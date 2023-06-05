16 ліквідованих окупантів та троє полонених: розгром російського загону "Шторм Z" поблизу Сватового на Луганщині. ВIДЕО
Бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка уночі з з першого на друге червня поблизу Сватового на Луганщині відбили атаку російського загону "Шторм Z" та практично знищили цей підрозділ окупантів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та пулікує відеозапис, на якому зафільмований результат бою - тіла ліквідованих окупантів.
"Розгром російського загону "Шторм Z" поблизу Сватового 2 червня. Вночі з 1 на 2 червня російський штурмовий загін у складі трьох взводів по 22 бійці кожен атакував позиції 1-го батальйону 92-ї механізованої бригади. Рядові окупанти були набрані з поміж ув'язнених, засуджених за тяжкі злочини, у структурі Міноборони РФ. На відміну від Вагнера, всі бійці були добре озброєні та підготовлені, кожен взвод мав кілька приладів нічного бачення та тепловізори, 2 кулемети ПКМ, гвинтівку СВД, два гранатомети РПГ-7, один квадрокоптер. Воїни 1-го батальйону 92-ї бригади відбили атаку, а потім бійці роти "Браво" 1-го батальйону Інтернаціонального легіону оборони України провели зачистку. У результаті злагоджених дій наших підрозділів, знищено 16 росіян, включаючи командира взводу, 3 здалися в полон, решті вдалося втекти. З нашого боку втрат немає. Бій в обороні та швидка контратака є взірцем грамотних тактичних дій, рекомендую ГШ ЗСУ зробити навчальний фільм. Можу допомогти, якщо треба", - пише у коментарі до відео Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеки, але не ті зеки, зеки із засуджених військових і підкоряються не Пригожину, а Шойгу.
Хоча фінал однаковий.
Як лайно не називай - воно й залишиться лайном.
смерть шукає москаля.
Доки він один блукає,
за спиною рій злітає.
Незабаром привітають,
вам про все вони згадають.
Будуть всім свічки гасити,
до кобзона шлях точити.
Довго смерті не чекайте,
двері пекла відчиняйте,
подаруночки чекайте.
ШТОБЫ ШТО ??!! во имя кого такой пиzzдец?? __
І всеодно пруться на нашу землю, як зомбі , щоби здохнуть !?
Важко зрозуміти цих ви@ ляків , яким життя надокучило 😠
Втомилися, спочивають немов живі... курви.