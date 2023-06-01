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Кремлівський воєнкор про ситуацію в Шебекіно на Бєлгородщині: "Идут бои, а не просто херь какая-то. Непонятно удержатся ли мужики". ВIДЕО

Поблизу російського міста Шебекіно на Бєлгородщині точаться справжні бої з артобстрілами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із російських пропагандистів, який перебуває на Бєлгородщині. За його словами, на сьогоднішній ранок не зрозуміло чи зможуть прокремлівські підрозділи стримати натиск бійців "Легіону "Свобода Росії" та "РДК".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Совсем скоро покажется окраина Шебекино": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджують, що знову прориваються на Бєлгородщину. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3857) Бєлгород (508) Легіон свободи (6) РДК (66)


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Топ коментарі
+62
Мужиків на расії немає. Так що не хвилюйся, раб
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01.06.2023 10:39
+43
По шебекінському відділку поліції прилетів пакетик Граду.прильот вдалий,багато дохлих орків
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01.06.2023 10:51
+35
Прутень вам у сраку, а не втримаете. По МКАД окопи рийте, ***..кi конченi.
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01.06.2023 10:40
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Мужиків на расії немає. Так що не хвилюйся, раб
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01.06.2023 10:39 Відповісти
Як і воєнкорів.
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01.06.2023 10:40 Відповісти
На росії споконвіку мужики, а в Україні чоловіки. Чоловік - чоло в віках, вільна порядна людина.
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01.06.2023 10:50 Відповісти
та він мав на увазі те, що там усі особи типу чоловічої статі опущені -отже не мужики
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01.06.2023 14:55 Відповісти
По шебекінському відділку поліції прилетів пакетик Граду.прильот вдалий,багато дохлих орків
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01.06.2023 10:51 Відповісти
пакетик льодяників "Град". Дуже смачно! Аж на шмаття рве!
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01.06.2023 11:04 Відповісти
Nu da , tam adni ****** ( neputati s geiami ) i natashi
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01.06.2023 10:59 Відповісти
Там всі такі "мужікі" як і оце непорозуміння на відео. ****@соси.
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01.06.2023 10:40 Відповісти
Забувайте буд ласка вислів "мужик", він мае рабське, холопське походження, мужик це бурлака та безхатько, людина невільник.
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01.06.2023 10:48 Відповісти
Романе, ви щось не так зрозуміли.
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02.06.2023 13:23 Відповісти
Я зрозумів одне, в людей а особливо в українцях склалось хибне розуміння персоніфіцированому московському вислову "мужик" яке вживають бажаючи підкреслити порядність та мужність. Розкрив його походження та небажаність використання стосовно українців. Це запозичена в дикунів московитів етимологія.
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02.06.2023 13:45 Відповісти
Ага, зрозуміло. "пекельні борошна" ну-ну
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04.06.2023 13:30 Відповісти
Прутень вам у сраку, а не втримаете. По МКАД окопи рийте, ***..кi конченi.
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01.06.2023 10:40 Відповісти
Кацапьё, ****. Все у них там мужики и бабаньки.
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01.06.2023 10:42 Відповісти
в бронике и каске... он по передовой гацает на своем драндулете?
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01.06.2023 10:42 Відповісти
Він що несповна розуму??По Садовому кольцу кола наматує
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01.06.2023 10:50 Відповісти
Броник и каска, это нормально в зоне боевых действий да если находишься не на "нуле".
Вопрос в другом - если он военКОР, то почему у него броник и каска не "кор"-синие с надписью Пресса, а "воен"?
Для того чтобы потом россми выли - "ноцизскии фошизты из киивскай хунты убили гражданского корреспондентика в трусика!"?
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01.06.2023 11:00 Відповісти
Ви б мабуть у перших рядках стояли у військоматі, раз такі питання ставите)
Як і інші нинішні бійці економічного фронту, які різко стали юристами
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01.06.2023 10:46 Відповісти
тому що військовий стан в Україні запроваджує Верховна Рада, до складу якої входили (і входять) величезна кількість зрадників (яких туди привели тупні, накшталт тебе)
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01.06.2023 10:53 Відповісти
ты просто пророссийский тролль
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01.06.2023 10:54 Відповісти
85 відсотків кримських військових і поліції, а до них на додачу 95 відсотків СБУ перейшли на сторону кацапів. Хто б проти кого боронив і чим навіть у випадку віддачі наказів усно, письмово, під роспис і тд?
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01.06.2023 10:57 Відповісти
