У СБУ на Одещині є дуже важливі результати у боротьбі з диверсантами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним зверненням до українців ввечері 31 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні – робоча поїздка в нашу Одесу. Подякував тут нашим воїнам – за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям.

Провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Керівництво області, військові, правоохоронці... Область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, і держави. Дуже важливі результати є на Одещині у Служби безпеки України – у протидії російським диверсантам.

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Була доповідь генерала Москальова – щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ "Одеса". Детально розібрали, як посилити оборону. Детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення.

Провів виїзне засідання Ставки. Постійна увага фронту. Доповіді командувачів – "Хортиця", "Таврія", Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто працює заради нашої держави!"

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