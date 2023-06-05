Очільники столичних РДА закликали Кличка піти з посади. Мер порадив "не сіяти вітер у серці країни". ВIДЕО
Очільники столичних районних державних адміністрацій закликали Віталія Кличка відмовитись від посади голови КМДА. На що Віталій Кличко заявив, щоб вони "не сіяли вітер".
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення чиновників потрапило у соцмережі.
Чиновники вважають, що мер Києва після інциденту з зачиненим укриттям намагається перекласти всю відповідальність на владу районів, хоча сам, як стверджують голови, сконцентрував владу у своїх руках.
"Ми голови районних державних адміністрацій у місті Києві пропонуємо меру відмовитися від одночасного суміщення декількох посад - міського голови та голови КМДА, відновити відібрані повноваження районів та повернути районні ради", - зазначається у повідомленні.
У свою чергу Віталій Кличко у телеграмі написав: "Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування.
Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали. Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10%! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?
Показово, що декламатором слабо полумʼяного спічу виступив пан Ратніков. Щодо відсторонення якого на час розслідування я звернувся до Президента після трагедії в Деснянському районі 1 червня. Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько накивав пʼятами"
Кличко резюмував: "Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє".
Будь ласка, зачекайте...
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Київська міська військова адміністрація
16
листопада
2022
17:40
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https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/
у ОПі преЗЕка ?
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/ Допомога постраждалим від будівельних афер!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
Кличко знає декілька мов і має іноземні дипломи
а твоє зечмо куплений папірець "юриста" і два слова зв'язати не може
огидні покидьки та слуги ярмака оманського
(Г. Сталінграду), Героїв Дніпра, старі бордюри =замінюють на старі вживані оббиті бордюри явно викопані в іншому місці! Причому, щоб замінити на ще гірші ще й псують прилегле покритя!
Ніхто ні поліція, ні Оболнська РДА, а ні з КМДА не помічає!
Журналісти випадково цим не зацікавляться? Зараз "ремонт" повернув до ст.м. Г Дніпра.
Думаєте це старі бордюри? - Ні, це такі "нові" бордюри які втановлюють!
@NATO_EU_Ukraine
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https://twitter.com/NATO_EU_Ukraine/status/1665763995939209217 3 ч
ЗЕшвондери верещали та звинувачували Кличка-насправді виявляється ЗЕшобло-***** відповідальне на 90% за бомбосховища!
@UkrBereza
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https://twitter.com/UkrBereza/status/1665783412232187905 2 ч
Список призначених президентом голів РДА у Києві, які освоїли 1,2 млрд грн на укриття. Які пристойні люди! А які чудові в них лобісти. І зрозуміло, що всі ці лобісти безкорисливі альтруїсти. Тільки навіщо їм свої голови районів із доступом до бюджету? Навіть не здогадуюсь. А ви?
Кто Вас ТВАРИ изберал, чтобы Вы ПАДЛЫ воняли???