Російська співачка Бабкіна розповіла про "неприятность", яка сталася з окупованим Маріуполем: "Полная раздолблежка! Сталинград! Местные некоторые нас обвиняют". ВIДЕО
Російська співачка Надія Бабкіна назвала руйнування українського міста Маріуполь "неприятностью" і заявила, що багато маріупольців звинувачують Росію у своїх бідах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Бабкіна розповіла кремлівським пропагандистам після відвідин окупованого міста. Вона порівняла Маріуполь зі вщент знищеним у часи Другої світової війни російським Сталінградом.
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