Хакери в ефірі російського телеканалу "Мир" запустили звернення Путіна, у якому він оголосив про вторгнення на території РФ "вооруженных до зубов укронацистов". ВIДЕО

Невідомі хакери в ефірі російського телеканалу "Мир" запустили звернення російського президента Володимира Путіна, в якому він оголосив про повномасштабне вторгнення "вооруженных до зубов укронацистов" на територію Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у "зверненні" Путін заявив, що він підписав указ про загальну мобілізацію в Росії. Судячи з повідомлення, кремлівські пропагандисти не контролювали ефір близько 40 хвилин.

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