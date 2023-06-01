"Батальйон Монако-3": ЗМІ знайшли на Лазурному березі депутатів, чиновників і навіть колишнього президента Кучму. ВIДЕО
Перша та друга частини розслідування про "Батальйон Монако" наочно продемонстрували, що навіть під час повномасштабного вторгнення Росії українські віп-біженці та відпочивальники масово обирають Лазуровий берег.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "УП".
Видання нагадає, що після скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонила виїзд для чиновників та депутатів. Відтоді урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування мали змогу перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.
Навесні 2023-го, під час пошуку активів російських еліт, "Українська правда" двічі працювала на Французькій Рив'єрі. І, авжеж, журналісти не могли не звернути увагу на українських народних депутатів та чиновників, які попри заборону все одно прилітають у цей один із найдорожчих куточків світу.
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В той час коли вся Європа донатить на ЗСУ , надсилає Україні допомогу , зброю і гроші , " бійці з батальйону Монако " спускають на вітер чималі гроші в закордонних кабаках , на фешенебельних курортах . пц !
Невже і самому Зєлі не шкребе на душі , коли він мотається по світу , випрошує озброєння і проводить різні перемовини , а в цей час його підлеглі загоряють десь в Куршевелі . ??
Якщо й в Україні таке , то це повністю виправдовує " бійців з батальйону Монако " . Нехай гуляють собі на здоров'я . !
Тепер я правильно сформулював ?
вес клиента не более 73кг. А если поставят диагноз - заменить
два тазобедренных и два коленных и три дисковые грыжи ,
то сколько надо будет.
Но, когда заявил, что диабет, то ******* радостно подпрыгнул
и объяснил- " при диабете операции не делают", А далее
не подлежит комментарию.
Это мировая система сбора податей с людей планеты, обьединенных системой...глобализма. Всякие "клубы" - по интересам им в помощь...
Украины, а Вы переживаете.
Не в том ли, что ты голосовал за плешивую крысу?
В батальйонах Монако Ніца Відень Південь Італії та Іспанії та інших, вони відновлюють своє здоров'я …
Звичайно, ні Стефанчук🤑-Зеленський🤑-Шмигаль🤑, про це нічого і не ЗНАЮТЬ, ось такі схематози від прикоритних!!
Прикордонники⚔️ на місцях можуть ще більше розповісти…про дзвонарів з ДержПрикордоСлужби🤑, які це роблять за відзначення їх «Громотою…»!!
Українці, схаменіться, ворог сидить в ХАТІ!!
‼️🇺🇦❤️⚔️💯
Выбираем тех, кого подсовывают))
А подсовывают олигархи, чтобы принимали законы и решения только в их пользу.
Должность президента формально-политическая, фигурно-показательная.
Так и должно быть в демократии.
При тоталитаризме те же яйца, только вид с боку. Из за решетки. Но воруют не все. Только те, кого назначат.
«Я знищив олігархів. Один з них - власник вашого каналу!» Так https://www.youtube.com/watch?v=RcGBuaPDjOI емоційно і різко президент Володимир Зеленський вичитував https://glavcom.ua/country/politics/zhurnalistka-postavila-zelenskomu-nezruchne-zapitannja-i-stala-zhertvoju-khejtu--911000.html журналістку «5 каналу» , підконтрольного Петру Порошенку, https://glavcom.ua/country/politics/jak-zhurnalistka-z-kitaju-otrimala-stres-najhostrishi-momenti-preskonferentsiji-zelenskoho--910774.html на великій пресконфенції минулого тижня .
У цей же час у першому ряду зали, де глава держави зібрав численну пресу, принишк Віктор Пінчук. Єдиний український мільярдер дивним чином опинився на заході для журналістів. 63-річний олігарх увесь час про щось перешіптувався зі своїм давнім другом експрезидентом Польщі Олександром Квасьневським і зовсім не мав вигляд «знищеного». Як з'ясувалося, у сусідньому залі йшла мініконференція YES, яку організовував олігарх, і частина її учасників удостоїлася честі бути присутньою на пресконференції президента і навіть ставити запитання.
Віктор Пінчук у компанії експрезидента Польщі Олександра Квасневського (ліворуч) та колишнього прем'єра Швеції Карла Більдта (праворуч) слухає пресконференцію Володимира Зеленського
Присутність будь-кого з колег Пінчука з олігархічного цеху на президентському брифінгу відразу б стала міні-сенсацією, приводом для обговорення та лавини фотожаб. Поява ж Пінчука спровокувала лише нечисленні саркастичні дописи в соцмережах, і явно не у тих масштабах, які б викликав візит на пресконференцію глави держави, наприклад, Ігоря Коломойського чи Ріната Ахметова.
У чому ж феномен Віктора Пінчука і що він робив на заході у президента, який «знищив усіх олігархів»?