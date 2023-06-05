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Очільники столичних РДА закликали Кличка піти з посади. Мер порадив "не сіяти вітер у серці країни". ВIДЕО

Очільники столичних районних державних адміністрацій закликали Віталія Кличка відмовитись від посади голови КМДА. На що Віталій Кличко заявив, щоб вони "не сіяли вітер".

 Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення чиновників потрапило у соцмережі. 

Чиновники вважають, що мер Києва після інциденту з зачиненим укриттям намагається перекласти всю відповідальність на владу районів, хоча сам, як стверджують голови, сконцентрував владу у своїх руках.

"Ми голови районних державних адміністрацій у місті Києві пропонуємо меру відмовитися від одночасного суміщення декількох посад - міського голови та голови КМДА, відновити відібрані повноваження районів та повернути районні ради", - зазначається у повідомленні.  

У свою чергу Віталій Кличко у телеграмі написав: "Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування.

Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали. Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10%! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?

Показово, що декламатором слабо полумʼяного спічу виступив пан Ратніков. Щодо відсторонення якого на час розслідування я звернувся до Президента після трагедії в Деснянському районі 1 червня. Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько накивав пʼятами"

Кличко резюмував: "Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє".

Автор: 

Кличко Віталій (3512) РДА (197) Ратніков Дмитро (5)


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Топ коментарі
+114
Просто послати на ..й це зебільне сміття.
Меру Києва успіхів у роботі!
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05.06.2023 21:40
+94
Молодець Віталій, не відступай ні кроку.
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05.06.2023 21:40
+94
Кличка киевляне избрали прямым голосованием. Кто избирал этих мудаков?
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05.06.2023 21:42
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https://kyivcity.gov.ua/news/stolitsya_gotuyetsya_do_zimi_nachalnik_kivsko_misko_viyskovo_administratsi_vidvidav_punkt_obigrivu/ Столиця готується до зими: начальник Київської міської військової адміністрації відвідав пункт обігріву

https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/
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05.06.2023 22:20 Відповісти
де генерал Попко ?
у ОПі преЗЕка ?
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05.06.2023 22:25 Відповісти
Давай Віталій, чави це зелене лайно. Країна з тобою.
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05.06.2023 22:23 Відповісти
пеше ніж хрюкати, розкажіть, куди діли 1,2 млрда виділені з кмда на ремонт укриттів?
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05.06.2023 22:24 Відповісти
Цей посібник будівельної мафії, разом з шулячкою, непопом, вже багато років саботує вирішення питання недобудов у Києві, хоча законом передбачено що саме КМДА повинно вирішити питання завершення будівництва, але замість добудови він організував схему де з його подачі на покинуті ЖК заходять організовані групи, деребанять вільні площі, а з людей шляхом залякувань та шантажу збирають кошти по другому колу, мабуть досвід 90-х

https://www.facebook.com/groups/561517177370557/ Допомога постраждалим від будівельних афер!

https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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05.06.2023 22:26 Відповісти
Голови РДА призначенці ОПУ чи Кличка? Ще такого в Києві не було щоб голови РДа так перли буром проти міського голови....
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05.06.2023 22:30 Відповісти
хоча чесно кажучи....обоє рябоє.....
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05.06.2023 22:31 Відповісти
Це Зеля,та Попка(о)7
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05.06.2023 22:42 Відповісти
Любитель клоуна?Пішов в дОПу Дерьмака.
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05.06.2023 22:44 Відповісти
кому і кловун оратор!

