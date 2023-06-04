Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Гладкова: пропонують зустрітися у храмі та забрати полонених російських солдат. ВIДЕО

Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне звернення.

"Ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто", - йдеться у зверненні РДК та Легіону "Свобода Росії" до губернатора Бєлгородської області.

"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і "Легіону", пропонуємо обміняти цих полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї", - заявили бійці. Вони запевняють, що чекатимуть на Гладкова у храмі у Новій Таволжанці.

Губернатор Гладков ще не відреагував на пропозицію.

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