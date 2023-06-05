Ніч у Херсоні: масовані обстріли із РСЗВ та запалювальними боєприпасами, здійнялося багато пожеж. ВIДЕО

Вночі та зранку російська армія масованим вогнем крила житлові квартали Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Попередньо, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж.

"Через удари армії РФ пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади. Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки перебували 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічних обстрілів Херсону постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

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Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району - по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів". Через удари армії РФ пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.