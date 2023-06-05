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Новини Відео Війна
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16 ліквідованих окупантів та троє полонених: розгром російського загону "Шторм Z" поблизу Сватового на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка уночі з з першого на друге червня поблизу Сватового на Луганщині відбили атаку російського загону "Шторм Z" та практично знищили цей підрозділ окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та пулікує відеозапис, на якому зафільмований результат бою - тіла ліквідованих окупантів.

"Розгром російського загону "Шторм Z" поблизу Сватового 2 червня. Вночі з 1 на 2 червня російський штурмовий загін у складі трьох взводів по 22 бійці кожен атакував позиції 1-го батальйону 92-ї механізованої бригади. Рядові окупанти були набрані з поміж ув'язнених, засуджених за тяжкі злочини, у структурі Міноборони РФ. На відміну від Вагнера, всі бійці були добре озброєні та підготовлені, кожен взвод мав кілька приладів нічного бачення та тепловізори, 2 кулемети ПКМ, гвинтівку СВД, два гранатомети РПГ-7, один квадрокоптер. Воїни 1-го батальйону 92-ї бригади відбили атаку, а потім бійці роти "Браво" 1-го батальйону Інтернаціонального легіону оборони України провели зачистку. У результаті злагоджених дій наших підрозділів, знищено 16 росіян, включаючи командира взводу, 3 здалися в полон, решті вдалося втекти. З нашого боку втрат немає. Бій в обороні та швидка контратака є взірцем грамотних тактичних дій, рекомендую ГШ ЗСУ зробити навчальний фільм. Можу допомогти, якщо треба", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплення російської позиції під Старомихайлівкою. Група Р.У.Г, 59 мотопіхотна бригада. ВIДЕО бою

Автор: 

бойові дії (3808) Бутусов Юрій (3590) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+32
А одна свинособака так поспішала на штурм, аж ноги загубила.
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05.06.2023 17:03
+24
Такі гарнюні
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05.06.2023 17:05
+18
А, то це той самий "Шторм Z", про який писали десь місяць тому - "Міноборони Росії посилає спецназ на Донбас".
Зеки, але не ті зеки, зеки із засуджених військових і підкоряються не Пригожину, а Шойгу.
Хоча фінал однаковий.
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05.06.2023 17:05
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From "Шторм Z" to shitstorm 🤣
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05.06.2023 17:00 Відповісти
Z - от слова -****** , так оно в итоге и выглядет ..........
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05.06.2023 18:04 Відповісти
А одна свинособака так поспішала на штурм, аж ноги загубила.
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05.06.2023 17:03 Відповісти
Частічно демобілізований
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05.06.2023 18:32 Відповісти
все розфасовано - ноги окремо, голови окремо, можна по пакетах.
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05.06.2023 20:32 Відповісти
А, то це той самий "Шторм Z", про який писали десь місяць тому - "Міноборони Росії посилає спецназ на Донбас".
Зеки, але не ті зеки, зеки із засуджених військових і підкоряються не Пригожину, а Шойгу.
Хоча фінал однаковий.
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05.06.2023 17:05 Відповісти
Які хороші, такі милі ...
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05.06.2023 17:05 Відповісти
Такі гарнюні
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05.06.2023 17:05 Відповісти
ніщо так не прикрашає пейзажу, як дохлі москалі...
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05.06.2023 17:51 Відповісти
Смердять, падли.
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05.06.2023 17:57 Відповісти
то з них руцкій дух виходе.
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05.06.2023 18:02 Відповісти
Живі гірше смердять. На увесь світ...
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05.06.2023 19:18 Відповісти
Какие замечательные русские ))).
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05.06.2023 17:06 Відповісти
Там вже і кадирівці бородаті? чи мені тільки здалося?
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05.06.2023 17:08 Відповісти
Це - "Шторм"...?
Як лайно не називай - воно й залишиться лайном.
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05.06.2023 17:09 Відповісти
Летить дрончик в болота,

смерть шукає москаля.

Доки він один блукає,

за спиною рій злітає.

Незабаром привітають,

вам про все вони згадають.

Будуть всім свічки гасити,

до кобзона шлях точити.

Довго смерті не чекайте,

двері пекла відчиняйте,

подаруночки чекайте.
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05.06.2023 17:13 Відповісти
Вдруг патруль, облава заштормило море.
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05.06.2023 17:15 Відповісти
Музичку можна було б і повеселіше.
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05.06.2023 17:17 Відповісти
Неужели сарафанное радио не доносит на кацапские зоны результат тупого использования зеков кремлевскими бандитами? Все, кто там лежат, глупые овцы
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05.06.2023 17:36 Відповісти
На болотах усі 150 мільйонів такі.
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05.06.2023 19:21 Відповісти
граждане каzzапы !
ШТОБЫ ШТО ??!! во имя кого такой пиzzдец?? __
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05.06.2023 17:37 Відповісти
...та не переживай ти так
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05.06.2023 18:38 Відповісти
А ще кажуть, що «харошіх рюскіх» не існує, а тут ціла поляна!
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05.06.2023 17:39 Відповісти
Заздріть мовчки. Вони зараз на концерті Кобзона, а ви біля монітора.
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05.06.2023 17:44 Відповісти
Повний штіль.
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05.06.2023 17:45 Відповісти
класна музичка, кацапчики атдихают...
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05.06.2023 17:45 Відповісти
Эти уже не смогут "павтарить".
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05.06.2023 17:54 Відповісти
Шторм, Факел, Тайфун, Поток.Які грізні назви. Заріжем, змиєм,здуєм. А кінець все рівно один. Безславний. В українській канаві.
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05.06.2023 18:00 Відповісти
Невже живі кацапи не бачать ці , насправді , страшні фото ?😧

І всеодно пруться на нашу землю, як зомбі , щоби здохнуть !?
Важко зрозуміти цих ви@ ляків , яким життя надокучило 😠
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05.06.2023 18:02 Відповісти
Отличное видео, его надо срочно распространять среди российских военных, чтобы знали - что их ожидает в будущем..
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05.06.2023 18:04 Відповісти
Здоровий сон-запорука довголіття
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05.06.2023 18:08 Відповісти
Композиція з точки зору дізайну витримана еталонно. Дійсно наглядний посібник. Авторам респект і повага.
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05.06.2023 18:48 Відповісти
Слава нашим захисникам!!! Дякуємо за захист!!! Нехай щастить✌️💪👏👏👏💛💙
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05.06.2023 19:10 Відповісти
Такі милі "мальчики"!!!
Втомилися, спочивають немов живі... курви.
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05.06.2023 19:36 Відповісти
Я б святу воду не пив, а на такі ******* могили дивився
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05.06.2023 20:57 Відповісти
А Вы говорите , что хороших русских не бывает . А вон их сколько !
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05.06.2023 21:01 Відповісти
Колаж на тему процеса реінкарнації московитів в "харошіх рюзкіх" !
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05.06.2023 21:17 Відповісти
Вигляд не подобається, але сам факт знищення нелюдів-прекрасно.
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05.06.2023 21:59 Відповісти
Картина маслом , сдохнут все.
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06.06.2023 01:51 Відповісти
 
 