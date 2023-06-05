Російський військовий про бої в Бєлгородській області: "Мы оставили нашу границу. Укропов было дох#я. Они выкосили полки наших ребят". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто російський військовий розповідає про втрату Росією контролю над власним кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський окупант, що називається Володимиром Шмєльовим із 138-ї бригади армії РФ, зазначає, що втрати його підрозділу сягнули 80 відсотків і вони мусили покинути свої позиції та втратили контроль над кордоном РФ. Шмєльов зазначає, що така ж ситуація склалася ще на двох ділянках кордону.

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