Кремлівський воєнкор про ситуацію в Шебекіно на Бєлгородщині: "Идут бои, а не просто херь какая-то. Непонятно удержатся ли мужики". ВIДЕО

Поблизу російського міста Шебекіно на Бєлгородщині точаться справжні бої з артобстрілами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із російських пропагандистів, який перебуває на Бєлгородщині. За його словами, на сьогоднішній ранок не зрозуміло чи зможуть прокремлівські підрозділи стримати натиск бійців "Легіону "Свобода Росії" та "РДК".

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