"Совсем скоро покажется окраина Шебекино": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджують, що знову прориваються на Бєлгородщину. ВIДЕО
Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах.
"Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно", - кажуть бійці РДК.
Зазначимо, що ще з ночі повідомляють про обстріл цього населеного пункту.
Також у мережі повідомляють про спробу прориву на Бєлгородщину бійців Легіону "Свобода России". Так, поширюється відео, на якому бійці передають вітання з кордону.
"Грайворон - це тільки початок", - кажуть вони.
Топ коментарі
+43 Враг рода человеческого 666
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+37 master dron
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+24 FT FT
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Це все потрібно кацапам для виправдовування війни і згуртування країни для її продовження
Мова не про штурм мацкви, а про відволікання військ з нашого фронту.
У них очень много незадействованных резервов, вовсе не обязательно ослаблять оборону Юга (наиболее важного направления с огромным количеством фортификаций) чтобы защитить Белгородскую область.
эти рейды наносят сильнейший морально-психологический удар прямиком по престижу Путина, по престижу мордорской армии и ФСБ.
Российские быдло-массы просто охеревают от этих рейдов: путинская пропаганда и лично путин второй год срёт в уши оркам, что РФ воюют против "украински нацистов" для защиты русских, а тут вдруг именно русские воюют на стороне Украины против чекистской диктатуры Путина.
У быдло-масс просто мозги плавятся от такого когнитивного диссонанса.
Политика россии относительно Шебекино - полное и абсолютное молчание. Поэтому жителям приходится самим напоминать центральным властям о своем положении.
Поэтому стратегии в нападении на Шебекино нет и в помине.
А вот идеологическая составляющая есть и довольно сильная.
Главное - безнаказанность кончилась. Как вы по нам, так и мы по вам.
Мордор визжал, что возьмёт Киев за 3 дня, а теперь происходит нечто охрененное для менталитета ширнармасс РФ:
война идёт 2-ой год, до Киева оркам, как свинье до неба, а тут ещё появился Русский корпус, который воюет против путинской власти уже на территории самой РФ.
Бережіть себе.
Вопрос как они туда попали, неужели в линии фронта есть настолько большие бреши....у рашки ведь тоже есть спутники....столько людей и техники трудно было бы незаметить....
То вийшли --- то зайшли
А в цілому робиться вірно
''Лоскотать ''потрібно щоб не засипали
І не тільки шебекіно, а військові частини
В зоні досягнення вогню
Тактика тисячі порізів.