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Чиновники російського Шебекіно на Бєлгородщині палять документи у дворі районної адміністрації. ВIДЕО

Чиновники районної адміністрації Шебекіно на Бєлгородщині почали палити документи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому три чоловіки та одна жінка палять папери в сміттєвій урні, опублікований у соцмережах.

"Співробітники районної адміністрації Шебекіно зараз палять документи - готуються до приходу добровольчих підрозділів", - зазначає автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Маленький аккуратный город... Что они с ним делают?! Завод разбомбили. Дома рядом - разрушены", - біженка із російського Шебекіно. ВIДЕО

Автор: 

Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+44
Референдум! Референдум! Референдум! Я из Щебекино и тут ве не так однозначно! Учителя и шахтеры требуют провести референдум по выходу из состава расиси. Хватить кормить всю русню и Евросоюз!
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01.06.2023 12:03
+42
Нормальне таке сво за три дня. Не ну стратег ***** ще той не даром він був замклубом опит не проп'єш
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01.06.2023 12:02
+22
Народ Белгорода имеет право на самоопределение. Хватит кормить Москву.
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01.06.2023 12:09
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Нормальне таке сво за три дня. Не ну стратег ***** ще той не даром він був замклубом опит не проп'єш
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01.06.2023 12:02 Відповісти
"Свобода, равенство и братство", а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
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01.06.2023 12:04 Відповісти
це не справжня адміністрація - то "2-долларові шлюхі" (с)
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01.06.2023 12:05 Відповісти
А справжня то не повії? Справжня не "дає" робити з ними що завгодно із собою та співгромадянами заради посади?! А може справжня не "кидає" мешканців міста заради грошей у власну кишеню, не розносить брехню що їм надають "зверху"?! Тож швидше це ті хто ТАКИМ адміністраціям довіряє та підспівує, вірить НА СЛОВО )(уйлу є 2-доларовими шльондрами!!!
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01.06.2023 12:26 Відповісти
🤦
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01.06.2023 12:29 Відповісти
***** хотів организувати сво, а організував караокє
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01.06.2023 12:21 Відповісти
Сподіваюсь РДК зможе закріпитись у Шебекіному. Місцина зручна для оборони.
Коли російські війська усе таки захоплять Шебекіне, нашому Вовчанську буде непереливки.
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01.06.2023 13:13 Відповісти
не забувайте, що зараз всій Україні ... НЕПЕРЕЛИВКИ. На війні, як на війні.
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01.06.2023 13:35 Відповісти
Референдум! Референдум! Референдум! Я из Щебекино и тут ве не так однозначно! Учителя и шахтеры требуют провести референдум по выходу из состава расиси. Хватить кормить всю русню и Евросоюз!
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01.06.2023 12:03 Відповісти
Да здравствует народ Щебекино! хватит кормить рассею!
Да здравствует Щебекинская Федеративная Республика!
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01.06.2023 12:16 Відповісти
Байден, Зеленский введите войска!
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01.06.2023 12:26 Відповісти
Навіщо нам ця інформація про громадянську війну на паРашці?...
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01.06.2023 12:03 Відповісти
Вам не цікаво які події вілбувабця у ворожіх тилах 3
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01.06.2023 12:06 Відповісти
Це їх громадянська війна і ми не маємо до неї відношення...
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01.06.2023 12:08 Відповісти
треба підтримати незалежність бнр, народ бнр має право на самовизначення
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01.06.2023 12:14 Відповісти
тим більше, що народ Щебекіно має такий унікальний йазьік, культуру, самобьітность! Щебекіно має стати столицєю молодої НЕЗАВИСИМОЙ республики! Сколько можна кормить москву?
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01.06.2023 12:27 Відповісти
"Настамнемає" і "минідочого"!
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01.06.2023 12:28 Відповісти
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01.06.2023 13:01 Відповісти
Схоже буде здача БНР під контроль апалченцам
