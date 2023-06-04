Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що готовий зустрітися з представниками РДК, якщо полонені живі. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляє, що готовий зустрітися з представниками РДК, якщо російські полонені живі, але додав, що "скоріше за все вони їх вбили".

Про це Гладков повідомив у відеозвернені, опублікованому на його телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Побачив звернення негідників, убивць і фашистів, які нібито хочуть зустрітися зі мною, пропонуючи (обміняти. – Ред.) розмову на полонених. Насправді зайшли з ДРГ, зараз іде бій у Новій Таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені. По-іншому не може бути за визначенням", - заявив він.

За його словами, від рук "цих фашистів" щодня гинуть мирні жителі. "Скалічені діти та вбиті старі - ось все, що залишається після їхніх рук".

"Єдине, що зупиняє мене від переговорів із ними - це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Найпевніше, вони їх убили... Але якщо вони живі, з 17 до 18 у Шебекіно. Гарантую безпеку", - резюмував він.

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Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.