У Кремлівській лікарні та житлових будинках у Москві готують бомбосховища, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві підвали житлових будинків переобладнують під сховища. Центральна клінічна лікарня при Кремлі оголосила тендер на проєктування бомбосховища.

Про це пише російське видання Сирена, повідомяє Цензор.НЕТ.

Воно опублікувало кадри з підвалу багатоквартирного будинку в московському районі Чертанова. Там розташовані стільці, лавки та спальні місця. На стінах - інструкції, як зібрати "тривожну валізку" та що робити в разі різних видів атак або під час евакуації.

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Крім того, на сайті Держзакупівель опубліковано контракт на проєктування бомбосховища для Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення на 800 людей має захистити від вибухової хвилі та радіації. Контракт було опубліковано 24 травня.