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01.06.2023 12:16 Відповісти
Треба вирівняти кордон між Україною та Московією (т.з. "роССією") по 44-й меридиан!
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01.06.2023 12:42 Відповісти
така собі печка-щепочница - по шебекінські ))
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01.06.2023 12:03 Відповісти
Да не жёг он эти документы.
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01.06.2023 12:39 Відповісти
вывсёврёти - просто в "шебякино" выбрали нового Папу
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01.06.2023 12:03 Відповісти
Звязда - хана белгородо-шебекено
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01.06.2023 12:04 Відповісти
Оце кайф для кацапських чиновників. Зараз по своїм крадіжкам заховають усі кінці у воду.
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01.06.2023 12:05 Відповісти
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01.06.2023 12:06 Відповісти
руцкие пишутся с двумя СС
не треба їх приплітати до Русі, до якої вони не мають жодного відношення
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01.06.2023 12:07 Відповісти
Руске писицца с адной "с", патаму шо руске это самоназвание мардвы. ПС. Русские это калька с мардовскава "рускань", т.е. мардва.
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01.06.2023 12:17 Відповісти
куйтам
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01.06.2023 12:20 Відповісти
А русь це перший загальний етнонім словянських племен Київської держави який був змінений на українці.
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01.06.2023 12:23 Відповісти
від початку Русь то була назва племені загарбників які на чолі з каганом Рюриком захопили владу на східно-слов'янських землях
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01.06.2023 12:23 Відповісти
це ти у ***** в рожевому щоденнику мрій прочитав?
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01.06.2023 12:25 Відповісти
Рууси финскае название швэдов, т.е гребцы. ПС. С финскава Швэция - Русоланд. Варяги с финскава = гости. Рууки - есть руками, рууси - грести руками.
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01.06.2023 12:31 Відповісти
ви там шпєкаєте один одного по черзі?
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01.06.2023 12:33 Відповісти
Согласно «Повести временных лет»: В год 6370 [862 от Р.Х.]. Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные - норманны и англы, а еще иные готы - вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой - Синеус, - на Белом озере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля
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01.06.2023 19:18 Відповісти
Павистя вримяновых литов признана сейчас фальсифицированным документом, который был изначально исторической заказухой, подвергнутой поздним фальсификациям, о чем говорит то, что афтар не понимал о чем писал: "голядь - это в переводе с мардовского прибалты; вятичи от вятко, на самом деле вятке с мардовского чуваши (город Вятка ат сель); радимичи ат радко, на самом деле рацке с мардовского мардва (варианты раске, руске); чудь с польского - чужие; дреговичи с польского - иные, т.е. не славяне, что подтверждает гаплогенетика; сиверцы, на самом деле сивецы с польского сеятели, что подтверждают исторические факты о том населении. Таким образом этат аптар работал с усными слухами на языках ему непонятных в лучшем случае. Не читайте за завтраком павизтев вриминых литов.
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06.06.2023 15:59 Відповісти
Там еще видосик как ****** горит отартобстрела вдмин.здания,просто вау)
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01.06.2023 12:06 Відповісти
ета гражданская вайна на рассєє
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01.06.2023 12:06 Відповісти
Народ Белгорода имеет право на самоопределение. Хватит кормить Москву.
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01.06.2023 12:09 Відповісти
Даешь Белгородскую Народно Демократическую Республику и Шмякинскую Демократическую Федеративную Республику! Да здравствует народ Шмякино
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01.06.2023 12:10 Відповісти
Знову влада міняється .
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01.06.2023 12:07 Відповісти
до речі ..в Північній Кореї є постанова у випадку якоїсь катастрофи,пожару чи наводнення -перш за все потрібно спасати портрети вождів Кімів інакше смертна кара
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01.06.2023 12:24 Відповісти
Значит вежливые люди и освободители уже на подходе
