Близько 150 чоловіків щодня одержують відмови, виїжджаючи з України за кордон. ВIДЕО

Близько 150 осіб на день одержують відмови під час виїзду з України за кордон. Ще близько двадцятьох людей затримують під час спроби незаконного перетину кордону. Деякі чоловіки навіть підробляють свідоцтво про смерть дружини, щоб покинути країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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