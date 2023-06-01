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"Совсем скоро покажется окраина Шебекино": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджують, що знову прориваються на Бєлгородщину. ВIДЕО

Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах.

"Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно", - кажуть бійці РДК.

Зазначимо, що ще з ночі повідомляють про обстріл цього населеного пункту.

Також у мережі повідомляють про спробу прориву на Бєлгородщину бійців Легіону "Свобода России". Так, поширюється відео, на якому бійці передають вітання з кордону.

"Грайворон - це тільки початок", - кажуть вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" залишаються на території РФ, - ГУР МО

Автор: 

обстріл (28613) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+43
Ніт, таки луплять 3,14дарів, всі кацапські пабліки скулять зранку)))
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01.06.2023 09:06
+37
Від таких новин кацапи не гуртуються, а сцуться та сруться ))))
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01.06.2023 09:12
+24
Ето высокомобильный отряд. Весь его смысл проводить быстрые рейды по тылам врага и уходить. А не занять какую то деревню со свинарниками и держать оборону в окопах пока их авиацией всех не уничтожат
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01.06.2023 09:36
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В кінці потрібні титри з написом "Квартал-95".
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01.06.2023 09:02 Відповісти
Ніт, таки луплять 3,14дарів, всі кацапські пабліки скулять зранку)))
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01.06.2023 09:06 Відповісти
Там де луплять кацапів - пабліки мовчать і це приховують.
Це все потрібно кацапам для виправдовування війни і згуртування країни для її продовження
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01.06.2023 09:08 Відповісти
Від таких новин кацапи не гуртуються, а сцуться та сруться ))))
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01.06.2023 09:12 Відповісти
Та не смішіть.
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01.06.2023 09:13 Відповісти
А ти стратег)))) Ніт, наші заставляють розтянути війська підарів
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01.06.2023 09:13 Відповісти
кого вже розтягнули?
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01.06.2023 09:19 Відповісти
Смішний тут ти
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01.06.2023 10:50 Відповісти
Перед ким виправдовуватись репоїдам
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01.06.2023 09:16 Відповісти
***, перед довбойобами у телевізора
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01.06.2023 09:43 Відповісти
Їм не потрібне ніяке випрадовування. ***** не несіть.
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01.06.2023 10:43 Відповісти
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01.06.2023 11:13 Відповісти
а кацапське населення куди дінемо? навіщо поповнювати електорат жопі бойка за мір і арестовичу, навіщо збільшувати приход упц рпц?
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01.06.2023 14:04 Відповісти
Молодці.
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01.06.2023 09:03 Відповісти
Регулярність операцій та активність цих корпусів дуже радує
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01.06.2023 09:03 Відповісти
такая регулярность свидетельствует только о том, что их оттуда постоянно выкидывают. немного странноватый подход для штурма масквы.
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01.06.2023 09:11 Відповісти
А вони знову заходять )))
Мова не про штурм мацкви, а про відволікання військ з нашого фронту.
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01.06.2023 09:14 Відповісти
Нах та мацква здалась - задача перекинуть войска свинособак с южного направления на север, растянуть их
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01.06.2023 09:15 Відповісти
Ну а якщо не перекинуть - то тоді і маскву не гріх попєтушить за вдалої нагоди.
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01.06.2023 09:35 Відповісти
Ты думаешь РФ не понимает что Украина этого хочет, типа мы одни такие умные?

У них очень много незадействованных резервов, вовсе не обязательно ослаблять оборону Юга (наиболее важного направления с огромным количеством фортификаций) чтобы защитить Белгородскую область.
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01.06.2023 11:40 Відповісти
Рейды на территорию РФ бойцов РДК являются очень эффективной ИПСО:

эти рейды наносят сильнейший морально-психологический удар прямиком по престижу Путина, по престижу мордорской армии и ФСБ.

Российские быдло-массы просто охеревают от этих рейдов: путинская пропаганда и лично путин второй год срёт в уши оркам, что РФ воюют против "украински нацистов" для защиты русских, а тут вдруг именно русские воюют на стороне Украины против чекистской диктатуры Путина.

