Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі міста Шебекіно Бєлгородської області тривають бої. Місцеві мешканці тікають звідти до Бєлгорода й Воронежу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков твердить, що нібито ЗСУ обстрілюють Шебекіно з "Градів". Раніше про повернення на територію Бєлгородщини оголосили РДК та легіон "Свобода Росії". Останній повідомив, що знищив там самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вантажівку з боєкомплектом.

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Влада оголосила евакуацію, хоча й наголошує, що вивозити людей під обстрілами не можна. Вивозять мешканців Шебекінського і Грайворонського округів. Машинами та невеликими автобусами людей везуть до Бєлгорода, Воронежа й Пензи.

В Шебекіно в один з евакуаційних автобусів потрапив снаряд. Влада каже, що автобус був порожнім, тож поранених і постраждалих нема.

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Влада відкрила гарячу лінію з евакуації. Але люди скаржаться у соцмережах, що не можуть туди додзвонитися. Тож люди намагаються вибратися з міста самотужки.

Натомість бєлгородцям дзвонять пранкери і закликають евакуюватися через те, що ЗСУ нібито прорвалися через кордон.

Люди тікають до Воронежа й Бєлгорода. В Бєлгороді їх розташовують на спортивній арені та у студентських гуртожитках.

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Про ситуацію в Шебекіно доповідають Путіну. Він дозволив місцевим школярам не складати іспити - сьогодні й завтра вони повинні були мати тести з математики.