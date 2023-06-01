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Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі міста Шебекіно Бєлгородської області тривають бої. Місцеві мешканці тікають звідти до Бєлгорода й Воронежу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков твердить, що нібито ЗСУ обстрілюють Шебекіно з "Градів". Раніше про повернення на територію Бєлгородщини оголосили РДК та легіон "Свобода Росії". Останній повідомив, що знищив там самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" і вантажівку з боєкомплектом.

Дивіться: Губернатор Бєлгородщини про обстріл Шебекіно: Горить гуртожиток, є руйнування у будівлі адміністрації. Місто без світла. ВІДЕО+ФОТО

Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу 01
Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу 02

Влада оголосила евакуацію, хоча й наголошує, що вивозити людей під обстрілами не можна. Вивозять мешканців Шебекінського і Грайворонського округів. Машинами та невеликими автобусами людей везуть до Бєлгорода, Воронежа й Пензи.

В Шебекіно в один з евакуаційних автобусів потрапив снаряд. Влада каже, що автобус був порожнім, тож поранених і постраждалих нема.

Дивіться: "Маленький аккуратный город... Что они с ним делают?! Завод разбомбили. Дома рядом - разрушены", - біженка із російського Шебекіно. ВIДЕО

Влада відкрила гарячу лінію з евакуації. Але люди скаржаться у соцмережах, що не можуть туди додзвонитися. Тож люди намагаються вибратися з міста самотужки.

Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу 03

Натомість бєлгородцям дзвонять пранкери і закликають евакуюватися через те, що ЗСУ нібито прорвалися через кордон.

Люди тікають до Воронежа й Бєлгорода. В Бєлгороді їх розташовують на спортивній арені та у студентських гуртожитках.

Також дивіться: Чиновники російського Шебекіно на Бєлгородщині палять документи у дворі районної адміністрації. ВIДЕО

Росіяни через бої тікають з Шебекіно до Бєлгорода й Воронежу 04

Про ситуацію в Шебекіно доповідають Путіну. Він дозволив місцевим школярам не складати іспити - сьогодні й завтра вони повинні були мати тести з математики.

Автор: 

евакуація (2317) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+57
ета фсьо постановка! наняли массовку и имитируют евакуацию
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01.06.2023 12:51
+39
А нас за что?
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01.06.2023 12:47
+36
Яка краса
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01.06.2023 12:46
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Яка краса
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01.06.2023 12:46 Відповісти
ета фсьо постановка! наняли массовку и имитируют евакуацию
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01.06.2023 12:51 Відповісти
Мосфільм .. Відосіки для НАТО , з метою виправдання бомбардувань Іскандерами Києва і інших українських міст . Дєскать - Іскандєрамі ми только отвєчаєм на агрєсію Кієва .
Пожежа в шебекинській общазі виглядає не натурально . До того ж біля неї більш немає вирв від Градів ( не може же увесь пакет градів влучити лише в гуртожиток ) , і пожежних автомобілів що взагалі - нонсенс .
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01.06.2023 13:29 Відповісти
- Гражлдане отезжающие! Проходите в автобусы. С целью вашей безопасности администрация просит оставить ценные вещи в зеленой палатке. В очредь, сукины дети!
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01.06.2023 12:58 Відповісти
А нас за что?
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01.06.2023 12:47 Відповісти
а за то самое !

"если завтра война, если завтра в поход..."
планировали?
получите-распишитесь !
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01.06.2023 13:00 Відповісти
а може це були не петлюрівці-бандерівці, а білопольські пани з НАТИ?

