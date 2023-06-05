Вдові ліквідованого в Україні російського окупанта вручили ключі від японського автомобіля: "Неожиданно очень приятно. Очень рада". ВIДЕО
Вдові ліквідованого в Україні російського окупанта Катерині Постновій представники влади вручили ключі від японського автомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент сюжету кремлівських пропагандистів, на якому Постнова вихваляє свого загиблого чоловіка та каже, що така форма підтримки від російської влади була для неї неочікуваною і радісною звісткою.
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Топ коментарі
+58 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.06.2023 10:38
+50 multissstar .
показати весь коментар05.06.2023 10:38
+32 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.06.2023 10:51
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так круче - молодая красивая вдова на судзуки -
мечта хачика !
а Ашот буде витирати автівку
На кладбища погибших сыновей....
И с завистью им вслед глядят соседи -
Родившие когда-то дочерей....
мы за то - чтобы всем свиноцабачьим ****** повезло...!!!
скотоложествомногомужество. Рядових нє прєдлагать, рєквєзіти срочно.
убили мужика и вот- машина
какая неожиданная радость
надо спешить и срочно снова замуж
пусть будет 2 машины- всем на зависть...
Хотя интересно узнать мнение компании Suzuki о спонсорстве армии роззсии.
Компактные хетчбэки Suzuki Baleno https://www.ixbt.com/news/2022/11/29/suzuki-baleno-2022.html начали продавать в оркостане в конце прошлого года: за автомобили, ввозимые из ОАЭ, просили от 2,1 млн рублей. Сейчас дилеры начали принимать заказы на Baleno 2023 года, причем цены сейчас намного более заманчивые. Гарно оркі воюють, лад вже не вистачає.
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по быстренькому вискочу замуж
и второго сережу, туда же
а вдруг еще и квартирку прихвачу
- да, толька ключі
Мабуть трохи краще за білу Ладу Калину)
СВО, большое спасибо. Очень рада..."