Я вдячний кожному нашому воїну. Бахмутський напрямок – молодці, воїни! - Зеленський у зверненні 5 червня. ВIДЕО

Ввечері 5 червня Володимир Зеленський традиційно звернувся ду громадян із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент заявив: "Я вдячний кожному нашому воїну, всім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок – молодці, воїни!

Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!

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Сьогодні хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів. Це – 5-та окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада… Які вміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та головне – рухаються вперед. Дякую вам, воїни! Дякую всім! Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто наближає поразку російського терору! Слава нашим воїнам! Слава усім нашим героям! Слава Україні!"

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