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01.06.2023 13:02 Відповісти
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01.06.2023 14:15 Відповісти
Дядя Юра скоро постучится в дверь каждого росиянина! Ловите бумеранг, ублюдки!
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01.06.2023 12:47 Відповісти
актори і показуха! видно неозброєнним оком
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01.06.2023 12:48 Відповісти
Ну так в країні суцільної показухи це норма.
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01.06.2023 13:10 Відповісти
а как же нє хотєлось уєзжать із Бєлгорода...
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01.06.2023 12:48 Відповісти
Шебекіно...
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01.06.2023 12:49 Відповісти
Шмякіно
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01.06.2023 12:54 Відповісти

Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Москва, спаленная пожаром, Украине отдана!
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01.06.2023 12:53 Відповісти
Це ЖЖЖЖЖ не спроста ))
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01.06.2023 12:49 Відповісти
Ну поперше не "пранкери" а "співробітники диванних військ особливого призначення", на яких тут гнали всі )))
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01.06.2023 12:49 Відповісти
писати правильно: Білгород,Білгородщина. Це ж наші етнічні землі!
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01.06.2023 12:49 Відповісти
Школяри у захваті. Замість тестів з математики отримали безкоштовну екскурсію.
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01.06.2023 12:49 Відповісти
воронеж протестує!!! ето почаму же якусь срану мацкву почали обстрілювати раніше? ані же обещчалі!! ))
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01.06.2023 12:50 Відповісти
Все идет по плану.
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01.06.2023 12:50 Відповісти
Даремно ми, українці, сміємось. кацапи підступні тварини. Зараз вони створюють картинку Байдену. "ЗСУ та Зеленський почали ескалацію конфлікту. ***** з лукашенко не бажали війни. Вони тільки захищались. Захищали Якутію та Туву від нападу українців."
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01.06.2023 12:58 Відповісти
Шта?
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01.06.2023 13:11 Відповісти
ну і ряхи у козломордих
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01.06.2023 12:51 Відповісти
Все не правда .... народ шебекено повстал против кремлевских упырей....
а грады в военторге купили... делов то...
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01.06.2023 12:51 Відповісти
Белгород и Воронеж тоже Украина. Так что пускай бегут на Соловки и Магадан куда они хотели украинцев переселить
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01.06.2023 12:51 Відповісти
вони прибежуть на Магадан - а там українці! опа - і знову обісруться
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01.06.2023 16:45 Відповісти
Мешканці Харкова цікавляться, коли референдум вже буде?
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01.06.2023 12:51 Відповісти
Нє аставляйтє унітази! Ани с таким трудом вашим мальчикам достались!
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01.06.2023 12:52 Відповісти
гладков: "если бы мы начали эвакуацию заранее, я бы терял в день до $7 млрд!" ))))
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01.06.2023 12:53 Відповісти
Молодая Шебекинская Народная Республика уже обращалась с просьбой ввести союзнические украинские войска, чтобы защитить её от московской хунты?
Что с референдумом?
Провели уже? 99% за независимость?
Зеленский, введи войска!!!
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01.06.2023 12:53 Відповісти
то шо, вже пора бамбіть Воронеж?
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01.06.2023 12:54 Відповісти
"Він [путін] дозволив місцевим школярам не складати іспити"©

