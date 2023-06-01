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У Запоріжжі військового не пустили до пляжно-розважального комплексу, бо він був у формі. ВIДЕО

Військового не впустили до пляжно-розважального комплексу, мотивуючи це тим, що уніформа може налякати дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор. 

Адміністраторка відмовляється пустити військового до пляжно-розважального комплексу, пояснюючи це тим, що у закладі діти, яких це може налякати та тим, що це може не сподобатися їхнім батькам. Вона додає, що заклад обслуговує військових, але у формі вхід заборонено.

Читайте: Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений. ФОТО

дискримінація (43) військовослужбовці (4765) ТРЦ (297)


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Топ коментарі
+85
Військова Українська форма може налякати тільки кацапят.
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01.06.2023 17:57
+73
Щось подібне було в тому році чи в поїзді чи в ТРЦ. Кортоше, й досі є такі, кого лякає українська форма, а от зелених чоловічків вони б сприйняли з радістю.
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01.06.2023 17:55
+70
Эти ****** уже свои страницы позакрывали в инсте.Такую тварь нужно не *******,а вешать ,почему нет за это уголовной ответственности хотя бы
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01.06.2023 17:55
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Сторінка 3 з 3
Охоронця який стоїть рядом негайно мобілізувати, заставити володарів зробити публічну заяву відносно іхної політики до військових.

Бидл яких той військових захищає на фронті повинно знати що воно бидло, вони не можуть мати можливість заробляти гроші в Україні, ждемо заяв бізнесменів, політиків, організацій.
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01.06.2023 19:34 Відповісти
Рівень розумового розвитку - тупа пізда..
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01.06.2023 19:39 Відповісти
вот когда фашисты зайдут, они просто брать будут и убивать , кого рядом увидят... и это не те фашисты, которые сто лет назад просили: "бабко, млеко курко яйко" ....
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01.06.2023 19:41 Відповісти
А ОСЬ ТАК МАЮТЬ ЗА ЛОХІВ УСІХ ВІЙСЬКОВИХ ТА ГРОМАДУ УКРАЇНИ, недострілені злодії-царьки-держмахінатори у владі УКРАЇНИ...!!!

Батальйон Монако 3. УП знайшла Кучму, Льовочкіна, Іванющенка, мера Краматорська на Лазуровому березі

