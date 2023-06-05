Вдові ліквідованого в Україні російського окупанта вручили ключі від японського автомобіля: "Неожиданно очень приятно. Очень рада". ВIДЕО

Вдові ліквідованого в Україні російського окупанта Катерині Постновій представники влади вручили ключі від японського автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент сюжету кремлівських пропагандистів, на якому Постнова вихваляє свого загиблого чоловіка та каже, що така форма підтримки від російської влади була для неї неочікуваною і радісною звісткою.

Дивіться також: Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО