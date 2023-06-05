Добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили бронетехніку путіністів за допомогою ударних дронів і закликають російських солдатів припинити опір. ВIДЕО
Добровольці з Легіону "Свобода Росії" оприлюднили інформацію про знищення кількох одиниць бронетехніки путінської армії за допомогою дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Легіону.
У повідомленні зазначається: "Цієї ночі Легіон з використанням ударних дронів знищив кілька одиниць бойової техніки режиму. Ніч - наш час, і від нас вам не сховатися навіть у темряві.
Закликаємо російських солдатів припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя. Вам немає сенсу гинути за кооператив Озеро та ще один президентський термін бункерного плешивого діда".
Топ коментарі
+37 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар05.06.2023 19:42
+30 Михайло Сергієнко #551872
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+24 Виталий #548501
показати весь коментар05.06.2023 19:26
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Я більше не їм цукерки «Рошен»,
Я більше не клацаю «П'ятий».
Я часто дивлюсь старий КВН,
Де ти молодий та завзятий...
Ти гартувався на сцені, в огні,
Зеленський, ти Лідер від Бога,
Скажи, куди рушити треба мені,
І легкою буде дорога!
Твій голос для мене, як мами пісні,
Як звук Тараса «Заповіту»,
Зеленський, явися мені, хоч уві сні,
Лідере вільного світу!
Тобі заздрять всі: і члени ООН,
І Шольц, і Драгі, і Байден,
Тобою мріє бути Макрон,
І бариган шоколадний!
зе, хороший
боневтік...
наче не сліпі, не глухі.....
і скажіть, чим порох гірший чим Зе
я особисто бачу у пороха плюси
а у зе, одні мінуси
і боневтік, бонепустив єрмак...
То, тофаріЩь, новомобілізований подляком, постить картинки "во славу велікого
сраліназЕ", я його тролю, їх же дебілкуватими віршиками.
Не слышал такую мудрость?
Тем больше останется в живых наших.
Или вы против????
Мабуть вчителі були хороші...
Кто-то спалился ))))
чудо ты кацапское безграмотное.
а ти неврівноважена істеричка, яка засрала гілку.
до речі, якщо ти вже вдаєш патріота, спробуй перейти на українську.
Ото й сиди на дупі мовчки!
І це не хороші руські, це росіяни які вбивають інших росіян. І от чим більше вони займатимуться цією справою всередині самої московії, тим менше часу та ресурсів витрачатимуть на Україну.
Все вже було відпрацьовано. Ще у 1939 році у Фінляндії. Нема чого придумувати ровер...