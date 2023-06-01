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Кадирівці "забили стрілу" Пригожину: "Ты сколько людей в Бахмуте положил? Хватит болтать, говори место". ВIДЕО

Заступник голови уряду Чечні та права рука Кадирова Адам Делімханов "забив стрілку" ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, щоб "лицом к лицу решить все вопросы".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Делімханов заявив у спеціальному відеозверненні, що опубліковане у соцмережах.

"Побачив у телеграмі заяву Пригожина про те, що йому не зрозуміло, чим займаються підрозділи "Ахмат". Женя, ти не розумієш і не маєш розуміти. Підрозділи "Ахмат" виконують ті завдання, які поставлені верховним головнокомандувачем. Якщо ти не розумієш, то в будь-який час з нами можеш зв'язатися, назвати місце, час і ми тобі все пояснимо. Ти вже став блогером і займаєшся тим, що на весь світ кричиш, що у нас тільки проблеми... Ми всі знаємо скільки ти людей поклав на бахмутському напрямку... Достатньо кричати, орати і язиком теліпати. Кажи місце, коли побачимося і, як казав Рамзан Ахматович, ми віч-на-віч будь-яке питання вирішимо", - каже у зверненні Делімханов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин звернувся до Міноборони РФ: "Твари вонючие! Вы - скоты! Какого х#я вы допускаете прилеты беспилотников на Москву!? ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+81
Тик-токеры будут драться с петухами? Очень интересно
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01.06.2023 13:48
+73
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01.06.2023 13:48
+54
Вболіваймо за обидві команди!
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01.06.2023 13:58
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01.06.2023 13:48 Відповісти
Овцейоб хоче віджахати "пєтуха", цікаво яке яйце воно знесе?
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01.06.2023 13:54 Відповісти
Ета гражданская вайна на рассєє!
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01.06.2023 16:34 Відповісти
ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮНЕТ !
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01.06.2023 18:15 Відповісти
Вболіваймо за обидві команди!
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01.06.2023 13:58 Відповісти
роблю ставку на пєтухів в другому раунді і на чай в третьому
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01.06.2023 16:35 Відповісти
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01.06.2023 14:01 Відповісти
Пошла движуха?
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01.06.2023 13:48 Відповісти
Це чепушило необтесане, що на відео, за сумсництвом ще й дєпутат гасударствєнной думри фідєрації. Без жодного законопроєкту чи виступу.

Ось побачите, фсбшники і "росгвардія" ще й набої будуть підносити що тій, що тій "стороні конфлікту". Щоб ті повбивали одне одного.
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01.06.2023 16:21 Відповісти
Тик-токеры будут драться с петухами? Очень интересно
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01.06.2023 13:48 Відповісти
ослоепы с петухами, это жесть...
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01.06.2023 13:56 Відповісти
все складається - в одих вже відпрацьоване те місце, куди їм хочуть засунути свої шпєкалки інші
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01.06.2023 16:36 Відповісти
їм щоб красиво вийти з ситуації потрібен третій , от йому натикає і перший і другий - інтрига
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01.06.2023 13:59 Відповісти
- Не пойду, - сказал Остап, - по причине гордой застенчивости.
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01.06.2023 14:04 Відповісти
Третім буде пан Хаймарс.
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01.06.2023 14:29 Відповісти
Хаймарс в суддях буде.
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01.06.2023 14:59 Відповісти
А цей дід Мороз що не блогер ? Там всі Тік-Токери
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01.06.2023 14:16 Відповісти
нормальне руzькоє спілкування. пацани все порішають, бидло піде дохнуть.
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01.06.2023 13:49 Відповісти
Пропоную до цей зустрічі долучити нашу ракету від Хаймарса.
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01.06.2023 13:49 Відповісти
Не соромно хероям чечні вештоатись у ворожому "мультікамі"?
Все продались "англосаксам".
Тупі ідіоти!
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01.06.2023 13:50 Відповісти
Пан Фантом, як Ваши справи? Сподіваюсь вже одужали? Не хворійте, бережить себе, у вас ще багато справ за фахом.
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01.06.2023 14:20 Відповісти
Ок.
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01.06.2023 14:57 Відповісти
Ти диви яке, ставлю на пригожина. Він своїх нежаліє, і піхотинців путіна, цих преторіанців теж непошкодує.
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01.06.2023 13:50 Відповісти
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01.06.2023 13:50 Відповісти
А он ещё губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал!
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01.06.2023 13:50 Відповісти
********* бои начались
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01.06.2023 13:51 Відповісти
Вони це серйозно? Сміхуни - вояки. Хто кого чярахне потім нам доповісти не забудьте
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01.06.2023 13:51 Відповісти
я считаю, что Ахмат и Вагнер должны выяснить между собой, кто сильнее )
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01.06.2023 13:52 Відповісти
Вжарить друг другу.
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01.06.2023 14:42 Відповісти
Прігожин ублюдок, звісно, Кадиров теж... Бойова нічия мене влаштує...
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01.06.2023 13:52 Відповісти
От жаби.. Але то є Гуд ! Нехай гризуться обопільно.
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01.06.2023 13:52 Відповісти
Інтернет-спєцназ Дона ГанДона відстоює своє поле битви і не пускає лисого чорта у Тік-Ток. Один півник, а другий вівцейоб, оце була б цікава зустріч.
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01.06.2023 13:53 Відповісти
Ахмат курит чай.... а ты пригожин с помощью зеков страну выручай...

