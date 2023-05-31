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Артилеристи 30 ОМБр влучним ударом вщент знищили російський РЕБ, який полював на українські дрони. ВIДЕО

Артилеристи 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького влучними ударами знищили російський засіб радіоелектронної боротьби, який полював на українські безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували у соцмережі.

"Російський РЕБ (засіб радіоелекронної боротьби) нахабно полював на українські БПЛА. Але виявився слабаком! Прилетів дрон-розвідник 30 ОМБр, знайшов ворога і вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ", – йдеться у повідомленні.

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знищення (7298) артилерія (789) 30 окрема механізована бригада (155)


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Кто на кого охотился? Я не понял.
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31.05.2023 21:31 Відповісти
У нас кажуть: "Пішов по шерсть - вернувся стриженим!"
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31.05.2023 21:47 Відповісти
Що сталося? Забули вимкнути газ на кухні?
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31.05.2023 21:53 Відповісти
Тихими словами Діви Марії - р.о.з.х.у.я.р.и.л.и.
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31.05.2023 21:56 Відповісти
у Бомфанка про права спитали?
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31.05.2023 22:33 Відповісти
Бомбфанк зайшов класно! 😎💣
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31.05.2023 22:48 Відповісти
А Чудові дрони у ЗСУ.... удар по засіб РЕБ "антідрон" корегують з дрона! Шо с ****** Кацапи?!
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01.06.2023 00:42 Відповісти
Охотился на кабана..- от кабана и погиб🤪!..
😂🤣🤣🤣
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01.06.2023 00:42 Відповісти
 
 