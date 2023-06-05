Захоплення російської позиції під Старомихайлівкою. Група Р.У.Г, 59 мотопіхотна бригада. ВIДЕО бою
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили ворожу позиції поблизу Старомихайлівки на Донеччині.
Фрагмент бою українських бійців з російськими окупантами опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Напевне Нетфлікс пише сценарій війни.