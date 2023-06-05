Добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили бронетехніку путіністів за допомогою ударних дронів і закликають російських солдатів припинити опір. ВIДЕО

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" оприлюднили інформацію про знищення кількох одиниць бронетехніки путінської армії за допомогою дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Легіону.

У повідомленні зазначається: "Цієї ночі Легіон з використанням ударних дронів знищив кілька одиниць бойової техніки режиму. Ніч - наш час, і від нас вам не сховатися навіть у темряві.

Закликаємо російських солдатів припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя. Вам немає сенсу гинути за кооператив Озеро та ще один президентський термін бункерного плешивого діда".

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