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У центрі Москви викрали ікону Божої Матері, яку незаконно вивезли з Донбасу. ВIДЕО

У Москві викрали ікону Божої Матері Боголюбської. До переїзду у Росію святиня знаходилася в храмі міста Харцизьк, що на Донеччині. Ікону викрали із храму, який знаходиться в 350 метрах від ФСБ на Луб’янці.

У крадіжці звинувачують трьох жінок, серед яких – одна уродженка Маріуполя. Відео з моментом викрадення опублікував один із російських пабліків, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

москва (1248) викрадення (821) церква (700)


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Топ коментарі
+29
Ікона помандрувала додому.
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31.05.2023 18:41
+17
Бог не фраер.
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31.05.2023 18:40
+16
Бог не теля - бачить звідтіля!
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31.05.2023 18:43
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Бог не фраер.
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31.05.2023 18:40 Відповісти
Бог не теля - бачить звідтіля!
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31.05.2023 18:43 Відповісти
Звідсіля мабуть ви мали на увазі
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31.05.2023 19:25 Відповісти
"звідтіля" - мається на увазі з того, місця де знаходиттся Бог(духовний світ)Звідсіля ми бачимо,бо ми звідсілля,
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31.05.2023 19:48 Відповісти
Ікона помандрувала додому.
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31.05.2023 18:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E Marilyn Manson - Personal Jesus
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31.05.2023 18:43 Відповісти
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31.05.2023 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Режим Депеші також
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31.05.2023 18:48 Відповісти
Ссылаться лучше на первоисточник.
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Depeche Mode - Personal Jesus
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01.06.2023 01:35 Відповісти
как раз Мерлин в тему тут больше
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01.06.2023 02:28 Відповісти
То мокши викрали, а тепер у неї мандрівка додому
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31.05.2023 18:42 Відповісти
Хочете посміяться? Знаєте, як розшифровується назва міста "Харцизськ"? "Розбійницьк"! Бо український архаїзм десь 16 століття - харциз", перекладається як "розбійник", "нальотчик", "грабіжник"
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31.05.2023 19:11 Відповісти
этадуховная скрепа! чувство самоидентификации уродов народа. на раССее воры тырят у воров.
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31.05.2023 18:44 Відповісти
"у храмі міста Харцизьк" -- релігійний відділ кгб/фсб (a.k.a. "рпц")?

Написи на іконі кацапською мовою. Хто сказав, що це "святиня", як написано у тексті новини?

І навіщо українцям в принципі такі новини?
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31.05.2023 18:44 Відповісти
У тебе як "з головою"? Димок з вух ще не йде? Ікона чи релігійна книжка - це "канон" А "канон" означає "незмінність" В тому числі й у мові Релігійні книги та ікони мають тексти писані старослов"янською мовою Х століття - коли Володимир Великий хрестив Русь Це літературна мова Великого князівства Київського тих часів Релігію християнську в її канонічності в Моковію принесли випускники Києво-Могилянської академії які і створили підгрунтя для створення того що зараз іменується "русским языком" а Володимир Даль називав "великарусским наречием русскава языка"
Та де ж тут "кацапське"?
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31.05.2023 19:04 Відповісти
"Образ Богоматері був написаний у 2011 році. Всі ці роки він перебував у храмі міста Харцизьк". Джерело: https://war.obozrevatel.com/ukr/pryamo-pid-nosom-u-fsb-u-moskvi-vikrali-nezakonno-vivezenu-z-donbasu-ikonu-video.htm Оглядач

Ще раз: навіщо українцям новини про предмет, який знаходився у осередку фсб (read: філія відділу релігійних справ фсб по Донбасу), на якому 2011-го року було написано текст не українською мовою, і який невідомо звідки поцупили якісь дві бабки у хустках?

