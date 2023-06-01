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Жінка, чия невістка загинула під час обстрілу Києва, скаржиться Кличку на зачинені укриття: Всі замки були закриті. ВIДЕО

Жінка, чия невістка загинула внаслідок ракетної атаки окупантів, розповідає меру Києва Віталію Кличку про закрите укриття в поліклініці Деснянського району.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Поліклініка закрита, укриття, яке цілодобово має бути відкритим, і вони завжди туди бігали, закрито виявляється. Як таке може бути?" - каже жінка.

Мер заявив, що слідство встановить, чи було зачинено укриття.

"Ну що це таке? Слідство буде дізнаватися, чи було воно зачинене. Видно всім, що воно було зачинене! Бачила своїми очами. І слідство взнає, що воно бляха муха взнає те слідство? Обходили, всі замки були закриті, як це слідство буде думати та розслідувати. Та нафіг розслідування це", - відповіла вона.

"Я хочу знати, чи хтось буде винен у тому, що загинула моя невістка? Не замовчать, лівий, правий. Чи може там завідувачка. Як мені син казав, що хтось кричав із жінок: "Та закрийся вже!". 34, вона була молода, гарна жінка, а тепер немає в дитини мами", - додала жінка.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За доступ до укриття відповідають глави РДА, - Кличко

Автор: 

Кличко Віталій (3515) Богачук Олег (1457) укриття (297) Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+48
Кличко біля людей. Де призначені зеленським голова цієї райадмінстрації та голова віськово-цивільної адміністрації Києва Попко, відповідальний за захист цивільного населення?
Ще сплять?
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01.06.2023 11:58
+40
А де глава РДА , який відповідальний саме за цей фронт роботи ?
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01.06.2023 11:58
+29
Кличко вийшов до людей , а де глава РДА , який призначений ОП
і несе повну відповідальність за стан укриттів !

Розумію людей , так як сьогодні був сам в такому стані !

Саме біля мого будинку , постраждав будинок і загинули люди !
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01.06.2023 12:05
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А де глава РДА , який відповідальний саме за цей фронт роботи ?
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01.06.2023 11:58 Відповісти
Правильно. Чому Кличко не поставив біля себе того главу?
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01.06.2023 12:04 Відповісти
Попко втік від відповідальності , бо злякався ,
а Віталій вийшов до людей , так як це обов'язок кожного керівника 🙁
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01.06.2023 12:19 Відповісти
Кличко не мій фаворит , але в данному випадку він не винен...
...
Слід знайти того у кого були ключі
...
І заставити прилюдно на колінах просити пробачення..
....
Призначити довічне утримання за його рахунок постраждалих з кофіксацією майна.
..
Тоді може інші очухаються
..
Свої- гірші загарбників...
...
Українці . одним словом
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01.06.2023 12:12 Відповісти
какой президент , такие и бояре , работать на клоуна ни кто не хочет , с какого *** кто то должен трудится и выполнять свои обязанности , если вся верховная рада - бандиты , воры , взяточники и любители жрать в три горла , ******* , безграмотность , отсутствие профильного образования , вчерашние боксеры с отбитыми мозгами но с богатым кешем , работники маникюрных и массажных салонов , дантисты , фитнес-тренеры , и остальная ******** закончившая трускавецкий выш , сидящая в верхах управления государством , приводит не только к войне с внешним врагом , но и к трагедиям внутри страны , чем дольше зе- долбоебы будут у власти , тем больше горя они принесут стране ,
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01.06.2023 13:12 Відповісти
ну, зе- долбоебы, пока неплохо отбиваются от русских, а "попередники" распродали бы Украину втихую как Крым и Донбасс
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01.06.2023 17:48 Відповісти
ти зеплесень, проста кацапська гнида
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01.06.2023 19:38 Відповісти
Попко не при ділах?.
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01.06.2023 11:58 Відповісти
Кличко біля людей. Де призначені зеленським голова цієї райадмінстрації та голова віськово-цивільної адміністрації Києва Попко, відповідальний за захист цивільного населення?
Ще сплять?
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01.06.2023 11:58 Відповісти
думають де и колы и що ще можна вкрасты
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01.06.2023 12:07 Відповісти
Кличко завжди біля люде,й це як весільний генерал, для виду,
язиком поляпає, поляпає на цьому і все, а спитати з нього, нічого не можна!
КМДА не виконує навіть рішення судів!!!
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01.06.2023 12:14 Відповісти
Зтули свого брудного рота , бо смердить подолячиною !😡
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01.06.2023 12:21 Відповісти
То ви самі вже смердите, разом з віталіком!
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01.06.2023 12:24 Відповісти
Боже , яке ж ти убоге 😠
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01.06.2023 12:30 Відповісти
А ***** виконувати рішення портновськиї судів?
Ти до Києва яке маєш відношення, чмо зєльоне? Комунальні служби працюють як часи, і не припиняли працювати з самих перших днів вторгнення!
На відміну від гундосого чма, яке чкурнуло піді Львів, і звідти два тижня зображало шо воно "в Києві" і не втікло
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01.06.2023 17:04 Відповісти
нема слів! такі він імбіцил
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01.06.2023 11:59 Відповісти
явно ваш Зе розумнише
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01.06.2023 12:06 Відповісти
вдавись, кацап
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01.06.2023 12:12 Відповісти
А тобі яка падлюка в голову насрала?
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01.06.2023 12:13 Відповісти
Похоже в ОП этот случай используют для снятия Кличко.
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01.06.2023 12:02 Відповісти
Зняти Кличка у ОП кишка тонка , бо він обраний киянами ,
а не призначений президентом !

