Російські олігархи VS санкції – 1:0 // Грузія і Туреччина – друзі чи вороги? // Агія Загребельська / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО
Санкції, Росія, війна – Марина Данилюк-Ярмолаєва і Агія Загребельська у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ міркують про геополітичну реальність, у якій Україна протистоїть новітній вісі зла.
Як російські олігархи Фрідман, Дерипаска й Бабаков обходять антиросійські санкції? Як Україні будувати відносини з Грузією і Туреччиною? Що означатимуть для нас результати турецьких виборів?
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
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Alex Sav #513490
показати весь коментар01.06.2023 20:02 Відповісти Мені подобається 0
marko bazzo #198186
показати весь коментар01.06.2023 20:45 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар01.06.2023 20:41 Відповісти Мені подобається 1
marko bazzo #198186
показати весь коментар01.06.2023 20:47 Відповісти Мені подобається 0
Alex Sav #513490
показати весь коментар01.06.2023 20:54 Відповісти Мені подобається 0
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