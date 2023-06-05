Легендарні Guns N’Roses розпочали світове турне піснею на підтримку України: "For the people of Ukraine". ВIДЕО

Легендарна американська рок-група Guns N’Roses розпочала своє світове турне піснею на підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з концерту американських музикантів опублікований у соцмережах.

Guns N' Roses - американський хард-рок-гурт. Заснований 1985 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, співаком Екслом Роузом, гітаристами Трейсі Ганзом і Іззі Стредліном. Загальний тираж проданих дисків гурту становить 90 мільйонів копій в усьому світі. Класичний склад гурту, разом з пізніми учасниками Рідом і барабанщиком Меттом Сорумом, включили до Зали слави рок-н-ролу у 2012 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рокер Riffmaster виконує для українських десантників на борту АН-26 пісню "Важелі". ВIДЕО