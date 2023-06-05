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Хакери в ефірі російського телеканалу "Мир" запустили звернення Путіна, у якому він оголосив про вторгнення на території РФ "вооруженных до зубов укронацистов". ВIДЕО

Невідомі хакери в ефірі російського телеканалу "Мир" запустили звернення російського президента Володимира Путіна, в якому він оголосив про повномасштабне вторгнення "вооруженных до зубов укронацистов" на територію Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у "зверненні" Путін заявив, що він підписав указ про загальну мобілізацію в Росії. Судячи з повідомлення, кремлівські пропагандисти не контролювали ефір близько 40 хвилин.

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Автор: 

пропаганда (2802) путін володимир (23821) хакер (1347)


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Топ коментарі
+51
Hellis:
Безуглу вже можна саджати за грати?
Кримінальному кодексі є ст. 114-2: "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань..."
Basyo:
Може вже на часі кайданки на руці та до "лікарні"?
СБУ, що у вас з хлєbалом?
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05.06.2023 15:13
+48
Треба було повідомити, що ***** зробив указ, що дозволяє грабувати багатіїв, посилаючись на умови воєнного часу...
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05.06.2023 15:09
+47
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05.06.2023 15:12
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Треба було повідомити, що ***** зробив указ, що дозволяє грабувати багатіїв, посилаючись на умови воєнного часу...
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05.06.2023 15:09 Відповісти
Бєгіте, кацапи, бєгіте...
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05.06.2023 15:29 Відповісти
Сьогодні десь вже було, що там і без указу почали грабувати магазини, а далі буде…
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05.06.2023 15:31 Відповісти
Та вони вже декілтка днів грабують))
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05.06.2023 16:00 Відповісти
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05.06.2023 19:00 Відповісти
Про які кордони мова? В кого Хаймерс - той і правий - Чи не так, Ваван на голову...
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05.06.2023 15:10 Відповісти
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05.06.2023 15:12 Відповісти
Hellis:
Безуглу вже можна саджати за грати?
Кримінальному кодексі є ст. 114-2: "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань..."
Basyo:
Може вже на часі кайданки на руці та до "лікарні"?
СБУ, що у вас з хлєbалом?
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05.06.2023 15:13 Відповісти
не розумієш ти нічого. це безмозглу випустили як секретну зброю.
а насправді хто знає, де ці УР-и...
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05.06.2023 15:17 Відповісти
Безугле лякало російської *********.
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05.06.2023 15:51 Відповісти
"на південному напрямку" це взагалі не інформація, лол. Та й інженерні війська не "готові до пророблення", а вже декілька днів розміновують, навіть WSJ про це писали.
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05.06.2023 15:38 Відповісти
Ви ж розумієте, що зйомка військовової колони на трасі (до прикладу ), з пубілкуванням на сторінках в соцмережі, стане приводом бесіди з СБУ?
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05.06.2023 15:49 Відповісти
Та її до психарні вже давно начасі..
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05.06.2023 16:01 Відповісти
Видимо планируется удар "на Москву", а она про Юг чешет.
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05.06.2023 17:43 Відповісти
заява що у військових з бойовою підготовкою все гаразд не підпадає під ст. 114-2
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05.06.2023 18:36 Відповісти
ті дороги будували втричі дорожче,
- на бітумі з росії,
- для танків росії,
- для логістики z-армії

і ЗСУ те все зелене 'покращення' вже другий рік відбиває
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05.06.2023 21:23 Відповісти
Стосовно пані БезуМної "***, вона ку-ку?" то є риторичне запитання!!!!
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05.06.2023 15:21 Відповісти
https://youtu.be/jzDJP3cFAWM?t=3 дибільна марʼяна безугла остаточно ку-ку ...
кажуть це вже не лікується ...
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05.06.2023 15:44 Відповісти
Ця чумічка, зам голови Комітету ВР нацбезпеки, оборони та розвідки.
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05.06.2023 15:52 Відповісти
Треба своє ***** обов'язково вставити
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05.06.2023 15:41 Відповісти
бе3угла уособлюе в собі партію сн
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05.06.2023 16:54 Відповісти
Хто зараз може щось сказати, що то за висер https://censor.net/user/121323, яка (виділено жирним в наступній цитаті Ірини Геращенко) висралась на захисників України?

