Бійці Легіону "Свобода Росії" продовжують бої з армією РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО
Добровольці легіону "Свобода Росії" не стомлюються показувати результати своєї роботи у боротьбі з ворогом у Бєлгородській області. Бійці викурюють "окупантів" у посадках.
Легіон "Свобода Росії" показав нові відео боїв з армією РФ поблизу Шебекіно, передає Цензор.НЕТ.
"Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной! Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем", - написали бійці Легіону "Свобода Росії".
Топ коментарі
+42 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар04.06.2023 12:42
+42 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар04.06.2023 12:44
+40 Прощай немытая раССея
показати весь коментар04.06.2023 12:42
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Підлі́сся - село в Україні, в Львівському районі Львівської області.
Тернопільська область Чортківський район https://travels.in.ua/uk-UA/district/86/chortkiv-district Підлісся
https://www.dimdom.if.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Підлісся, Тисменицький район Івано-Франківської області
Підлі́сся - село Бучацької громади Чортківського району Тернопільської области України.
Чи не "забагато" "кальок з російської"? Селам - по кілька століть І до 1918-го вони були у складі Австро-Угорщини!
Бо Підлісся - це похідний, від слова "підлісок, " "топонім" А "топоніми" - одні з найбільш сталих понять у мові
Топоніми Підлісся, Підляшшя, Підкарпаття і таке інше - це території які знаходяться, відповідно, біля лісів, біля ляхів, біля Карпат...
Так що не займайся "словоблудством"
2. Важливо - топонім не може бути в "нижньому ярусі" лісу, а низькорослі дерева і кущі можуть.
3. Не переходьте на особистості, якщо не згодні - це Вас не красить(
Стоп! Каклєта - це ж всесвіт в мініатюрі. То може я бог? Ура!
Там вдали за рекой
Загорались огни...
Шебекино Площа: 41 км²
Только с утра писали, что в ответ
хотя не им же жить...
Кто ещё не оттоптался по Белгородщине?
Интересно, а "красные линии " уже кончились?
Походу начались уже коричневые ))))
https://charter97.org/ru/news/2023/6/4/550657/
Але ж добре то як ))))