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Бійці Легіону "Свобода Росії" продовжують бої з армією РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

Добровольці легіону "Свобода Росії" не стомлюються показувати результати своєї роботи у боротьбі з ворогом у Бєлгородській області. Бійці викурюють "окупантів" у посадках.

Легіон "Свобода Росії" показав нові відео боїв з армією РФ поблизу Шебекіно, передає Цензор.НЕТ.

"Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной! Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем", - написали бійці Легіону "Свобода Росії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Новій Таволжанці Бєлгородської області горять будинки. ВIДЕО

Автор: 

Бєлгород (504) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+42
https://www.youtube.com/watch?v=uuHLusYjLKo&lc=UgwTVY6mMfJIVHd3r6h4AaABAg&ab_channel=REALITY%E2%80%93HRCI Будут гореть российские города, если они не опомнятся! | Пророк Чеченського народу Джохар Дудаев
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04.06.2023 12:42
+42
Як би мені пару місяців назад таке сказали, я б дуже довго сміявся з тої людини, а зараз це реальність. Можливо і руїни кремля це не така примарна мрія
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04.06.2023 12:44
+40
Отака вона Громадянська війна на парашці...
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04.06.2023 12:42
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Думаю, що "підлісок" це калька з російської, яких, на жаль дуже багато в українській мові.
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04.06.2023 14:19 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Підлісся (Івано-Франківський район)Підлі́сся - село в Україні, у Загвіздянській сільській об'єднаній територіальній громаді Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Підлі́сся - село в Україні, в Львівському районі Львівської області.

Тернопільська область Чортківський район https://travels.in.ua/uk-UA/district/86/chortkiv-district Підлісся

https://www.dimdom.if.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Підлісся, Тисменицький район Івано-Франківської області
Підлі́сся - село Бучацької громади Чортківського району Тернопільської области України.

Чи не "забагато" "кальок з російської"? Селам - по кілька століть І до 1918-го вони були у складі Австро-Угорщини!
Бо Підлісся - це похідний, від слова "підлісок, " "топонім" А "топоніми" - одні з найбільш сталих понять у мові
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04.06.2023 14:34 Відповісти
Підлісся і підлісок це, як кажуть у нас "двє большіє разніци". Підлісок - це дерева і деревовидні, що ростуть нижче основного лісу.
Топоніми Підлісся, Підляшшя, Підкарпаття і таке інше - це території які знаходяться, відповідно, біля лісів, біля ляхів, біля Карпат...
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04.06.2023 16:05 Відповісти
І у чому "різниця"? Є "ліс" - як "основний об"єкт" Є "підлеглий другорядний об"єкт" - "додаток" до нього - "підлісся" В даному ракурсі неважливо - де саме знаходиться те "підлісся" - на краю лісу чи в його нижньому ярусі
Так що не займайся "словоблудством"
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04.06.2023 16:59 Відповісти
1. В тому, що Підлісся походить не від слова підлісок, а від слова ліс. Повторюю ще раз: "Топоніми Підлісся, Підляшшя, Підкарпаття і таке інше - це території які знаходяться, відповідно, біля лісів, біля ляхів, біля Карпат..."
2. Важливо - топонім не може бути в "нижньому ярусі" лісу, а низькорослі дерева і кущі можуть.
3. Не переходьте на особистості, якщо не згодні - це Вас не красить(
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04.06.2023 17:46 Відповісти
Ну то не "лізь в бутилку"
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04.06.2023 18:26 Відповісти
Маладєц, пабєділ. "Вилізь з бутилки" і візьми пиріжок.
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04.06.2023 18:31 Відповісти
Я їх "беру" другий день - дружина вчора напекла з варенням, горіхами і цибулею
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04.06.2023 18:41 Відповісти
От блін, а я каклєтами давлюсь(. Ніколи ще з горіхами пиріжки не куштував.
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04.06.2023 20:01 Відповісти
От бачиш - наскільки ти проти мене "інтелектуально обмежений"
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04.06.2023 20:28 Відповісти
Ну так. Ядро горіха - модель мозку...
Стоп! Каклєта - це ж всесвіт в мініатюрі. То може я бог? Ура!
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04.06.2023 20:52 Відповісти
Тебе на "блазнювання" потягло?
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04.06.2023 20:53 Відповісти
Ти чого мені приписуєш те, чого нема. "Блазнювання то в 95-кварталі і на путінських "прямих лініях с народом". А це іронія і самоіронія. Бажаю тобі посміхатися частіше.
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04.06.2023 21:23 Відповісти
поребрик - это кацапский новояз в украинском языке
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04.06.2023 14:09 Відповісти
Ще можна вживати прилісок - наприклад «ішов москаль по приліску, шукав собі пригоду"
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04.06.2023 14:42 Відповісти
"Прилісок" - синонім "узлісся" Це "край лісу" А "підлісок" - нижній ярус лісової рослинності" Він може рости на всій площі лісу
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04.06.2023 14:52 Відповісти
Сейчас гражданство русни дают кому попало, прямо заставляют брать силой. Поэтому на оккупированных территориях наши патриоты должны брать паспорта, а потом объединяться в диверсионные группы и идти освобождать росию от кремлевской оккупации. Они же уже "россияне", паспорт есть - не придерешься! Украина тут вообще не при чем.
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04.06.2023 12:51 Відповісти
Яка ляпота! Кацапи воюють з кацапами. Громадянська війна.