ще й як відноситься до справи. щоби задавати такі питання, спочатку розкажи, як до влади потрапили усі ці кравчуки-кучми-ющенки-тимошенки-януковичи? ось там ти стояв і ось це ти робив...як і більшість українців.
питання задавати - усі герої.
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01.06.2023 10:59 Відповісти
здохни
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01.06.2023 11:01 Відповісти
В 2014 году не было бы такой поддержки Запада. Тогда Украина если бы выкинула подобный фокус уже была бы давно оккупированной под молчаливое согласие Запада- "их "братские" разборки" подумали бы на Западе. А западная поддержка крайне необходима. Что говорить, если даже сейчас при усиленной армии времён Порошенко и Зеленского Украина самостоятельно давно уже проиграла бы эту войну- максимум партизанила бы сейчас.
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01.06.2023 11:03 Відповісти
за часів Порошенка-Турчинова велася розробка далекобійного ракетного озброєння! Були всі шанси взагалі не допустити цієї тупорилої війни!!!
те що зробили наші дебільнувати співгромадяни, обравши зелених до влади, це як жити поруч з серійним гвалтівником і ще й взяти і зняти з себе труси, наче запрошуючі
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01.06.2023 11:07 Відповісти
Так і в 2022 на початку вторгнення таж Німеччина 5000 шоломів мов від серця відривала, а дипломати навіть відмовились вести переговори ссилаючись на те що України за кілька днів не буде - якось так.
А яка підтимка була у Хорватів - ембарго на постачання зброї? А вони теж воювали проти повноцінної армії не маючи взагалі на початку війни збройних сил. Чи згадати Ічкерію, та війну проти ерефії?
Влада в 2014 повелася на заклики Обами та Меркель - тільки не дратуйте путіна, от і все.
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01.06.2023 11:29 Відповісти
За пару недель до 24 февраля в Киев уже прилетали под завязку набитые многотонные самолёты с оружием. Т.е. как только в руки американцев попали разведданные о нападении сразу стало посылаться тонны оружия, особенно так необходимые Джавелины и стрелковое. Это оружие сильно помогло сдержать танки на подходе к Киеву и не дать его окружить. А окружение и взятие столицы деморализовало бы армию- это почти крах всему. Т.е. ситуация была- "пан или пропал".
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01.06.2023 11:37 Відповісти
Те що на початку надали певну кількість зброї це факт. Але основна допомога пішла тільки після того як народ України почав чинити справжній опір, а влада відмовились від попередніх домовленостів у Стамбулі.
Була б підтримка і в 2014, але тоді обрали переговори.
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01.06.2023 11:56 Відповісти
Тому що тоді на Заході сказали не провокувати, щоб не було кровопролиття. а вже перед 2022-м роком на Заході сказали будемо допомагати зброєю і про це Бьорнс їздив в мацкву спеціально їх попередити.
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01.06.2023 11:18 Відповісти
Шановний, ви по собі усіх Українців не міряйте. У перший тиждень березня 2014-го я був у військоматі двічі. Дехто з нас не тільки горілку на "23 фєвраля" пили, але й пам'ятали про свої обов'язки захистити рідну землю від покидьків-загарбників.
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01.06.2023 11:05 Відповісти
Яку Армію та казну залишив Турчинову Янукович і яку Армію та казну залишив Зеленському Порошенко? пападробнєє.
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01.06.2023 10:49 Відповісти
і будь що буде ? ти справді ідіот ! треба папріколу ризикнути і угробити всю країну і людей ? ух скільки ідіотів буває
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01.06.2023 11:09 Відповісти
Про мінскіє пападробнєє...що саме тобі в них не подобається - давай витримку з конкретної статті.
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01.06.2023 11:30 Відповісти
До зеленої влади за розмінований Чонгар, за розформовані збройні сили, за відведення ЗСУ запитань нема?!!?!
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01.06.2023 11:14 Відповісти
Всі мають діяти за Законом. У Криму Армія Януковича мало не у повному складі відразу перейшла на сторону росіі. І проросійські настрої, і ще не було антиросійської коаліції...і російська армія на Донбасі...і ті "понти" я пам'ятаю - якщо українська Армія не складе зброю, то ми увійдемо у дитячий садок...
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01.06.2023 11:26 Відповісти
Легенду про 300 спартанців чули, чи це для вас тільки красива легенда?
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01.06.2023 11:09 Відповісти
і в результаті ? чим вони допомогли ? так треба було тобі стати одним з 300
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01.06.2023 11:11 Відповісти
Ну ти й зрівняв х.. з пальцем . !! Ти бачив яка " армія " в нас була в 2014 у .?? " Завдяки " Овочу і його - прокацапському міністру оборони Саламатіну .
А яка зброя в нас була тоді .? Танки стояли без акумуляторів . Про який опір мова !!?
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01.06.2023 10:55 Відповісти
не прокацапському, а саме діючому генералу руснявої армії...
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01.06.2023 11:03 Відповісти
Ти сам ідіот. Я з Криму зсередини ту сітуацію бачив.
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01.06.2023 10:59 Відповісти
Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає http://www.rnbo.gov.ua/ Рада національної безпеки і оборони України .

