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Легендарні Guns N’Roses розпочали світове турне піснею на підтримку України: "For the people of Ukraine". ВIДЕО

Легендарна американська рок-група Guns N’Roses розпочала своє світове турне піснею на підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з концерту американських музикантів опублікований у соцмережах.

Guns N' Roses - американський хард-рок-гурт. Заснований 1985 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, співаком Екслом Роузом, гітаристами Трейсі Ганзом і Іззі Стредліном. Загальний тираж проданих дисків гурту становить 90 мільйонів копій в усьому світі. Класичний склад гурту, разом з пізніми учасниками Рідом і барабанщиком Меттом Сорумом, включили до Зали слави рок-н-ролу у 2012 році.

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Автор: 

концерт (234) рок (4) США (22840)


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Топ коментарі
+15
Шана та повага справжнім рокерам!
Легендарний гурт!
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05.06.2023 09:33
+14
А деякі вкраїнчики вважають легендами року бринчання Цоя.
Він же про рашистів і їхню тяжку та дурну долю співав.
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05.06.2023 09:29
+10
Шановна Ксенія. Будь ласка не використовуйте слово "вкраїнчики". Звучить як знущання з УКРАЇНЦІВ.
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05.06.2023 09:37
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А деякі вкраїнчики вважають легендами року бринчання Цоя.
Він же про рашистів і їхню тяжку та дурну долю співав.
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05.06.2023 09:29 Відповісти
Шановна Ксенія. Будь ласка не використовуйте слово "вкраїнчики". Звучить як знущання з УКРАЇНЦІВ.
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05.06.2023 09:37 Відповісти
Це порода сама з себе знущається.
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05.06.2023 09:43 Відповісти
Все правильно Ксенія написала. Потрібно речі називати своїми іменами.
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05.06.2023 10:01 Відповісти
Цой не співав про рашистів. Цой - кореєць, переспівував пісні часів корейської війни.
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05.06.2023 09:38 Відповісти
про північних корейців ?
він за них був ?
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05.06.2023 09:44 Відповісти
Тут вже вибачте, не знаю. Але раз опинився в чуркостані, а не лишився в Південній, то мабуть прихильник ідей чучхе.
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05.06.2023 09:45 Відповісти
Не имеет отношения к корейской войне. Много корейцев жило на территории России еще задолго до нее. Они также как и немцы, чеченцы и крымские татары подвергались преследованиям по нгациональному признаку в СССР
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05.06.2023 10:33 Відповісти
Большая часть кацапской музыки - это наглое копирование работ западных исполнителей.
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05.06.2023 09:41 Відповісти
Дурненьке, не лізь туди де не тямиш...
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05.06.2023 10:12 Відповісти
Я вже багато років не слухав Цоя, але я як завжди за справедливість і правду. Тому ви не зовсім праві.

По-перше Кино- це не зовсім рок группа , це постпанк, нова хвиля, біт -музика. Цой надихувався Duran Duran, R.E.M., The Smiths, Sisters of Mercy, The Cure, тощо.

По-друге. Цой ніколи не співав про тяжку долю росіян. Бо він загинув ще за півтора року до развалу СРСР у 1991. Коли було ще 15 республік. І тоді він був як символ змін. Кажуть, що його пісня " Мы ждем перемен" прискорила розпад СРСР. Його забороняли, але його пісні лунали скрізь у нас в місті, вчительки таємно проводили класні часи на тему творчості Цоя. В нас класуха була вчителькою українською мови та літератури, але провела урок по Цою, після його загибелі, бо бачила, як це було важливо у тій порі для змін у суспільстві.

Окрім останнього "Чорного" альбому, який вийшов після його загибелі, в нього дуже життєстверджуючі пісні для вільних духом людей. Які безстрашно йдуть до змін.

По-третє, Віктор Цой у ті, радянські часи багато виступав за кордоном, не тільки у Києві, але у США, Парижі, Бельгії, що для часів СРСР було дуже і дуже показником.
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05.06.2023 10:49 Відповісти
Чула лише одну пісню Цоя вєтєр пєрємєн
Щось особливого не знайшла.
Я більше орієнтуюсь на західну музика. Бо там вона є.
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05.06.2023 14:30 Відповісти
Але взагалі музика в нього, в них( Правильно не Цой, а группа "Кіно") була достатньо західна, особливо ранні альбоми, я все "Кіно" слухав , всі альбоми, ще у школі. Ось наприклад його пісня "Видели ночь" 1985 року , якщо ви розбираєтесь у музиці, назвіть українську пісню тієї пори, яка би звучала більше по-західному, по -британському? Може і були, але я не чув. Все наше появилося на кілька років пізніше.

