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У СБУ на Одещині є дуже важливі результати у боротьбі з диверсантами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним зверненням до українців ввечері 31 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні – робоча поїздка в нашу Одесу. Подякував тут нашим воїнам – за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям.

Провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Керівництво області, військові, правоохоронці... Область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, і держави. Дуже важливі результати є на Одещині у Служби безпеки України – у протидії російським диверсантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі

Була доповідь генерала Москальова – щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ "Одеса". Детально розібрали, як посилити оборону. Детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення.

Провів виїзне засідання Ставки. Постійна увага фронту. Доповіді командувачів – "Хортиця", "Таврія", Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто працює заради нашої держави!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) звернення (607) Одеса (5470)


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Топ коментарі
+20
Наркомане, а основою чого був перешийок на Чонгарі?
Північ Київщини, Чернігівщи?!
Бісить не це неголене створіння, що хизується своїм напіввійськовим прикидом, а дебіли, що жеруть оте лайно, що воно вкидає!
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31.05.2023 23:16
+18
Ніфіга,Крим віджали до ПОПа,так що більший відсоток проти Зебіла.
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31.05.2023 23:20
+12
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31.05.2023 23:09
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31.05.2023 23:09 Відповісти
Ніфіга,Крим віджали до ПОПа,так що більший відсоток проти Зебіла.
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31.05.2023 23:20 Відповісти
А херсонщина, которую ты сдал в Омане?
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31.05.2023 23:11 Відповісти
ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ

Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Мрак с тишиной нам ненавистен,
Простора требует наш дух,
И смело ряд великих истин
Я первый возвещаю вслух:

Порядки старые не новы
И не младенцы - старики;
Больные люди - не здоровы
И очень глупы дураки.
Мы смертны все без исключенья;
Нет в мире действий без причин;
Не нужно мёртвому леченья.
Одиножды один - один...

(В. Курочкин, 1866 г.)
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31.05.2023 23:11 Відповісти
сльози не дають читати далі
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31.05.2023 23:12 Відповісти
Він же старається!
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31.05.2023 23:12 Відповісти
Так само вже Херсонщину просрав
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31.05.2023 23:12 Відповісти
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31.05.2023 23:35 Відповісти
Наркомане, а основою чого був перешийок на Чонгарі?
Північ Київщини, Чернігівщи?!
Бісить не це неголене створіння, що хизується своїм напіввійськовим прикидом, а дебіли, що жеруть оте лайно, що воно вкидає!
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31.05.2023 23:16 Відповісти
Розумний, аж страшно…
Ну тепер Тарану-Баканову,- ХАНА!!! Мабуть..
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31.05.2023 23:19 Відповісти
Не одещина а руснявий аміак
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31.05.2023 23:21 Відповісти
До виборів готується! Минулих обіцянок не виконав,чим тепер лохторат буде заманювать? Знову локшину на вуха буде вішати!
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31.05.2023 23:22 Відповісти
А зєлєбобіки все ''схавають''.
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31.05.2023 23:26 Відповісти
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31.05.2023 23:50 Відповісти
Дуже глибоко увійшов у образ Спаса нації. Буде важко виходити. Співккамерники не захочуть слухати щоденну пустопорожню маячню. Почнуть товкти неголену цинічну пику.Буде некомфортно.
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31.05.2023 23:25 Відповісти
******* зелений підор, одна з основ безпеки нашого півдня був кримський перешийок, який ти зі своїм їбучим дєрьмаком розмінували.
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31.05.2023 23:29 Відповісти
По цій причині і відбулось призначення на пост голови Одеської ВА людину яка під час війни рік знаходилась за кордоном, жінка якого рік як не громадянка росії і який раніше був люстрований без права займати державні посади до 2024 року, протеже ківалова.
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31.05.2023 23:31 Відповісти
Шо там з порноактрисою яка приймає з усіх сторін?
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31.05.2023 23:37 Відповісти
Поїхав в Одесу з інспектуванням на рахунок готовності ОПЗ для переробки і транспортування аміаку з рашистської пітьми.
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31.05.2023 23:39 Відповісти
Російську нафту і газ качаємо без усталі продовж усієї війни а зараз ще і аміак підключіть ніби то за зерно. Москалі заробляють Україною шалені гроші на цих прокачках - ось вам і війна..
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31.05.2023 23:46 Відповісти
Ти хоч побігав там по фонтанам як в Маріуполі?
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31.05.2023 23:46 Відповісти
ти баканова і пердака посадив
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01.06.2023 00:12 Відповісти
Президент Зеленський найшов рішення як спасти економіку країни но це секрет як і ліки від раку які він винайшов
********
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01.06.2023 00:13 Відповісти
Це він прл Кіпера...нового голову ОВА?
Це результат бородьби з диверсантами?
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01.06.2023 06:10 Відповісти
"******* мученик"
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01.06.2023 07:03 Відповісти
Одеська область настільки важлива що керівником назначена людина яка замазана настільки що повністю контрольована.
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01.06.2023 07:38 Відповісти
сбу цє розсадник і лігво рашистських кротів та зрадників. І привів їх туди у дуже великих об'ємах саме ********** зеленский. Всі силові структури України це бази фсб.
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01.06.2023 08:23 Відповісти
Когда будут большие результаты по борьбе с диверсантами в администрации Президента и министерстве обороны???
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01.06.2023 09:08 Відповісти
 
 