Розглянувши ці пропозиції, https://www.president.gov.ua/ Президент України видає указ про введення воєнного стану.

Його протягом двох днів розглядає та приймає рішення http://rada.gov.ua/ Верховна Рада України

Ти - тупо потвора без памʼяті!
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01.06.2023 11:01 Відповісти
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01.06.2023 11:00 Відповісти
йди нах не воняй
гівно подоляцьке
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01.06.2023 11:00 Відповісти
а тепер пригадай коли цю війну нарешті "побачив" захід. Тільки після збиття пасажирського Боїнгу. А до того навіть поміати не хотіли. Чим воювати було? Капцями орків закидувати? Ні зброї, ні Армії, ні президента, ні грошей. НІЧОГО не було. Невже ти вважаєш реально, що оголошення воєнного стану щось би змінило у ході тих подій? Громадяни вдягали і фактично озброювали і Армію і добробати. Хлопці в спортивних йшли воювати. Тож, твій коментар ні до чого, пшик. Чи в тебе персональні претензії до Пастора?
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01.06.2023 11:17 Відповісти
помічати*
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01.06.2023 11:18 Відповісти
ви частоково праві! ваша помилка в тому, що ви забуваєте, що Воєнний Стан оголошує Верховна Рада! Подає на Воєнний Стан Президент тіки з подання Ради Національної Безпеки, до складу якої входили такі одіозні персонажи, що дуже не хотіли ніякого Воєнного Стану, бо хотіли ВИБОРИ!
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01.06.2023 11:21 Відповісти
та я навіть не про воєнний стан, а про СТАН країни на той час. Навіть якби його і запровадили, то реалії тогодення не змінилися б.
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01.06.2023 11:25 Відповісти
потому-то он боялся татар больше чем руских, Мустафа просил оружие чтоб разобраться с зелеными человечками ,а в киеве тряслись от страха как можно давать оружие татарам
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01.06.2023 11:18 Відповісти
Це більше питання до жульки.
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01.06.2023 11:27 Відповісти
Ты за деньги не понимаешь или честный мудак?
Неподготовленных мобиков на мясные штурмы?
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01.06.2023 12:19 Відповісти
тревожно
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01.06.2023 10:46 Відповісти
Буде вам шемякіно в шебекіно,козломорді.
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01.06.2023 10:46 Відповісти
Московиты все ноют и ноют. Это им не то, то не это. Вам же царек ясно сказал, спецобсирация идет по плану.
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01.06.2023 10:47 Відповісти
Непонятно удержатся ли мужики