https://www.youtube.com/watch?v=afSfjFcTHTc&t=20s
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01.06.2023 19:49 Відповісти
Всем учредителям, руководителям, родственникам администратора выдать повестки - ибо форма превыше всего !
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01.06.2023 19:56 Відповісти
Весь персонал вкупі з власниками забезпечити лопатами та відправити будувати шляхи для танків та бмп на передку- хто виживе- може вже пересьане дуркувати, можуть бригадиром єрмака призначити, а татарова на нічну зміну!
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01.06.2023 20:03 Відповісти
Вот репитиция послевоенного отношения к бойцам....Сейчас бойцы выгодны олигархам, что бы защищали их заводы....а когда война закончится этим олигархам/коррупцитнерам и т.п. бизнесменам бойцы уже нужны не будут....и все вернется на круги своя....коррупция, кумовство....
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01.06.2023 20:06 Відповісти
людей в російській формі вона теж не пускатиме? а хоч спробує?
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01.06.2023 20:09 Відповісти
молитися треба на воінів
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01.06.2023 20:15 Відповісти
Українська військова форма лякає лише кацапів
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01.06.2023 20:16 Відповісти
В кацапской форме только пускають
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01.06.2023 20:17 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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01.06.2023 20:17 Відповісти
Это же неуважение к военным... и вообще военная форма это почетно а тут из за формы не пускают в общественное место, какой то бред, этим некоторым частным предпринимателям только деньги зарабатывать, шкуры
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01.06.2023 20:25 Відповісти
В форме во время войны должны пускать бесплатно
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01.06.2023 20:30 Відповісти
Ну так это же частные предприниматели у них же своя жизнь, жизнь для заработка, у них свои правила, а самое главное правило в жизни это нравственность и делать нужно для общества по большей степени а не для себя. Вот к примеру у этой девушки наверное хорошая зарплата и у ней нравственность уже отсутствует, у ней приоритет это деньги и она будет говорить то, что скажет ей хозяин а ценить надо людей а не деньги, и особенно военных в наше непростое время
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01.06.2023 21:51 Відповісти
Курка безмозгла...Там ще кишить цими сепарюгами,вони зовсім знахабніли,людина в формі на підконтрольній Україні території на має права пройти та випити кави...Закрити цей гадюшник,без права відновлення діяльності...
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01.06.2023 20:29 Відповісти
закрыть нах этот комплекс русни, а цю хвойду за поребрик...
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01.06.2023 20:34 Відповісти
Власники закладу сєпари чи усталі ат вайни?
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01.06.2023 20:41 Відповісти
Виклик поліції. І подання заяви за порушення статті 161 ККУ.
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01.06.2023 21:05 Відповісти
Скоріш за все не діти бояться військової форми,а їхні батьки.А якщо людина у військовій формі хоче вручити повістки для їхніх батьків?Думаю,що військовому комісару Запоріжжя потрібно щодня навідуватись у цей заклад для вручення повісток
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01.06.2023 21:07 Відповісти
https://suspilne.media/494149-u-zaporizzi-vijskovosluzbovca-ne-pustili-vipiti-kavi-do-plazno-rozvazalnogo-zakladu-so-vidomo/
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01.06.2023 21:34 Відповісти
Всі Українці мають йілувати в сраку кожного українця у військовій формі , бо той Чоловік зачлуговує величезної поваги і шани. Бо він ризикує своїм життям за для вчих благ тих Українців які живуть і невідчувають ніякої кацапської агресії
Ставтесь з пованою і шаною до кожного військового вони віддають життя за ваші засрані дупи.
Ще низько їм кланяйтесь при зустрічі і дякуйте що живете і насолоджуєтись життям.
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01.06.2023 21:49 Відповісти
Ця падлюка напевно другіх ваєнних ждьот
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01.06.2023 21:54 Відповісти
ситуация не приятная. Но я считаю что военный в форме должен быть или на фронте(или места службы) или на параде. Если взял отпуск или решил отдохнуть как гражданский, то военные свои регалии дома оставь.
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01.06.2023 21:56 Відповісти
Це твої хворі фантазії,чі є якійсь закон забороняючий військовим носити військову форму,і дозволяючий комусь кудись не пускати людину в формі?
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01.06.2023 23:34 Відповісти
для упоротых повторяю. если у заведения есть правила дрескода, а посетитель не при исполнении ему не соответствует - то заведение имеет все права не пускать клиента. Или для тебя уже исполнять закон делится на всех и военных отдельно? закона запрещать носить форму нет, но есть закон отказывать в обслуживании по каким-то причинам.
