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"Батальйон Монако-3": ЗМІ знайшли на Лазурному березі депутатів, чиновників і навіть колишнього президента Кучму. ВIДЕО

Перша та друга частини розслідування про "Батальйон Монако" наочно продемонстрували, що навіть під час повномасштабного вторгнення Росії українські віп-біженці та відпочивальники масово обирають Лазуровий берег.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "УП".

Видання нагадає, що після скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонила виїзд для чиновників та депутатів. Відтоді урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування мали змогу перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Навесні 2023-го, під час пошуку активів російських еліт, "Українська правда" двічі працювала на Французькій Рив'єрі. І, авжеж, журналісти не могли не звернути увагу на українських народних депутатів та чиновників, які попри заборону все одно прилітають у цей один із найдорожчих куточків світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Монако": Бізнесмен Кохан вимагає спростування інформації про його причетність до "Євроенерготрейд", але зв’язок все ж є, - журналіст

Автор: 

Монако (30) Ніцца (38)


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Топ коментарі
+50
Це не той Кучма,який повіддавав кацапам ракети,які тепер падають українцям на голови?
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01.06.2023 10:24
+34
А за Кучмою як і його зятьком давно тюряга плаче, як він щедро роздавав стратегічні обєкти для своїх людей ,як протяг в політику таку мерзоту як: янукович ,азаров ,табачник ,сівкович ,деркач та що там їх дуже багато і переважно це проросійські.
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01.06.2023 10:30
+30
Нічого Україна переможе, і ці ******** вернуться назад на свої посади , заводи, маєтки - а ви простий нарід все з'їсте бо зезомбі покажуть якійсь мультик по ТВ як парашенко крав гроші а боневтік з командою Монако рятував країну вони ж всі агенти гру баданова не дасть збрехати ….
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01.06.2023 10:23
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Окопи рити, пітарасів.
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01.06.2023 10:20 Відповісти
Якщо вони окопи зараз в Монако не роють, то при блазні вони це хіба будуть робити ?
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01.06.2023 10:22 Відповісти
🤢🤮
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01.06.2023 10:23 Відповісти
Нічого Україна переможе, і ці ******** вернуться назад на свої посади , заводи, маєтки - а ви простий нарід все з'їсте бо зезомбі покажуть якійсь мультик по ТВ як парашенко крав гроші а боневтік з командою Монако рятував країну вони ж всі агенти гру баданова не дасть збрехати ….
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01.06.2023 10:23 Відповісти
Зі зрадниками у владі чи переможе Україна не відомо, а то що вони повернуться на свої маєтки тут це точно.
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01.06.2023 10:41 Відповісти
вернуться і нічого ви ім не зробите,і знов підуть до кормушки.СІСТЕМА ЖИВЕ ТА І БУДЕ ЖИТИ.Війна як і початок 2014 перемелює патріотів як жернова.а всраті тупі совки з короткою пам'ятю знов приведуть оціх ,,настоящих патриотов,, до влади
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01.06.2023 11:04 Відповісти
друзья *****
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01.06.2023 10:24 Відповісти
Це не той Кучма,який повіддавав кацапам ракети,які тепер падають українцям на голови?
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01.06.2023 10:24 Відповісти
Багато з того що падає нам на голову він продав. Тільки балистични ракети він віддав.
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01.06.2023 10:38 Відповісти
Це той самий Кучма, якого вибрав мудрий нарід, замість Чорновола.
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01.06.2023 14:09 Відповісти
Тепер вони там регочуть з лохів.
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01.06.2023 10:25 Відповісти
Ну облиште ви діда Льоню, воно доживає останні дні, нехай хоч в теплі поживе... (Це був сарказм)
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01.06.2023 10:26 Відповісти
цю паскуда повина сдохнути у муках за все що наробила!!!і всі виродки прокляті як і всі рашисти
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01.06.2023 11:05 Відповісти
І не тільки він! До речі, пишуть, що Кучма хотів залишити "СС-24" в шахтах в Україні.
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01.06.2023 16:06 Відповісти
Не хотів. Мені розповідав колишній міністр оборони. Він умовляв Кучму не відмовлятися від яз. Але той і слухати не хотів.
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09.08.2023 14:22 Відповісти
І не сумнівайтесь, всі вони повернуться після війни, з казочкою про гуманітарку та донати на ЗСУ і власну "важку" долю. І будуть обдирати Україну і далі.
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01.06.2023 10:30 Відповісти
