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Я вдячний кожному нашому воїну. Бахмутський напрямок – молодці, воїни! - Зеленський у зверненні 5 червня. ВIДЕО

Ввечері 5 червня Володимир Зеленський традиційно звернувся ду громадян із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент заявив: "Я вдячний кожному нашому воїну, всім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок – молодці, воїни!

Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії Клеверлі: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО

Сьогодні хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів. Це – 5-та окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада… Які вміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та головне – рухаються вперед. Дякую вам, воїни! Дякую всім! Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто наближає поразку російського терору! Слава нашим воїнам! Слава усім нашим героям! Слава Україні!"

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+19
Огидна наркоманська тварь щоб ти здох
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05.06.2023 22:14
+15
Це він говорить по писаному, а коли від себе... Заслухаєшся.
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05.06.2023 22:18
+12
Цікаво, як наші воїни сприймають оце "дякую"? Мені соромно, що ця подяка звучить з вуст якогось блазня, якимось оманом обраного прізідєнтом, Міша
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05.06.2023 22:44
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05.06.2023 22:19 Відповісти
Птица-говорун.
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05.06.2023 22:08 Відповісти
Не треба наговорювати на "птаха-говоруна"! Він відрізнявся розумом та кмітливістю! На відміну від цього...
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05.06.2023 23:17 Відповісти
У СЛОВАЧЧІНІ йде реванш проросійських сил. На виборах вони можуть перемогти
Пропоную швидко допомогти - потрібно передавати постійно матеріали про ЗЛОЧІНИ раши в Українідля ЗМІ і ТВ, словаки мають знати про рашу- вбивцю і може не будуть голосувати за проросійську партію Фіцо
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05.06.2023 22:09 Відповісти
Матеріали одразу на словацький мові, щоб не перевирали тексти словацькі журналісти , що працюють на рашу
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05.06.2023 22:11 Відповісти
Ми на словацькій ні в зуб ногою.
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05.06.2023 22:15 Відповісти
А Вам і не до чого - е повно перекладачів
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05.06.2023 22:19 Відповісти
copy paste вам у поміч з любого укрвїнського сайту
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05.06.2023 22:22 Відповісти
Краще постити їм фото знищених будинків, вбитих цивільних. Є багато фоток, осбливо з Бучі і т.п.
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05.06.2023 22:24 Відповісти
На словацьком тв нема - кацапи контролюють ЗМІ
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05.06.2023 22:34 Відповісти
А у них є свої сайти з новинами та коментарями
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05.06.2023 22:37 Відповісти
Ви чогось явно не розуміете - українські бабки багато сайтів дивились, коли за Янека голосували ? У СЛОВАЧЧІНІ йде откат - старші виборці будуть голосувати за Фіцо, бо россіяне добре платять Усі ці технології випробувани на совкових республіках. І Словаччіна получит другого Орбана на дісятіліття .
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05.06.2023 22:41 Відповісти
Тоді нехай зливають воду.
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05.06.2023 22:45 Відповісти
Треба їх ЗМІ загрузить інфой про ЗЛОЧІНИ росіяни
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05.06.2023 22:48 Відповісти
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05.06.2023 22:13 Відповісти
шо воно хоче ?
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05.06.2023 22:22 Відповісти
То він в Бахмуті.
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05.06.2023 22:23 Відповісти
Мацає кишеню чи не забув айкосик з шмаллю.
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05.06.2023 22:25 Відповісти
А шеврон який начепило! "Україна або смерть!"
Як на мене, то краще смерть, нехай Україна залишається українцям. )
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05.06.2023 23:23 Відповісти
Краще записуй аудіо щоб не бачити твою неголену пику.
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05.06.2023 22:14 Відповісти
Огидна наркоманська тварь щоб ти здох
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05.06.2023 22:14 Відповісти
что нибудь не так?
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06.06.2023 00:05 Відповісти
виповз кажан
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05.06.2023 22:15 Відповісти
Це він говорить по писаному, а коли від себе... Заслухаєшся.
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05.06.2023 22:18 Відповісти
Це називається - шизофазія. )
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05.06.2023 23:25 Відповісти
Угруповання Пригожина затягнуло російську армію в Бахмут. Спершу вагнерівці знищили його, а потім закинули туди російську армію і пішли. Бахмут не має стратегічного значення для них. А зараз взагалі став небезпечний, бо українські військові перебувають на висотах. Але і рос армія не може його покинути, бо тоді їх Пригожин просто заклює.

І ще там рускі плачуться, що сильний трупний запах і просто мріють з міста як найшвидше с'їбати.
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05.06.2023 22:35 Відповісти
ЗСУ, наші котики, тримайтесь!
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05.06.2023 22:42 Відповісти
Ой, котики, знову ці няшні котики, бл@дь - ви хоч розумієте, як принижуєте бійців цими котиками?
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05.06.2023 22:46 Відповісти
Жінка...
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05.06.2023 22:51 Відповісти
До котячих відносяться -леви, тигри, гепарди, леопарди .. Не розумію, і що вона такого образливого написала ?
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05.06.2023 23:18 Відповісти
Після прослуховування відосиків від сонцесяйного ще не таке можна почути! )
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05.06.2023 23:27 Відповісти
Поверніть доплати військовим, мародери-дякули.
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05.06.2023 22:43 Відповісти
Цікаво, як наші воїни сприймають оце "дякую"? Мені соромно, що ця подяка звучить з вуст якогось блазня, якимось оманом обраного прізідєнтом, Міша
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05.06.2023 22:44 Відповісти
🖕
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05.06.2023 22:46 Відповісти
Гиньте далі!!!

Чим менше в Україні залишиться активних патріотичних людей, тим краще для ЗЕлених неоригів.
І це не я сказав, а депутатка СН Безугла.
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05.06.2023 22:56 Відповісти
Можно посилання ?
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05.06.2023 23:00 Відповісти
Гугл у поміч. Безугла 4 червня.
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05.06.2023 23:18 Відповісти
Дякую від зелі то дуже багато ,краще виплати нашим воєним поверни,ліцемір
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05.06.2023 23:15 Відповісти
а врїнам всратися на твою вдячність...
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06.06.2023 08:01 Відповісти
Морда і блеяння цього обдолбаного аморала шкодять і викликають огиду в України і Українців більше за всю московську пропаганду.
Заради Христа - не показуйте його на люди!
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06.06.2023 08:14 Відповісти
 
 