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Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Гладкова: пропонують зустрітися у храмі та забрати полонених російських солдат. ВIДЕО

Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне звернення.

"Ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто", - йдеться у зверненні РДК та Легіону "Свобода Росії" до губернатора Бєлгородської області.

"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і "Легіону", пропонуємо обміняти цих полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї", - заявили бійці. Вони запевняють, що чекатимуть на Гладкова у храмі у Новій Таволжанці.

Губернатор Гладков ще не відреагував на пропозицію. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці Легіону "Свобода Росії" продовжують бої з армією РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: 

Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+81
Український часопис

В цей день 1979 року народилась Тетяна Чорновол-укр.журналістка, втратила чоловіка у війні з рф. У 2020 ДБР відкрило на неї справу через підпал офісу Партії регіонів в лютому 2014, що сталося після розстрілу Євромайдана. Мол.лейтенант ЗСУ 1 ОБрСпП, командує розрахунком «Стугна-П»


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04.06.2023 15:32
+51
Трохи застарілі дані: Таня вже старший лейтенант, і командир протитанкового взводу.
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04.06.2023 15:38
+29
Приєднуюсь до поздоровлень! Жінки-козачки вже багато віків стоять пліч-о-пліч з чоловіками на "порубіжжі" Раніше - з шаблею чи мушкетом Зараз - із "Стугною" чи за пультом ЗРК
"Стугною" недарма ПТРК назвали: на річці Стугні (під Обуховом) було колись зупинено та розбито половецьку орду І тепер "Стугна" в Таніних руках протистоїть новій "кочовій орді"
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04.06.2023 15:58
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Пройде посвяту у Бандери..
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04.06.2023 15:32 Відповісти
Скоріш за все губернатор не поїде на зустріч бо не слід істинному юдею зустрічатися з акимами в стінах християнського храму та ще й у свято антихристової неюдейської Трійці
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04.06.2023 16:45 Відповісти
Новости Мордора :

"Гладков заявил, что видел обращение «негодяев, убийц и фашистов». «На самом деле зашли, с ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению», - сказал он.

Комментируя предложение РДК о встрече, губернатор заявил: «Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне не тяжело это говорить. Но если они живые, то с 17:00 до 18:00 - МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска. - РБК) «Шебекино». Гарантирую безопасность».

Т.е. фашист уде записал своих в трупы - это значит, что церковь будут бомбить
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04.06.2023 17:44 Відповісти
Український часопис

В цей день 1979 року народилась Тетяна Чорновол-укр.журналістка, втратила чоловіка у війні з рф. У 2020 ДБР відкрило на неї справу через підпал офісу Партії регіонів в лютому 2014, що сталося після розстрілу Євромайдана. Мол.лейтенант ЗСУ 1 ОБрСпП, командує розрахунком «Стугна-П»