А за Кучмою як і його зятьком давно тюряга плаче, як він щедро роздавав стратегічні обєкти для своїх людей ,як протяг в політику таку мерзоту як: янукович ,азаров ,табачник ,сівкович ,деркач та що там їх дуже багато і переважно це проросійські.
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01.06.2023 10:30 Відповісти
Збіднення простого народу, пенсіонерів також на його совісті. Мої батьки змушені були тяжко працювати на пенсіі, щоб звести кінці з кінцями . А обідрані лікарні … розкрадені радгоспи, заводи та фабрики - це наслідок правління Дніпропетровської зграї . Юлька також винна.
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09.08.2023 14:28 Відповісти
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01.06.2023 10:31 Відповісти
цікаво, навіщо в відео акцентували увагу на запаркованних, вздовж узбіччя, старенькій мазді і доісторичному фольксвагені пассаті? це авто якихось нещасних можновладців? 😂🤣
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01.06.2023 10:34 Відповісти
Внимательней смотри. Это машины обслуги.
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01.06.2023 12:10 Відповісти
Ясно, Кучма чи Пінчук щось ляпнув на **********.
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01.06.2023 10:36 Відповісти
хочешь зайняти іх місце?вперед.а як по мені вони роблять потрібне,і прийде час коли все це буде плавати по всіх СМІ
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01.06.2023 11:07 Відповісти
Уявляю якими очима на цих " бійців батальйону Монако " дивляться європейці . !!
В той час коли вся Європа донатить на ЗСУ , надсилає Україні допомогу , зброю і гроші , " бійці з батальйону Монако " спускають на вітер чималі гроші в закордонних кабаках , на фешенебельних курортах . пц !
Невже і самому Зєлі не шкребе на душі , коли він мотається по світу , випрошує озброєння і проводить різні перемовини , а в цей час його підлеглі загоряють десь в Куршевелі . ??
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01.06.2023 10:40 Відповісти
ой да ладно вам..., у нас и в Украине многие тоже себя прекрасно чувствуют, каждые 2 месяца меняют авто во время войны, покупают квартиры и дома и отдыхают за границей и являются действующими депутатами...
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01.06.2023 11:09 Відповісти
Ну ладно - то й ладно .
Якщо й в Україні таке , то це повністю виправдовує " бійців з батальйону Монако " . Нехай гуляють собі на здоров'я . !
Тепер я правильно сформулював ?
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01.06.2023 11:18 Відповісти
І це добре по вашому?!
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01.06.2023 16:08 Відповісти
Прізвище Баканов пропустили випадково?
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01.06.2023 10:42 Відповісти
О, вже є бригада Монако, як раз три батальйонна. Вперед до перемоги.
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01.06.2023 10:43 Відповісти
******, тварі, кучма взагалі зараз повинен сидіти за розпил армії
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01.06.2023 10:43 Відповісти
Ющер також. З Юлькою.
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01.06.2023 10:46 Відповісти
Кумовоза, когда оно сдохнет, надо зарыть на помойке.
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01.06.2023 10:45 Відповісти
С…ки. Колени оперировать им надо за кордон. А пересичный украинец не может себе позволить даже в Украине подобную операцию , поскольку замена тазобедренного сустава в Хмельницком например стоит 120 тыс ,а пенсия 2500, а зп 6800. Зашибись.
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01.06.2023 10:49 Відповісти
Это раньше было, сейчас не менее 150. В Канаде условие--
вес клиента не более 73кг. А если поставят диагноз - заменить
два тазобедренных и два коленных и три дисковые грыжи ,
то сколько надо будет.
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01.06.2023 12:08 Відповісти
Надо будет продать почку )
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01.06.2023 13:04 Відповісти
Та ні. Достатньо Батьківщину продати. )
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01.06.2023 14:01 Відповісти
Так это не всё. Не проходимость сосудов , простатит.
Но, когда заявил, что диабет, то ******* радостно подпрыгнул
и объяснил- " при диабете операции не делают", А далее
не подлежит комментарию.
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01.06.2023 14:27 Відповісти
Пані Інна,ви що з печери? Ви все ще вірити в "найкращу"радянську медицину?Операції на суглобах-в Європі роблять на раз -два,і з найкращих матеріалів-через два тижні можете ходити без костурів.Це в Україні за 30 років виросло "нове"покоління медиків,які запросто зроблять будь кого інвалідом.
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01.06.2023 13:37 Відповісти
Ну а **** ви чекали від феодальної держави, кріпаки воюють та маються від неробства , а бояри відпочивають ювід війни, зараз можна і поржати . . Король, хотів , обмежити, бегство холопів, до початку Великої війни, а зараз така нагода, грех не скористатися. Цікаво коли крейсер Кума Великий, спустять на воду
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01.06.2023 10:49 Відповісти
