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Воїни 92 ОМБр знищили 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК та склад БК окупантів. ВIДЕО

Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили 12 місць розміщення, 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК ТОР та склад БК окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

"12 місць розміщення ворога, 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК ТОР та склад боєкомплекту виявили дрони прикордонників за останні декілька днів та передали координати цілей для знищення артилеристам 92 ОМБр ЗСУ. До того ж, наші воїни порозкидали зграйку непотребу по українських ґрунтах", – йдеться в повідомленні.

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знищення (7298) 92 окрема штурмова бригада (252) САУ (227) ЗРК (206) склад БК (62)


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31.05.2023 19:48 Відповісти
Это здорово конечно, что уничтожили столько московитской техники. Только зачем такие ролики. Сначала передвижение каких то машин. Потом склейка и куча взрывов снарядов. Где эти взрывы, попали они во что то или просто в поле рванули. Какую информацию несет/подтверждает это видео?
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31.05.2023 19:48 Відповісти
На видео же 8 вантажівок и 4 САУ. Зачем преуменьшать?
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31.05.2023 20:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.05.2023 20:14 Відповісти
 
 