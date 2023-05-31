Чому Росія посилює удари по Києву? Чого чекати від контрнаступу? | Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та відповість на питання глядачів.

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