кучмо як і кравчук мають сидіти в тюрьмі пожиттєво за все те що вони наробили, завдяки йому ракети які він віддав зараз повертаються в Україну смертями, гниди...
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01.06.2023 10:49 Відповісти
Карапіщенко-а як ти покійника посадиш,та ще й пожиттєво? І спочатку попробуй зняти з президента недоторканість.Ну що за фантазії?
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01.06.2023 13:41 Відповісти
Пропоную посадити тих, хто проголосував за Кучму. Є такі?
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01.06.2023 14:11 Відповісти
Мерзенні тварюки, навіть не додивилася до кінця, бридко.
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01.06.2023 10:50 Відповісти
Пані Ірина,ну що ви так емоційно.Все те що нам видали,як якесь одкровення незалежного жураліста-повна маячня.Пишу вам,як очевидець отаких подій.Бігання під парканом аеропорту в Ніцці-збочення наших українських ЗМІ,а УП зокрема.Згідно європейських правил і правил князівства Монако-ви зобов*язані при більш менш довгому перебуванні в ЄС-замінити свої українські автономери-на європейські.Плюньте на відео-вас дурять цілих 35 хвилин,і не тільки на номерах.
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01.06.2023 13:54 Відповісти
Плять, сплошные укГаинцы!!!!
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01.06.2023 10:55 Відповісти
Инна Шевцова facc7a77, Інна ви начебто дівчина , так їдьте за кордон та заробіть грошей. В Україні зараз не ма чого чикити ,ну як що ви не вчитель, в них заробітни плати великі кажуть по 4000$ у місяць
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01.06.2023 10:56 Відповісти
В смысле ? Вот я на инвалидности например. Куда я поеду заработать , ? У человека распался сустав , он на костыле , а вы на заработки посылаете.
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01.06.2023 13:12 Відповісти
Суки всі вони... горіти їм у пеклі разом з рашистами! І знову ж полізуть "облаштовувати" країну після перемоги. Не можна цього допустити, чуєте?
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01.06.2023 10:57 Відповісти
нічого ім не буде,в Бога вони не вірять то і не бояться вони нічого,да і судячи і виродки з часом не страдають.
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01.06.2023 11:11 Відповісти
українські гниди
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01.06.2023 11:00 Відповісти
Кучма вже не військовозобовʼязаний. Шо ви до нього причепилися?
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01.06.2023 11:03 Відповісти
з того що його немала заслуга у тому що зараз відбувається,а також така мерзота як мертвечук,пінчук,ахметов,бойко,янукович та багато інших яким він дав дорогу у життя.кравчук гнида збіг рано
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01.06.2023 11:13 Відповісти
А знаете чеоо они там ждут? Правильно, ждут когда простой нищий народ, который они обворовывали, своими жизнями защитит Украину, а потом они вернутся и вернутся к обворовыванию Украины....все очень просто....
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01.06.2023 11:12 Відповісти
Кучма і Кравчук винні, що віддали старі запаси ракет кацапам за газ, бо тоді нарід верещав про дешевий газ і братів кацапів. А в є мене питання до сьогоднішніх можновладців, які, коли прийшли до влади у 2019 році і будучи в стадії війни, маючи непогані проекти крилатих ракет "Грім 2", "Нептун", "Вільха м, 1,2" і маючи на це гроші... чомусь зарили їх в асфальт, не робили нічого, щоб захистити народ, який привів їх до годівнички. Ще забувся написати про новітні проекти ППО ПРО СД-300 і "Кільчень і звичайно трішечки обманув, написавши, що нічого не робили, все-таки робили - доблєсноє ДБР від Боневтіка ходили по військових частинах і вилучали клістрони, які до України завезли "свинарчуки", Чи це неправда, чи так бистро забули?
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01.06.2023 11:22 Відповісти
А в мене такі ж питання не тільки до сьогоднішніх можновладців, а й до папередників. Колись Аваков обмовився що тільки Японія надала допомоги на 1.8 млрд долярів. Це скільки Оплотів можна було набудувати на ці гроші?
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01.06.2023 12:10 Відповісти
Дійсно. І набудували "Оплоти" і віддали Таіланду за борги пана януковича, який взяв доллари США, а танки не поставив. То щоб не віддавати гроші і не виплачувати штрафні санкції по контракту, виготовили і передали танки "Оплот"., навіть виготовили ще якусь кількість для ЗСУ. А скільки виготовили при Зеленському? Не шукайте - один танк.
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01.06.2023 14:49 Відповісти
А крім словесного поносу щось можна конкретно? Арифметику у школі вивчав мабуть? Ціна Оплота на експорт складала 5 млн долярів. 1800 млн поділити на 5 млн буде 360 шт. Навіть якщо Янукович вкрав усі гроші на танки Оплот то з 360-49=311 шт. До речі, внутрішня ціна танків для України значно дешевша. Де танки чи гроші? І скільки ж це якась кількість для ЗСУ?
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01.06.2023 17:43 Відповісти
