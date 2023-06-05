Хакери в ефірі російського телеканалу "Мир" запустили звернення Путіна, у якому він оголосив про вторгнення на території РФ "вооруженных до зубов укронацистов". ВIДЕО
Невідомі хакери в ефірі російського телеканалу "Мир" запустили звернення російського президента Володимира Путіна, в якому він оголосив про повномасштабне вторгнення "вооруженных до зубов укронацистов" на територію Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у "зверненні" Путін заявив, що він підписав указ про загальну мобілізацію в Росії. Судячи з повідомлення, кремлівські пропагандисти не контролювали ефір близько 40 хвилин.
Топ коментарі
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Безуглу вже можна саджати за грати?
Кримінальному кодексі є ст. 114-2: "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань..."
Basyo:
Може вже на часі кайданки на руці та до "лікарні"?
СБУ, що у вас з хлєbалом?
а насправді хто знає, де ці УР-и...
- на бітумі з росії,
- для танків росії,
- для логістики z-армії
і ЗСУ те все зелене 'покращення' вже другий рік відбиває
кажуть це вже не лікується ...
https://t.me/irynagerashchenko/8265 «Безугла посміла порівняти прихильників нашої політичної сили з окупантами, тим самим принизивши памʼять героїв Олега Барни, Геннадія Афанасьєва, Гліба Бабича, Тараса Жеребецького, Вячеслава Зайцева і десятків інших світлих і чистих людей, чиїх мізинця вона не варта. Вона образила Таню Чорновол, яка зі Стугною вже півтора роки лупить ворога», - зауважує Ірина Геращенко.
https://t.me/irynagerashchenko/8265 «Це така ницість і дичина - ділити військових за партійними кольорами. Особливо з вуст депутата, та ще й з комітету нацбезпеки і оборони. Безугла має вибачитися перед військовими. За розкол країни, за ворожнечу і ненависть в кожному своєму слові. А її колеги по партії якось мають пояснити панянці, яке зло - її огидні пости», - резюмує Ірина Геращенко .
гойда!
а теперь представьте что свиноцабаки, чтобы переиграть украинцев, выберут приЗЕдентом Вселенского\отсловаВселенная...\ чиловика мыра В.А.Зелинского...?
да свинорылы сразут всех переиграют - перестанутстрелять, сойдутсяпосредине...
да что там говорить...\это будет *****************...!!!\
и зачемяэтоимпосказываю...?\наверное вода им в халупы...\
сАвпАдЄніЄ?
интересно девки пляшут?