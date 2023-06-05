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Вдові ліквідованого в Україні російського окупанта вручили ключі від японського автомобіля: "Неожиданно очень приятно. Очень рада". ВIДЕО

Вдові ліквідованого в Україні російського окупанта Катерині Постновій представники влади вручили ключі від японського автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент сюжету кремлівських пропагандистів, на якому Постнова вихваляє свого загиблого чоловіка та каже, що така форма підтримки від російської влади була для неї неочікуваною і радісною звісткою.

Дивіться також: Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО 

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243)


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Топ коментарі
+58
Забыли написать фамилию любовника этой вдовы из горадминистрации....
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05.06.2023 10:38
+50
и от своего ******** избавилась и сузуки заимела. Двойной профит
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05.06.2023 10:38
+32
та ладна !

так круче - молодая красивая вдова на судзуки -
мечта хачика !

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05.06.2023 10:51
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Ай, как нєскрєпно!
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05.06.2023 10:35 Відповісти
В натурі, де Лади?
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05.06.2023 10:44 Відповісти
та ладна !

так круче - молодая красивая вдова на судзуки -
мечта хачика !

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05.06.2023 10:51 Відповісти
je modifie, ***** veuve fortunée avec voiture de luxe neuve.
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05.06.2023 11:59 Відповісти
Я твой машина свой жопа катал!
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05.06.2023 13:06 Відповісти
Уже закончились)
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05.06.2023 11:03 Відповісти
- Купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея
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05.06.2023 11:10 Відповісти
Дырка долго не порадуется... после съёмок заберут, как и шубы для вдов ДыНыРы...
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05.06.2023 10:55 Відповісти
Та і чим дирка - не шуба? Згоден))
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05.06.2023 11:10 Відповісти
морда грустная,побольше куражу
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05.06.2023 11:25 Відповісти
Получать им и не переполуполучать, *****.
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05.06.2023 11:28 Відповісти
все по плану , все ожидаемо , лады и пельмени уже не работают , решили поднять ставки , в ход пошли японские авто , пока только в рекламе.
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05.06.2023 15:57 Відповісти
оййййй, емпатії в них нема, а так - жіночка доволі гарна, найде собі іншого -а так буде машина
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05.06.2023 10:37 Відповісти
з із новенькою Судзукі знайде собі навіть двох новєньких!
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05.06.2023 11:01 Відповісти
и от своего ******** избавилась и сузуки заимела. Двойной профит
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05.06.2023 10:38 Відповісти
безутєшная вдова буде щотижня мити автівку своїми сльозами по бєзврємєнно ушедшуму...