Трудновато будет удержаться от желания обосраться и ******* .
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01.06.2023 10:49 Відповісти
Їдуть Васілій Іванович і Пєтька на конях по дорозі. Налітає білий єроплан, бомбить і стріляє. Пєтька і Васілій Іванович ховаються в кущі при дорозі.
Єроплан відбомбився і полетів собі. Пєтька і Васілій Іванович вилазять з кущів:
- Пєтька: фу, пронєсло...
- Васілій Іванович: мєня тожє ...
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01.06.2023 11:02 Відповісти
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01.06.2023 10:49 Відповісти
Відверта робота кремлівських пропагандонів на власну публіку, тіпа "вступайтє, мужикі, в ряди доблєстной 2-й арміі міра родноє атєчєство защіщать". Нап'ялило на себе по самі вуха військовий прикид (вояка всраний, блть!) та про "рєальниє баєвиє дєйствія" розповідає, чмо брехливе. При цьому ані пострілів/вибухів, ані жодних руйнувань не показує (бо їх, звісно ж, немає). Карочє, чергові дрони/коптери по кремлю б'ють... А десь на околицях Бєлгорода ФСБшники вже заносять лантух "цукру" у підвал багатоповерхівки.
Але дурників дохнути (за що?!) в Україні усе менше й менше.
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01.06.2023 10:56 Відповісти
прокремлівські підрозділи
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01.06.2023 11:00 Відповісти
уже где-то в шебекино
"прибежали в избу дети
второпях зовут оцца
тятя, тятя, там собаки притащили мертвеца!" )))
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01.06.2023 11:00 Відповісти
"... за что нас??"..
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01.06.2023 11:07 Відповісти
воєнху.ло тривожна блд
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01.06.2023 11:10 Відповісти
Острогожськ, Грайворон, ... , це землі Слобідської України ! Там розселилися в свій час слобожанські козаки.
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01.06.2023 11:12 Відповісти
Мужик - в жопу вжик
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01.06.2023 11:18 Відповісти
спецоперация ***** идет по плану и точному графику...
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01.06.2023 11:29 Відповісти
Поздно сказал что ето Шибекино а не Шемякино. А кремлевские каратели уже Шемякино разбомбили
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01.06.2023 11:29 Відповісти
Мужики удержатся, а руZни *****
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01.06.2023 11:56 Відповісти
Удержаться... ртами... за украинскую пипиру... что у них сейчас за щекой.
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01.06.2023 15:33 Відповісти
Читає цю чергову новину зрадник- мусор або зрадник військовий, прокурор, понаэх, колаборант в Криму на службі у кацапів тай думку гадає : " Это же скоро будет и в Крыму..... Что же делать--что же делать, валить надо. А мостик трещины в сваях дал, одна ракета ВСУ и совсем обвалится... Надо валить из Крыма , не спасет нас мама деревянный домик. И зубы дракона до жопы, и пво не пво... И флот- гавно....И кинжал анало-говнет полный... Че делать-то, а ????"
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01.06.2023 12:18 Відповісти
Як підари можуть бути мужиками? Кацапські ідіоти)))
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01.06.2023 12:23 Відповісти
тревожно
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01.06.2023 12:41 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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01.06.2023 13:25 Відповісти
Не бачу зрадо"бів які кричали ще неділю назад, що це шапіто95 і прочу ахінею, де вони всі поділися.
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01.06.2023 19:17 Відповісти
 
 