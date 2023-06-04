Близько 150 чоловіків щодня одержують відмови, виїжджаючи з України за кордон. ВIДЕО
Близько 150 осіб на день одержують відмови під час виїзду з України за кордон. Ще близько двадцятьох людей затримують під час спроби незаконного перетину кордону. Деякі чоловіки навіть підробляють свідоцтво про смерть дружини, щоб покинути країну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Топ коментарі
+20 Ol Ol #553754
показати весь коментар04.06.2023 11:02
+13 Ol Ol #553754
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+13 Oleg Velykykh #555870
показати весь коментар04.06.2023 12:26
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" мерзота" .."кріпаки " та інше..
...
а сам чому лютуєш ? ..твою партію заборонили і відігнали від корита ?
...
https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY
В начале видео объяснил, что его выпустили по просьбе посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, чтобы поучаствовать в форуме
Арестович сказал, что он не госслужащий, не советник
Смотрим законные права о пересечении границы
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text
- трое детей - отпадает, одной уже 18 лет
- коммандировка - отпадает, так как не работает госслужащим и похоже вообще не работает
- водитель, который перевозит гуманитарную помощь - отпадает
В постанове нет такого права, что посол другой страны может попросить выпустить для участия в форуме
12:50 задали вопрос, почему депутатов (на примере Гончаренко) не выпускают на официальные встрче в ЕС, а его выпустили
Ответ: когда вы начнете любить своих врагов, вас тоже начнут выпускать
У нас есть власть и опозиция, так во всех странах.
Арестович считает что для опозиции власть это враги. А для того чтобы незаконно или законно выпустить из страны - надо любить своих врагов.
Закона нет, есть враги и любишь ты их или не любишь - от этого зависит реализация права на выезд за границу.
Про раминирование Чонгара, ответ - это миф что был разминирован, его не успели заминировать.
Але ж і смердюче …