https://t.me/irynagerashchenko/8265 «Безугла посміла порівняти прихильників нашої політичної сили з окупантами, тим самим принизивши памʼять героїв Олега Барни, Геннадія Афанасьєва, Гліба Бабича, Тараса Жеребецького, Вячеслава Зайцева і десятків інших світлих і чистих людей, чиїх мізинця вона не варта. Вона образила Таню Чорновол, яка зі Стугною вже півтора роки лупить ворога», - зауважує Ірина Геращенко.
https://t.me/irynagerashchenko/8265 «Це така ницість і дичина - ділити військових за партійними кольорами. Особливо з вуст депутата, та ще й з комітету нацбезпеки і оборони. Безугла має вибачитися перед військовими. За розкол країни, за ворожнечу і ненависть в кожному своєму слові. А її колеги по партії якось мають пояснити панянці, яке зло - її огидні пости», - резюмує Ірина Геращенко .
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05.06.2023 18:38 Відповісти
Це була репетиція 🤣
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05.06.2023 15:12 Відповісти
мокшане всем бежать в тундру есть еще свободные места...
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05.06.2023 15:16 Відповісти
аха-ха.... защищать рузкую землю. а землю татарстана пуст защищают татары, землю башкирии - башкиры, землю адыгеи - адыги, землю чечни - чеченцы.
гойда!
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05.06.2023 15:18 Відповісти
Братья и сестры, понимаешь.
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05.06.2023 15:18 Відповісти
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05.06.2023 15:18 Відповісти
якщо це не троліг кацапів, то це доволі епічно ...
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05.06.2023 15:21 Відповісти
Вроде троллинг, но эпичный.
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05.06.2023 15:45 Відповісти
Схоже розпад рашки почався....
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05.06.2023 15:19 Відповісти
слава тебе яйцам...!
а теперь представьте что свиноцабаки, чтобы переиграть украинцев, выберут приЗЕдентом Вселенского\отсловаВселенная...\ чиловика мыра В.А.Зелинского...?
да свинорылы сразут всех переиграют - перестанутстрелять, сойдутсяпосредине...
да что там говорить...\это будет *****************...!!!\
и зачемяэтоимпосказываю...?\наверное вода им в халупы...\
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05.06.2023 15:19 Відповісти
А попереду на ліхом аргамакє-єрмакє главний укрофашист з Тель-авівською пропискою - зільонський , лідєр всєво западного міра...Алілуйя !!!
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05.06.2023 15:21 Відповісти
Всьо па плану па графіку...
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05.06.2023 15:25 Відповісти
Це просто геніальний діпфейк.
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05.06.2023 15:27 Відповісти
Це ж монтаж. Накладений звук на відео і сам путін графічний
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05.06.2023 15:28 Відповісти
а ви що хотіли живого і щоб він дійсно таке казав ???
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05.06.2023 15:31 Відповісти
та ну не віриться шо москалі наскільки дебіли
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05.06.2023 15:58 Відповісти
Ви навіть не уявляєте наскільки..
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05.06.2023 16:04 Відповісти
Та ви шо😄
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05.06.2023 15:37 Відповісти
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05.06.2023 15:32 Відповісти
Треба було щоб він сказав вбивати мусорів бо вони влаштовують переворот
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05.06.2023 15:40 Відповісти
Рузьге канал "Вей из мир!"
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05.06.2023 15:50 Відповісти
Треба такі вкиди постійно робити.
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05.06.2023 16:06 Відповісти
Через три місяці після того, як у липні 1941 сралін щось подібне пропердів, під@rusи тулу та твер німцям здали.
сАвпАдЄніЄ?
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05.06.2023 16:06 Відповісти
Фейк - шльопалки не збігаються з ауді.
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05.06.2023 16:09 Відповісти
Якби на чмосковії булиб "донорські пункти по здачі поносу" - там зараз п*здец якаб черга була...)))
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05.06.2023 16:23 Відповісти
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05.06.2023 17:51 Відповісти
Спочатку запускається у вигляді фейку, а потім по справжньому. Щоб переполоху не було. Вдруге почуте вже не так діє.
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05.06.2023 17:57 Відповісти
самое интересное, что это "фейковое" заявление запустили из 64 Центра спецопераций (г.Москва)...
интересно девки пляшут?
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05.06.2023 18:48 Відповісти
В неї на морді написано, що це ватна самка кацапа
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05.06.2023 20:13 Відповісти
Je ne comprends pas l'intérêt de cette diffusion. L'annonce d'une capitulation sans condition et d'une démission aurait été plus sérieuse. Maintenant si ces hackers peuvent lui faire dire qu'il se rend immédiatement à La Haye
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05.06.2023 21:24 Відповісти
 
 