Спасіба, атєц радной!
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01.06.2023 12:54 Відповісти
сами себя обстреливают, бомбят, поджигают, дебилы. А МЫ ТУТ НЕ ПРИ ЧЁМ.
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01.06.2023 12:54 Відповісти
8 лет бомбили Белгород ))
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01.06.2023 13:02 Відповісти
Тікаите зразу десь за Урал а то обживетесь і знову ноги .
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01.06.2023 12:54 Відповісти
В Воронеж надо тикать в последнюю очередь.
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01.06.2023 12:55 Відповісти
А чего у них не спрашивают как им СВО и Путана, и хотят ли они дальше продолжения то что он творит?
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01.06.2023 12:56 Відповісти
Нехай не бреше, пуцькіна жаба, у неї ще залишилась бліда воша у кремлівському бункері.
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01.06.2023 12:57 Відповісти
Астанавітєсь!!!!
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01.06.2023 12:58 Відповісти
Эти твари свинособачие не понимают, что Белгород это тоже територия Украины.
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01.06.2023 12:59 Відповісти
А шо сі стало?
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01.06.2023 13:00 Відповісти
Прєкратітє гражданскую вайну!!!!
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01.06.2023 13:00 Відповісти
Астанавітє лапина. Он нєпанимаєт, что єто свои - савсєм мирниє кацапи.
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01.06.2023 13:02 Відповісти
- таварищ путен, праизашла чудовищная ашипка!!!
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01.06.2023 16:47 Відповісти
Чё ты гонишь,кацапа? Все четко выразились,что Украина имеет право наносить удары по территории росии. А по твоей логике дойдя до территории Германии во время второй мировой войны надо было остановиться.
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01.06.2023 13:03 Відповісти
Зеленский, введи войска )))
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01.06.2023 13:00 Відповісти
Это росияне сами себя обстреливают.дочери офицеров видели своими глазами,и мальчик в трусиках где то висит на площади. Ужас, прям волосы стынут в жилах.
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01.06.2023 13:00 Відповісти
А шо такоє, коцаби? Інтєрєс до палітікі появляєцца?
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01.06.2023 13:00 Відповісти
Чемодан, вокзал, расєя. Нема чого вам робити в українському Шебєкіно 🤬
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01.06.2023 13:01 Відповісти
Эта вайна
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01.06.2023 13:03 Відповісти
Храшдагская
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01.06.2023 14:47 Відповісти
Цікаво, а як там "об'єкт С1150"? Ще не весь БК вивезли? Може трошки на трофеї буде?
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01.06.2023 13:03 Відповісти
Пролітало десь "трофейна ядерна зброя " , але то не у нас , а у повстанців ) Най Боженька береже всіх повстанців !
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01.06.2023 13:49 Відповісти
"путін дозволив не складати школярам іспити...." валяюсь ))))). ну а шо, сцар же ж, навіть школярам дозволяє/не дозволяє сцар, а не міністерство освіти ))
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01.06.2023 13:04 Відповісти
А что там у вас случілась ? Ми можєм чем-та памочь ?
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01.06.2023 13:05 Відповісти
"эта палитєка, кто-то вверху что-то делит" (с)
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01.06.2023 16:49 Відповісти
Думалі вертольоти прілєтять і раз-два...
Хотіли маленьку побєдоносну войну, а воно он як вийшло
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01.06.2023 13:06 Відповісти
Не вАлнуйтесь граждане, всех украиноязычных защитим, в обиду не дадим )))))
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01.06.2023 13:06 Відповісти
А куди це расєяне тікають? На Україну нападати є кому, а як расію матушку захищати, то зразу нема
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01.06.2023 13:06 Відповісти
Даремно ми, українці, сміємось. кацапи підступні тварини. Зараз вони створюють картинку Байдену. "ЗСУ та Зеленський почали ескалацію конфлікту. ***** з лукашенко не бажали війни. Вони тільки захищались. Захищали Якутію та Туву від нападу українців." лапін або вагнерівці лупасять по своїм ще з більшим завзяттям, ніж по Бахмуту. Бо відповіді не буде. Мирні кацапи будуть тікати та соплі розпускати. Якраз для телебачення. Самого чесного у світі. Але головне, цю картинку треба показати своїм масквічам. ШОП "сєрцє кровью абливаєтся!" Для прикладу : в автобусі жодної дірки від кулі та осколків. Водію наказали розбити шибку молотком. От і вся бойова операція !
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01.06.2023 13:06 Відповісти
на Заході, а тим більше Байден не вірять в жодну цапську дичину, тим більше з їхніх пропагандистських каналів.
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01.06.2023 14:43 Відповісти
"Аткрывайте варата к вам фуярит лимита".....снова в Мацкве актуальная тема...учитывая насколько у них все фуево в управлении и логистике ,мы можем одними беженцами с 3 приграничных областей обрушить Раисю в полный хаос.

