У Запоріжжі військового не пустили до пляжно-розважального комплексу, бо він був у формі. ВIДЕО
Військового не впустили до пляжно-розважального комплексу, мотивуючи це тим, що уніформа може налякати дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.
Адміністраторка відмовляється пустити військового до пляжно-розважального комплексу, пояснюючи це тим, що у закладі діти, яких це може налякати та тим, що це може не сподобатися їхнім батькам. Вона додає, що заклад обслуговує військових, але у формі вхід заборонено.
Топ коментарі
+85 Алексей Королевский #552373
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+73 эманюэль
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+70 Серьога Харківський
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Бидл яких той військових захищає на фронті повинно знати що воно бидло, вони не можуть мати можливість заробляти гроші в Україні, ждемо заяв бізнесменів, політиків, організацій.
Батальйон Монако 3. УП знайшла Кучму, Льовочкіна, Іванющенка, мера Краматорська на Лазуровому березі
https://www.youtube.com/watch?v=afSfjFcTHTc&t=20s
Ставтесь з пованою і шаною до кожного військового вони віддають життя за ваші засрані дупи.
Ще низько їм кланяйтесь при зустрічі і дякуйте що живете і насолоджуєтись життям.
Підозрюю, що ви "біженець " десь з Горлівки чи Єнакієво. Сморід януковича чути.
Нешановний, у нас війна, який рес код? Дрес код якогось кафе на пляжу віще за закон?
Тебе б хоч на день в окопи. Може людуною б став.
"Если боец реально только с фронта и не успел переодется - вопросов нет, но если он ходит в форме все время.." - а якщо він з іншого міста, і немає у що перевдягнутися? Я ж запитувала що робити якщо з передку забрали на лікування, або з пораненням, якщо у відрядженні, приїхав закупитись для підрозділу, або у інших справах? Не знаю, дивне в вас ставлення до військової форми. Особисто я завжди милуюсь чоловіками і дівчатами в однострої, і навіть пишаюсь ними, і часто вдячність висловлюю особисто, мені хочеться сказати Воїну - Дякую. Мене точно не дратують люди у військовій формі, хоча, до 2014-го року в мене було геть інше ставлення до армійців, радикально інше. Обставини змінюють погляди дуже часто. Тепер людина у військовій формі викликає в мене гордість. Я навіть свого друга прошу не перевдягатись в цивільний одяг, коли він приїжджає до мене, хочу пройтись з ним саме коли він у однострої.
Може саме ти в тому закладі відпочивав і це тобі неприємна НАША форма людей, що тебе від катів рятують. Ждун? Таких тільки за поребрик.
Бо не треба було совковими методами діяти. Треба проводити роз'яснювальну роботу, встановлювати агітаційні намети, набирати добровольців за спрощеною процедурою і т.д. і т.п. Але ж тут так не вміють.
https://suspilne.media/494149-u-zaporizzi-vijskovosluzbovca-ne-pustili-vipiti-kavi-do-plazno-rozvazalnogo-zakladu-so-vidomo/
Я вже декілька разів чула від хлопців такий вислів: Після війни ми нікому не будемо потрібні. Коли мій друг (він воює) таке сказав, мені хотілось плакати.
Дивні вони оті «заборонщики»…разом із отією фізичною особою власника…
Жодного із таких на передовій … А Резніков із Муляршею, щось там натужно говорили про «принципово нову діяльність оновлених військкоматів» … Мабуть десь залишилися неохопленими отакі «власники та їх заборонники» під час дії Воєнного Стану!!
Виявилися відірваними, від життя в Україні на 10 році війни!
Знову Патріоти України змушені будуть відволікатися на цих очкурів та виховувати у них повагу до Захисників України, які боронять Україну!!
Слава Україні!! А гнидоту зкацаплену агентуру *****, на ліхтарні стовпи…
А что такое "частный пляж" в соответствии с законом?