А Кучму взагалі треба до в'язниці ЗА РОЗКРАДЕНУ УКРАЇНУ
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01.06.2023 11:40 Відповісти
Так, но даже Америка, вопреки уверениям продажного Швеца, НИЧЕГО не сделала с Беней)).
Это мировая система сбора податей с людей планеты, обьединенных системой...глобализма. Всякие "клубы" - по интересам им в помощь...
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09.06.2023 07:49 Відповісти
Нехай зроблять ще БАТАЛЬОН КИПР і місті Лимасоль 🤣🤣🤣
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01.06.2023 11:42 Відповісти
Хоча це треба було робити осінню зимой весною , тому що літом весь БАТАЛЬОН поїДЕ у проХОЛОДНІ столиці ЕС
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01.06.2023 11:43 Відповісти
найпрекрасніше в усьому цьому те, що мудрий український нарід знову обере цих підарасів під нові гучні обіцянки
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01.06.2023 11:43 Відповісти
Особиста Мотивація з захисту такої держави 10 з 10!!!!Завтра підйом о 5.00,і відразу до воєнкамату-чергу занімати!
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01.06.2023 12:05 Відповісти
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01.06.2023 12:05 Відповісти
16 февраля из Борисполя 20самолётов чартеров вывезли "элиту"
Украины, а Вы переживаете.
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01.06.2023 12:11 Відповісти
А дуркуваті українчики все продовжували обирати собі як не старих, так нових покручів.
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01.06.2023 12:29 Відповісти
нахватали себе и всей семье бюджетных денег, а дуркоВатое население голосовало за них.
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01.06.2023 12:45 Відповісти
В чем дурковатое?
Не в том ли, что ты голосовал за плешивую крысу?
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09.06.2023 07:45 Відповісти
Типова поведінка зкацаплених, прикоритних привладних: брешуть, крадуть, виводять млн гроші за кордон (НАЦБАНКУ звісно, нічого невідомо), а потім ХТОСЬ пише листа КОМУСЬ, і на кордоні їх проводять, як «БЗДІЖенців та постраждалих політв'язнів»‼️🇺🇦❤️🤑😠😡🤯🫣🪖💯⚔️
В батальйонах Монако Ніца Відень Південь Італії та Іспанії та інших, вони відновлюють своє здоров'я …
Звичайно, ні Стефанчук🤑-Зеленський🤑-Шмигаль🤑, про це нічого і не ЗНАЮТЬ, ось такі схематози від прикоритних!!
Прикордонники⚔️ на місцях можуть ще більше розповісти…про дзвонарів з ДержПрикордоСлужби🤑, які це роблять за відзначення їх «Громотою…»!!
Українці, схаменіться, ворог сидить в ХАТІ!!
‼️🇺🇦❤️⚔️💯
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01.06.2023 12:52 Відповісти
***** що ******* історію України в підручниках для школи ( і не тільки) треба передрукувати називаючи речі своїми іменами, як розкрадалась країна і звідки взялися ці "геніальні ті видатні бізнесмени" від Форбс. Бо якщо то не зробити, нові покоління ризикують повторити помилки. Місце злодія за гратами.
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01.06.2023 13:08 Відповісти
Вот она какая, суровая правда жизни. А вы, лошки, давайте будьте патриотами. Так было и так будет.
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01.06.2023 13:11 Відповісти
Патріоти воюють за батьківщину та народ. А мразей, підбурювачів та трусів видно відразу. Чи ні?
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01.06.2023 15:16 Відповісти
а ти воюєшь чи підбурюєшь?
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01.06.2023 16:49 Відповісти
You know the answer, don't you?
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01.06.2023 16:57 Відповісти
Демоократія. Кожен живе як хоче та може. Совість і честь у кожного різна.
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01.06.2023 14:02 Відповісти
МЫ ИХ выбрали ; кормили , поили , молчали и терпели , боялись ( за себя , за детей , за работу , за чужое мнение и т.д. ) ... МЫ , украинцы 32 года тупо выбирали одних и тех же !!! МЫ виноваты , мы их взрастили !!!
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01.06.2023 14:06 Відповісти
Не лгите.
Выбираем тех, кого подсовывают))
А подсовывают олигархи, чтобы принимали законы и решения только в их пользу.
Должность президента формально-политическая, фигурно-показательная.
Так и должно быть в демократии.
При тоталитаризме те же яйца, только вид с боку. Из за решетки. Но воруют не все. Только те, кого назначат.
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09.06.2023 07:21 Відповісти
" не лгите " Такому великому , грамотному и мудрому народу с древней историей и высочайшей культурой НЕВОЗМОЖНО , чтобы кто- то , кого- то подсовывал !!! И за АБЫ- КОГО 73 % НЕ будут радостно голосовать !!!
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09.06.2023 21:51 Відповісти
Кучма мабуть там за командира..Ця тварюка багато лиха Державі принесла,особливо ЗСУ,а ще олігархів наплодило..На дибу його,на палю!
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01.06.2023 14:12 Відповісти
Всі покидьків - в компост.
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01.06.2023 15:11 Відповісти
Феномен Пінчука. Як Кучма і його зять переграли всіх олігархів

