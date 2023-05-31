Чому Росія посилює удари по Києву? Чого чекати від контрнаступу? | Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та відповість на питання глядачів.
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Оксана Фесенко #551201
показати весь коментар31.05.2023 23:04 Відповісти Мені подобається 4
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Amber
показати весь коментар01.06.2023 00:11 Відповісти Мені подобається 1
Джек Кіча
показати весь коментар01.06.2023 06:13 Відповісти Мені подобається 3
Роман Тока #560255
показати весь коментар01.06.2023 08:06 Відповісти Мені подобається 4
Sergey Chubenko
показати весь коментар01.06.2023 11:52 Відповісти Мені подобається 1
Джек Кіча
показати весь коментар03.06.2023 06:57 Відповісти Мені подобається 0
Vik Tor #521724
показати весь коментар01.06.2023 12:47 Відповісти Мені подобається 0
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