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04.06.2023 15:32 Відповісти
Трохи застарілі дані: Таня вже старший лейтенант, і командир протитанкового взводу.
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04.06.2023 15:38 Відповісти
Щиро за неї радий!...
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04.06.2023 15:39 Відповісти
Я ж не можу любити Дубинського, як ти...
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04.06.2023 15:44 Відповісти
Тобто, ти підтвердив, що я не помилився з твоїми вподобаннями.... ...вітаю!...
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04.06.2023 16:06 Відповісти
Ні..я так не вмію.. у мене вподобання більш витончиніші, від яких ви мене ненавидіти ще більше почнете...)
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04.06.2023 16:08 Відповісти
Що не нтак із Тетяною?
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04.06.2023 15:52 Відповісти
Ти про цього?....
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04.06.2023 16:07 Відповісти
Те, шо міша подоляк--піараст, відомо усім вже давненько (принаймні тим, хто цікавився його біографією). За бабло (й чималеньке) він співає алілуйю кожному, хто за це платить.
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04.06.2023 17:19 Відповісти
" ... Но нам повезло . что в этот раз президент - патриот Укрвины . " Да , охренетительно везет !! (32 года подряд ) А потому . что умные !!
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04.06.2023 17:38 Відповісти
пох
после Победы разотрем ногами всех тараканов
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05.06.2023 00:18 Відповісти
Приєднуюсь до поздоровлень! Жінки-козачки вже багато віків стоять пліч-о-пліч з чоловіками на "порубіжжі" Раніше - з шаблею чи мушкетом Зараз - із "Стугною" чи за пультом ЗРК
"Стугною" недарма ПТРК назвали: на річці Стугні (під Обуховом) було колись зупинено та розбито половецьку орду І тепер "Стугна" в Таніних руках протистоїть новій "кочовій орді"
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04.06.2023 15:58 Відповісти
Добре, що хоч Стугн встигли наробити при минулому, поки зелений не згорнув виробництво...
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04.06.2023 16:20 Відповісти
щас их производят нормал, и ракеты, и станции управления. В количествах. Ситстема ОГОНЬ, уже все в мире поняли
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04.06.2023 17:55 Відповісти
Тікайте з того "храму", поки московити його не звільнили установкою ГРАД.
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04.06.2023 15:35 Відповісти
Схоже зараз кацапи розвалять той храм зі ствольної артилерії
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04.06.2023 15:36 Відповісти
а може і ФАБами розхєрачать. А гладкова на всякий випадок в "матроську тішіну" запроторять, щоб не завербували.
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04.06.2023 15:44 Відповісти
"Прінєсітє моі корічнєвиє штани"(с) Гладков
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04.06.2023 15:37 Відповісти
"Когда в обществе нет цветовой дифференциации коричневых штанов, то нет цели!" (С) ))
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04.06.2023 15:45 Відповісти
Ну шо зассыт этот пуйловский чмырь Гладков пообщаться ради освобождения рос. солдат?
Полюбе этот хайпожор с бункера московского вещает про ситуацию в области.
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04.06.2023 15:40 Відповісти
Ми їх дуже товсто тролили. Якщо губернатор піде на розмови, це означатиме визнання сторони. Як узкіє змушували нас піти на перемовини з ордло.
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04.06.2023 15:50 Відповісти
Гладков такий серун що не з'явиться сто відсотків...
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04.06.2023 15:42 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/53643 Знають мами, знають діти хто ***** на цьому світі
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04.06.2023 15:43 Відповісти
а шо це за мальчік без трусіков лежить?
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04.06.2023 15:44 Відповісти
то парашний сусік. під "золотою плащаницею" ))
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04.06.2023 15:47 Відповісти
Не понимаю я эту клоунаду, свойственную рэфии. То Пригожин на Шойгу, то Кадыров на Уткина и наоборот. Теперь вот дрг зовёт губернатора на стрелку в церкви. Вопрос - зачем? А если придет без охраны, то что будет? А если не придет, а пошлет солдат, то бой начнется? Теперь ждём репризу губернатора в ответ.
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04.06.2023 15:50 Відповісти
Печать от области хотят попросить
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04.06.2023 15:57 Відповісти
Не, ну я понимаю, что это шоу на какую то аудиторию рассчитано, но никак не разберусь, на какую. Украинская аудитория эти дружеские покусайки уже не примет, набило оскомину с 2014 года. Рэфовская аудитория тоже не воспримет, поскольку даже об этом не узнает. Вот и кажется мне, что это клоунада ради клоунады
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04.06.2023 16:03 Відповісти
Это российские граждане, им самим выбирать, как им действовать. Это их решение, и их ответственность.

