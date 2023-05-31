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Аеророзвідники Полтавської бригади ТРО разом з іншими підрозділами знищили російський автомобіль з окупантами. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "SOLOVEY" Полтавської окремої бригади тероборони спільно з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" знищили ворожий автомобіль з особовим складом.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Полтавської окремої бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

Позашляховик з особовим складом російських окупаційних військ застряг у танковій колії. Вони намагались виштовхати автівку, але марно. Українські військові скористались нагодою та знищили позашляховик разом з окупантами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова окупанта вибухає від боєприпасу, скинутого з українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200) 55 артилерійська бригада (20)


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Топ коментарі
+14
Помогли чим могли)))
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31.05.2023 17:29
+13
Вері Гуд ! Слава аеророзвідникам,Слава Союзникам !
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31.05.2023 17:28
+8
Расєяні заплатять за цей постріл та за всі інші Ескалібури та Шторми...
Респект українським солов'ям...
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31.05.2023 17:40
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Вері Гуд ! Слава аеророзвідникам,Слава Союзникам !
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31.05.2023 17:28 Відповісти
Помогли чим могли)))
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31.05.2023 17:29 Відповісти
Екскалибур коштує 110 тис евро, а цей дрон баксів 300 , а результат однаковий , но екскалібуром доцільно дорогу техніку на великій відстані. Армія дронів те що треба)
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31.05.2023 17:31 Відповісти
Расєяні заплатять за цей постріл та за всі інші Ескалібури та Шторми...
Респект українським солов'ям...
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31.05.2023 17:40 Відповісти
Хто казав про Екскалібур? Плюс сказано, що знищено разом з чумардосами, а це ще пару бонусів.
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31.05.2023 17:43 Відповісти
А де написано, що це був Excalibur?
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31.05.2023 18:39 Відповісти
похоже свидетелей не осталось. Значит будут числиться как дезертиры. В лучшем случае - как безвести пропавшие.
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31.05.2023 17:47 Відповісти
Таксі на Дубровку замовляли? Небуде машинки. Колія засосала.
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31.05.2023 17:57 Відповісти
Вам всьо....
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31.05.2023 18:57 Відповісти
Точность просто охренительная! БРАВО!!!
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31.05.2023 19:26 Відповісти
сильно сумніваюсь що козломорді застряли в болоті і просто сиділи в перекошеній машині. Там нікого не було , снаряд просто розбив якийсь драндуєт. Але для тренування нормальок було
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31.05.2023 20:55 Відповісти
Так освободили ж автомобиль! Братья, как-никак...
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01.06.2023 07:52 Відповісти
 
 