Захоплення російської позиції під Старомихайлівкою. Група Р.У.Г, 59 мотопіхотна бригада. ВIДЕО бою

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили ворожу позиції поблизу Старомихайлівки на Донеччині.

Фрагмент бою українських бійців з російськими окупантами опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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