У быдло-масс просто мозги плавятся от такого когнитивного диссонанса.
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01.06.2023 12:20 Відповісти
Ето высокомобильный отряд. Весь его смысл проводить быстрые рейды по тылам врага и уходить. А не занять какую то деревню со свинарниками и держать оборону в окопах пока их авиацией всех не уничтожат
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01.06.2023 09:36 Відповісти
попередній досвід з бомбардуванням пропускного пункту літаками - показав, що цей легіон, навіть за наявності відповідної зброї, не допетрив ті літаки збити
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01.06.2023 10:18 Відповісти
А ти впевнений що під час бомбардування на тому кпп хтось був , чи ти хотів би щоб хтось із стінгером там кацапів дожидався ? То які проблеми - вступай у легіон , вони тобі стрілу дадуть ((
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01.06.2023 22:45 Відповісти
Не. Что они входять і виходят
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01.06.2023 10:52 Відповісти
на мацкву
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01.06.2023 09:04 Відповісти
Нахрен вам то Шебекино где кроме свинарников ничего нету. Лучше пройдитесь по рашистским аеродромам и складам с БК
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01.06.2023 09:04 Відповісти
Ізнов "Вялічіє" тикають пикою у гімно - как жи ж так???
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01.06.2023 09:04 Відповісти
Національна сруська забава - пірнати у гуано, ліпити з гуано..ото і життя в них - сплошне гуано.
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01.06.2023 09:30 Відповісти
Так и есть, с ночи разбирали пропускной пункт,крошили погранцов и срочников, расхерачили здание мвд, свинособаки в пабликах воют: а нас за что, так нельзя
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01.06.2023 09:04 Відповісти
Освободят от )(уйлорейха Белгород за неделю!
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01.06.2023 09:05 Відповісти
"Своих не бросаем".
Политика россии относительно Шебекино - полное и абсолютное молчание. Поэтому жителям приходится самим напоминать центральным властям о своем положении.

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01.06.2023 09:08 Відповісти
Референдум! Референдум! Хватіт бомбіть БНР!
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01.06.2023 09:13 Відповісти
Мда, окоп копали від Мелітополя до обіду, а прилетіло он куди. Респект!
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01.06.2023 09:10 Відповісти
Какой выхлоп от этих "операций" кроме горения пуканов с двух сторон? Какие, надеюсь, стратегические вопросы решаются?
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01.06.2023 09:15 Відповісти
А тебе разве еще не доложили, странно
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01.06.2023 09:17 Відповісти
А после оставления росией Херсона ни одна сторона никаких "стратегических вопросов" не решает. Физически не могут, нет ресурсов.
Поэтому стратегии в нападении на Шебекино нет и в помине.
А вот идеологическая составляющая есть и довольно сильная.
Главное - безнаказанность кончилась. Как вы по нам, так и мы по вам.
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01.06.2023 09:23 Відповісти
Что за лексика? Не в нападении, а в освобождении.
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01.06.2023 09:29 Відповісти
Главное в этих рейдах - сильнейший психологический эффект:

Мордор визжал, что возьмёт Киев за 3 дня, а теперь происходит нечто охрененное для менталитета ширнармасс РФ:

