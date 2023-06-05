16 ліквідованих окупантів та троє полонених: розгром російського загону "Шторм Z" поблизу Сватового на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка уночі з з першого на друге червня поблизу Сватового на Луганщині відбили атаку російського загону "Шторм Z" та практично знищили цей підрозділ окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та пулікує відеозапис, на якому зафільмований результат бою - тіла ліквідованих окупантів.

"Розгром російського загону "Шторм Z" поблизу Сватового 2 червня. Вночі з 1 на 2 червня російський штурмовий загін у складі трьох взводів по 22 бійці кожен атакував позиції 1-го батальйону 92-ї механізованої бригади. Рядові окупанти були набрані з поміж ув'язнених, засуджених за тяжкі злочини, у структурі Міноборони РФ. На відміну від Вагнера, всі бійці були добре озброєні та підготовлені, кожен взвод мав кілька приладів нічного бачення та тепловізори, 2 кулемети ПКМ, гвинтівку СВД, два гранатомети РПГ-7, один квадрокоптер. Воїни 1-го батальйону 92-ї бригади відбили атаку, а потім бійці роти "Браво" 1-го батальйону Інтернаціонального легіону оборони України провели зачистку. У результаті злагоджених дій наших підрозділів, знищено 16 росіян, включаючи командира взводу, 3 здалися в полон, решті вдалося втекти. З нашого боку втрат немає. Бій в обороні та швидка контратака є взірцем грамотних тактичних дій, рекомендую ГШ ЗСУ зробити навчальний фільм. Можу допомогти, якщо треба", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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