вагнеровци против кадировцев а побокам кремль и минобороны рф... весёлое будущее ожидает упырей...
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01.06.2023 13:53 Відповісти
Бій лисого з бородатим за гаражами.
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01.06.2023 13:54 Відповісти
Тіктокери проти зеків. Дєлаєм ставкі, гаспада.))
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01.06.2023 13:56 Відповісти
..оой лишенько , щож це робится !?
Хлопці є у когось попкорну , треба багато - бо тут серіал цікавий починається , і кажуть довжелезний та со щасливим кінцем , вони одружаться та помруть в одну мить в обіймах !
Це так зворушливо ..
Кароч , уболіваю за обидві команді - хай переможуть !
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01.06.2023 13:57 Відповісти
до пенсии еще 10 дней, но на попкорн наскребу
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01.06.2023 14:43 Відповісти
не спіши, недавно пригожинські обіцяли баєвого гєнєрала на красной площаді поіметь і на обіцянках зупинились
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01.06.2023 19:23 Відповісти
Вболівай не вболівай, нічого не вийде, вони забють стрілу, Пригожин зільє точку Нашим, як це було коли Рогозіну сраку порвало, але кадирівці поїдуть знімати тік ток тест на просторах рашки, бо ахматівці як відомо найсцикотніші воїни, і в результаті залп хімарях в пусту
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01.06.2023 15:36 Відповісти
вибори петушиного короля. дуель на довгих язиках
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01.06.2023 13:57 Відповісти
свинина погрожує півню лагерному
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01.06.2023 13:57 Відповісти
"і, як казав Рамзан Ахматович....", "казав"? щось пропустила, з ним щось сталося?
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01.06.2023 13:59 Відповісти
чайный барон vs повар, кто кого
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01.06.2023 14:04 Відповісти
бегу за пивом
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01.06.2023 14:06 Відповісти
Сборщики чая негодуют!
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01.06.2023 14:07 Відповісти
Война между *********** шакалами. Красота ))
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01.06.2023 14:07 Відповісти
кого он называет людьми...
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01.06.2023 14:07 Відповісти
"вечер перестаёт быть томным?". не думаю. кадыр овцы чисто понтуються перед глав пітухом та його пітушатником ))
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01.06.2023 14:08 Відповісти
Пропоную зустрітися їм на аеродромі Шебекіно. Та зробити онлайн трансляцію зустрічі.
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01.06.2023 14:10 Відповісти
Батл тік токерів проти ютуберів
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01.06.2023 14:14 Відповісти
А що "Ахмат" і з-під Києва драпав і не соромився такий гордий? Жити мабуть хочеться, а з-під Бахмута козаки втекти вже не дадуть, як колись махновці не дали драпанути і посікли дику дивізію.
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01.06.2023 14:15 Відповісти
Це країна бандократії, чи уркократії, чи якось ще?
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01.06.2023 14:22 Відповісти
Назревает ишако-петушинный кАнхфликт!!! Запасаемся попкорном и смотрим сериал!!!!
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01.06.2023 14:30 Відповісти
Пусті понти. Далі й далі експлуатується один і той самий всрачний для рашистів взірця середини 90-х образ бородатого чечена, який гострить свій кинжал зі словами: "пріхади рускій іван, пагаварім".
А щодо заміни пригожинських музикантіа на кадирівських найманців на донбаському фронті, то вона явно нерівноцінна.
Це все одно що гострий меч замінити тупим ножом та ще й зі слизькою рукояткою - не те що вбити, поранити толком не зможе, бо в самий останній момент вислизне з рук.
Головна мотивація вагнерів йти в атаку - не гроші, а страх неминучої смерті від своїх за втечу з поля бою.
З кадирівцями - все інакше, бо мотиватор там один - "я же мущіна і должен карміть семію".
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01.06.2023 14:35 Відповісти
Кадирівські вівцеіоби знайшли безпечну нагоду заробити балів в очах ху і ла, поставивши на місце nigapка.

