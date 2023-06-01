Чиновники російського Шебекіно на Бєлгородщині палять документи у дворі районної адміністрації. ВIДЕО

Чиновники районної адміністрації Шебекіно на Бєлгородщині почали палити документи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому три чоловіки та одна жінка палять папери в сміттєвій урні, опублікований у соцмережах.

"Співробітники районної адміністрації Шебекіно зараз палять документи - готуються до приходу добровольчих підрозділів", - зазначає автор публікації.

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