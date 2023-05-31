У центрі Москви викрали ікону Божої Матері, яку незаконно вивезли з Донбасу. ВIДЕО
У Москві викрали ікону Божої Матері Боголюбської. До переїзду у Росію святиня знаходилася в храмі міста Харцизьк, що на Донеччині. Ікону викрали із храму, який знаходиться в 350 метрах від ФСБ на Луб’янці.
У крадіжці звинувачують трьох жінок, серед яких – одна уродженка Маріуполя. Відео з моментом викрадення опублікував один із російських пабліків, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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+17 Colt
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+16 Maxim Ak-Murza #550960
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https://www.youtube.com/watch?v=*********** Depeche Mode - Personal Jesus
уродовнарода. на раССее воры тырят у воров.
Написи на іконі кацапською мовою. Хто сказав, що це "святиня", як написано у тексті новини?
І навіщо українцям в принципі такі новини?
Та де ж тут "кацапське"?
Ще раз: навіщо українцям новини про предмет, який знаходився у осередку фсб (read: філія відділу релігійних справ фсб по Донбасу), на якому 2011-го року було написано текст не українською мовою, і який невідомо звідки поцупили якісь дві бабки у хустках?
Хіба що посміятися...
Видно ЗСУ готовится к освобождению Харцызска уже в этом году.
Самі піздять, а на інших гаварять!
Руські піздять, а як не піздіть, бо їх тогда пошлють в наряд!,,,,,,,,,,,,))),
Откуда?
Хищение это корыстное, противоправное, безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
А если они не себе, а чтобы вернуть?
Тогда - самоуправство (корыстного-то умысла нет).
Привезенную из Донбасса икону Божьей Матери, которую украли три женщины из московского храма Иоанна Богослова, нашли, сообщает https://tass.ru/proisshestviya/17894843 ТАСС .
«Факт хищения был, но сейчас уже все в порядке, потому что правоохранительные органы икону уже нашли. Некие женщины решили эту икону забрать себе. Правоохранительные органы очень быстро их нашли. Они не прятались, они как будто считали, что это их икона», - заявил ректор Российского православного университета Александр Щипков.