Це все імітація. Так само я переконаний, що серйозні кадирівські сили не будуть заведені на 0, особливо в Бахмут. Їх просто стільки не лишилося. А також дон-ган-дон готує ресурси, щоб вступити в гру, коли в парашці почнеться вєлікая смута.
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01.06.2023 14:49 Відповісти
кадирка дон хоч й виглядає дауном, але інстінктивно чудово розуміє шо не може тратити свою власну армію, саме кадирівську армію на м'ясні штурми. Йому ще боротися за існування після смерті ***** треба, а ічкерійців все більше й більше...
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01.06.2023 23:54 Відповісти
Овцейоби прекрасно розуміють, що із вини пригоженських пітарасів, котрі звалюють з Бахмуту, їх тепер ЗСУ буде крошити на капусту. Тепер знімати відосики із за спини путінських вояк вже не получиться. Було б добре, аби воїни Ічкерії, які б'ють рашистську нечисть, туди попросилися. У них давні рахунки з кадирівськими недобитками.
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01.06.2023 14:42 Відповісти
вони хєройськи здриснуть, скажуть що всі завдання гловного овце...ба виконані і повертаються додому
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01.06.2023 23:31 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💩
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01.06.2023 14:44 Відповісти
Well said!
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01.06.2023 14:58 Відповісти
Задача подразделения ахмат простая - смешаться со свинным говном в Украинском чернозёме.
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01.06.2023 14:57 Відповісти
Так наче ж ці два підара - дирявий рамзанка і прігожін - пару місяців тому "дружили" проти інших підарів шойгу і гєрасімова? Не вистачає гіркіна. Всі проти всіх = громадянська війна на роісі
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01.06.2023 15:11 Відповісти
..
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01.06.2023 15:14 Відповісти
Женя ты шьто тупой ? Тик ток зайди да ? Пасматри дон дон
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01.06.2023 15:23 Відповісти
Приходи один, мы тоже одни прийдем.
Нож не бери, у нас свой есть )))
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01.06.2023 15:34 Відповісти
🤣😂
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01.06.2023 16:33 Відповісти
пригожинские войска отрезают пленым голову.... Пока только Литва признала из террористами.
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01.06.2023 15:51 Відповісти
при всей ненависти к петуху пригожину, эти овцейобы не понимают, о чем скулят: вагнеровцы перебьют их за пару дней в открытом бою
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01.06.2023 16:20 Відповісти
а хто будет тик-ток вести? тотоже!
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01.06.2023 16:30 Відповісти
А я вважаю, що чай відшпєкає петухів! ставлю 2 гривні
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01.06.2023 16:32 Відповісти
ставлю своїх дві, що навпаки, зеки зроблять з чайних пакетів чіфір.
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01.06.2023 23:30 Відповісти
додаю 15 копійок на чай
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02.06.2023 01:06 Відповісти
Думаю що буде нічия
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01.06.2023 23:49 Відповісти
думаєте буде оргія? чи варфоломєєвська нічь?
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02.06.2023 01:07 Відповісти
скажі гдьє ті находішься?)
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01.06.2023 16:27 Відповісти
Дзюдоизта зохватите на стрелку.
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01.06.2023 16:29 Відповісти
дуже файна новина
Ставлю 10 долярів на вагнерівців!
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01.06.2023 16:41 Відповісти
Трахайте друг друга суки. А мы посмотрим.
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01.06.2023 16:45 Відповісти
А вот і нє падерьотесь,підари кацапські.
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01.06.2023 16:55 Відповісти
Якось не пафосно прозвучало. Не вєрю!
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01.06.2023 17:08 Відповісти
Конструктивный разгавор.
"Ты сколько людей в Бахмуте положил?
100тысяч ну и чё!?
Красава, наливай.
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01.06.2023 17:11 Відповісти
У пригожинських пітухів двіжняк з кадировськими ослойобами за руський мір ?
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01.06.2023 17:18 Відповісти
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01.06.2023 17:43 Відповісти
Lets get ready to rrrrrrrrrrrrumble 🥊🥊
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01.06.2023 18:43 Відповісти
Пригожин - ОТТРАХАТЬ этого бородатого ПЕТУХА.
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01.06.2023 20:42 Відповісти
Желаем обеим командам разгромной ничьей.
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01.06.2023 21:29 Відповісти
Ти що робиш в Україні продажна чурка ?
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01.06.2023 21:56 Відповісти
Нуууу...повар , скоріше всього, їхньою "******" не стане. Сюжетна лінія таки інтригує.
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01.06.2023 22:56 Відповісти
цікаво, а якщо той півник погодиться таки зустрітись з тим козо..м, я думаю рахунок буде не на корсть козо..ба.
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01.06.2023 23:28 Відповісти
Этот тот же самый чорт, который в черном камуфле , во главе стада баранов, бегает по твиттеру? Кто-нибудь знает?
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01.06.2023 23:40 Відповісти
Давайте вже знищить один одного
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01.06.2023 23:48 Відповісти
Щось під кінець відео дєдушка явно сциканув, наче в кімнату зайшов сам пригожин із словами митця: "ви звали, я прийшов, налийте, пі"""си".
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02.06.2023 10:20 Відповісти
У Деда Мороза брошь на голове?
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02.06.2023 10:34 Відповісти
 
 