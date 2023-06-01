Жінка, чия невістка загинула під час обстрілу Києва, скаржиться Кличку на зачинені укриття: Всі замки були закриті. ВIДЕО
Жінка, чия невістка загинула внаслідок ракетної атаки окупантів, розповідає меру Києва Віталію Кличку про закрите укриття в поліклініці Деснянського району.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
"Поліклініка закрита, укриття, яке цілодобово має бути відкритим, і вони завжди туди бігали, закрито виявляється. Як таке може бути?" - каже жінка.
Мер заявив, що слідство встановить, чи було зачинено укриття.
"Ну що це таке? Слідство буде дізнаватися, чи було воно зачинене. Видно всім, що воно було зачинене! Бачила своїми очами. І слідство взнає, що воно бляха муха взнає те слідство? Обходили, всі замки були закриті, як це слідство буде думати та розслідувати. Та нафіг розслідування це", - відповіла вона.
"Я хочу знати, чи хтось буде винен у тому, що загинула моя невістка? Не замовчать, лівий, правий. Чи може там завідувачка. Як мені син казав, що хтось кричав із жінок: "Та закрийся вже!". 34, вона була молода, гарна жінка, а тепер немає в дитини мами", - додала жінка.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.
Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.
У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.
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а Віталій вийшов до людей , так як це обов'язок кожного керівника 🙁
...
Слід знайти того у кого були ключі
...
І заставити прилюдно на колінах просити пробачення..
....
Призначити довічне утримання за його рахунок постраждалих з кофіксацією майна.
..
Тоді може інші очухаються
..
Свої- гірші загарбників...
...
Українці . одним словом
Ще сплять?
язиком поляпає, поляпає на цьому і все, а спитати з нього, нічого не можна!
КМДА не виконує навіть рішення судів!!!
Ти до Києва яке маєш відношення, чмо зєльоне? Комунальні служби працюють як часи, і не припиняли працювати з самих перших днів вторгнення!
На відміну від гундосого чма, яке чкурнуло піді Львів, і звідти два тижня зображало шо воно "в Києві" і не втікло
а не призначений президентом !
Але ж із мером Чернігова розправились ,
переступивши через закон !😠
а переміг він тому, що дуже мало людей прийшло на вибори, ось і результат!
і несе повну відповідальність за стан укриттів !
Розумію людей , так як сьогодні був сам в такому стані !
Саме біля мого будинку , постраждав будинок і загинули люди !
заранее люди нарыли окопов, провели мобилизацию, не были свернуты программы ракетных и иных вооружений, то возможно Пуйло засцал бы нападать....
"В Києві виконавчим органом міської ради є КМДА (Київська міська державна адміністрація). Її голова призначається не Київрадою, а Президентом України."
А як це прокоментують прихильники Вітальки?
Зеленим , вкрай , потрібна столиця під іхнім дахом для остаточного
пограбування 🙁
А за те, що ти висрало на 26-річну дитину, яка втратила на цій клятій війні ноги ... буде і тобі бумеранг за 10 шекелей від вітальки.
Дивна ти, лаєш зелібобу і нализуєш сирському - дивно, нє? Дивишься, хто лайкнув стосовно зелібоби і отримуєш від нього свої 10 шекелей. На ліки ще не витратила все?
І яка ти після цього Тата у твоєму-то віці. Дитячий садок вже давно за обрій пішов.
Я тебе здивую, окрім Петі і Зелі, ще є і інші люди.
Усе буде, як із попередніми ходоками від влади, з млрд у кишенях…
Можливо і рахамія, якогось листа жалістного нашкрябає, з підписами заробітчан з ВРУ…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, звичайно ж до цього ніякого відношення не матимуть!!! То люди не з нашого району…
Тому отаке болото, продажне, і називають привладним!!
Правопохоронні керівники не втручаються теж, бо ніхто ж ЗАЯВ НЕ НАПИСАВ, от і мовчок …
Ось, десь так і «захищаються» привладними національні інтереси України, користуючись зайнятістю Захисників України!!!
Пильнуймо Україну від пройдисвітів привладних!
Тобто - до цього випадку воно було відкрите , бо - завжди туди бігали .
Питайте з того охоронця , який зачинився всередині , і якого потім знайшов п'яним чоловік загиблої жінки . І з того халатного чинуші , який мав контролювати стан бомбосховища і дії охоронця .
аби тільки на бухло вистачило, щоб напитись і забутись
це ж відео з ю-туба жіночка жаліється, але почув як вона сказала що цю владу ми поставили.......
всього , що завгодно 😡
Чтобы такого не было в дальнейшем, каждую неделю ВСЕ укрытия по районам обходит участковый+сотрудник ЖЕД+инспкетор по благоустрою и проверяют, чтобы было открыто.
И педалика тупорылого послать чтобы обошел ****, (а не объехал) ВСЕ укрытия лично.