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Добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили бронетехніку путіністів за допомогою ударних дронів і закликають російських солдатів припинити опір. ВIДЕО

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" оприлюднили інформацію про знищення кількох одиниць бронетехніки путінської армії за допомогою дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Легіону.

У повідомленні зазначається: "Цієї ночі Легіон з використанням ударних дронів знищив кілька одиниць бойової техніки режиму. Ніч - наш час, і від нас вам не сховатися навіть у темряві.

Закликаємо російських солдатів припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя. Вам немає сенсу гинути за кооператив Озеро та ще один президентський термін бункерного плешивого діда".

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Автор: 

Бєлгород (504) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
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05.06.2023 19:42
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05.06.2023 19:24
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05.06.2023 19:26
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05.06.2023 19:24 Відповісти
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05.06.2023 19:28 Відповісти
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05.06.2023 19:29 Відповісти
тотальна попайка:
Я більше не їм цукерки «Рошен»,
Я більше не клацаю «П'ятий».
Я часто дивлюсь старий КВН,
Де ти молодий та завзятий...
Ти гартувався на сцені, в огні,
Зеленський, ти Лідер від Бога,
Скажи, куди рушити треба мені,
І легкою буде дорога!
Твій голос для мене, як мами пісні,
Як звук Тараса «Заповіту»,
Зеленський, явися мені, хоч уві сні,
Лідере вільного світу!
Тобі заздрять всі: і члени ООН,
І Шольц, і Драгі, і Байден,
Тобою мріє бути Макрон,
І бариган шоколадний!
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05.06.2023 19:34 Відповісти
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05.06.2023 19:47 Відповісти
хотів було забанить, але ні, це які речовини вживала та істота, що цю дурню напесала?
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05.06.2023 22:11 Відповісти
По приказу з урядового кварталу маштабно налетіли боти вихваляти бездарну плісняву
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06.06.2023 00:21 Відповісти
та то клініка, це ж яка вавка в голові може бути, щоб писати таку дурню про Гундоса Боневтіка єдиного
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06.06.2023 05:40 Відповісти
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05.06.2023 19:36 Відповісти
дякую,, проблювався
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05.06.2023 19:41 Відповісти
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05.06.2023 21:11 Відповісти
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05.06.2023 19:42 Відповісти
Південь проє.ала влада , на чолі з янелохом , Чонгар наказала розмінувати теж вона , а от укриття не відкрив старий комунядло , ватан який ( як виявилось ) налаштований вороже до України . І проти якого ще в лютому місяці відкрили карну справу , за розповсюдження ворожої пропаганди і виправдовування кацапської агресії проти України . Там ще й дружина його - така сама ватанша ,, займалась тим же що й той - ...звиздюк .
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05.06.2023 21:24 Відповісти
Як я зрозумів, все врешті решт упирається в Порошенка)))) Без нього ніяк.
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05.06.2023 20:53 Відповісти
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05.06.2023 21:07 Відповісти
буданов, баканов і т.д це перевірені дружки зе-наркомана
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06.06.2023 00:26 Відповісти
Чьогосъ сміюсь😀
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06.06.2023 06:17 Відповісти
У слові «Лідер» як мінімум одна помилка - замість великої літери «Л» повинна стояти величезна літера «П»!
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05.06.2023 19:35 Відповісти
це що такий тонкій тролінг зе-влади ???

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05.06.2023 19:40 Відповісти
то це ж все клятий порох наробив
зе, хороший
боневтік...
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05.06.2023 19:45 Відповісти
ну так, ну так - геройбоневтік ...

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05.06.2023 19:52 Відповісти
квартальський байстрюк?
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05.06.2023 22:15 Відповісти
Обгрунтуєте всій допис?
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05.06.2023 22:55 Відповісти
я в **** вд Вашої любові до ЗЕ...
наче не сліпі, не глухі.....
і скажіть, чим порох гірший чим Зе
я особисто бачу у пороха плюси
а у зе, одні мінуси
і боневтік, бонепустив єрмак...
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05.06.2023 19:43 Відповісти
Господь з вами.
То, тофаріЩь, новомобілізований подляком, постить картинки "во славу велікого сраліна зЕ", я його тролю, їх же дебілкуватими віршиками.
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05.06.2023 20:46 Відповісти
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05.06.2023 21:23 Відповісти
Це тролінг.
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05.06.2023 22:56 Відповісти
Вже перевзувся.
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05.06.2023 19:36 Відповісти
косоворотка цьому мароросу, запроданцю, колоборанту більше пасує ...