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02.06.2023 00:01 Відповісти
Для окремого "упоротого" не волрдіючего людскою мовою.Заклад є громадським місцем користування.І не має ні якої різниці,якої він форми власності.Тому будь які обмеження для користування можуть накладатися тільки в межах діючего законодавства,а не чіїсь бажань.Так ось злізь кацапчик з пляшки,і дай відповідь,який саме закон забороняє військовим в однострої користуватися громадськими місцями.
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02.06.2023 07:17 Відповісти
Людскою мовою? Фошист детектид. Жаль не те гибнут от ракет. Ты реально такой поц или тролиш? Закон запрещает или разрешает всем, а не только военным. Усилиями таких кретинов как ты у нас с касте неприкасаемых, куда входят мусора, судьи,прокуроры и т.д. добавятся еще и военные, которые будут плевать на закон. Если бы они не пустили человека в водолазном костюме, то на это всем былобы всем всеравно.
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02.06.2023 09:46 Відповісти
звісно, бо "чєловєк в водолазном костюмє" не захищає мою країну, і не ризикує своїм життям, заради того, щоб я могла хоч і відносно, але спокійно засинати в своєму ліжку.
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02.06.2023 10:29 Відповісти
яж не хейчу военных. За их работу им надо помятники в каждом нп ставить и льготами и деньгами благодарить по самое нихочу, я против того чтоб они были над законом, а он был один для всех. щас начинается тенденция - раз военный, то ему можно позволять все. я это хочу донести.
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02.06.2023 12:34 Відповісти
я зрозуміла вас. Але ж воїн нічого не порушував! Знаєте скільки я бачила у своєму Дніпрі наодеколонених павіанів, вилощених, з гарними зачісками, підстриженими у Барберішопах бородками, вдягнених у піксель, на пофарбованих у колір "мілітарі" БМВ Х-5, або на інших дорогезних жжжипах!! Але одразу видно по них, що вони навіть не наближались ніколи до лініі фронту, автівка чистісінька, ані плямочки бруду або вм"ятинки. От з таких би я власноруч здирала військову форму. Бо справжня військова форма пахне кров"ю а не парфумами.
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02.06.2023 14:56 Відповісти
Кацапомовний, який закон забороняє воякам у формі відвідувати кафе? Може такий є в рашці?
Підозрюю, що ви "біженець " десь з Горлівки чи Єнакієво. Сморід януковича чути.
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02.06.2023 21:15 Відповісти
иди помойся сама вначале, раз тебе воняет везде. может от тебя прет? . А на видео я что-то не слышу ниодного "Кацапомовного", а девочка на спивучей посылает военного куда подальше. Хорошо быть ряжеными поцриотами прикрываясь мовой, правда?
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02.06.2023 22:20 Відповісти
В пляжній зоні відпочинку є дрес код? Плавки?
Нешановний, у нас війна, який рес код? Дрес код якогось кафе на пляжу віще за закон?
Тебе б хоч на день в окопи. Може людуною б став.
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02.06.2023 22:17 Відповісти
ты так и неотевило, чего не на фронте с такой жесткой патриотической позицией?
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02.06.2023 22:24 Відповісти
"Проффесор", Дресс-ко́д (англ. dress codе пишется на московитском с двумя "с", - если что!!
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02.06.2023 22:49 Відповісти
Ок, будешь моей шестеркой. Тебе задача - мониторь все мои посты и исправляй орфографию.🙃
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03.06.2023 10:24 Відповісти
Якщо власник закладу не поважає Конституцію України та ігнорує її норми прямої дії, зокрема статей 13, 21 та 24, то його власність має бути конфіскована в дохід держави, щоби надалі цей власник зміг підтиратися лише своїми правилами дрескоду.
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02.06.2023 01:00 Відповісти
Виходить , військову форму і медалі можна тільки в окопах носити?!! Якби наші військові відкривали двері " з ноги", таких би ситуацій і дискусій не виникало і зразу б стали їх всі поважати або боятися (кого Господь мізками обійшов)!
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02.06.2023 10:38 Відповісти
а якщо Воїна привезли прямо з "нуля", скажімо до шпиталю, або у відрядження, ну щось купити для підрозділу, то йому що необхідно з собою валізу з лахами тягати, і в однострої він не може кави випити або зайти поїсти? Дивні в вас міркування. Напевно ви з тих, хто побачивши чоловіка у військовій формі тікає від нього, щоб в очі йому не дай Боже не подивитись.
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02.06.2023 10:41 Відповісти
