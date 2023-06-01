Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У районі міста Шебекіно Бєлгородської області тривають бої. Місцеві мешканці тікають звідти до Бєлгорода й Воронежу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков твердить, що нібито ЗСУ обстрілюють Шебекіно з "Градів". Раніше про повернення на територію Бєлгородщини оголосили РДК та легіон "Свобода Росії". Останній повідомив, що знищив там самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вантажівку з боєкомплектом.
Влада оголосила евакуацію, хоча й наголошує, що вивозити людей під обстрілами не можна. Вивозять мешканців Шебекінського і Грайворонського округів. Машинами та невеликими автобусами людей везуть до Бєлгорода, Воронежа й Пензи.
В Шебекіно в один з евакуаційних автобусів потрапив снаряд. Влада каже, що автобус був порожнім, тож поранених і постраждалих нема.
Влада відкрила гарячу лінію з евакуації. Але люди скаржаться у соцмережах, що не можуть туди додзвонитися. Тож люди намагаються вибратися з міста самотужки.
Натомість бєлгородцям дзвонять пранкери і закликають евакуюватися через те, що ЗСУ нібито прорвалися через кордон.
Люди тікають до Воронежа й Бєлгорода. В Бєлгороді їх розташовують на спортивній арені та у студентських гуртожитках.
Про ситуацію в Шебекіно доповідають Путіну. Він дозволив місцевим школярам не складати іспити - сьогодні й завтра вони повинні були мати тести з математики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пожежа в шебекинській общазі виглядає не натурально . До того ж біля неї більш немає вирв від Градів ( не може же увесь пакет градів влучити лише в гуртожиток ) , і пожежних автомобілів що взагалі - нонсенс .
"если завтра война, если завтра в поход..."
планировали?
получите-распишитесь !
Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Москва, спаленная пожаром, Украине отдана!
а грады в военторге купили... делов то...
Что с референдумом?
Провели уже? 99% за независимость?
Зеленский, введи войска!!!
Спасіба, атєц радной!
Хотіли маленьку побєдоносну войну, а воно он як вийшло
Странно шо наши до этого раньше не додумались....создать врагу гуманитарную катастрофу.
Гройсман-диверсант переодетый....
Так усьо падамашнему було, орки з лютого 2022 року, обстрілювали через їх голови ГРАДАМ та УРАГАНАМИ Українців і усе було тихо і гарно!!
А тут така паніка і переляк у мацкавитів…
Неверю!! Це мабуть, для відосікаф ,на лайкі…
Слава Україні!
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍✊💪👏🫡🇺🇦🇯🇵🇬🇧🇨🇦🇺🇸🇪🇺🇦🇿🇪🇸🇩🇪🇺🇦‼️🇺🇦❤️🫡
так зрадо"би?