Там вдали за рекой
Загорались огни...
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04.06.2023 12:55 Відповісти
Для самих расіян це українська ДРГ.
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04.06.2023 13:00 Відповісти
Нехай баяцца бандер.
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04.06.2023 13:02 Відповісти
Так і ми для них "фашисти"
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04.06.2023 13:48 Відповісти
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04.06.2023 12:55 Відповісти
У нас основний не "152-ий", а "155-й" Це ще ми не починали - хлопці б"ють з "трофеїв"!!
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04.06.2023 13:16 Відповісти
Тільки сьогодні вилупився на ЦН, а що вже знає. Вундеркінд з Амстердаму з новоязом.
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04.06.2023 13:05 Відповісти
спам
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04.06.2023 13:17 Відповісти
вас епут свиноцабак - а вы крепчаете...!\Гойда...?)))
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04.06.2023 13:18 Відповісти
Потери ВСУ в Бахмуте были в 7,5 раз меньше, чем у россиян - Данилов
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04.06.2023 13:20 Відповісти
Німці в Сталінграді теж казали про розгром і взяття міста А щоб ви "розслабили булки" - ми і збрехать можем
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04.06.2023 13:21 Відповісти
Це все туфта, відосики в стилі піздЗЄлєнського, казочка про хароших русскіх, і щоб русскій язик не гнобили, коли такі от "поатівнікі путінскага рєжима" ваюют за свабодную расєю. Нам українцям потрібна не росія, взагалі, а десятки вільних держав, щоб ті пригноьлені москвою народи почати своє відроджегня і послали нах зитрозадих жидюків типу Абрамовіча і інших що грабуюють ресурси тих рригноблених нарлдів. Хоча і нам треба тоє самоє ще зробити, бо паскудота козломойська, пінчуковсьва, фірташовська і інші так само грабують українціа....
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04.06.2023 13:01 Відповісти
Ага. Од цієї "туфти" ви, кацапи, сцитеся та серетеся ))))
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04.06.2023 13:58 Відповісти
Интересно, как теперь путинские жополизы будут впаривать линию *разграничения*, прекращение огня и зону *разраничения с миротворцами ООН*, когда линия фронта уже проходит по Белгороду?
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04.06.2023 13:02 Відповісти
РДК заявил, что зашел в пригород Шебекино Белгородской области
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04.06.2023 13:03 Відповісти
https://t.me/russvolcorps/581 Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходит с боями в пригород Щебекино. 11:49
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04.06.2023 13:07 Відповісти
Писец Щемякино
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04.06.2023 13:08 Відповісти
Ну таке... Щось там в лісі задимлене... Хочу, щоб показали руїни їх будинків, зашмаркалених жінок і дітей, що в їх очах був жах і паніка... Ну хоч таке ... Навряд чи це має якесь військове значення... Це все ІПСО... Але дуже вдала...
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04.06.2023 13:21 Відповісти
всех вывезли чтоб врагу не достались
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04.06.2023 13:22 Відповісти
Я так розумію, що не дуже й вивозити хотять....
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04.06.2023 13:24 Відповісти
щас русня сделает с Щемякино Бахмут
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04.06.2023 13:26 Відповісти
От тех нескольких "дымовух" Щемякино с полностью разрушенным Бахмутом не сравняется.
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04.06.2023 23:24 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/53631 Польській корпус на захисті польськомовного населення в БНР
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04.06.2023 13:24 Відповісти
