Бійці Легіону "Свобода Росії" продовжують бої з армією РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

Добровольці легіону "Свобода Росії" не стомлюються показувати результати своєї роботи у боротьбі з ворогом у Бєлгородській області. Бійці викурюють "окупантів" у посадках.

Легіон "Свобода Росії" показав нові відео боїв з армією РФ поблизу Шебекіно, передає Цензор.НЕТ.

"Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной! Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем", - написали бійці Легіону "Свобода Росії".

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