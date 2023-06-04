Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не приїхав губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО
Ввечері 4 червня воїни РДК продемонстрували кадри із полоненими солдатами офіційної армії РФ, яких пропонували забрати із церкви губернатору Бєлгородської області Гладкову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.
У повідомленні зазначається: "Досить передбачувано, пан Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів - не вистачило мужності кавалеру ордена "мужності". Полонених, до речі, стало набагато більше, але доля їх ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить. Тільки Євген Пригожин виявив сміливість та заявив про готовність взяти участь у переговорах".
Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.
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Михайло Подоляк
@Podolyak_M
Події у Шебекіно варто розглядати як майбутнє Росії. На прикладі одного маленького міста ми спостерігаємо кінець епохи «путінської стабільності» та вирок двадцятирічній пародії на «сильну, нехай і злодійкувату руку». Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя… А головне - тотальний інформаційний ігнор. Адже того, «чого не показали по телевізору», не існує - чи не так?
-Изя, ты сильный, ты сможешь!-
-Я, ещё и умный, за это и не возьмусь.-
Пацани, які можуть бути перемови з кухаркою-півнем? Воно, скоріше хоче очолювати ваших мужиків, та стати ******№2! Краще кувалдою, цього *********...
Це мабуть, ті вагнерівці, про злиття яких, безумна засідала у ТСК…., а потім, щось мекала собі під ніс перед телекамерами, опускаючи очі…
Хтось же їй казав, як нести цю галіматню!!