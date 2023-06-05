Легендарні Guns N’Roses розпочали світове турне піснею на підтримку України: "For the people of Ukraine". ВIДЕО
Легендарна американська рок-група Guns N’Roses розпочала своє світове турне піснею на підтримку України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з концерту американських музикантів опублікований у соцмережах.
Guns N' Roses - американський хард-рок-гурт. Заснований 1985 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, співаком Екслом Роузом, гітаристами Трейсі Ганзом і Іззі Стредліном. Загальний тираж проданих дисків гурту становить 90 мільйонів копій в усьому світі. Класичний склад гурту, разом з пізніми учасниками Рідом і барабанщиком Меттом Сорумом, включили до Зали слави рок-н-ролу у 2012 році.
Топ коментарі
+15 Red_Sky_On
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+14 Ksenia VB
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+10 Ol Ol #553754
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Він же про рашистів і їхню тяжку та дурну долю співав.
вкраїнчики". Звучить як знущання з УКРАЇНЦІВ.
він за них був ?
По-перше Кино- це не зовсім рок группа , це постпанк, нова хвиля, біт -музика. Цой надихувався Duran Duran, R.E.M., The Smiths, Sisters of Mercy, The Cure, тощо.
По-друге. Цой ніколи не співав про тяжку долю росіян. Бо він загинув ще за півтора року до развалу СРСР у 1991. Коли було ще 15 республік. І тоді він був як символ змін. Кажуть, що його пісня " Мы ждем перемен" прискорила розпад СРСР. Його забороняли, але його пісні лунали скрізь у нас в місті, вчительки таємно проводили класні часи на тему творчості Цоя. В нас класуха була вчителькою українською мови та літератури, але провела урок по Цою, після його загибелі, бо бачила, як це було важливо у тій порі для змін у суспільстві.
Окрім останнього "Чорного" альбому, який вийшов після його загибелі, в нього дуже життєстверджуючі пісні для вільних духом людей. Які безстрашно йдуть до змін.
По-третє, Віктор Цой у ті, радянські часи багато виступав за кордоном, не тільки у Києві, але у США, Парижі, Бельгії, що для часів СРСР було дуже і дуже показником.
Щось особливого не знайшла.
Я більше орієнтуюсь на західну музика. Бо там вона є.
https://www.youtube.com/watch?v=AwT4fa_2M5g
Легендарний гурт!
Як же ж не знати таких хлопців! Хоч я від них не фанаті́в, але група сильна, слухав з задоволенням.
Пісня про Громадянську війну Півдня і Півночі США середини 18 сторіччя.
Цікавий вступ пісні - з раритетних записів дідок ветеран розповідає про цю війну.
Про Секс Пістолз мені однаково що і хто слухає хоч The Animals хоч Doors, стаття присвячена G n Rs
Не знаєш що відповісти, то краще мовчи, за мудрого зійдеш
Ну, не знаю... Не коротка, але ж одна з найкращих у них.Є, звичайно, November rain, але та - ще довше)
Хай живе цей гурт.
А ось до деградації - якщо це тупе брянчання вважають музикою - то зрозуміло чому обирають клоунів презиками.
При духовній деградації (смак - ознака) суспільство йде на самознищення.