Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Гладкова: пропонують зустрітися у храмі та забрати полонених російських солдат. ВIДЕО
Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне звернення.
"Ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто", - йдеться у зверненні РДК та Легіону "Свобода Росії" до губернатора Бєлгородської області.
"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і "Легіону", пропонуємо обміняти цих полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї", - заявили бійці. Вони запевняють, що чекатимуть на Гладкова у храмі у Новій Таволжанці.
Губернатор Гладков ще не відреагував на пропозицію.
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"Гладков заявил, что видел обращение «негодяев, убийц и фашистов». «На самом деле зашли, с ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению», - сказал он.
Комментируя предложение РДК о встрече, губернатор заявил: «Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне не тяжело это говорить. Но если они живые, то с 17:00 до 18:00 - МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска. - РБК) «Шебекино». Гарантирую безопасность».
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"Стугною" недарма ПТРК назвали: на річці Стугні (під Обуховом) було колись зупинено та розбито половецьку орду І тепер "Стугна" в Таніних руках протистоїть новій "кочовій орді"
Полюбе этот хайпожор с бункера московского вещает про ситуацию в области.
Даже если это окажется ошибкой, то на ошибках учатся.
В кремле слышны громкие раскаты канонады . Дело не шуточное . Ведь Гладков может объявить , о выходе области из состава рф . И преобразование её в Белгородскую народную республику .
https://topwar.ru/218519-glava-belgorodskoj-oblasti-vjacheslav-gladkov-zajavil-o-gotovnosti-k-vstreche-s-komandirom-rdk-no-na-svoih-uslovijah.html