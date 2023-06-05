FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО

Український дрон-камікадзе знищив російський танк.

Атака на ворожу техніку була проведена за допомогою дрона, купленого на кошти, зібрані читачами та командою Цензор.НЕТ. Відеозапис правильного використання донатів наших читачів бійці передали в редакцію нашого сайту.

"Ваш донат долетів куди треба, ще одна вдала доставка подарунків для окупантів", - йдеться у коментарі до відео.

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Бійці Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького знову звернулися до редакції з проханням допомогти зібрати кошти на виготовлення чергової партії дронів-камікадзе. Це уже третій збір, який Цензор.НЕТ проводить спільно з благодійним фондом "Свобода України".

📍Наша ціль - 400 тис. гривень.

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