Але ж із мером Чернігова розправились ,
переступивши через закон !😠
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01.06.2023 12:08 Відповісти
В случае с Кличко все гораздо сложнее, поскольку он хорошо контактирует со многими влиятельными людьми на Западе, которые могут указать власти на недопустимость линии ее поведения.
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01.06.2023 12:12 Відповісти
Двойной джеб, апперкот и под дых...тогда полный порядок
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01.06.2023 12:51 Відповісти
Дуже гучно сказано, за нього проголосувало десь 15-20% киян,
а переміг він тому, що дуже мало людей прийшло на вибори, ось і результат!
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01.06.2023 12:19 Відповісти
До чого тут вибори , телепню зелений ?
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01.06.2023 12:23 Відповісти
Кличко вийшов до людей , а де глава РДА , який призначений ОП
і несе повну відповідальність за стан укриттів !

Розумію людей , так як сьогодні був сам в такому стані !

Саме біля мого будинку , постраждав будинок і загинули люди !
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01.06.2023 12:05 Відповісти
......горе конечно большое...но если бы многие люди не проголосовали и нэ зробылы всих разом, то возможно и не было бы войны....
заранее люди нарыли окопов, провели мобилизацию, не были свернуты программы ракетных и иных вооружений, то возможно Пуйло засцал бы нападать....
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01.06.2023 12:05 Відповісти
Думаю, что ху*ло все же напало бы, но совершенно точно, что таких жертв и разрушений с нашей стороны удалось бы избежать.
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01.06.2023 12:09 Відповісти
Есть множество сведений о том что решение о полномаштабном вторжении было принято в 2019 и тогда началась подготовка
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01.06.2023 12:23 Відповісти
...причастен к убийству..Такого не может быть..
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01.06.2023 12:05 Відповісти
З районами зрозуміло, але є одне але...
"В Києві виконавчим органом міської ради є КМДА (Київська міська державна адміністрація). Її голова призначається не Київрадою, а Президентом України."
А як це прокоментують прихильники Вітальки?
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01.06.2023 12:06 Відповісти
во как вас коробит от Кличка зеленостадных баранив
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01.06.2023 12:09 Відповісти
Це люди Верещук , яка літала під парасолькою над Києвом!