https://www.youtube.com/watch?v=AwT4fa_2M5g
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06.06.2023 02:08 Відповісти
Жах, як це лайно можна слухати
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05.06.2023 12:49 Відповісти
Ходит легенда, что любимая песня Цоя - "Пропала собака (Люси)"
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05.06.2023 13:19 Відповісти
Шана та повага справжнім рокерам!
Легендарний гурт!
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05.06.2023 09:33 Відповісти
Коли вони з'явилися, я вже до завершення третього десятку наближавсь, пєрєстройка вавсю булькала...
Як же ж не знати таких хлопців! Хоч я від них не фанаті́в, але група сильна, слухав з задоволенням.
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05.06.2023 09:39 Відповісти
Велика подяка гурту за таку роботу. А в нас, нарід привів до влади "гурт", який грав пісюнами на піоніно, Україну обзивав парношлюхою, українців тупими, президента "сенйором Голодомором", а Томос - термосом. А коли настали самі тяжкі дні, то десь поховалися як жирні щурі, а самі головні нап'ялили військову форму і носяться по світу, збираючи нагороди, які призначені мужньому українському народу, а не їм.
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05.06.2023 09:54 Відповісти
Подяка Ганзам.
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05.06.2023 09:57 Відповісти
русафобію затєвают...вот затєвают русофобію..
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05.06.2023 10:08 Відповісти
Гарна пісня (Civil war), але в даному контексті якось двозначно виглядає.
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05.06.2023 10:13 Відповісти
В них немає спеціальної пісні написаної про війну в Україні.
Пісня про Громадянську війну Півдня і Півночі США середини 18 сторіччя.
Цікавий вступ пісні - з раритетних записів дідок ветеран розповідає про цю війну.
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05.06.2023 10:18 Відповісти
Історік хренов, в цій віни загинуло 500 тисяч американців, годі тут радянщину розводити.
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05.06.2023 10:25 Відповісти
19-го сторіччя
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05.06.2023 11:54 Відповісти
Довженька пісня Civil War - більше 7 хвилин, я ії раніше на касеті перематував на наступну пісню
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05.06.2023 10:15 Відповісти
Ну, не знаю... Не коротка, але ж одна з найкращих у них. Є, звичайно, November rain, але та - ще довше)
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05.06.2023 11:59 Відповісти
Точно що не знаєте, найдовша пісня у Guns n Roses це "Estranged"- девять з половиною хвилин.
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05.06.2023 16:47 Відповісти
Одна з найкращих це теж під сумнівом - пісня Civil War написана як данина загиблим у Громадянській війні американцям, вона не для світового споживача призначена, це треба розуміти
Про Секс Пістолз мені однаково що і хто слухає хоч The Animals хоч Doors, стаття присвячена G n Rs
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05.06.2023 20:46 Відповісти
Ти тут зі своїм невпопад якраз і Бузина, той що Олесик
Не знаєш що відповісти, то краще мовчи, за мудрого зійдеш





Ну, не знаю... Не коротка, але ж одна з найкращих у них.Є, звичайно, November rain, але та - ще довше)
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05.06.2023 22:54 Відповісти
Дякую гурту за підтримку України.
Хай живе цей гурт.

А ось до деградації - якщо це тупе брянчання вважають музикою - то зрозуміло чому обирають клоунів презиками.

При духовній деградації (смак - ознака) суспільство йде на самознищення.
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05.06.2023 10:16 Відповісти
Та як ви посміли святого Зе Монатіка образити, це ж блд іскуство
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05.06.2023 10:20 Відповісти
😅
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05.06.2023 10:22 Відповісти
Вони майже завжди, після повномасштабного вторгнення, демонструють підтримку України. Metallica також. Тільки Мастейн з Megadeth щось морозиться. Це що до моїх улюбленців.
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05.06.2023 10:19 Відповісти
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05.06.2023 10:28 Відповісти
Дякую всім гуртам, співакам, акторам всього цивілізованого світу за підтримку України!
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05.06.2023 10:29 Відповісти
никогда не сомневался в Axl и Slash!
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05.06.2023 10:59 Відповісти
Не бачу повної підтримки. Бо в пісні співають-«нам не потрібна громадянська війна».якась підтримка з підтекстом…(((
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05.06.2023 11:12 Відповісти
А якже, окрім позиції і підримки вам ще нові пісні писати?
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05.06.2023 12:55 Відповісти
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05.06.2023 11:37 Відповісти
Це краще висвітлює те шо творять рашисти в Україні, ніж оті поїздки кулеби до Африки.
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05.06.2023 11:43 Відповісти
 
 