Даже если это окажется ошибкой, то на ошибках учатся.
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04.06.2023 16:19 Відповісти
Ты не до конца оцениваеш степень влияния инфы и хайпа в соц сетях....напомню Пригожин раскрутился до уровня топ2 по упоминанию в России после путина исключительно из роликов в телеграме.
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04.06.2023 16:24 Відповісти
Согласен, но с оговоркой. Срач жабы с гадюкой широко тиражировался на внутреннем рынке рэфии, для внутреннего потребителя и провластными ТВ каналами. Эти же ролики прокрутят с десяток телеграм каналов. Да я как бы не против, это их дело. Но по моему им нужен грамотный пиарщик
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04.06.2023 16:29 Відповісти
Якщо губернатор прийде то цим самим легалізує РДК і Легіон для переговорів, а не прийде то покаже, що владі начхати на громадян і на військових, яких ***** послало на убій.
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04.06.2023 17:31 Відповісти
Хлопцям зараз потрібна "публічність"! Щоб (по-перше) їх не вважали бандитами-терористами і (по-друге), щоб знали, що вони не український варіант "ихтамнетов", а справжні росіяни
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04.06.2023 16:03 Відповісти
Ну это не заявка на публичность, согласись. Антураж, не привязанный к местности и предложение, не совместимое с реальностью.не могу понять, на какие дивиденды они могут рассчитывать в данном случае.
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04.06.2023 16:09 Відповісти
"Прив"язка до місцевості" якраз є - храм в Шебекіно Пропозиція - цілком реальна І розраховано це не на нас - нам все й так зрозуміло Тут розрахунок на західну аудиторію - в першу чергу Західні медіа викладуть це для "своїх" А потім дійде (через західні медіа) і до кацапні в Росії Нам вони не вірять - вважають "вражескай прапагандай" А от "Захід" почитують
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04.06.2023 16:52 Відповісти
Я не про привязку в части места рандеву. Оно все равно не осуществимо. Я про привязку в части места с'емок. В принципе их дело. Я от РДК, в ее нынешнем проявлении, особых выхлопов не жду. Но признаю, что идея РДГ, как источника дестабилизации рэфии, была бы очень неплохой, если бы ее нормально срежиссировать. Немцы в 1917 по схожей схеме хорошо отработали с большевиками.
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04.06.2023 17:05 Відповісти
Так там же не в "революції" справа - я в неї не вірю Раби здатні лише на "сліпий бунт" Вбить поміщика, розграбувать майно, випить все спиртне в підвалі і спалить садибу А потім розповзтися спать Тут питання у сіянні паніки в тилу ворога та відтягненні його резервів з лінії фронту! От і ВСЕ!!!
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04.06.2023 17:13 Відповісти
А чего не веришь?))) Нужна лишь пара-тройка умных евреев типа ленина-троцкого, которые убедят Москву и Петербург и Омск, что пора создавать новый мир)
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04.06.2023 17:23 Відповісти
"Розумні євреї" вже давно з Росії повтікали Залишилися лише "російськомовні маланці" типу Лаврова та Солов"йова А за ними ніхто не піде
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04.06.2023 17:57 Відповісти
Гарна відмазка для цапських медіа...алеж рускіє мальчікі взялі рускіх мальчіков в плен і просто хатят пагаваріть с губернатором каторий всьо украл, а на мальчіков ему наплевать 😿
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04.06.2023 16:18 Відповісти
Кстати да. Хорошие русские парни. Вступили в конфликт, чтобы разобраться с царевыми воеводами.
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04.06.2023 16:30 Відповісти
І по-третє на світ віліз факт того, що там вже є полоненні, а одже - всьо не так однозначно і становіться тревожна
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04.06.2023 16:14 Відповісти
Здесь наверно главное о себе заявить и на нервы подействовать руководству РФ..ведь они стараются завуалировать типа ничего страшного ..отбили .уничтожили и ТД..и только начали забывать и тут бам снова эти легионы уже захватили пленых в другом селе ..в церкви стрелку забивают,это сильно бьёт по пропаганде.
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04.06.2023 19:28 Відповісти
Що то за ШОУ ?
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04.06.2023 15:56 Відповісти
