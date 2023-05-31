Аеророзвідники Полтавської бригади ТРО разом з іншими підрозділами знищили російський автомобіль з окупантами. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідки "SOLOVEY" Полтавської окремої бригади тероборони спільно з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" знищили ворожий автомобіль з особовим складом.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці Полтавської окремої бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.
Позашляховик з особовим складом російських окупаційних військ застряг у танковій колії. Вони намагались виштовхати автівку, але марно. Українські військові скористались нагодою та знищили позашляховик разом з окупантами.
Топ коментарі
+14 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар31.05.2023 17:29
+13 Богдан Хмельницький #556703
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+8 Олег Каз
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