война идёт 2-ой год, до Киева оркам, как свинье до неба, а тут ещё появился Русский корпус, который воюет против путинской власти уже на территории самой РФ.
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01.06.2023 12:26 Відповісти
А що кажуть ваши методички? Чи нові не встигають писати?
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01.06.2023 13:12 Відповісти
Откуда вы, тупни, лезете? Ну как те кацапы - чуть что сразу перевод разговора на методички. Правду говорят, что вышивата хуже ваты.
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01.06.2023 13:16 Відповісти
А що в тебе так підгоріло одразу? Чи може ти тупень, якщо не розумієш мети даних операцій?
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01.06.2023 13:23 Відповісти
Тупень, не делай вид, что ты там что-то понимаешь.
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01.06.2023 13:29 Відповісти
Москалику, піди пошукай свій флагман.
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01.06.2023 13:33 Відповісти
Війну давно потрібно переносити на територію рашки (там ще й місцева різна публіка) підтримує розпалювати війну.
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01.06.2023 09:17 Відповісти
Фортеця Шибекино
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01.06.2023 09:18 Відповісти
Не знаю що це. Стоять танки Челенджер. Багато. Мабуть, до батальйону. На лісовій дорозі навпроти Хінелі. Нікого не підпускають. Розмовляють чистою московітською мовою. Але на танках сидять чорнокожі. Здається американці. Капєць, Брянську.
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01.06.2023 09:19 Відповісти
😆
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01.06.2023 09:30 Відповісти
БНР будєт свабоднай...
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01.06.2023 09:24 Відповісти
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01.06.2023 09:26 Відповісти
Грайворон - це Україна! Шебекіно - це Україна!
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01.06.2023 09:29 Відповісти
Молодцы,что воюют против собаки путина.Эта гнида всех уже достала.питерская гнида вонючая.Значит перспектива у России есть вылезти из этого говна куда ее затянул ублюдок путин.
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01.06.2023 09:30 Відповісти
Украинцы помнят историю - гражданская война 1917...1923 года уничтожила империю, и ее бы не было, если бы ее не собрали обратно кровью поганые большевики.Можно вспомнить Локотьскую республику 1941...1944 г. в Брянской области - она воевала с армией Сталина и была самоуправляемой. Непонятно, как поведет себя население - многие ненавидят Путина и его друзей из НКВД, но сейчас начнется:"Священная война!", "Кто против Путина - предатели!".Нужны ясные, правильные лозунги, которые будут понятны - борьба с шайкой бандитов и уродов, силой зазватившей власть, и их прихлебателями.
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01.06.2023 17:16 Відповісти
В самом деле Буданов. Где все люди с прошлого раза? Куда они все пропали с видосиков?
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01.06.2023 09:32 Відповісти
В мацкве, рубльовку бамбят
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01.06.2023 09:37 Відповісти
Кацапське мясо не шкода.
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01.06.2023 09:50 Відповісти
РДК підтрунюе ХлоРА? о це таке собі.. а Шебекіно мабудь таки кандидат на тризда
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01.06.2023 09:35 Відповісти
Так кацапи там авіацію думають застосувати
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01.06.2023 09:46 Відповісти
сподіваюся, хочаб в цей раз, цей лєгіон допетрить, що ті громихаючі радянські корита можна позбивати?
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01.06.2023 10:22 Відповісти
Ну це хоч трохи схоже на наступ. Бо ми свого до осені чекати будемо...
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01.06.2023 09:48 Відповісти
Наш воєнторг завжди відкритий для вас.
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01.06.2023 09:54 Відповісти
З Богом, хлопці
Бережіть себе.
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01.06.2023 10:16 Відповісти
Интересное развитие событий....это уже что-то прям обнадеживающее....
Вопрос как они туда попали, неужели в линии фронта есть настолько большие бреши....у рашки ведь тоже есть спутники....столько людей и техники трудно было бы незаметить....
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01.06.2023 11:07 Відповісти
Якісь мутнуваті статті
То вийшли --- то зайшли
А в цілому робиться вірно
''Лоскотать ''потрібно щоб не засипали
І не тільки шебекіно, а військові частини
В зоні досягнення вогню
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01.06.2023 11:53 Відповісти
Все правільно роблять!

Тактика тисячі порізів.
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01.06.2023 13:13 Відповісти
Возможно применяют китайскую тактику т.н."просачивание",когда пробиваются через кордон(линию фронта) мелкими группами,затем объеденяются и действуют сообща
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01.06.2023 13:40 Відповісти
Все по классиці полювання на ведмідя: "Загоничі заходять з протилежного боку кола разом з собаками і, розташувавшись дугою, піднімають шум, самі не рухаючись з місця, зазвичай цього достатньо, що б неміцно лежить ведмідь покинув барліг і, йдучи від людського крику, вийшов точно на лінію стрільців. Якщо цього довго не відбувається в коло заходить пара-трійка досвідчених мисливців з лайками, які виявивши барліг і піднявши з неї звіра, підставляють його під постріли стрільців в колі, або виганяють на лінію стрільців.
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01.06.2023 13:50 Відповісти
Щось це більше схоже на кіно від буданова і зельоних, а не на осмислені дії
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01.06.2023 16:05 Відповісти
 
 