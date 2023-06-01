Чиновники російського Шебекіно на Бєлгородщині палять документи у дворі районної адміністрації. ВIДЕО
Чиновники районної адміністрації Шебекіно на Бєлгородщині почали палити документи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому три чоловіки та одна жінка палять папери в сміттєвій урні, опублікований у соцмережах.
"Співробітники районної адміністрації Шебекіно зараз палять документи - готуються до приходу добровольчих підрозділів", - зазначає автор публікації.
Топ коментарі
+44 Дід Панас #551160
показати весь коментар01.06.2023 12:03
+42 Serhiy Talatynnik
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+22 виталий пшеничко
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Коли російські війська усе таки захоплять Шебекіне, нашому Вовчанську буде непереливки.
Да здравствует Щебекинская Федеративная Республика!
не треба їх приплітати до Русі, до якої вони не мають жодного відношення
це ж вторсировина
екологію треба підтримувати
У 1939 теж співали "Если завтра война, если завтра в поход" і вивчали військову доктрину "Внезапным ударом, малой кровью и на чужой территории", у 1941 палили партійні та гебістські документи у дворах НКВС та райкомів
Теж "готувались", як і 73%...
Мабуть, таки добре припікає Легіон їх, бо усьо паплану…горить!!
Червень 2023 - кацапи палять документи в Шебекінській райадміністрації...
Георгий Росновский считает, что в районе «Крымского моста» необходимо проведение работ по чистке и углублению канала, но для этого вновь стоит проводить исследования и выделять дополнительные деньги.Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что построенный Россией http://atr.ua/news/182646-kercenskij-most-mogut-razrusit-podvodnye-tecenia-komanduusij-vms мост могут разрушить потоки ледяных торосов из Азовского моря и подводные течения. Также разрушению строения будут способствовать и погрешности, допущенные при строительстве моста.«Я семь лет там прослужил, знаю, что такое Азов, и что такое Черное море. Это два общих сосуда, течение из Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи - каждый год, по 4-5 баллов. Это все влияет на сваи», - заявил Воронченко.
"Великий переможець Кутузов" спалив масквабад, а ці йолопи навіть до будівлі адміністрації не дійшли, палять власні бюджетні гріхи.
Навіть відомості про громадянство та власність зберігалися у областях та райцентрах а не дублювалися у центрі.