Кадирівці "забили стрілу" Пригожину: "Ты сколько людей в Бахмуте положил? Хватит болтать, говори место". ВIДЕО
Заступник голови уряду Чечні та права рука Кадирова Адам Делімханов "забив стрілку" ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, щоб "лицом к лицу решить все вопросы".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Делімханов заявив у спеціальному відеозверненні, що опубліковане у соцмережах.
"Побачив у телеграмі заяву Пригожина про те, що йому не зрозуміло, чим займаються підрозділи "Ахмат". Женя, ти не розумієш і не маєш розуміти. Підрозділи "Ахмат" виконують ті завдання, які поставлені верховним головнокомандувачем. Якщо ти не розумієш, то в будь-який час з нами можеш зв'язатися, назвати місце, час і ми тобі все пояснимо. Ти вже став блогером і займаєшся тим, що на весь світ кричиш, що у нас тільки проблеми... Ми всі знаємо скільки ти людей поклав на бахмутському напрямку... Достатньо кричати, орати і язиком теліпати. Кажи місце, коли побачимося і, як казав Рамзан Ахматович, ми віч-на-віч будь-яке питання вирішимо", - каже у зверненні Делімханов.
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мри фідєрації. Без жодного законопроєкту чи виступу.
Ось побачите, фсбшники і "росгвардія" ще й набої будуть підносити що тій, що тій "стороні конфлікту". Щоб ті повбивали одне одного.
Все продались "англосаксам".
Тупі ідіоти!
вагнеровци против кадировцев а побокам кремль и минобороны рф... весёлое будущее ожидает упырей...
Хлопці є у когось попкорну , треба багато - бо тут серіал цікавий починається , і кажуть довжелезний та со щасливим кінцем , вони одружаться та помруть в одну мить в обіймах !
Це так зворушливо ..
Кароч , уболіваю за обидві команді - хай переможуть !
А щодо заміни пригожинських музикантіа на кадирівських найманців на донбаському фронті, то вона явно нерівноцінна.
Це все одно що гострий меч замінити тупим ножом та ще й зі слизькою рукояткою - не те що вбити, поранити толком не зможе, бо в самий останній момент вислизне з рук.
Головна мотивація вагнерів йти в атаку - не гроші, а страх неминучої смерті від своїх за втечу з поля бою.
З кадирівцями - все інакше, бо мотиватор там один - "я же мущіна і должен карміть семію".
Це все імітація. Так само я переконаний, що серйозні кадирівські сили не будуть заведені на 0, особливо в Бахмут. Їх просто стільки не лишилося. А також дон-ган-дон готує ресурси, щоб вступити в гру, коли в парашці почнеться вєлікая смута.
Нож не бери, у нас свой есть )))
Ставлю 10 долярів на вагнерівців!
"Ты сколько людей в Бахмуте положил?
100тысяч ну и чё!?
Красава, наливай.