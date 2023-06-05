УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13353 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 780 108

Російська співачка Бабкіна розповіла про "неприятность", яка сталася з окупованим Маріуполем: "Полная раздолблежка! Сталинград! Местные некоторые нас обвиняют". ВIДЕО

Російська співачка Надія Бабкіна назвала руйнування українського міста Маріуполь "неприятностью" і заявила, що багато маріупольців звинувачують Росію у своїх бідах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Бабкіна розповіла кремлівським пропагандистам після відвідин окупованого міста. Вона порівняла Маріуполь зі вщент знищеним у часи Другої світової війни російським Сталінградом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує почати "бомбить Воронеж": "По Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6695) пропаганда (2802) росія (65191) руйнування (255)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+76
Від усієї душі бажаю вам такої "нєпріятності" для кожного вашого населеного пункту, починаючи з Маскви, закінчуючи останнім Запєрдяйловском. Дай Боже мені дожити до цього дня.
показати весь коментар
05.06.2023 13:54
+70
Неприятность это когда она сдохнет. А в Мариуполе сплошное горе от руских мразей.
показати весь коментар
05.06.2023 13:53
+60
*********.
показати весь коментар
05.06.2023 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
когда делали пластику - выбросили мозг за ненадобностью
показати весь коментар
05.06.2023 16:57 Відповісти
По ходу вместе с морщинами и извилины в мозгу убрали.
показати весь коментар
05.06.2023 21:46 Відповісти
а він там був?
показати весь коментар
05.06.2023 22:59 Відповісти
Это бабка подбирается полный кабздец утопическому брехливому рабскому средневековому образованию, под названием рабсия.
показати весь коментар
05.06.2023 17:03 Відповісти
А шо ця стара лярва не здогадувалася шо робится в Україні,тут десь е фото де вона стоїть раком,тай їй треба в сраку заїхати іскандером може угомонится.
показати весь коментар
05.06.2023 17:42 Відповісти
яке воно убогоє ... палата № 6 ..
показати весь коментар
05.06.2023 19:17 Відповісти
Конченая падаль.
показати весь коментар
06.06.2023 15:11 Відповісти
Шоб у цієї курви мову відібрало, шоб здихала в муках стара, маразматична шкапа!
показати весь коментар
19.06.2023 12:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 