а Ашот буде витирати автівку
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05.06.2023 11:31 Відповісти
Забыли написать фамилию любовника этой вдовы из горадминистрации....
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05.06.2023 10:38 Відповісти
Лучшая версия происходящего.
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05.06.2023 10:53 Відповісти
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05.06.2023 11:29 Відповісти
Нормальная российская семья это жена-проститутка,муж-алкоголик и сын-дегенерат.
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05.06.2023 11:59 Відповісти
Теперь есть на чём на кладбище ездить..
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05.06.2023 10:38 Відповісти
Они спешат на "Ладе" - как в карете
На кладбища погибших сыновей....
И с завистью им вслед глядят соседи -
Родившие когда-то дочерей....
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05.06.2023 10:50 Відповісти
Кацапы влезли в Украину и в кацапских автошколах пошла небывалая движуха.
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05.06.2023 10:38 Відповісти
Везучая!
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05.06.2023 10:38 Відповісти
Ездючая.
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05.06.2023 10:40 Відповісти
точно - не всем свинорылым самкам так везёт...)
мы за то - чтобы всем свиноцабачьим ****** повезло...!!!
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05.06.2023 11:33 Відповісти
І ми дуже раді.
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05.06.2023 10:39 Відповісти
- Благодарная вдова, ищу мужа для "сво".
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05.06.2023 10:40 Відповісти
Катя теперь завидная невеста: не замужем, с военной пенсией и с новым авто! Теперь можно, снова замуж, потом мужа призовут, потом на войне убьют, потом снова... А лучше, конечно, сразу за уже чмобика замуж по переписке выходить быстрее дело пойдёт.
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05.06.2023 10:41 Відповісти
Вдова полковника терміново познайомиться з офіцером , учасником спецухи. Можливе скотоложество многомужество. Рядових нє прєдлагать, рєквєзіти срочно.
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05.06.2023 10:43 Відповісти
Шэф ! всьо идет па плану саглаsно утверждьонага графіка ....
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05.06.2023 10:44 Відповісти
Ашот буде таксувати), він теж дуже радий
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05.06.2023 10:45 Відповісти
Ну есчьбы,канечна неожиданно приятно за Сирежу
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05.06.2023 10:45 Відповісти
Видать сосала не только у мужа.
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05.06.2023 10:45 Відповісти
вітаємо..
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05.06.2023 10:46 Відповісти
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05.06.2023 10:48 Відповісти
А після зйомок відосіка, за законом жанру, напевно, ключі від тачки забрали.
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05.06.2023 10:48 Відповісти
Ти вже готовий власне майно віддати на таку справу, сидячі в Німеччині?
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05.06.2023 12:57 Відповісти
я заметил шо она на поминальніх пельменях уже успела раскабанеть..
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05.06.2023 10:51 Відповісти
Одним пачка пельмень, а другим автомобиль, но скорее податок авто всего это медийная реклама.
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05.06.2023 10:51 Відповісти
Чем меньше сер геев в росии, тем больше работы у японского производителя.
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05.06.2023 10:53 Відповісти
желаю шобі все!
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05.06.2023 10:54 Відповісти
тоді доріг у рашці для лад не вистачить !
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05.06.2023 11:27 Відповісти
А де вони японців накрали? Як же ж «санкции»?!
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05.06.2023 10:55 Відповісти
Ага можна подумати, що їй дали машину. Напевно так само, як тим орчихам дали шуби
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05.06.2023 10:56 Відповісти
Написано ж - "видали ключі". Про саме авто нічого не сказано.
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05.06.2023 11:16 Відповісти
Очень рада! Очень! Нарожаю естчо
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05.06.2023 10:56 Відповісти
так вот в чём загадочность непонятой миром русской души, особой духовности

убили мужика и вот- машина
какая неожиданная радость
надо спешить и срочно снова замуж
пусть будет 2 машины- всем на зависть...
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05.06.2023 10:58 Відповісти
И давайте все дружно поздравим Екатерину с почином! ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
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05.06.2023 10:58 Відповісти
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05.06.2023 10:58 Відповісти
Suzuki Baleno в роззсию не поставлялись. Только Vitara и Jimny.

Хотя интересно узнать мнение компании Suzuki о спонсорстве армии роззсии.
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05.06.2023 11:04 Відповісти
Через інші країни. Або у нас вкрали.
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05.06.2023 11:15 Відповісти
Хорошо оснащенный японский хетчбэк с «автоматом» дешевле Lada Vesta.
Компактные хетчбэки Suzuki Baleno https://www.ixbt.com/news/2022/11/29/suzuki-baleno-2022.html начали продавать в оркостане в конце прошлого года: за автомобили, ввозимые из ОАЭ, просили от 2,1 млн рублей. Сейчас дилеры начали принимать заказы на Baleno 2023 года, причем цены сейчас намного более заманчивые. Гарно оркі воюють, лад вже не вистачає.
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05.06.2023 11:15 Відповісти
барышня себя считает счастливой повезло так повезло за лошару вышла замуж которое подохло и в подарок автомобиль ...
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05.06.2023 11:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI



