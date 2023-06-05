Російська співачка Бабкіна розповіла про "неприятность", яка сталася з окупованим Маріуполем: "Полная раздолблежка! Сталинград! Местные некоторые нас обвиняют". ВIДЕО

Російська співачка Надія Бабкіна назвала руйнування українського міста Маріуполь "неприятностью" і заявила, що багато маріупольців звинувачують Росію у своїх бідах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Бабкіна розповіла кремлівським пропагандистам після відвідин окупованого міста. Вона порівняла Маріуполь зі вщент знищеним у часи Другої світової війни російським Сталінградом.

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