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Російські олігархи VS санкції – 1:0 // Грузія і Туреччина – друзі чи вороги? // Агія Загребельська / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Санкції, Росія, війна – Марина Данилюк-Ярмолаєва і Агія Загребельська у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ міркують про геополітичну реальність, у якій Україна протистоїть новітній вісі зла.

Як російські олігархи Фрідман, Дерипаска й Бабаков обходять антиросійські санкції? Як Україні будувати відносини з Грузією і Туреччиною? Що означатимуть для нас результати турецьких виборів?

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богуслаєв, Росія, Мотор Січ: Все про колаборанта, який послаблював ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

Загребельська Агія (118) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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вороги однозначно
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01.06.2023 20:02 Відповісти
один кацап
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01.06.2023 20:45 Відповісти
Україні Грузія як держава наразі ворог. Грузини як громадяни ні. Туреччина ворог в усіх іпостасях. Просто намагається виглядати хорошим знайомим.
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01.06.2023 20:41 Відповісти
второй кацап, а кто постовляет в Украину управляемые РСЗО , бронетранспортеры, снаряды кассетные, байрактары? не не Турция? потуши в себе кацапа.
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01.06.2023 20:47 Відповісти
марко- тобі в китай .. станешь марко поло версія 2
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01.06.2023 20:54 Відповісти
 
 