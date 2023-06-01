У Запоріжжі військового не пустили до пляжно-розважального комплексу, бо він був у формі. ВIДЕО

Військового не впустили до пляжно-розважального комплексу, мотивуючи це тим, що уніформа може налякати дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.

Адміністраторка відмовляється пустити військового до пляжно-розважального комплексу, пояснюючи це тим, що у закладі діти, яких це може налякати та тим, що це може не сподобатися їхнім батькам. Вона додає, що заклад обслуговує військових, але у формі вхід заборонено.

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