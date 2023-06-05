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Східний фронт: що відбувається станом на 5 червня | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та відповість на запитання глядачів.
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По факту - виявилося точно так як сказав держсекретар Блінкен - кацапська армія виявилась - другою , в Україні .
Увесь світ зараз дивиться на потуги кацапні , береться за голову і дивується , мовляв - Госсподі , кого ми увесь цей час боялися . !!
І наразі - єдиний козир у них , яким вони ще можуть когось налякати , це ЯЗ . Більш в них немає нічого .