.05.2023 17:52 Відповісти
Нє прістрєлілі, а дєнацифіциравалі!
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31.05.2023 18:10 Відповісти
от тебя запах идет козломордого
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31.05.2023 20:32 Відповісти
Аставайтєсь на мєстє, за вамі уже виєхалі
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31.05.2023 17:30 Відповісти
Надо было схрон не трогать. Хозяева потом с них спросят за свои вещи.
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31.05.2023 17:36 Відповісти
Дать бы с ноги по ипалу за "хахлячья"... Хотя, они ж и так обосрались дальше чем видели.
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31.05.2023 17:54 Відповісти
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31.05.2023 18:08 Відповісти
Не, не , все хорошо !!!
Это говорит о том, что в этой форме там могут бегать,стрелять и взрывать КТО УГОДНО!!! Украина тут не при чём!!!
Какие то 3ти силы раздобыли комплекты украинской формы...
Но то не мы... !
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31.05.2023 18:12 Відповісти
все набагато простіше,її хтось купив у воєнторзі!
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31.05.2023 19:04 Відповісти
Білгород повернеться у рідну гавань обов"язково!
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31.05.2023 19:03 Відповісти
Випала з кузова коли везли в воєнторг.
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31.05.2023 20:23 Відповісти
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31.05.2023 22:38 Відповісти
что наша форма там делала?!
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31.05.2023 23:32 Відповісти
а личико ху покажет сыт
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31.05.2023 23:37 Відповісти
Шо, перелякалися через український шеврон ?

Правильно. Бійтеся.
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01.06.2023 01:41 Відповісти
Два кацап.здола испугались формы ВСУ. И это правильно, они должны бояться ВСУ больше, чем своего фюрера.
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01.06.2023 02:43 Відповісти
на колени!!!))
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01.06.2023 08:51 Відповісти
 
 