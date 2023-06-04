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Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що готовий зустрітися з представниками РДК, якщо полонені живі. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляє, що готовий зустрітися з представниками РДК, якщо російські полонені живі, але додав, що "скоріше за все вони їх вбили".

Про це Гладков повідомив у відеозвернені, опублікованому на його телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Побачив звернення негідників, убивць і фашистів, які нібито хочуть зустрітися зі мною, пропонуючи (обміняти. – Ред.) розмову на полонених. Насправді зайшли з ДРГ, зараз іде бій у Новій Таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені. По-іншому не може бути за визначенням", - заявив він. 

За його словами, від рук "цих фашистів" щодня гинуть мирні жителі. "Скалічені діти та вбиті старі - ось все, що залишається після їхніх рук".

"Єдине, що зупиняє мене від переговорів із ними - це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Найпевніше, вони їх убили... Але якщо вони живі, з 17 до 18 у Шебекіно. Гарантую безпеку", - резюмував він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські добровольці забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але виключно на території України, - РДК

Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Бєлгород (504) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+55
фішка в тому, шо
1). Їм вже не смішно і вони не кажуть, що це фейк
2). Вони визнають втрати та полонених
3) Вони визнають територіальні втрати і про це говорять офіційні особи
4) Їм страшно
З цього випливає, що
- гладков усвідомлює, що ніякої запасної армії у них нема і прийти на допомогу йому нікому
- будь-яка народна тероборона у них відсутня впринципі як клас, на відміну нашого партизанського спротиву на Черніговщині, Кихвщині, Сумщині.
- в масах народних панує страх, дезорієнтація та відчай. Бо маси звиули покладатися виключно на державу
З цього випливає, шо:
при дезорганізованій та розчеленованій армії рф - чинити спротив формуванням РДК на шляху Бєлгород-Моска буде просто нікому... всі будуть грабувати та тікати подалі за Урал
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04.06.2023 18:24
+30
Мразота кацапська , ви вже другий рік вбиваєте украінців
ні за що і ні про що 😡
Настала черга понести справедливе покарання за те,
що вдерлися в Украіну для того щоби нас вбивати , грабувати
і анексувати !
🖕🖕🖕🖕ось вам , а не Україна !!

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04.06.2023 18:09
+30
Паскуда,когда поливали из градов многоэтажки на Северной Салтовке в Харькове ты не вспоминал о детях и стариках,когда ровняете с землей города и села,которые не можете захватить тогда тоже язык в жопе был.Моральный урод и все ваше общество это неизвестная доселе науке биомасса.
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04.06.2023 18:19
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це точно сказав про москальських солдафонів:
від рук "цих фашистів" щодня гинуть мирні жителі. "Скалічені діти та вбиті старі - ось все, що залишається після їхніх рук"
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04.06.2023 19:44 Відповісти
кацапята заскулили
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04.06.2023 19:51 Відповісти
з усього вищесказаного , ще раз зрозумів одне : р у S н є = п і Z д а
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04.06.2023 19:52 Відповісти
Кожному губернатору набалотє виділяють по одному двійнику і кіло коксу. Для переговорів N1 віддасть N2 100 грам бойових…
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04.06.2023 19:55 Відповісти
Коли він сказав»убийц фашіздов»,стало ясно що він сре і нікуди не піде.
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04.06.2023 19:56 Відповісти
а хто там на фоне - Хйло и Иван грозный?
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04.06.2023 20:00 Відповісти
Хочу звернути увагу на те, як звертаються бійці РДК до губернатора гладкова -- "уважаемый" !... Навіть воюючи за "правое дело", вони звертаються до барина - "уважаемый". Це в них з молоком матері... І я не здивуюся, якщо така зустріч відбудеться то бійці "Свабоднай рассії" стануть перед гладковим на коліна !!!
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04.06.2023 20:08 Відповісти
А як вони мають до нього звертатися ?
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04.06.2023 20:24 Відповісти
Може ми й до ху№ла будемо звертатися "уважаемый" ?!!! А чьо ? А як ще ?!
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04.06.2023 20:28 Відповісти
Я готов с ними встретиться, но так как они фошизды и нигадяи, то не встречусь.
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04.06.2023 20:09 Відповісти
Ну от і все
Це початок кінця *** лоІмперії
Нарешті
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04.06.2023 20:27 Відповісти
***** якийсь. Хоча, про що я?
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04.06.2023 23:56 Відповісти
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