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01.06.2023 12:07 Відповісти
Ой, а шо трапилось ? Завтра референдум ?
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01.06.2023 12:08 Відповісти
Референдум буде про долю всієї БНР...
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01.06.2023 12:09 Відповісти
Свободу ШНР!
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01.06.2023 12:09 Відповісти
падло лапин! З БТРом штурмував що? Щебекіно чи Митищі насправді? Де його "братци", де впєред, за родину!
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01.06.2023 13:32 Відповісти
довбні
це ж вторсировина
екологію треба підтримувати
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01.06.2023 12:10 Відповісти
Вони самі - вторсировина, для удобреня чорнозьому.
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01.06.2023 12:11 Відповісти
А мені нравиця як воно горить. і як ті перелякані чиновники бігають з тими документами, суєтяця. )
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01.06.2023 12:11 Відповісти
А у путина в дворце сейчас на обед макароны , а вы там палите холопы,не останавливайтесь, каждый сам за себя как говориться, пуйло себе безопасную и сытую жизнь обеспечил, а вы если подохните в вашем сраном шебекино то и грош вам цена, кто на что учился как говорится
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01.06.2023 12:12 Відповісти
https://t.me/RDKruua/58 ❗️❗️❗️НАЧАЛАСЬ ДЕОКУПАЦИЯ ШЕБЕКИНО Месные тг каналы пишут, что ракеты прилетают по местным сепаратистам!
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01.06.2023 12:12 Відповісти
Шамбят Бебекино?
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01.06.2023 12:16 Відповісти
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01.06.2023 12:20 Відповісти
А где вы были 800 лет?
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01.06.2023 14:57 Відповісти
Почалась спецоперація. ФСБ. Постанова прориву ЗСУ у місто. "нас піанєров мєстниє бьют!"
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01.06.2023 13:26 Відповісти
Історія повторюється.
У 1939 теж співали "Если завтра война, если завтра в поход" і вивчали військову доктрину "Внезапным ударом, малой кровью и на чужой территории", у 1941 палили партійні та гебістські документи у дворах НКВС та райкомів
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01.06.2023 12:12 Відповісти
палили партійні та гебістські документи , і втікали з награбованим золотом
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01.06.2023 12:16 Відповісти
мин 5 подразделений дислоцируется мокшанских,жгите тварей болот мацковии....
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01.06.2023 12:13 Відповісти
Мос - Moss - ,болото(анг) и отсюда ква ква ква
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01.06.2023 12:17 Відповісти
жгьом
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01.06.2023 12:14 Відповісти
Ах ви суки. Залиште хоч фотки де ***** чпокає в очко дядько Сі
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01.06.2023 12:14 Відповісти
Пока российская армия по приказу генерала Гурулева разносит Шебекино, в Донецкой области произошел жест доброй воли. Российская армия опять совершила перегруппировку
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01.06.2023 12:14 Відповісти
Нафіга їх спалювать, що там цінного може бути, хіба що списки алкоголіків.
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01.06.2023 12:14 Відповісти
це згідно з прислівʼям - "згорів сарах, гори й хата"
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01.06.2023 12:18 Відповісти
Компромат на те скільки вони вкрали
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01.06.2023 12:28 Відповісти
Може це в них шашлики?
Теж "готувались", як і 73%...
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01.06.2023 12:15 Відповісти
усе вірно роблять, але треба було ще й голову райадміністрації спалить бо він курва багато знає!
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01.06.2023 12:16 Відповісти
То москалики, абстановку вогнищем накаляют!!!
Мабуть, таки добре припікає Легіон їх, бо усьо паплану…горить!!
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01.06.2023 12:18 Відповісти
Після прильотів по БНР треба у нас теж знімати такі відео з опитуванням українців на вулиці, де вони на питання, чи підтримують вони ці дії, будуть казати, типу: "так! Треба більше, кожного дня бити, щоб нарешті добити тих нацистів!"
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01.06.2023 12:21 Відповісти
Лютий 2022 - кацапи палять документи в посольстві в Києві

