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Російський військовий про бої в Бєлгородській області: "Мы оставили нашу границу. Укропов было дох#я. Они выкосили полки наших ребят". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто російський військовий розповідає про втрату Росією контролю над власним кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський окупант, що називається Володимиром Шмєльовим із 138-ї бригади армії РФ, зазначає, що втрати його підрозділу сягнули 80 відсотків і вони мусили покинути свої позиції та втратили контроль над кордоном РФ. Шмєльов зазначає, що така ж ситуація склалася ще на двох ділянках кордону.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська влада не знає, як реагувати на події у Бєлгородській області, - ISW

Автор: 

бойові дії (3808) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+67
Косив Ясь кацапсину.
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05.06.2023 15:32
+57
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05.06.2023 15:48
+53
Ага. Нас стреляли химарсами, бомбили Б-52, давили авианосцами превосходящие силы укропов
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05.06.2023 15:39
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05.06.2023 18:25 Відповісти
Он сказал свои данные специально что бы никто не мог сказать что это фейк.
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05.06.2023 18:55 Відповісти
Нет и не будет у России врага страшнее чем существующая власть!!!
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05.06.2023 18:58 Відповісти
На заказнячок прігожина більше виглядає.
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05.06.2023 19:13 Відповісти
Все вымысел, и той фамилии полковника или кого там по званию никогда в помине не было - руского послушать себя обмануть, у них везде основа это ЛОЖЬ
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05.06.2023 19:16 Відповісти
«вторая армия» в Украине попала в Бермудский треугольник. Засеянный укропами…… и жидобиндерофошистами….
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05.06.2023 19:16 Відповісти
Переходь до легіону" Свободи Росії" ... Там якось веселіше...
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05.06.2023 20:54 Відповісти
Це мабуть галкін сходство неимовирноє, ще треба кабзона та решту небожителей. Ха-ха, ха-ха.
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05.06.2023 21:23 Відповісти
Нас там нєт !
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05.06.2023 21:58 Відповісти
Сильно інтелектуальний на рядового армії РФ
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05.06.2023 23:06 Відповісти
но я им ничего не сказал..(с)
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05.06.2023 23:17 Відповісти
Так звана рф не контролює кордони...де ті японці забирайте вже свої острови там один кацап на 200 км!
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06.06.2023 00:14 Відповісти
Это PASGT. Может трофейный.
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06.06.2023 06:13 Відповісти
Так это просто окуенно , так держать, и дальше дристать ..
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06.06.2023 01:42 Відповісти
...''кассапи...ви абчє ...апрєдєлітєсь...толі ви маґучіє...толі ви ванючіє...ілі наступаєтє...ілі ...навпаки...нєльзя бить вєздє і сразу...взривать Каховку і драчіть шєбєтовку (шебекало..а вже ні...)...''..
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06.06.2023 11:59 Відповісти
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