Зеленим , вкрай , потрібна столиця під іхнім дахом для остаточного
пограбування 🙁
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01.06.2023 12:12 Відповісти
Хворий, це люди з Народовладдя, Олег Симороз - герой, інвалід, не чув? Віталькіни 100т в місяць на піар рученьки не заговнячили?
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01.06.2023 12:21 Відповісти
Олег, чи Білецький який за ним стоїть ? Ото ж бо. Я вважаю, що Білецький використовує Олега .
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01.06.2023 16:15 Відповісти
Твії Симороз інвалід на голову перш за все! Коли був з ногами - скакав на акціях проти Порошенка! Доскакався Тепер на подсосє у зєльоних ******, бореться з Кличком! Чекає поки хєр відвалиться
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01.06.2023 17:09 Відповісти
Чого очікувати від поліграфа поліграфича шарікова, спадковість у тебе і вітальки однакова.
А за те, що ти висрало на 26-річну дитину, яка втратила на цій клятій війні ноги ... буде і тобі бумеранг за 10 шекелей від вітальки.
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01.06.2023 17:17 Відповісти
Навіщо щось коментувати, коли виходить від прихильників зеболота? Війна покликана не Кличко, а тим чиновником проти якого уже відкрита справа за зраду. Прізвище його зеленський
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01.06.2023 12:09 Відповісти
Джанкойська валюха, не чула за Олега Симороза(герой, інвалід), який і наш будинок відстояв від злобудовників вітальки? Народовладдя, нє?
Дивна ти, лаєш зелібобу і нализуєш сирському - дивно, нє? Дивишься, хто лайкнув стосовно зелібоби і отримуєш від нього свої 10 шекелей. На ліки ще не витратила все?
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01.06.2023 12:18 Відповісти
Кличко після приходу зебанди втратив повноваження, но лохторат пісюаніста тупий як пробка і на це не зважає уваги
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01.06.2023 12:27 Відповісти
Зе спочатку піднімав це питання, але потом все зам"ялось, мабуть, "дагаварілісь"!
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01.06.2023 13:09 Відповісти
Припиніть ображати форумчан , боьце огидно з вашоі сторони😡
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01.06.2023 12:29 Відповісти
Тобі Liya , чи як тебе --ваш Білецький використовує Олега Симороза . Де Білецький на фронті ? Ні ! Він в Києві .
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01.06.2023 16:17 Відповісти
І ще додам тобі -Валентина з міста, що і ваш Дмитро . До речі , це місто і мого дитинства . Так що закрий свого чорного рота , бо знайдемо порвемо на шмаття !Все зрозуміла ?
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01.06.2023 16:20 Відповісти
Визначтесь БОТИ вже на кого працює Олег Симороз, бо валюха на фб вже дозвізделась до того, що його найняв завгосп і він спекулює на своїй інвалідності.
І яка ти після цього Тата у твоєму-то віці. Дитячий садок вже давно за обрій пішов.
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01.06.2023 16:57 Відповісти
Вам знову грошенят підкинули зелені ? Ооо !))) Свинок закупили ? Передай вітання Дмитру Кухарчуку , чекаємо на його вибачення , він був у нас в гостях - даю адресу ( Сміла , самооборона Січ - спілка ветеранів АТО-ООС (від Айдару )
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01.06.2023 17:04 Відповісти
Як ваш бізнес "наливайки", ще працює, годує сірожу саюна?
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01.06.2023 17:06 Відповісти
Дура , Саюн це Черкаси, а ми Сміла . І ваш Черкаський нацкорпус майже рік , разом з нашою організацією робили добру справу , ще раз разом !! Ми вам добре знаємо всіх . Але нещодавно ваш Дмитро облив багнюкою жінку волонтерку , з нашої організації , у якої троє в родині на фронті, а вона ІНВАЛІД КОЛЯСОЧНИК , за те, що вона порохоботка. І це на цензорі його стаття . Все дурепа зрозуміла ?
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01.06.2023 17:15 Відповісти
Тата з далекої Сміли, у мене до тебе всього одне питання - чому ти, і бариги саюни, впряглись за вітальку? Щоби що?
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01.06.2023 17:21 Відповісти
ахааа )) Ок , а Прошенко крав , чи то була брехня ? Це тобі такий тест на притомність ))
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01.06.2023 17:27 Відповісти
Питанням на питання? Тата з далекої Сміли разом з саюнами відпрацьовує 10 шекелей вітальки, бо у киян цей рекетир підтримки не має. Зрозуміло.
Я тебе здивую, окрім Петі і Зелі, ще є і інші люди.
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01.06.2023 17:38 Відповісти
Це ваш Білецький і "Боцман " Коротких , той що з фсб ? Ага , ну-ну "люди " )))
