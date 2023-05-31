У СБУ на Одещині є дуже важливі результати у боротьбі з диверсантами, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним зверненням до українців ввечері 31 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні – робоча поїздка в нашу Одесу. Подякував тут нашим воїнам – за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям.
Провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Керівництво області, військові, правоохоронці... Область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, і держави. Дуже важливі результати є на Одещині у Служби безпеки України – у протидії російським диверсантам.
Була доповідь генерала Москальова – щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ "Одеса". Детально розібрали, як посилити оборону. Детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення.
Провів виїзне засідання Ставки. Постійна увага фронту. Доповіді командувачів – "Хортиця", "Таврія", Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом.
Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто працює заради нашої держави!"
Будь ласка, зачекайте...
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Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Мрак с тишиной нам ненавистен,
Простора требует наш дух,
И смело ряд великих истин
Я первый возвещаю вслух:
Порядки старые не новы
И не младенцы - старики;
Больные люди - не здоровы
И очень глупы дураки.
Мы смертны все без исключенья;
Нет в мире действий без причин;
Не нужно мёртвому леченья.
Одиножды один - один...
(В. Курочкин, 1866 г.)
Північ Київщини, Чернігівщи?!
Бісить не це неголене створіння, що хизується своїм напіввійськовим прикидом, а дебіли, що жеруть оте лайно, що воно вкидає!
Ну тепер Тарану-Баканову,- ХАНА!!! Мабуть..
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Це результат бородьби з диверсантами?