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У Кремлівській лікарні та житлових будинках у Москві готують бомбосховища, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві підвали житлових будинків переобладнують під сховища. Центральна клінічна лікарня при Кремлі оголосила тендер на проєктування бомбосховища.

Про це пише російське видання Сирена, повідомяє Цензор.НЕТ.

Воно опублікувало кадри з підвалу багатоквартирного будинку в московському районі Чертанова. Там розташовані стільці, лавки та спальні місця. На стінах - інструкції, як зібрати "тривожну валізку" та що робити в разі різних видів атак або під час евакуації.

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Крім того, на сайті Держзакупівель опубліковано контракт на проєктування бомбосховища для Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення на 800 людей має захистити від вибухової хвилі та радіації. Контракт було опубліковано 24 травня.

У Кремлівській лікарні та житлових будинках у Москві готують бомбосховища, - росЗМІ 01
У Кремлівській лікарні та житлових будинках у Москві готують бомбосховища, - росЗМІ 02

Автор: 

москва (1248) росія (65316) сховище (190)


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Все строго идиот па плану. Ето все хитрая мнагахадовачка и было па плану с самого начала
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01.06.2023 10:28 Відповісти
Шо, страшно?
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01.06.2023 10:30 Відповісти
Гроші будуть вкрадені.
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01.06.2023 10:30 Відповісти
Гексаген завозять??
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01.06.2023 10:32 Відповісти
Зняли з язика ))
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01.06.2023 10:44 Відповісти
И морги пусть готовят.
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01.06.2023 11:24 Відповісти
Не сховаєтесь покидьки кацапські! Вже на часі звикати до бункерного життя! Он ***** живе вже 2 роки під алтайським корчем, і нічого, ЗАДОВОЛЕНИЙ! Всьо ідьот по плану!
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01.06.2023 11:46 Відповісти
А в новостройках-то бомбоубежищ не делали...
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01.06.2023 12:21 Відповісти
"Дебіли б#ля...", краще свинопсині могильники глибокі рили, щоб зайва хромосома знов не вискочила...
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01.06.2023 12:30 Відповісти
 
 