Странно шо наши до этого раньше не додумались....создать врагу гуманитарную катастрофу.
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01.06.2023 13:07 Відповісти
НЕ ВЕРЮ! люди сидят в светлых помещениях, люди улыбаются, стекла целые..."постановка" она и есть "постановка". Говорят грады там какие то, ну тоже ведь брехня, у меня знакомые живут возле границы, так у них дождь был 1,5 недели назад и БЕЗ града... так немного пыль прибило и все
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01.06.2023 13:07 Відповісти
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01.06.2023 13:09 Відповісти
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01.06.2023 13:11 Відповісти
панятна
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01.06.2023 13:30 Відповісти
Мент, который на видео лазает, очень на Гройсмана похож...
Гройсман-диверсант переодетый....
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01.06.2023 13:10 Відповісти
мамуличька! пора валить атсюда!.... а так ни хочицца уийзжать. так тут харашо, па дамашниму...
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01.06.2023 13:12 Відповісти
А шо це за така образлива недовіра ЗСУ? Одразу за Урал, шоб два рази не вставати
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01.06.2023 13:23 Відповісти
єто аголтєлая руSSа фобія ... доколє ...
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01.06.2023 13:39 Відповісти
эта ФЭЙК! спіцапірація ідьот паплану
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01.06.2023 13:42 Відповісти
бегите сразу за Урал, кацапы - там лишнехромосомных уже ждут братья-китайцы
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01.06.2023 13:53 Відповісти
Нехай суки відчують на своїй кацапській свиночобачій шкурі те , що ми відчуваємо вже майже півтора року. Все для цих тварєй тільки почалося, ягідки ще попереду. Слава Україні!
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01.06.2023 14:05 Відповісти
Тікайте, *****!!
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01.06.2023 14:40 Відповісти
Путлєргітлєра будуть судити в міжнародних судах а русофашисти будуть знищені, putin kaput....i
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01.06.2023 14:44 Відповісти
Russia is a Terrorist state... putin kaput....
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01.06.2023 15:00 Відповісти
*********!
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01.06.2023 15:03 Відповісти
Всем радоватся - фсе идёт по плану 😁
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01.06.2023 15:04 Відповісти
Тікайте до Москви !
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01.06.2023 15:25 Відповісти
Это все школьники намутили, что б экзамены не сдавать!!!
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01.06.2023 16:29 Відповісти
Мішебратія та АтінРот щось перебільшення роблять у ситуації!!
Так усьо падамашнему було, орки з лютого 2022 року, обстрілювали через їх голови ГРАДАМ та УРАГАНАМИ Українців і усе було тихо і гарно!!
А тут така паніка і переляк у мацкавитів…
Неверю!! Це мабуть, для відосікаф ,на лайкі…
Слава Україні!
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍✊💪👏🫡🇺🇦🇯🇵🇬🇧🇨🇦🇺🇸🇪🇺🇦🇿🇪🇸🇩🇪🇺🇦‼️🇺🇦❤️🫡
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01.06.2023 16:31 Відповісти
Когда обстреливали Харьков вся эта сволочь радовалась.
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01.06.2023 16:33 Відповісти
Та ні, не може бути це все шапіто95 та ширма для підвишення тарифів на єлектроенергію.
так зрадо"би?
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01.06.2023 23:00 Відповісти
ПРИЯНТО ДРУГУ ПОДАРИТЬ ПОДАРОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ....
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02.06.2023 00:35 Відповісти
Треба щоб обстрілювали евакуаційні автобуси!!!! Так як наших людей вбивали!!!! Нехай відчують на собі всю "радість" війни, а не тільки сміятися! 😡
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02.06.2023 09:47 Відповісти
Не подобаєтбся ? За то Крим ваш , поки що.
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02.06.2023 10:54 Відповісти
Ані палітікай нєінтерєсуютца
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02.06.2023 11:23 Відповісти
 
 