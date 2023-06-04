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Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не приїхав губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО

Ввечері 4 червня воїни РДК продемонстрували кадри із полоненими солдатами офіційної армії РФ, яких пропонували забрати із церкви губернатору Бєлгородської області Гладкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.

У повідомленні зазначається: "Досить передбачувано, пан Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів - не вистачило мужності кавалеру ордена "мужності". Полонених, до речі, стало набагато більше, але доля їх ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить. Тільки Євген Пригожин виявив сміливість та заявив про готовність взяти участь у переговорах".

Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

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полон (1562) полонені (2266) Бєлгород (504) РДК (66)


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Топ коментарі
+87
Гладков сцикло, не захотів забрати орків, тепер вони підуть в обмінний фонд, - спільна заява РДК та Легіону Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить при владі, спілкуватися з ними безглуздо. Як кажуть, «подлецы и негодяи», - заявили бійці визвольного руху від путінського режиму. Також поки гладков соплі жував, бійці визвольного руху наловили ще жменю орків
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04.06.2023 20:56
+81
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04.06.2023 21:17
+44
Так, глибоко морально опустили керівництво рейху. Уже від того можна вважати, що операція пройшла успішно
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04.06.2023 21:10
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Можливо, аналіз показав, що без підривання параші зсередини війну не виграти. Тому українська влада вирішила, що заради досягнення цього прийнятний будь-який альянс.
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04.06.2023 21:27 Відповісти


Михайло Подоляк

@Podolyak_M

Події у Шебекіно варто розглядати як майбутнє Росії. На прикладі одного маленького міста ми спостерігаємо кінець епохи «путінської стабільності» та вирок двадцятирічній пародії на «сильну, нехай і злодійкувату руку». Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя… А головне - тотальний інформаційний ігнор. Адже того, «чого не показали по телевізору», не існує - чи не так?
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04.06.2023 21:29 Відповісти
Подоляк - це пропагандон, який облизував Януковоча і облизує Зєрмака.
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04.06.2023 21:57 Відповісти
Тим не менш. У написаному вище раціональне зерно є.
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04.06.2023 22:17 Відповісти
Він дуже гарно говорить про війну і то, які кацапи мудаки. Його задача - втертися в довіру до виборців на красивих словах про спільну біду і впарити Зєлєшоблу на другий термін.
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04.06.2023 22:45 Відповісти
Vsio eto i jest cast kontranastupa,visakyje ruskije legioni kak i nazavios bez vasix vojenix planov etogo nedelali.Vsio pravilno, vsio idiot po planu,daze i zdes povara upomianuli ne zria, xocet bolse podpolit ognia mezdu povarom i armijej soigu.Drugoj raz etot ruski legion i Belgorod dostanet
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04.06.2023 21:52 Відповісти
Все продумано та зроблено на 9 з 10. Молодці.
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04.06.2023 21:57 Відповісти
Чому у бійців РДК та "полонених" надто чистий,як для бойових дій,одяг?Постановка.
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04.06.2023 22:01 Відповісти
Є такий анекдот:
-Изя, ты сильный, ты сможешь!-
-Я, ещё и умный, за это и не возьмусь.-
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04.06.2023 23:14 Відповісти
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04.06.2023 22:46 Відповісти
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04.06.2023 22:50 Відповісти
В рашке "выборы" фальсифицируются уже 25 лет.
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05.06.2023 00:08 Відповісти
Він просто знає що життю ціх вояків нічого не загрожує.
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04.06.2023 23:04 Відповісти
Гладкову просто пофігу на цих вояків. Але це й так було відомо. Головне те, що була продемонстрована публічно сцикливість політичної еліти рф-ії, що вони реально є чмошниками. Це потужний удар по їх репутації всередині раші.
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05.06.2023 00:17 Відповісти
Ось це і є справжня русофобія!
Пацани, які можуть бути перемови з кухаркою-півнем? Воно, скоріше хоче очолювати ваших мужиків, та стати ******№2! Краще кувалдою, цього *********...
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04.06.2023 23:09 Відповісти
Так може загострити протистояння ***** №1 та ***** №2 буде на користь Україні?
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05.06.2023 00:09 Відповісти
Той "пацан", що сидить обмотаний у блискучу ковдру схожий на великого боксера - Васю Ломаченка.
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05.06.2023 09:31 Відповісти
чому схожий, можливо то він попався
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05.06.2023 10:37 Відповісти
За прикладом Захисників України та Легіонерів, в полон почали брати, офіцерів військових московитів, і вагнерівці….
Це мабуть, ті вагнерівці, про злиття яких, безумна засідала у ТСК…., а потім, щось мекала собі під ніс перед телекамерами, опускаючи очі…
Хтось же їй казав, як нести цю галіматню!!
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05.06.2023 11:46 Відповісти
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