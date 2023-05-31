Воїни 92 ОМБр знищили 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК та склад БК окупантів. ВIДЕО
Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили 12 місць розміщення, 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК ТОР та склад БК окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.
"12 місць розміщення ворога, 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК ТОР та склад боєкомплекту виявили дрони прикордонників за останні декілька днів та передали координати цілей для знищення артилеристам 92 ОМБр ЗСУ. До того ж, наші воїни порозкидали зграйку непотребу по українських ґрунтах", – йдеться в повідомленні.
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YU ST
показати весь коментар31.05.2023 19:48 Відповісти Мені подобається 11
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