Хіба що посміятися...
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31.05.2023 19:57 Відповісти
НУ - якщо тобі ТАК хочеться - вважай що так "краще"
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31.05.2023 20:04 Відповісти
После перемоги переименуем Харцыск в Сан-Харциско и попов с погонами на майках определим под замок.
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31.05.2023 19:43 Відповісти
Не сцати. Це партизани.
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31.05.2023 18:44 Відповісти
это переодетые СБУшники. Видно по выдержке и дерзости проведенной операции.
Видно ЗСУ готовится к освобождению Харцызска уже в этом году.
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31.05.2023 18:56 Відповісти
Це тобі не дрібниці по кишенях тирити...
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31.05.2023 18:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g2qQ66D_Wb8 СОЛОВЬЁВ и ГУРУЛЁВ о дронах в Москве и розыске ЗАЛУЖНОГО 😁 [Пародия]
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31.05.2023 18:51 Відповісти
грабь награбленное бльоть
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31.05.2023 18:53 Відповісти
Ну в церкві це відеоспостереження, а хто їх знімав на вулиці?
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31.05.2023 18:54 Відповісти
это русский рейх,там на каждом углу камеры,
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31.05.2023 18:56 Відповісти
сне снимал а мониторил лжеПОЦриарх всея оборуССии - ******* негодяев. к нему в хату на общак понесли наверно...
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31.05.2023 19:01 Відповісти
видать в этом месяце недомутили, черти прямослабные, бабла. плохо в "храме" торговали, под маленький процент денег давали ... пришлось иконами расплачиваться со смотрящим по бизнесу папашки московитов - сатаны.
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31.05.2023 19:06 Відповісти
Жіночкам респект ! Все своє повернемо додому
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31.05.2023 19:08 Відповісти
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31.05.2023 19:09 Відповісти
Икона пiшла на реставрацiю.
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31.05.2023 19:16 Відповісти
Як у фільмі "старики розбійники".
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31.05.2023 19:20 Відповісти
Только тут натурально "Старухи-разбойницы".
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31.05.2023 20:01 Відповісти
знаете как расшифровывается слово Москва - moss(анг) - болото и отсюда ква ква ква
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31.05.2023 19:34 Відповісти
Киев понятно - Кий засновал , а Москва странное слово
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31.05.2023 19:39 Відповісти
Уж не проффесора ли это работа?
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31.05.2023 19:37 Відповісти
он по шапкам ,не его профиль
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31.05.2023 19:37 Відповісти
Как знать, как знать. Страну грабить тоже не его был профили, а как справлялся! Впрочем до нынешних ему далеко в этом деле.
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31.05.2023 19:39 Відповісти
Каков народец, ****** спижженое
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31.05.2023 19:39 Відповісти
И это не последнее звено этой цепочки.
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31.05.2023 19:44 Відповісти
Руські піздять! Руські піздять всьо подряд!
Самі піздять, а на інших гаварять!
Руські піздять, а як не піздіть, бо їх тогда пошлють в наряд!,,,,,,,,,,,,))),
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31.05.2023 20:14 Відповісти
А здесь хищение-то (и его разновидность - кража) будет?
Откуда?
Хищение это корыстное, противоправное, безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
А если они не себе, а чтобы вернуть?
Тогда - самоуправство (корыстного-то умысла нет).
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31.05.2023 20:37 Відповісти
додому до хази
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31.05.2023 20:45 Відповісти
Москва, 31 мая - АиФ-Москва.

Привезенную из Донбасса икону Божьей Матери, которую украли три женщины из московского храма Иоанна Богослова, нашли, сообщает https://tass.ru/proisshestviya/17894843 ТАСС .

«Факт хищения был, но сейчас уже все в порядке, потому что правоохранительные органы икону уже нашли. Некие женщины решили эту икону забрать себе. Правоохранительные органы очень быстро их нашли. Они не прятались, они как будто считали, что это их икона», - заявил ректор Российского православного университета Александр Щипков.
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31.05.2023 22:20 Відповісти
Скрєпа. Єто одна трєтина рубльова трєптиха "на троїх". Постанова ж була - віддати!
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31.05.2023 22:47 Відповісти
Нормальные тётки...
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31.05.2023 22:48 Відповісти
Прикол.
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01.06.2023 01:38 Відповісти
Невежество создаёт движение...
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01.06.2023 09:40 Відповісти
 
 