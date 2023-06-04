Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не приїхав губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО

Ввечері 4 червня воїни РДК продемонстрували кадри із полоненими солдатами офіційної армії РФ, яких пропонували забрати із церкви губернатору Бєлгородської області Гладкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.

У повідомленні зазначається: "Досить передбачувано, пан Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів - не вистачило мужності кавалеру ордена "мужності". Полонених, до речі, стало набагато більше, але доля їх ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить. Тільки Євген Пригожин виявив сміливість та заявив про готовність взяти участь у переговорах".

Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.