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01.06.2023 18:13 Відповісти
За твого безногого довбойоба вже чули всі! До війни він скакав на акціях проти Поршенка. Доскакався. Тепер скаче проти Кличка. Чекає шоб голову відірвало цього разу.
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01.06.2023 17:13 Відповісти
Ой, я пам"ятаю твої поради, як відкосити від війська. То сиди вже и пропержуй диван надалі. Поки рак тебе не з"їв, тьху.
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01.06.2023 17:22 Відповісти
так твоє гундосе чмо і назначило Попкова - де він, розказуй? бомбосховища - його пряма відповідальність!
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01.06.2023 17:10 Відповісти
Пиши, ще блазню. Скріншоти всі є, Олегу я їх не покажу, щоби не дратувати хворого, але знаю, кому показати. Поцілуй свою цилю під хвіст.
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01.06.2023 17:24 Відповісти
А може нам показати Олегу , як ви ображаєте жінку інваліда в візочку , волонтерку , у якої троє з родини на фронті ? Ти про це не подумала ? Що він скаже , от цікаво буде--правда ? Не спекулюй Олегом !!!!
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01.06.2023 17:46 Відповісти
Бідна жінка, але знайшла у кого запитувати...
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01.06.2023 12:08 Відповісти
ви праві...не в того вона спитала...а у самого Найвеличнішого
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01.06.2023 12:11 Відповісти
за то яка феєрічна відповідь - Мер заявив, що слідство встановить, чи було зачинено укриття Джерело:
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01.06.2023 12:29 Відповісти
Нема слів ...жах. Чесно кажучи, за таке треба сажати у мішок, вішати на дерево і п#здити ломом, як казав Лесь Подерв'янський.
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01.06.2023 12:10 Відповісти
З А В І С А
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01.06.2023 12:52 Відповісти
Винних, у зачинені дверей бомбосховищ, відпустять за кордон листом відГУР Буданова на прохання «однієї структури влади»…
Усе буде, як із попередніми ходоками від влади, з млрд у кишенях…
Можливо і рахамія, якогось листа жалістного нашкрябає, з підписами заробітчан з ВРУ…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, звичайно ж до цього ніякого відношення не матимуть!!! То люди не з нашого району…
Тому отаке болото, продажне, і називають привладним!!
Правопохоронні керівники не втручаються теж, бо ніхто ж ЗАЯВ НЕ НАПИСАВ, от і мовчок …
Ось, десь так і «захищаються» привладними національні інтереси України, користуючись зайнятістю Захисників України!!!
Пильнуймо Україну від пройдисвітів привладних!
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01.06.2023 12:12 Відповісти
Оце все зробили 73 відсоткі разом із зеленими
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01.06.2023 12:15 Відповісти
відео з ю-туба жіночка жаліється, але почув як вона сказала що цю владу ми поставили
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01.06.2023 12:34 Відповісти
З такою кількістю чиновників у владі треба щоб вони цілодобово чергували у сховищах....
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01.06.2023 12:21 Відповісти
"Поліклініка закрита, укриття, яке цілодобово має бути відкритим, і вони завжди туди бігали, закрито виявляється. Як таке може бути?" - каже жінка. Джерело:
Тобто - до цього випадку воно було відкрите , бо - завжди туди бігали .
Питайте з того охоронця , який зачинився всередині , і якого потім знайшов п'яним чоловік загиблої жінки . І з того халатного чинуші , який мав контролювати стан бомбосховища і дії охоронця .
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01.06.2023 12:23 Відповісти
В Україні гідну зарплату платити не прийнято, тому і набирають алколіків,
аби тільки на бухло вистачило, щоб напитись і забутись
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01.06.2023 12:57 Відповісти
Нашо такому чму як ти ще й зарплата?
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01.06.2023 17:15 Відповісти
из за выродков во власти страдают все...
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01.06.2023 12:23 Відповісти
Із закриттям цього бомбосховища , можлива диверсія !!
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01.06.2023 12:26 Відповісти
В зеленому лайні виний або кличко, або порох...головне, що зелена шмаркля і його ставленики не винні!
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01.06.2023 12:28 Відповісти
Саме так 😕
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01.06.2023 12:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zI9CysZBU18 https://www.youtube.com/watch?v=zI9CysZBU18