чего мне стыдно в глаза смотреть? я регулярно доначу на ЗСУ, не уехал из страны(была такая возможность), а тут продолжаю на экономику работать. Вожможно вина в том, что везде есть оборотни в погонах, как и среди полицейских вседа найдется пара ублюдков, что на крови и несчастьи деньги зарабытывают. Я с первых уст слышал про поборы в армии, чтоб дали отпуск или прописали боевой больничный, или ТЦКшники эти что гребут деньги лопатой в тылу. Каждый случай тут стоит рассматривать отдельно. Если боец реально только с фронта и не успел переодется - вопросов нет, но если он ходит в форме все время и пользуясь положением на окружающих x*й ложит, то извините он ничем не лучше того же продажного мусора ( который тоже, кстати нас защищают типа от криминала)
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02.06.2023 12:44 Відповісти
звісно, не бездоганно все в Армії. І в інших структурах не все гаразд. Але ж, Шлях здолає той, хто йде. Але ж ми з вами зараз не про корупцію чи недоліки, ми про те, що в країні, в якій іде війна, і яка живе вже другий рік в умовах воєнного стану, цілком природно виглядають люди у пікселі на вулицях міст. Адже війна і воєнний стан на всій території України, а не тільки на лінії фронту.
"Если боец реально только с фронта и не успел переодется - вопросов нет, но если он ходит в форме все время.." - а якщо він з іншого міста, і немає у що перевдягнутися? Я ж запитувала що робити якщо з передку забрали на лікування, або з пораненням, якщо у відрядженні, приїхав закупитись для підрозділу, або у інших справах? Не знаю, дивне в вас ставлення до військової форми. Особисто я завжди милуюсь чоловіками і дівчатами в однострої, і навіть пишаюсь ними, і часто вдячність висловлюю особисто, мені хочеться сказати Воїну - Дякую. Мене точно не дратують люди у військовій формі, хоча, до 2014-го року в мене було геть інше ставлення до армійців, радикально інше. Обставини змінюють погляди дуже часто. Тепер людина у військовій формі викликає в мене гордість. Я навіть свого друга прошу не перевдягатись в цивільний одяг, коли він приїжджає до мене, хочу пройтись з ним саме коли він у однострої.
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02.06.2023 14:32 Відповісти
за допомогу українському війську дякую!
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02.06.2023 14:35 Відповісти
В формі де в короткострокову відпустку. Зайшов по дорозі випити кааву. Чи він на фроннті з собою костюм з краваткою замість броніка тягати повинен, щоб десь кави поза фронтом випити?
Може саме ти в тому закладі відпочивав і це тобі неприємна НАША форма людей, що тебе від катів рятують. Ждун? Таких тільки за поребрик.
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02.06.2023 12:19 Відповісти
В країні війна, військовий стан. Військові у формі ходять їздять по всій країні
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01.06.2023 22:39 Відповісти
А уявіть собі як би усі ходили в формах і з робочими інструментами? Як би то виглядадло? Як би будівельники гуляли в своїх брудних лахах з молотами і перфораторами? Як би хірурги, обвішавшись скальпелями? Як би фермери з сапами і граблями? А як-би поварих ноили з собою свої величезні ножі для різки м'яса?
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02.06.2023 09:24 Відповісти
Військові роблять дуже важливу справу, особливо зараз. Але погодьтеся - вони ходять з вогнепальною зброєю, це реально небезпечно, просто тому що можливі нещасні випадки. От піде той вояка до води, лишить автомат... а де він його лишить? На шезлонг повішає висіти? А на пляжі багато дітей, малята одразу підповзуть, будуть крутити-вертіти, і вона може вистрелети!
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02.06.2023 09:31 Відповісти
Дядьку, ви там мабудь американських бойовиків надивилися? У нас військові , а не Рембо, з гранатометами по вулицях не бігають!!
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02.06.2023 22:57 Відповісти
Меньш за все нас в Україні, яку гвалтує русня, цікавить як ми, зхісники, виглядаємо в очах ждунів такихі сепарів. Бісять твїакі бовдури. З дивану не злазять, хіба що до ресторану чи бару. Дим відомий тільки від мангалу з шашликом. Скільки у нас таких
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02.06.2023 12:25 Відповісти
Сегодня в Одессе военный набухался и из табельного начал из окна шмалять пугая всех детей(внизу пдощадка) и взрослых. Его вы тоже будете отмазывать от наказания и в ж*пу целовать?
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02.06.2023 19:46 Відповісти
Здається, я зрозумів, чому його не пустили. Все дуже просто: через оце дурнувате сафарі з повістками людей у військовому сприймають як працівників ТЦК. Серед відвідувачів цього закладу могли бути чоловіки призовного віку. Відповідно, персонал отримав від керівництва вказівки не пускати нікого у однострої. Щоб банально відвідувачі не тікали...
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02.06.2023 09:31 Відповісти
А адміністраці має законне право когось не пустити у формі у громадське місце? І швидше за все то дійсно працівники ТЦК були. І якщо перешкоджали їх законній діяльності, по врученню первісток, то повинні були викликати поліцію тоді вони.
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02.06.2023 11:00 Відповісти
Тому й не пустили, що були з ТЦК. І це може поширитися на всю країну.

