Аеророзвідники Полтавської бригади ТРО разом з іншими підрозділами знищили російський автомобіль з окупантами. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "SOLOVEY" Полтавської окремої бригади тероборони спільно з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" знищили ворожий автомобіль з особовим складом.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Полтавської окремої бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

Позашляховик з особовим складом російських окупаційних військ застряг у танковій колії. Вони намагались виштовхати автівку, але марно. Українські військові скористались нагодою та знищили позашляховик разом з окупантами.

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