Кличко знає декілька мов і має іноземні дипломи

а твоє зечмо куплений папірець "юриста" і два слова зв'язати не може
огидні покидьки та слуги ярмака оманського
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05.06.2023 23:09 Відповісти
Він може "генерувати" фрази на 4-х мовах. А ти?
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05.06.2023 23:44 Відповісти
Сволота зелена.носаками вас будуть ганяти скрізь
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05.06.2023 22:40 Відповісти
і голову Оболонської РДА нехай з собою прихватить! У Києві, на Оболоні відкрито розкрадаються кошти на ремонті доріг, на пр. Івасюка
(Г. Сталінграду), Героїв Дніпра, старі бордюри =замінюють на старі вживані оббиті бордюри явно викопані в іншому місці! Причому, щоб замінити на ще гірші ще й псують прилегле покритя!
Ніхто ні поліція, ні Оболнська РДА, а ні з КМДА не помічає!
Журналісти випадково цим не зацікавляться? Зараз "ремонт" повернув до ст.м. Г Дніпра.
Думаєте це старі бордюри? - Ні, це такі "нові" бордюри які втановлюють!
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05.06.2023 22:46 Відповісти
А цевже "новий ремонт" вже встановлені
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05.06.2023 22:47 Відповісти
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05.06.2023 22:49 Відповісти
Е ні, дружище, це усе те ж саме велике крадівництво за сприяння найвеличнішого пріпіздєнта, тільки з бортів самоскидів написи про це прибрали, а самоски ті ж, що були у 2021. І голови рда ті ж самі, що і у 2021. І призначав їх від своєї партєйки хто? Правильно - зє!. Так що нічого на Кличка гнати
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05.06.2023 23:05 Відповісти
ціх зажравшихся ,районних держиморд на риття окопів,дармоїди
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05.06.2023 23:10 Відповісти
Не прибрали. У мене в районі зараз техніка "Авітомагістралі" працює з жовтими наліпками "великого крадівництва". І лідор Фесик теж..але без наліпки.
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05.06.2023 23:13 Відповісти
Ми споглядаємо за процесом формування колони тих, хто йде лісом. Під зеленим прапором.
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05.06.2023 22:47 Відповісти
Якщо можна примусово звільнити будь-якого мера, незаконно, лише через те, що офісному шапітолію не подобається той чи інший мер, який обирається народом і якого лише народ може переобрати, то чому вдала вважає, що її саму не може примусово звільнити народ, якому влада перестала подобаться? Чи офісна влада вважає, що вона може по бєспрєдєлу, а щодо неї треба лише по-закону? Так само глибоко помилявся янукович та його шобла.
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05.06.2023 22:54 Відповісти
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05.06.2023 22:55 Відповісти
Боєвиє отряди Їрмака.
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05.06.2023 23:14 Відповісти
Це ті дев'ятеро з десяти, що розікрали 1,2 млрд грн, виділених на облаштування бомбосховищ, тепер хочуть усю провину звалити на Кличка? Яке ж воно злопам'ятне оте зє! - усе ще пам'ятає конкуренцію з нашим мером за підтримку киян, і тепер натравлює на нього своїх голов райрад міста, своїх ворюг-прихвостней. Дочекаєтесь, суки, мотузок на каштанах
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05.06.2023 22:57 Відповісти
Оодні крали, а віталік спокійно дивився?
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06.06.2023 11:11 Відповісти
Чому всі ці належні люди, маючі не останнє відношення до справ на місцях, не скаржились на Кличка до останніх подій. Чи не варто перевіритичим займались ці патріоти, окрім сховищ, бо може вийти що Кличко винний ще в чомусь в їх районах?!?!(
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05.06.2023 22:57 Відповісти
Ідіть у сраку зелені шавки!
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05.06.2023 22:59 Відповісти
Кличко різко відповів головам РДА на відеозвернення.
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05.06.2023 22:59 Відповісти
Виталика я знаю, это гордость страны! А кто эти люди?
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05.06.2023 23:04 Відповісти
Тринадцяте чортеня

@NATO_EU_Ukraine

·

https://twitter.com/NATO_EU_Ukraine/status/1665763995939209217 3 ч

ЗЕшвондери верещали та звинувачували Кличка-насправді виявляється ЗЕшобло-***** відповідальне на 90% за бомбосховища!
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05.06.2023 23:05 Відповісти
Гандоны деньги взяли дачи построили и думали всё пройдёт как всегда
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05.06.2023 23:10 Відповісти
Borislav Bereza

@UkrBereza

·

https://twitter.com/UkrBereza/status/1665783412232187905 2 ч

Список призначених президентом голів РДА у Києві, які освоїли 1,2 млрд грн на укриття. Які пристойні люди! А які чудові в них лобісти. І зрозуміло, що всі ці лобісти безкорисливі альтруїсти. Тільки навіщо їм свої голови районів із доступом до бюджету? Навіть не здогадуюсь. А ви?

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05.06.2023 23:17 Відповісти
И там в общем 8 аху...... добровольцев или они не такие... А чего они в ваенкомат не идут *****.....
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05.06.2023 23:19 Відповісти
Пиз.... не делать твари
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05.06.2023 23:20 Відповісти
Київ два рази Януковича з регіоналами опустив нижче за плінтус. Піаніст-марафонець із зеленою підтанцьовкою - наступні.
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06.06.2023 00:23 Відповісти
******* СУКИ, ***** ЗЕлено-Жопые, назначенные дЕрмаком, всех Вас сук надо посадить на нары!!!
Кто Вас ТВАРИ изберал, чтобы Вы ПАДЛЫ воняли???
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06.06.2023 00:26 Відповісти
Добре пропіарили Кличка, гарна робота зебіли
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06.06.2023 03:49 Відповісти
Дебіл!!! Тут мова про укриття, про повноваження РДА, чи про твою бздур?
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06.06.2023 06:46 Відповісти
Знайомтесь новий склад 95 кварталу забавно
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06.06.2023 10:34 Відповісти
Прикорытные свиньи активировались по указке...
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06.06.2023 19:28 Відповісти
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