Кремлівський воєнкор про ситуацію в Шебекіно на Бєлгородщині: "Идут бои, а не просто херь какая-то. Непонятно удержатся ли мужики". ВIДЕО
Поблизу російського міста Шебекіно на Бєлгородщині точаться справжні бої з артобстрілами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із російських пропагандистів, який перебуває на Бєлгородщині. За його словами, на сьогоднішній ранок не зрозуміло чи зможуть прокремлівські підрозділи стримати натиск бійців "Легіону "Свобода Росії" та "РДК".
Топ коментарі
+62 Oleksandr Onys
показати весь коментар01.06.2023 10:39
+43 Владимир Николенко #234291
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+35 Старый зольдат
показати весь коментар01.06.2023 10:40
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Вопрос в другом - если он военКОР, то почему у него броник и каска не "кор"-синие с надписью Пресса, а "воен"?
Для того чтобы потом россми выли - "ноцизскии фошизты из киивскай хунты убили гражданского корреспондентика в трусика!"?
Як і інші нинішні бійці економічного фронту, які різко стали юристами
питання задавати - усі герої.
те що зробили наші дебільнувати співгромадяни, обравши зелених до влади, це як жити поруч з серійним гвалтівником і ще й взяти і зняти з себе труси, наче запрошуючі
А яка підтимка була у Хорватів - ембарго на постачання зброї? А вони теж воювали проти повноцінної армії не маючи взагалі на початку війни збройних сил. Чи згадати Ічкерію, та війну проти ерефії?
Влада в 2014 повелася на заклики Обами та Меркель - тільки не дратуйте путіна, от і все.
Була б підтримка і в 2014, але тоді обрали переговори.
А яка зброя в нас була тоді .? Танки стояли без акумуляторів . Про який опір мова !!?
Розглянувши ці пропозиції, https://www.president.gov.ua/ Президент України видає указ про введення воєнного стану.
Його протягом двох днів розглядає та приймає рішення http://rada.gov.ua/ Верховна Рада України
Ти - тупо потвора без памʼяті!
гівно подоляцьке
Неподготовленных мобиков на мясные штурмы?
Трудновато будет удержаться от желания обосраться и ******* .
Єроплан відбомбився і полетів собі. Пєтька і Васілій Іванович вилазять з кущів:
- Пєтька: фу, пронєсло...
- Васілій Іванович: мєня тожє ...
Але дурників дохнути (за що?!) в Україні усе менше й менше.
"прибежали в избу дети
второпях зовут оцца
тятя, тятя, там собаки притащили мертвеца!" )))