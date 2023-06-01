Кадирівці "забили стрілу" Пригожину: "Ты сколько людей в Бахмуте положил? Хватит болтать, говори место". ВIДЕО

Заступник голови уряду Чечні та права рука Кадирова Адам Делімханов "забив стрілку" ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, щоб "лицом к лицу решить все вопросы".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Делімханов заявив у спеціальному відеозверненні, що опубліковане у соцмережах.

"Побачив у телеграмі заяву Пригожина про те, що йому не зрозуміло, чим займаються підрозділи "Ахмат". Женя, ти не розумієш і не маєш розуміти. Підрозділи "Ахмат" виконують ті завдання, які поставлені верховним головнокомандувачем. Якщо ти не розумієш, то в будь-який час з нами можеш зв'язатися, назвати місце, час і ми тобі все пояснимо. Ти вже став блогером і займаєшся тим, що на весь світ кричиш, що у нас тільки проблеми... Ми всі знаємо скільки ти людей поклав на бахмутському напрямку... Достатньо кричати, орати і язиком теліпати. Кажи місце, коли побачимося і, як казав Рамзан Ахматович, ми віч-на-віч будь-яке питання вирішимо", - каже у зверненні Делімханов.

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