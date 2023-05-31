У центрі Москви викрали ікону Божої Матері, яку незаконно вивезли з Донбасу. ВIДЕО

У Москві викрали ікону Божої Матері Боголюбської. До переїзду у Росію святиня знаходилася в храмі міста Харцизьк, що на Донеччині. Ікону викрали із храму, який знаходиться в 350 метрах від ФСБ на Луб’янці.

У крадіжці звинувачують трьох жінок, серед яких – одна уродженка Маріуполя. Відео з моментом викрадення опублікував один із російських пабліків, передає Цензор.НЕТ.

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