Что они правда думают гебернатор придет и ему не насрать на етих солдат? Я уверен рашисты уже вычисляют ето место чтобы разбомбить его до тла чтобы никто не выжил а потом еще и обвинят в етом Украину
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04.06.2023 15:58 Відповісти
Все вірно,сказали де ждатимуть,а самі прийдуть до нього з другого місця!
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04.06.2023 16:06 Відповісти
Це пройде хіба що в якості тролінгу. Такі,як цей гладков ніколи не змінять свого стабільного курсу на смоктання прутня,який в данний момент при владі.🤷
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04.06.2023 15:59 Відповісти
О чём с этим мурлом можно общаться?
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04.06.2023 15:59 Відповісти
визнання РБК офіційною стороною, фактично статус навіть вище ніж ми вважаємо днр/лнр.
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04.06.2023 16:10 Відповісти
Не вірте цьому губернатору,він підар приведе з собою фсбешників!
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04.06.2023 16:04 Відповісти
Этот жулик не придет на переговоры не для того он себе такую должность покупал.
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04.06.2023 16:08 Відповісти
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04.06.2023 16:08 Відповісти
Всьо ідьот по плану 😺
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04.06.2023 16:09 Відповісти
А у лежащего лаптя вместо физраствора в бутылке - водка!
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04.06.2023 16:18 Відповісти
У губера сейчас нет времени на общение - он готовит план присоединения Харькова!
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04.06.2023 16:19 Відповісти
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04.06.2023 17:08 Відповісти
к Харькову
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04.06.2023 18:00 Відповісти
Молодці! Палюбому путін сцикло. Якщо губернатор не приїде (90%) виходить, що всі вони там сцикуни ваглавє з... Якщо приїде ( 10%) - гляньте, губєрнатар маладєц нє пабаялся, а вот ... в бункєрє всьо время сідіт ссикун
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04.06.2023 16:21 Відповісти
Руцкие своих не бросают .
В кремле слышны громкие раскаты канонады . Дело не шуточное . Ведь Гладков может объявить , о выходе области из состава рф . И преобразование её в Белгородскую народную республику .
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04.06.2023 16:21 Відповісти
Міняите полонених на губернатора .
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04.06.2023 16:24 Відповісти
Там "полонених" аж півтори тушки. Може у потягах які постійно возять мобіків, паливо, ********** в Україну, "свобода росії" більше нікого не знайшла."
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04.06.2023 16:36 Відповісти
Какое-то шапито.
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04.06.2023 16:26 Відповісти
Очень сильный ход.
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04.06.2023 16:29 Відповісти
в чём тут сила? их просто убьют и всё.
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04.06.2023 18:55 Відповісти
Найближчим часом залишиться Таволжанка без храму .
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04.06.2023 16:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u_E0MnR5DwE&t=104s Туристка в ШЕБЕКИНО. "Всё так бамбезно, па-апаснаму" (пародия)
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04.06.2023 16:50 Відповісти
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04.06.2023 17:15 Відповісти
Нах вони йому здались ! У нас керівництво гидко ставиться до полонених і може бійців евакуювати в полон, а в них і поготів. Вони не кращі за Зелі.
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04.06.2023 17:14 Відповісти
москальський topwar пише, що гладков погодився на зустріч на своїх умовах.

https://topwar.ru/218519-glava-belgorodskoj-oblasti-vjacheslav-gladkov-zajavil-o-gotovnosti-k-vstreche-s-komandirom-rdk-no-na-svoih-uslovijah.html
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04.06.2023 17:49 Відповісти
Якщо це буде у "храмі" московського патріархату, то вважайте, що хлопців там же пов"яжуть або поб"ють. У присутності московських попів і з їхнього благословення. Кацапи - то виплодки пекла. Для них не існує Божого Храму, там вони як на мангалі.
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04.06.2023 20:28 Відповісти
 
 