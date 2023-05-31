Мешканців Бєлгородщини налякав мішок з комплектом форми ЗСУ: "Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма!". ВIДЕО

Двох мешканців Бєлгородської області РФ налякав мішок, у якому був комплект форми української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно, що двоє чоловіків витягують частини форми і змішка. Один з них, навіть збирається її використовувати, як робочу, але до того моменту, коли побачив на ній український прапор.

"Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма! Ну, его нах#й!", - каже він на записі.

За інформацією в соцмережах, чоловіки знайшли мішок у сховку. Пізніше про свою знахідку повідомили у "соответствующие органы".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колись Бєлгород входив до складу Харківської області, - мер Харкова Терехов