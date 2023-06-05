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FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО

Український дрон-камікадзе знищив російський танк.

Атака на ворожу техніку була проведена за допомогою дрона, купленого на кошти, зібрані читачами та командою Цензор.НЕТ. Відеозапис правильного використання донатів наших читачів бійці передали в редакцію нашого сайту.

"Ваш донат долетів куди треба, ще одна вдала доставка подарунків для окупантів", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93 ОМБр ліквідували групу окупантів разом з російським танком. ВIДЕО

Бійці Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького знову звернулися до редакції з проханням допомогти зібрати кошти на виготовлення чергової партії дронів-камікадзе. Це уже третій збір, який Цензор.НЕТ проводить спільно з благодійним фондом "Свобода України".

📍Наша ціль - 400 тис. гривень.

Реквізити:
📌 Моно-банка: https://send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d
📌 ПриватБанк: 4731219611037825
📌 PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе виявив та знищив російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО

Автор: 

збір (335) танк (2067) знищення (7243) Цензор.НЕТ (138) дрони (4706) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+18
У яйцях та яблуках, ще під асфальтом мона пошукати!
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05.06.2023 16:44
+13
Дрiбниця, але дуже приемно.
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05.06.2023 16:33
+13
А коли ці зещурі,хоч що небудь ,куплять для війська.Тварюки з телевізора.
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05.06.2023 16:39
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05.06.2023 16:31 Відповісти
Дрiбниця, але дуже приемно.
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05.06.2023 16:33 Відповісти
А де дрони, куплені за державні кошти?
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05.06.2023 16:37 Відповісти
У яйцях та яблуках, ще під асфальтом мона пошукати!
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05.06.2023 16:44 Відповісти
А коли ці зещурі,хоч що небудь ,куплять для війська.Тварюки з телевізора.
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05.06.2023 16:39 Відповісти
Слишком большая скорость пикирования. Не понятно куда оно попало
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05.06.2023 16:40 Відповісти
Так само питання чи в дрона-камікадзе багато шансів знищити танк. Пошкодити точно може (все що знаходиться над бронею)
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05.06.2023 16:52 Відповісти
Стільки само як в рпг чи навіть трохи більше. Тобто дофіга при попаданні зверху та заді.

Проблема в тому що в цей фпв здається працював без ретранслятора та занадто сильний маневри робив тому не зрозуміло чи попав і пробив нафіг чи лише зачіпив.
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05.06.2023 17:52 Відповісти
РПГ формує комулятивну струю, вона якраз і пробиває броню. Я не стверджую, можливо той дрон і мав комулятивний *********, чи з ударним ядром. Просто фугасом пробити броню танка непросто
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06.06.2023 09:54 Відповісти
А що там на вашу думку за трикутник на відео внизу по середині?

Такий зелененький з білим ковпачком.

Наші FPV дрони зазвичай несуть до 4кг...
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06.06.2023 13:10 Відповісти
Ну от, почалося...
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05.06.2023 19:26 Відповісти
неважно, положено радоваться - радуйся
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06.06.2023 00:21 Відповісти
Добру справу робить команда ЦЕНЗОРа - дякую вам!

І інфа у вас на порталі в більшості виважена і базується на високих стандартах журналістики.
один з кращих порталів новин України.

Дякую вам за добросовістну працю!
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05.06.2023 16:47 Відповісти
Окрема президентська(?!) бригада, а скіко на неї САМ кинув?
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05.06.2023 17:43 Відповісти
А зеледент ее не создавал и никакого к ней отношения не имеет и не собирается иметь.

15 грудня 2017 року Президент України присвоїв полку почесну назву імені гетьмана Богдана Хмельницького та вручив полку бойове знамено.[10][14] Встановлене повне найменування Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького відновило українську військову традицію - називати військові формування за іменами видатних козацьких гетьманів, полковників та отаманів.[15][16] Дата церемонії була приурочена до Ультиматуму Раднаркому, який був фактичним оголошенням Радянською Росією війни Українській Народній Республіці.

У січні 2022 року на 30-ту річницю створення полк було розгорнуто у бригаду зі створенням двох додаткових батальйонів[17].

У лютому - березні 2022 року підрозділи бригади беруть участь у боях проти російських загарбників, при обороні Києва та його околиць[18]. Після перемоги в битві за столицю бригада була задіяна у боях на сході України, зокрема - під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою
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05.06.2023 19:16 Відповісти
Краса.

Але я б рекомендував з кооперуватись із Мадяром. У них проект більш пропрацьований. Є дешеві ретранслятори, багато досвіду з різними типами бк і головне виробничі потужності в десятки тисяч.(Об'єми прямо ті про які я тут багато разів писав що дадуть нам повне домінування та анігілюють дрисню)
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05.06.2023 17:55 Відповісти
+
https://www.youtube.com/watch?v=ZGsnYSOpuZo
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05.06.2023 18:02 Відповісти
подяка ВАМ хлопцi !!!!!!!!! ****** русню , а мы старички поддержим чем сможем !!!!
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05.06.2023 18:28 Відповісти
Слава нашим захисникам!!! Дякуємо за захист!!! Нехай щастить!!!💛💙🍀🍀🍀
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05.06.2023 18:35 Відповісти
 
 