Бо не треба було совковими методами діяти. Треба проводити роз'яснювальну роботу, встановлювати агітаційні намети, набирати добровольців за спрощеною процедурою і т.д. і т.п. Але ж тут так не вміють.
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02.06.2023 11:07 Відповісти
Військоматовські по одному не ходять, як правило три людини від військомату у людних місцяї вручають повістки. Схоже це був просто військовий у відпустці.
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02.06.2023 12:01 Відповісти
Та тут не йдеться про те був цей чоловік з ТЦК чи ні. Власникам закладу просто не хочеться, щоб на його території перебувала навіть одна людина у військовій формі.
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02.06.2023 14:22 Відповісти
а гроші заробляти під захистом тих, хто у військовій формі їм хочеться? Тут питання навіть не Закону, а Людяності, Вдячності, громадянської позиції. А у власників закладу, схоже, ця позиція сумнівна, тай з патріотизмом є питання.
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02.06.2023 14:47 Відповісти
Про що Ви? Яка порядність або людяність у бариг (вчорашніх бандюків)??? Тут все їм належить, тому так себе і поводять.
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02.06.2023 14:51 Відповісти
Там дещо по іншому все. Це журналісти поспішили надати певного відтінку цій події. Ось тут подивіться.


https://suspilne.media/494149-u-zaporizzi-vijskovosluzbovca-ne-pustili-vipiti-kavi-do-plazno-rozvazalnogo-zakladu-so-vidomo/
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06.06.2023 14:26 Відповісти
За Конституцією захист Батькивщини це обов"язок. Мобілізаціяза за законом у воєний час це не про добровольців. А небажання товстозадих сцикунів яки знають тільки про права, а обовЇязки то нее для них, мусить бути покарано за законом. Або свдомими грлмадянами, якщо зеленаа влада закоон не виконує. Тремтить, баби з членами.
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02.06.2023 12:31 Відповісти
чего сама не в окопе?
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02.06.2023 12:48 Відповісти
А що поширюватися може? Якщо це громадське місце, то впускають усіх, хто не загрожує громадсьому порядку, в тому числі працівників ТЦК, бо ніхто не має право їм перешкоджати пересувтися по громадським місцям. А якщо то приватна власність, то звісно там вони можуть самі встановлювати правила, кого допускати, а кого ні. Хіба не так?
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02.06.2023 13:54 Відповісти
Шо поширюватися може? Отаке і може, що не пускатимуть у приватні заклади людей у військовій формі. І чхати всі хотіли на закони. Головне клієнтів не відлякувати. От і все.
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02.06.2023 14:07 Відповісти
На жаль наразі працівники ТЦК взагалі клали болт на дотримання законів. А все через те представники Криворізької школи права повністю провалили і дискредитували мобілізацію
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02.06.2023 14:01 Відповісти
бо вони їх можуть і не знати, законів, як і люди не знают і не хочуть вивчати.
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02.06.2023 14:09 Відповісти
Про-кацапська ****!
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02.06.2023 09:31 Відповісти
Вважаю, що якби у нас була проукраїнська влада, то цей розсадник гнид треба було б закрити. Власника - відправити розміновувати мінні поля, разом з персоналом. А сам бізнес передати сім'ї цього військового, який щодня ризикує життям, захищаючи отаких невдячних гнид.
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02.06.2023 10:20 Відповісти
тупа відмазка.
Я вже декілька разів чула від хлопців такий вислів: Після війни ми нікому не будемо потрібні. Коли мій друг (він воює) таке сказав, мені хотілось плакати.
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02.06.2023 10:20 Відповісти
Якщо після війни підуть у владу, то будуть потрібні.
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02.06.2023 10:56 Відповісти
вважаєте їх туди пустять?
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02.06.2023 14:36 Відповісти
Якщо буде партія, де лідери будуть реальні військові, які воювали, то логічно, що за них повинні голосувати інші такі військові, їх сім'ї і знайомі, а таких людей мільйони.
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02.06.2023 14:52 Відповісти
та і громадяни також будуть голосувати за тих, хто здобував Перемогу, я впевнена. Але ж, корупційна машина та держиморди ууухх який спротив цьому будуть чинити.
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02.06.2023 15:10 Відповісти
А нічого, що цей заклад має змогу працювати лише тому, що той хлопчина вдягнув військову форму і пішов той заклад захищати?? Прикро. Прикро що не для всього суспільства йде війна.
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02.06.2023 10:25 Відповісти
Маскаломовні регіони лякає усе українське
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02.06.2023 11:04 Відповісти
Власник разом із ліцензією та заборонщик, уже десь переховується…
Дивні вони оті «заборонщики»…разом із отією фізичною особою власника…
Жодного із таких на передовій … А Резніков із Муляршею, щось там натужно говорили про «принципово нову діяльність оновлених військкоматів» … Мабуть десь залишилися неохопленими отакі «власники та їх заборонники» під час дії Воєнного Стану!!
Виявилися відірваними, від життя в Україні на 10 році війни!
Знову Патріоти України змушені будуть відволікатися на цих очкурів та виховувати у них повагу до Захисників України, які боронять Україну!!
Слава Україні!! А гнидоту зкацаплену агентуру *****, на ліхтарні стовпи…
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02.06.2023 11:12 Відповісти
Ще не дійшло до деяких що зараз військові це головні діючи особи в Україні і по суті єдина влада якой можна довіряти.
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02.06.2023 11:55 Відповісти
Окрім військоматовських - вони пересиджують війну в безпеці і комфорті, заробляючи на кожному "відкосі" по 12 тис $, чому ж вілу в Іспанії не купити.
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02.06.2023 11:58 Відповісти
Мінуточку!
А что такое "частный пляж" в соответствии с законом?
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02.06.2023 13:27 Відповісти
беруть в оренду довгострокову, влаштовують там розважальну зону, як правило платну. В нас в Дніпрі так на Воронцовці.
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02.06.2023 14:37 Відповісти
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