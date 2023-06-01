Жінка, чия невістка загинула під час обстрілу Києва, скаржиться Кличку на зачинені укриття: Всі замки були закриті. ВIДЕО

Жінка, чия невістка загинула внаслідок ракетної атаки окупантів, розповідає меру Києва Віталію Кличку про закрите укриття в поліклініці Деснянського району.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Поліклініка закрита, укриття, яке цілодобово має бути відкритим, і вони завжди туди бігали, закрито виявляється. Як таке може бути?" - каже жінка.

Мер заявив, що слідство встановить, чи було зачинено укриття.

"Ну що це таке? Слідство буде дізнаватися, чи було воно зачинене. Видно всім, що воно було зачинене! Бачила своїми очами. І слідство взнає, що воно бляха муха взнає те слідство? Обходили, всі замки були закриті, як це слідство буде думати та розслідувати. Та нафіг розслідування це", - відповіла вона.

"Я хочу знати, чи хтось буде винен у тому, що загинула моя невістка? Не замовчать, лівий, правий. Чи може там завідувачка. Як мені син казав, що хтось кричав із жінок: "Та закрийся вже!". 34, вона була молода, гарна жінка, а тепер немає в дитини мами", - додала жінка.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За доступ до укриття відповідають глави РДА, - Кличко