це ж відео з ю-туба жіночка жаліється, але почув як вона сказала що цю владу ми поставили.......
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01.06.2023 12:32 Відповісти
Не удивлюсь если Витальку просто подставили для минус-рейтинга. Ведь знают гады, что он должен действовать по процедуре (создать комисию, провести расследование, прининять решение, предъявить подозрение и т.д.), а не пойти и дать в морду виновнику, или сломать руку, которая замок повесила на бомбоубежище. Наверное ждут подобного прокола. Не сомневаюсь, это умные и хитрые слуги системы.
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01.06.2023 12:34 Відповісти
Столиця зеленим потрібна , як повітря , отож від них можна чекати
всього , що завгодно 😡
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01.06.2023 12:36 Відповісти
Повісять все на "сторожа Васю" ....
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01.06.2023 12:38 Відповісти
Дядю Васю, глибокого пенсіонера...
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01.06.2023 12:53 Відповісти
Інколи самосуд дуже дієвий й замість слідчих дій требо бити палками по тих руках , які зачинили людям шлях до рятування !
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01.06.2023 13:36 Відповісти
Ці руки сидять в бункері під Банковой з трьома лініями охорони
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01.06.2023 17:16 Відповісти
Коли вже ця недолуга зелена влада, збере раму, та наведе порядок? Другий рік війни, столиця яка постійно обстрілюється, а з бомбосховищами ситуація як на початку війни! І такий безлад у всіх сферах!
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01.06.2023 13:51 Відповісти
ЩО йому казати? Йому по барабану - вогно тільки піариться на людському горі. ЧОго вогно їхдить туди, що там робить? Хіба це його робота, хіба він ДСНС?
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01.06.2023 14:12 Відповісти
По вулицях міста вештаються тисячі безпритульних, на яких усім плювати, та збирають все що погано лежить, от і закривають люди підвали, пардон, укриття щоб вони не розікрали те до чого ще не дотягнулась влада... тут на одній 16-ти поверхівці обікрали ліфтову та люди були змушені два місяці пішки підніматись та спускатись по сходах - вантажний ліфт і досі не працює, полагодили тільки один пасажирський
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01.06.2023 15:37 Відповісти
Скорее всего, крайним будет сам сторож, окажется, что он под "мухой" и по пьяни закрыл двери на замок, а сам пошёл дрыхнуть.
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01.06.2023 19:19 Відповісти
А не может ли такое получится, что следствие может подтвердить, что никаких замков там небыло и всё было открыто, просто сами люди не пошли в убежище???
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01.06.2023 19:29 Відповісти
Я слухав оту ганьбу виступ Зеленського де він обіцяє нокдаум - так, да плесень готова давно мера Кличко просто нахабно знищити... воно розуміє що вякає, виступає обдовбаний майстер назначати хто винний.
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01.06.2023 19:34 Відповісти
Если бы такое случилось в любом другом городе Украины, то против Мэра уже давно возбудили бы уголовное дело за служебную халатность, повлекшую гибель людей. Так шо в смерти этого ребенка и женщины прямая вина именно ****** Кличко и его банды отморозков.
Чтобы такого не было в дальнейшем, каждую неделю ВСЕ укрытия по районам обходит участковый+сотрудник ЖЕД+инспкетор по благоустрою и проверяют, чтобы было открыто.
И педалика тупорылого послать чтобы обошел ****, (а не объехал) ВСЕ укрытия лично.
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01.06.2023 20:29 Відповісти
 
 