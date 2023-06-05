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Захоплення російської позиції під Старомихайлівкою. Група Р.У.Г, 59 мотопіхотна бригада. ВIДЕО бою

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили ворожу позиції поблизу Старомихайлівки на Донеччині.

Фрагмент бою українських бійців з російськими окупантами опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбір бою воїнів 3-ї ОШБ з окупантами за трасу Костянтинівка-Бахмут у кінці січня 2023 року. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8467) Бутусов Юрій (3590) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+8
"Мова мирних зборів не працює": бійці ЛСР влаштували диверсію у Азові під Ростовом
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05.06.2023 13:29
+7
Напевно підготовка була закордоном і так привикли.
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05.06.2023 13:40
+7
для устрашения кацапов... они же с натой воюют
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05.06.2023 13:50
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А ти бував під такою "стріляниною"? Розкажи - як воно?
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05.06.2023 13:30 Відповісти
воно там выжило - потому и строчит...)))
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05.06.2023 13:32 Відповісти
ты рассказывай своим сперматозоидам как ты думаешь...!
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05.06.2023 13:38 Відповісти
у нас в Украине тоже свобода слова...!!!
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05.06.2023 13:45 Відповісти
Ну там як мінімум ручні багатозарядні гранатомети точно не завадили. Я думаю це не F-16 замовити в партнерів можна було б.
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05.06.2023 13:59 Відповісти
divanni voin , piornut , ni meshki varashchit ....luche bi malchal !
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05.06.2023 13:34 Відповісти
Сидячи на дивані ти бачиш, що стріляють у нікуди?
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05.06.2023 13:32 Відповісти
"Мова мирних зборів не працює": бійці ЛСР влаштували диверсію у Азові під Ростовом
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05.06.2023 13:29 Відповісти
А що вже і там?
Напевне Нетфлікс пише сценарій війни.
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05.06.2023 13:30 Відповісти
Атаку дронів на Кремль було здійснено українськими агентами з території РФ, - CNN
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05.06.2023 13:35 Відповісти
36 штук ?? Мабуть їх таки штук 8 і було.
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05.06.2023 15:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.06.2023 13:34 Відповісти
Почему говорят "go-go-go"? Совместно с иностранными добровольцами?
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05.06.2023 13:36 Відповісти
какаяразніца?
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05.06.2023 13:39 Відповісти
Напевно підготовка була закордоном і так привикли.
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05.06.2023 13:40 Відповісти
Именно так! 👍
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05.06.2023 14:14 Відповісти
А ти якого *** ****** по кацапськи?
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05.06.2023 13:48 Відповісти
для устрашения кацапов... они же с натой воюют
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05.06.2023 13:50 Відповісти
widać w akcji Polski karabinek GROT
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05.06.2023 15:39 Відповісти
 
 