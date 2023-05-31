Артилеристи 30 ОМБр влучним ударом вщент знищили російський РЕБ, який полював на українські дрони. ВIДЕО

Артилеристи 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького влучними ударами знищили російський засіб радіоелектронної боротьби, який полював на українські безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували у соцмережі.

"Російський РЕБ (засіб радіоелекронної боротьби) нахабно полював на українські БПЛА. Але виявився слабаком! Прилетів дрон-розвідник 30 ОМБр, знайшов ворога і вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ", – йдеться у повідомленні.

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