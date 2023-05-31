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Новини Відео Війна
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Чому Росія посилює удари по Києву? Чого чекати від контрнаступу? | Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та відповість на питання глядачів.

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Також читайте: Під час сьогоднішньої атаки вперше не публікували відео роботи ППО, це завдяки масштабним діям СБУ, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) контрнаступ (435) Повітряні атаки на Київ (783)


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А він взагалі буде, той давно і дуже голосно обіцяний контрнаступ?
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31.05.2023 23:04 Відповісти
Терпіння , пані Оксано і все буде 🙁
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01.06.2023 00:11 Відповісти
Хіба не ясно, що ніякого наступу не буде!? Дотягнути до осені, щоб потім сказати, що немає як наступати, бо болото, а потім ще перемолоти 100 тис військових під словянськом і так, поки до Києва не дійдуть! От чесно. Про який наступ мова, якщо вже йдуть домовленості про транзит аміаку кацапів через Україну, президенти Франції і Хорватії починають тиснути і критикувати цю зелену шлюху, всі склади зі зброєю розйобані, США забороняє відвойовувати південь. Ось і все! Тільки слуги урода кайфують!!! Всі повинні зрозуміти, що в Омані все домовлено, лука, путін, сі і ердоган - назавжди і ***** захід в хвіст і гриву. США починають розуміти що їм кінець і всикаються!!!
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01.06.2023 06:13 Відповісти
Ще й українську вивчів, а сам кацап кацапом
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01.06.2023 08:06 Відповісти
В спам москалика!
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01.06.2023 11:52 Відповісти
Не вивчІв, а вивчив, недоумок!
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03.06.2023 06:57 Відповісти
Вибачте! Але до травня в Києві вже наче й війни не було, розслабили всі булки, мажорів маю на увазі. А ми біля Оріхова - кожен день гатять з 22 лютого 2022 року.
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01.06.2023 12:47 Відповісти
 
 