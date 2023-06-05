FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО
Український дрон-камікадзе знищив російський танк.
Атака на ворожу техніку була проведена за допомогою дрона, купленого на кошти, зібрані читачами та командою Цензор.НЕТ. Відеозапис правильного використання донатів наших читачів бійці передали в редакцію нашого сайту.
"Ваш донат долетів куди треба, ще одна вдала доставка подарунків для окупантів", - йдеться у коментарі до відео.
Бійці Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького знову звернулися до редакції з проханням допомогти зібрати кошти на виготовлення чергової партії дронів-камікадзе. Це уже третій збір, який Цензор.НЕТ проводить спільно з благодійним фондом "Свобода України".
📍Наша ціль - 400 тис. гривень.
Реквізити:
📌 Моно-банка: https://send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d
📌 ПриватБанк: 4731219611037825
📌 PayPal: [email protected]
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Проблема в тому що в цей фпв здається працював без ретранслятора та занадто сильний маневри робив тому не зрозуміло чи попав і пробив нафіг чи лише зачіпив.
Такий зелененький з білим ковпачком.
Наші FPV дрони зазвичай несуть до 4кг...
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15 грудня 2017 року Президент України присвоїв полку почесну назву імені гетьмана Богдана Хмельницького та вручив полку бойове знамено.[10][14] Встановлене повне найменування Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького відновило українську військову традицію - називати військові формування за іменами видатних козацьких гетьманів, полковників та отаманів.[15][16] Дата церемонії була приурочена до Ультиматуму Раднаркому, який був фактичним оголошенням Радянською Росією війни Українській Народній Республіці.
У січні 2022 року на 30-ту річницю створення полк було розгорнуто у бригаду зі створенням двох додаткових батальйонів[17].
У лютому - березні 2022 року підрозділи бригади беруть участь у боях проти російських загарбників, при обороні Києва та його околиць[18]. Після перемоги в битві за столицю бригада була задіяна у боях на сході України, зокрема - під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою
Але я б рекомендував з кооперуватись із Мадяром. У них проект більш пропрацьований. Є дешеві ретранслятори, багато досвіду з різними типами бк і головне виробничі потужності в десятки тисяч.(Об'єми прямо ті про які я тут багато разів писав що дадуть нам повне домінування та анігілюють дрисню)
https://www.youtube.com/watch?v=ZGsnYSOpuZo