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05.06.2023 19:37 Відповісти
Ось це що треба. А то я вже злякався.
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05.06.2023 23:06 Відповісти
Що це за лайно малороське?
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05.06.2023 20:17 Відповісти
ееее, воно якби не зовсім малороське, воно з тойво, тих - маланців
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05.06.2023 22:17 Відповісти
Щось нове! А де ж косовороткі?
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05.06.2023 23:01 Відповісти
Косоворітки придумали османи.
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05.06.2023 23:03 Відповісти
косоворотку загубив?
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06.06.2023 00:28 Відповісти
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05.06.2023 19:24 Відповісти
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05.06.2023 19:48 Відповісти
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05.06.2023 19:26 Відповісти
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05.06.2023 19:26 Відповісти
Враг моего врага....
Не слышал такую мудрость?
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05.06.2023 19:35 Відповісти
Пусть "хорошие русские" убивают "плохих русских" и наоборот. Чем больше-тем лучше.
Тем больше останется в живых наших.
Или вы против????
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05.06.2023 19:42 Відповісти
Кацапчику, ці росіяни давно і результативно воюють в лавах ЗСУ, а значить являються моїми братами за зброєю. А ти хто??
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05.06.2023 19:56 Відповісти
Я вже зрозумів, що всі хто воює на фронті твої вороги! Правда в очі ти мені цього нескажеш
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05.06.2023 20:04 Відповісти
Та бачили. Але й тут, на Цензорі, кацапію треба бити
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05.06.2023 20:37 Відповісти
Ты глуп как пробка. Что-либо объяснять тебе контрпродуктивно.
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05.06.2023 19:57 Відповісти
Те, которые борются с путиным не на девайсах в Фейсбуке, а с реальным оружием в руках- хорошие для Украины россияне. Шо там тебе не понятного?
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05.06.2023 20:06 Відповісти
Нет, не так. И тебе, тролль, это прекрасно известно. Отвечать за действия россии придётся всем россиянам. Просто в разной степени масштабов. Последний раз я такой посыл слышал от некой путинской армянки, которая пыталась запугать всех на россии- мол. ответственность будет каждый нести одинаковую , что пропагандисты, убийцы, насильники, что тупо рандомный дворник-алкоголик. Но только я понимаю зачем она такое заявляла, чтобы этот дворник-алкоголик её спас, или хоть постарался спасти. А ты зачем её вторишь? Ты Симонян или дворник-алкоголик? Скажи, не петляй?
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05.06.2023 20:16 Відповісти
Некоторые сами себя стараются выковырить. И заметь, у них получается без моих и твоих усилий (я про этих ребят если что). Они без усилий наших наблюдений выкарабкиваются самостоятельно с этого дерьма (и намного круче и резче, чем те кто был на площади против(сравнивать даже тупо(эти с яйцами и по этому при автоматах, а те с пластиковыми стаканчиками максимум)). А вот найти в таких оскомину, тут нужно уже постараться. "Поздравляю", у тебя получается с кого-то х@я.
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05.06.2023 20:30 Відповісти
Ти спеціально заради цього сьогодні зареєструвався, неуч?
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05.06.2023 19:51 Відповісти
А що не подобається? Звичайна громадянська війна на Росії.
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05.06.2023 19:51 Відповісти
Та ви ж майже брати з москалями - в вас і мова одна.
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05.06.2023 20:01 Відповісти
В добрий путь хлопці. Може і вийде перетягнути цю кляту війну в родную гавань. Нехай кацапи наїдяться донесхочу цієї каши, якої наварили.
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05.06.2023 19:32 Відповісти
А гарно у хлопців виходить.
Мабуть вчителі були хороші...
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05.06.2023 19:32 Відповісти
провокатор ****?
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05.06.2023 19:42 Відповісти
Похоже...
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05.06.2023 19:43 Відповісти
Кстати. В Украине никогда небыло фамилий пАнАмаренко )))0
Кто-то спалился ))))
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05.06.2023 19:45 Відповісти
пОнОмаренко от слова пОнОмарь.
чудо ты кацапское безграмотное.
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05.06.2023 19:48 Відповісти
запросто. ці пристрелили кацапів на їхній території.
а ти неврівноважена істеричка, яка засрала гілку.
до речі, якщо ти вже вдаєш патріота, спробуй перейти на українську.
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05.06.2023 20:10 Відповісти
не на їхній, а на своїй, окупованій х..лістами
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05.06.2023 22:20 Відповісти
це і є їхня.
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05.06.2023 22:22 Відповісти
ну тут гра слів, територія що так що так кацапська, але є окупована х...лістами, а є звільнена РДК
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05.06.2023 22:25 Відповісти
тобто можна було не зважати
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05.06.2023 22:36 Відповісти
сегодняшнего разлива.
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05.06.2023 20:31 Відповісти
Пішов звідсі до Москви, провокаторе!
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05.06.2023 19:47 Відповісти
Ну так пойди через границу и поубивай путинских солдат вместо них. Нет? Жим-жим?
Ото й сиди на дупі мовчки!
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05.06.2023 19:53 Відповісти
І зо ти зробив, якщо тобі та не похер? Набрав повен рот лайна та плюнув? Маладес! Залишки - проковтни
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05.06.2023 20:00 Відповісти
Ти ідіот? Росіяни, за Україну, воюють з 2014 року. Гарантії? Ми воювали в одному окопі, тобі, бидлу сцикливому, НЕЗРОЗУМІТИ
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05.06.2023 20:18 Відповісти
Саме так провокатор і діє, твоє завдання підірвати довіру до підрозділу ЗСУ який складається з етнічних росіян.
І це не хороші руські, це росіяни які вбивають інших росіян. І от чим більше вони займатимуться цією справою всередині самої московії, тим менше часу та ресурсів витрачатимуть на Україну.
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05.06.2023 20:11 Відповісти
Відкрию таємницю вони поперли ще 2014 року
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05.06.2023 20:15 Відповісти
Та ні дружок, громадянська війна на росії це набагато корисніше. Дивись так і царя твого з трону турнуть.
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05.06.2023 20:21 Відповісти
докази є?
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05.06.2023 20:06 Відповісти
БелНР, тимчасовий воєнний уряд референдум за відділення від *********, 85% - "за", договір між Молодою Республікою та Великою Україною про взаємну оборону.
Все вже було відпрацьовано. Ще у 1939 році у Фінляндії. Нема чого придумувати ровер...
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05.06.2023 19:36 Відповісти
зеленые человечки на марше, с оружием из военторга
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05.06.2023 19:44 Відповісти
Є історичний приклад користі Україні від хароших (але живих) русскіх?
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05.06.2023 19:53 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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05.06.2023 20:07 Відповісти
танкисты думали, что они в глубоком тылу, а в действительности были в глубокой жопе.
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05.06.2023 20:25 Відповісти
 
 