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05.06.2023 11:13 Відповісти
А суть підоросів ТАКА, що вони усі хотіли срати на чуже ЖИТТЯ окрім свого, у цих підоросів лише одне гасло, "хочеш жити краще вкради в сусіда, або краще вбий його та забери усе" і будеш жити краще і багато, але в усьому цьому немає відповіді, а якщо сусід вріже тобі по зубам та сам тебе убє...!!!
БЕЗЦІННЕ ЖИТТЯ за кусок заліза, яке завтра може стати купую брухту...!!!
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05.06.2023 11:23 Відповісти
Пора уже им давать объявления в стиле: меняю поддержку мужа на поддержку государства.
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05.06.2023 11:25 Відповісти
очень рада...
по быстренькому вискочу замуж
и второго сережу, туда же
а вдруг еще и квартирку прихвачу
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05.06.2023 11:30 Відповісти
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05.06.2023 11:37 Відповісти
Так глупо в основании все, и показуха и идиотизм бесконечный
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05.06.2023 11:40 Відповісти
Вдова: "Я буду ездить на етом автомобиле и буду представлять Сергея, будто я его оседлала."
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05.06.2023 11:43 Відповісти
От як би в параші щей було дозволено багатомужество, от тоді для вдов наступив би рай.
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05.06.2023 11:46 Відповісти
Окупант був патріотом, а автівка якась буржуїнська
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05.06.2023 11:48 Відповісти
Адын Вдава На "210 000" кАцев ???? Малавата будет, дарагой...Да-авай ы-шо !
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05.06.2023 11:52 Відповісти
"Ти бурят? Я так рад!"
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05.06.2023 11:58 Відповісти
А чё не китайский Москвич, как то Сузуки очень дорого, уверен что такие подарки это враньё, реклама.
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05.06.2023 12:12 Відповісти
суперреклама, тепер пів кацапії буде лягати спати й вставати в мріях про таку машину....
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05.06.2023 12:13 Відповісти
Зверніть увагу, як при розмові міміка **** цієї тварюки схожа з х💩йлівською - такі ж кивання, підкидання брів..🤮
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05.06.2023 12:22 Відповісти
Вдовиці радість, найде тепер собі жениха, уже машина є.
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05.06.2023 12:26 Відповісти
Радует, что в кадре много автомобилей.
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05.06.2023 12:34 Відповісти
"15 июн. 2022 г. - Военный журналист, сотрудник пресс-службы Росгвардии, полковник Сергей Постнов погиб на Украине при исполнении воинского долга, сообщается в ..
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05.06.2023 12:37 Відповісти
- ключі от машин дарітє?
- да, толька ключі
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05.06.2023 12:37 Відповісти
Хорошая антиреклама Японским брендам. Японцы продолжают продавать свои машины на болото ну-ну.
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05.06.2023 12:44 Відповісти
большое спасибо организаторам вайни - авто есть, алкаша нєту
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05.06.2023 12:45 Відповісти
Нарешті! Дочекалася! Ось що означає - "вдало вийти заміж"
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05.06.2023 12:54 Відповісти
Ну теперь бабенка развернется))...
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05.06.2023 13:07 Відповісти
Разведет 🤣
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05.06.2023 15:01 Відповісти
Ах Катя Катя Катерина,твоя пуховая перина...
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05.06.2023 13:13 Відповісти
а пельмені? хдє?
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05.06.2023 13:16 Відповісти
Это к теме про бельгийское оружие в белгородской области? Почему Япония поощряет своим продуктом убийц и мародеров!?
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05.06.2023 13:43 Відповісти
Хм... Сузукі Балено. В нас таких не бачив.
Мабуть трохи краще за білу Ладу Калину)
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05.06.2023 15:08 Відповісти
А сын у неё ещё маленький ? Можно приписать пару годков. Будет гараж.
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05.06.2023 15:33 Відповісти
"Выражаю огромную благодарность организаторам СВО, большое спасибо. Очень рада..."
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05.06.2023 15:49 Відповісти
Suzuki разве в РФ продает авто???
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15.08.2023 16:24 Відповісти
 
 