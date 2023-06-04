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Близько 150 чоловіків щодня одержують відмови, виїжджаючи з України за кордон. ВIДЕО

Близько 150 осіб на день одержують відмови під час виїзду з України за кордон. Ще близько двадцятьох людей затримують під час спроби незаконного перетину кордону. Деякі чоловіки навіть підробляють свідоцтво про смерть дружини, щоб покинути країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Є випадки неповернення: Держприкордонслужба посилено перевірятиме підстави для перетину кордону за системою "Шлях"

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) Україна (5894)


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Топ коментарі
+20
А скільки серед них депутатів, бізнесменів, "аристовічей"?
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04.06.2023 11:02
+13
"Круто" висрався!
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04.06.2023 11:08
+13
Залившимися без рук та ніг, щоб потім дивитися на щасливе життя можновладців. Як вони розкрадають світову фіндопомогу і збільшують свої статки. Так собі перспектива. Всі думали що з початком війні все це припиниться, вле корупція тільки збільшується. А холопів або відправляють на війну, обо обдирають новими тарифами.
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04.06.2023 12:26
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Мабуть мобілізація триває. Сьогодні бачив як військовий патруль перевіряв якогось чувака.
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04.06.2023 12:03 Відповісти
мобілізація триває, її ніхто не зупиняв
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04.06.2023 12:26 Відповісти
Тому мого сусіда і не видно вже півроку. Лише його друзі носять йому пакети з їдою та виносять сміття. Ховається.
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04.06.2023 12:30 Відповісти
Здай військовим цього сцикуна
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04.06.2023 13:42 Відповісти
Тобто вын сцить, а друзі - ні?
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04.06.2023 17:16 Відповісти
Як зелена мерзота відносится до воінів і людей в державі,то і мае відношення людей до дежави,очі бачили яку мерзоту вибирали,то тепер і їжте.
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04.06.2023 12:06 Відповісти
---
" мерзота" .."кріпаки " та інше..
...
а сам чому лютуєш ? ..твою партію заборонили і відігнали від корита ?
...
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04.06.2023 12:16 Відповісти
А в это время, Арестович назвал себя разведчиком и уехал в Израиль

https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY

В начале видео объяснил, что его выпустили по просьбе посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, чтобы поучаствовать в форуме

Арестович сказал, что он не госслужащий, не советник

Смотрим законные права о пересечении границы

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text

- трое детей - отпадает, одной уже 18 лет

- коммандировка - отпадает, так как не работает госслужащим и похоже вообще не работает

- водитель, который перевозит гуманитарную помощь - отпадает

В постанове нет такого права, что посол другой страны может попросить выпустить для участия в форуме

12:50 задали вопрос, почему депутатов (на примере Гончаренко) не выпускают на официальные встрче в ЕС, а его выпустили

Ответ: когда вы начнете любить своих врагов, вас тоже начнут выпускать

У нас есть власть и опозиция, так во всех странах.

Арестович считает что для опозиции власть это враги. А для того чтобы незаконно или законно выпустить из страны - надо любить своих врагов.

Закона нет, есть враги и любишь ты их или не любишь - от этого зависит реализация права на выезд за границу.

Про раминирование Чонгара, ответ - это миф что был разминирован, его не успели заминировать.
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04.06.2023 12:15 Відповісти
можна помедленнее Я записываю
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04.06.2023 12:19 Відповісти
Залившимися без рук та ніг, щоб потім дивитися на щасливе життя можновладців. Як вони розкрадають світову фіндопомогу і збільшують свої статки. Так собі перспектива. Всі думали що з початком війні все це припиниться, вле корупція тільки збільшується. А холопів або відправляють на війну, обо обдирають новими тарифами.
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04.06.2023 12:26 Відповісти
Я не голосував за Зе, а ти, гандон, голосував.
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04.06.2023 12:44 Відповісти
Як заграло лайно зкацаплене у мережі, а ще і дріжджів не кидали….
Але ж і смердюче …
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04.06.2023 12:27 Відповісти
Воно воює з дивана на цензорі. Рідкісне мерзотище. В нього тут декілька акаунтів, але палиться постійно, бо немає фантазії писати по різному, одне і те саме. Тупе обмежене чмо
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04.06.2023 13:08 Відповісти
Тільки він, навідміну від тебе не купляв за тисячі долларів довідок аби втікти від мобілізації, він в Україні. Так що мерзенне лайно, яке спонсорує корупцію в Україні - це ти
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04.06.2023 15:03 Відповісти
Яйца у него есть? Сомневаюсь.
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04.06.2023 13:08 Відповісти
А ти звідкіля пишеш, кацапське опудало? Із підвалу десь за мкадом?
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04.06.2023 15:04 Відповісти
Значний відсоток так званих "ухилянтів" виїхав через ризик втратити постійну роботу, яку вони мали за кордоном. Для них український уряд, звичайно, не може ніяким чином гарантувати збереження робочого місця. А конкуренція в деяких галузях доволі висока. І, незважаючи на те, що багато українців є висококфалікованими спеціалістами, зайняти їх робочі місця є багато бажаючих з різних країн (включаючи росію). І знову ж таки, наш уряд і до сьогодні не задумався над тим, як ефективно залучити таких українців до участі в обороні країни.
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04.06.2023 13:10 Відповісти
слава росії, це ти про батальон монако пишеш? Мажори-ухилянти дійсно зайняті у віднях, лондонах, і монако.
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04.06.2023 15:00 Відповісти
Значний відсоток так званих "ухилянтів" виїхав через ризик втратити постійну роботу, яку вони мали за кордоном. Для них український уряд, звичайно, не може ніяким чином гарантувати збереження робочого місця. А конкуренція в деяких галузях доволі висока. І, незважаючи на те, що багато українців є висококфалікованими спеціалістами, зайняти їх робочі місця є багато бажаючих з різних країн (включаючи росію). І знову ж таки, наш уряд і до сьогодні не задумався над тим, як ефективно залучити таких українців до участі в обороні країни.
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04.06.2023 13:12 Відповісти
Тобто ти пишеш, що давати взятку аби незаконно виїхати - це ок?! Ахаха, штірліц ніколи не був таким близьким до провалу. Піши єсчьо.
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04.06.2023 15:08 Відповісти
Та тут прямо фестиваль москальских ботів.
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04.06.2023 13:14 Відповісти
І всі вони під американськими, польськими, голандськими прапорами і пишуть що Україну не потрібно захищати, а потрібно здаватися. Соупадєніє?
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04.06.2023 15:06 Відповісти
Вони і під українським це роблять. Але цікавий майданчик вони для цього вибрали. Цензор для цього непідходить зовсім, цензор це заповідник. Але москалі такі москалі.
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04.06.2023 15:52 Відповісти
Телепузіки рулять.
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04.06.2023 13:22 Відповісти
Вам доведеться за ці "заборони" відповісти рано чи пізно
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04.06.2023 16:31 Відповісти
посвідчення батальону монако ще дійсні?
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04.06.2023 17:45 Відповісти
А от Василь Сліпак та тисячи орераторів, акторів, викладачів, студентів, просто молодих людей мабуть не мали попиту в Україні, бо пішли на фронт захищати тих «спеціалістів, яки боялися втратити роботу». Як хтось казав: «Шукаєш роботу з гідною зарплатою? До військомату. Там знайдуть і те і інше»
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04.06.2023 21:07 Відповісти
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