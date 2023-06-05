Воїни 26 АБр знищили ворожу ББМ пострілом із польської САУ Krab. ВIДЕО

Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищили ворожу ББМ пострілом із польської САУ Krab.

Відео опублікували бійці на фейсбук-сторінці 26-ї артилерійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Коли російській ББМ зриває дах від привітання Краба", - прокоментували наші захисники.

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