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Воїни 26 АБр знищили ворожу ББМ пострілом із польської САУ Krab. ВIДЕО

Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищили ворожу ББМ пострілом із польської САУ Krab.

Відео опублікували бійці на фейсбук-сторінці 26-ї артилерійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Коли російській ББМ зриває дах від привітання Краба", - прокоментували наші захисники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО ліквідували групу окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 26 артилерійська бригада (32) САУ (223) ББМ (25)


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Здоровеньки були!
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05.06.2023 19:19 Відповісти
Судячи з освітленості - ще тільки почало розвидняться Кацапи, видно, під"їхали серед ночі Поставили ББМ на краю посадки та полягали спать Про маскування серед ночі ніхто не думав: "А-а-а... - и так сайдёт!" А українці "з першими півнями встають"! От і побачили "козлика" І якщо спать лягли не в машині, а в посадці - то підуть назад пішки Ну, а якщо в машині - то така вже їх доля...
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06.06.2023 06:04 Відповісти
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05.06.2023 19:20 Відповісти
Аналагов нєт, уже немає.
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05.06.2023 19:20 Відповісти
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05.06.2023 19:20 Відповісти
Які ж-бо українці "турботливі" - навіть бронекапот відкрили на ББМ! Щоб кацапам зручніше було відремонтувать двигун!
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06.06.2023 05:55 Відповісти
 
 