«Я знищив олігархів. Один з них - власник вашого каналу!» Так https://www.youtube.com/watch?v=RcGBuaPDjOI емоційно і різко президент Володимир Зеленський вичитував https://glavcom.ua/country/politics/zhurnalistka-postavila-zelenskomu-nezruchne-zapitannja-i-stala-zhertvoju-khejtu--911000.html журналістку «5 каналу» , підконтрольного Петру Порошенку, https://glavcom.ua/country/politics/jak-zhurnalistka-z-kitaju-otrimala-stres-najhostrishi-momenti-preskonferentsiji-zelenskoho--910774.html на великій пресконфенції минулого тижня .

У цей же час у першому ряду зали, де глава держави зібрав численну пресу, принишк Віктор Пінчук. Єдиний український мільярдер дивним чином опинився на заході для журналістів. 63-річний олігарх увесь час про щось перешіптувався зі своїм давнім другом експрезидентом Польщі Олександром Квасьневським і зовсім не мав вигляд «знищеного». Як з'ясувалося, у сусідньому залі йшла мініконференція YES, яку організовував олігарх, і частина її учасників удостоїлася честі бути присутньою на пресконференції президента і навіть ставити запитання.



Віктор Пінчук у компанії експрезидента Польщі Олександра Квасневського (ліворуч) та колишнього прем'єра Швеції Карла Більдта (праворуч) слухає пресконференцію Володимира Зеленського

Присутність будь-кого з колег Пінчука з олігархічного цеху на президентському брифінгу відразу б стала міні-сенсацією, приводом для обговорення та лавини фотожаб. Поява ж Пінчука спровокувала лише нечисленні саркастичні дописи в соцмережах, і явно не у тих масштабах, які б викликав візит на пресконференцію глави держави, наприклад, Ігоря Коломойського чи Ріната Ахметова.

У чому ж феномен Віктора Пінчука і що він робив на заході у президента, який «знищив усіх олігархів»?
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01.06.2023 15:24 Відповісти
Т.ШЕВЧЕНКО Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.
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01.06.2023 15:43 Відповісти
 
 