Червень 2023 - кацапи палять документи в Шебекінській райадміністрації...
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01.06.2023 12:21 Відповісти
схоже, у кацапів все стабільно
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01.06.2023 12:23 Відповісти
Читає цю чергову новину зрадник- мусор або зрадник військовий, прокурор, понаэх, колаборант в Криму на службі у кацапів тай думку гадає : " Это же скоро будет и в Крыму..... Что же делать--что же делать, валить надо. А мостик трещины в сваях дал, одна ракета ВСУ и совсем обвалится... Надо валить из Крыма , не спасет нас мама деревянный домик. И зубы дракона до жопы, и пво не пво... И флот- гавно....И кинжал анало-говнет полный... Че делать-то, а ????"
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01.06.2023 12:22 Відповісти
а, валить то куда, где он нахер нужен....а, там и гражданская война началась....
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01.06.2023 12:32 Відповісти
На Крымском мосту появились трещины на опорах
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01.06.2023 12:24 Відповісти
давно ж говорили..і сейсмологи і гіодезисти.,що там дно плавун..рухається....та і течії туди сюди то з Чорного моря, то з Азовського
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01.06.2023 12:28 Відповісти
От плавуна мост бы упал или его перекосило бы. А тут просто криворукие заливали паленый бетон в опоры
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01.06.2023 12:33 Відповісти
не знаю..я не містобудівник..
Георгий Росновский считает, что в районе «Крымского моста» необходимо проведение работ по чистке и углублению канала, но для этого вновь стоит проводить исследования и выделять дополнительные деньги.Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что построенный Россией http://atr.ua/news/182646-kercenskij-most-mogut-razrusit-podvodnye-tecenia-komanduusij-vms мост могут разрушить потоки ледяных торосов из Азовского моря и подводные течения. Также разрушению строения будут способствовать и погрешности, допущенные при строительстве моста.«Я семь лет там прослужил, знаю, что такое Азов, и что такое Черное море. Это два общих сосуда, течение из Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи - каждый год, по 4-5 баллов. Это все влияет на сваи», - заявил Воронченко.
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01.06.2023 12:49 Відповісти
Ну і вулкани можуть прокинутися - не Везувій і без лави але вулкани ( чіхуа хуа теж собаки ).
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01.06.2023 12:38 Відповісти
Скрепами нужно их обжать по кругу и норм, выдержат
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01.06.2023 12:43 Відповісти
Трєщіна трєснула, а мост стаит. Пока стаит мацква. Всє на аборону мацкви. Всє. Легіон бачили на Бальшой кальцєвой. А можєт єто били партизани. А можєт РДК. А можєт вагнєровці з боє м атступают. Нє здадим пригожину мацкву.
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01.06.2023 13:23 Відповісти
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01.06.2023 12:27 Відповісти
Усьо па плану, пуцін так запланіравал єсчо до вайни.
"Великий переможець Кутузов" спалив масквабад, а ці йолопи навіть до будівлі адміністрації не дійшли, палять власні бюджетні гріхи.
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01.06.2023 12:42 Відповісти
Хорошее ИПСО.
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01.06.2023 12:49 Відповісти
Постанова у стилі НТВ. Байден, нас мірних, кацапів, укропи вже гвалтують на вулиці! ПРЕКРАТИТЄ пАставлять ракєти Зеленському. Мальчіка в трусіках ... спалили ...
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01.06.2023 13:17 Відповісти
правильно кацапи роблять, а у нас, починаючи із Криму нічого не вивезли (документи, цінності, музеї), не знищили (секретні документи).

Навіть відомості про громадянство та власність зберігалися у областях та райцентрах а не дублювалися у центрі.
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01.06.2023 15:13 Відповісти
Взагалі я не раджу так радіти. Усім зрозуміло, що обстрілюють самі московити. Все як перед другою чеченською війною. Тільки тоді підривали дома, а тепер просто зносять міста. На жаль, ті іства, які звуться громадянами московії, від таких подій будуть тільки більш войовничими, бо тупі.
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01.06.2023 18:42 Відповісти
Палять звіти про розпил бабла
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01.06.2023 18:56 Відповісти
 
 