Бахмут Площа: 41,6 км²
Шебекино Площа: 41 км²
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04.06.2023 13:32 Відповісти
ЯПлакалЪ
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04.06.2023 13:33 Відповісти
с шебекино нам даже напрягаться не надо - сами градами в щебёнку весь город превратят... и Н.таволжанку заодно перемелят
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04.06.2023 14:20 Відповісти
зробіть з шемекіно Бахмут для зразка, росіянм буде дуже зручно порівнювати
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04.06.2023 13:35 Відповісти
Боже, поможи
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04.06.2023 13:39 Відповісти
Где бои ? Обычные обстрелы из РСЗО.
Только с утра писали, что в ответ
хотя не им же жить...
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04.06.2023 13:47 Відповісти
То есть до этих событий раисяне Волчанск и сёла на Харьковщине не обстреливали?
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04.06.2023 13:51 Відповісти
Правильно, руzzкий. Вы обстреливаете свое собственное Шмякино из Градов и Солнцепеков. Zvери, никуда от этого не денешься, руzzкий.
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04.06.2023 17:07 Відповісти
https://youtu.be/-KiUwb0thGU
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04.06.2023 17:39 Відповісти
Мій дід був Бандерівцем. Фото знайшов.
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04.06.2023 18:01 Відповісти
Ну, у нас неподалік торфовища від того що якийсь придур кинув сірника чи недопалка, горіли на декілька порядків ефективніше (десятки пожежних автомашин не могли загасити), ніж ці рідкі димові розводи.
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04.06.2023 23:35 Відповісти
https://t.me/russvolcorps/582 Русский Добровольческий Корпус
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04.06.2023 13:47 Відповісти
вот они нацисты. рузкие воюют против многонациональной рассеюшки
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04.06.2023 14:00 Відповісти
https://youtu.be/-KiUwb0thGU
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04.06.2023 17:38 Відповісти
РДК, Русский легион, теперь уже и Польские добровольцы.
Кто ещё не оттоптался по Белгородщине?
Интересно, а "красные линии " уже кончились?
Походу начались уже коричневые ))))
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04.06.2023 14:06 Відповісти
так они там защищают польскоязычное население
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04.06.2023 14:14 Відповісти
поляков там нема - только граждане-федерасты - нам проблем с поставками оружия не надо
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04.06.2023 14:22 Відповісти
Угу.
https://charter97.org/ru/news/2023/6/4/550657/
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04.06.2023 14:35 Відповісти
да читал я новость... даже поверю что там были и белорусы, и чечены, и дагестанцы, и грузины, и, восможожно, и буряты с татарами
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04.06.2023 14:38 Відповісти
ваша справа, вірити чи ні.
Але ж добре то як ))))
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04.06.2023 14:43 Відповісти
оттоптался? ты что кацап? спалился ботяра - вообще то они освобождают свою типа землю от ботоксного ублюдка..
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04.06.2023 17:42 Відповісти
Її звали Ліза, нещодавно їй виповнилося 2 роки.
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04.06.2023 14:16 Відповісти
😥😰😱
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04.06.2023 17:13 Відповісти
Рашенское кино такое рашенское кино... Даже беларусов уже сажали за то что они железнодорожные ветки ведущие в Украину где-то в прошлом году раскурочили. А эти что?
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04.06.2023 23:51 Відповісти
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