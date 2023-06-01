Російські олігархи VS санкції – 1:0 // Грузія і Туреччина – друзі чи вороги? // Агія Загребельська / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Санкції, Росія, війна – Марина Данилюк-Ярмолаєва і Агія Загребельська у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ міркують про геополітичну реальність, у якій Україна протистоїть новітній вісі зла.

Як російські олігархи Фрідман, Дерипаска й Бабаков обходять антиросійські санкції? Як Україні будувати відносини з Грузією і Туреччиною? Що означатимуть для нас результати турецьких виборів?

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