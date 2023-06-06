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Зеленський про підрив окупантами Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами Україну не зупинити. ВIДЕО

Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зазначив глава держави.

"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію", - додає він.

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Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+28
як же ти ЗА**БАВ своїми лозунгами, Зелене недороблене ЧМО !!!!
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06.06.2023 08:29
+24
Це все балачки. А дій немає. Підрив Каховської ГЕС стався в тому числі через бездіяльність.
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06.06.2023 08:31
+21
Закрив би ***** підор,твої гандони херсонщину за твоїм же наказом і розмінували
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06.06.2023 08:38
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Підрив Каховської ГЕС є черговим воєнним злочином російських терористів.
Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери.
Ще такі дії окупантів несуть загрозу для ЗАЕС.
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06.06.2023 08:28 Відповісти
Ойїїї, мля....
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06.06.2023 08:29 Відповісти
як же ти ЗА**БАВ своїми лозунгами, Зелене недороблене ЧМО !!!!
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06.06.2023 08:29 Відповісти
Зелене чмо ще дрихне після вечірных видосиків.
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06.06.2023 09:20 Відповісти
Чонгар! 👿
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06.06.2023 09:50 Відповісти
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06.06.2023 08:31 Відповісти
Це все балачки. А дій немає. Підрив Каховської ГЕС стався в тому числі через бездіяльність.
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06.06.2023 08:31 Відповісти
та через пустопорожні відосіки, які покликані ошукати довірлевих
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06.06.2023 08:40 Відповісти
Цікаво, що влітку з ЗАЕС буде, якщо ще ставок влітку обмвліє, через природні причини? Треба тоді або паливо вивантажувати, або екстренно звільняти Енергодар і проводити туди трубопровід, щоб наповнювати ставок охолодження.
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06.06.2023 08:32 Відповісти
Кацапи зроблять. Там все буде Ок, не залежно від рівня води. Накачають. Нащо їм віддавати те, що вони взяли навіть без бою і те що є і буде їхнім козирем надалі. Це оманські домовленості
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06.06.2023 08:55 Відповісти
Для того щоб накачати потрібні:
1. Насоси

2. Електрика


Нічого такого кацапи робити не будуть

.
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06.06.2023 09:52 Відповісти
Це все завдяки і тоб,і чмо безтолкове!
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06.06.2023 08:35 Відповісти
Тут лише звільненням усіх територій України не обійдеться, пане Зєлєнський! Тут треба знешкоджувати усю цю варварську країну під назвою "росія", аби й сліду не залишилося від неї на мапі світу!
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06.06.2023 08:36 Відповісти
"треба знешкоджувати усю цю варварську країну під назвою "росія"
і зепокидьків віддячити не забути!
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06.06.2023 08:42 Відповісти
Із них треба починати

Не можна перемогти ворога, коли верховний Головнокомандувач його агент! 👿
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06.06.2023 09:54 Відповісти
Закрив би ***** підор,твої гандони херсонщину за твоїм же наказом і розмінували
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06.06.2023 08:38 Відповісти
"У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію".
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".

Ось що буває, коли нема, чим "думати".
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06.06.2023 08:39 Відповісти
А зараз усе просто зашибісь!!! Так?
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06.06.2023 08:45 Відповісти
Хто ближче, допоможіть
Не можна втратити такий зразок дупоголовості 73.
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06.06.2023 08:45 Відповісти
не зупинити бо у нас є головна зброя - вечірній відосик!
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06.06.2023 08:43 Відповісти
Нагадаю що найвеличніший зеленський на початку великого вторгнення сцався дати дозвіл на підрив мостів, щоб зупинити швидке просування кацапів.
але мені вже якось пох на це. Наші люди самі добровільно надали йому повноваження. Нахай і живуть з цими наслідками.
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06.06.2023 08:43 Відповісти
Смерть кацапам!
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06.06.2023 08:49 Відповісти
Та зеленим зрадникам
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06.06.2023 09:26 Відповісти
Вірю в найвеличнішого, бо він Нелох . Чекаємо чергового випуску " розсміши зебіла" .
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06.06.2023 08:49 Відповісти
Срочно обращайся к поставщикам оружия и к лидерам стран с требованием использовать их оружие и технику на территории раши для борьбы с террористическим образованием. Иначе они и запорожскую атомную взорвут
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06.06.2023 08:51 Відповісти
Постає питання Чим можна зупинити нескінченні безглузді відоси янелохбоневтіка Ми таки переможемо але якою ціною і в якій країні ми будемо жити
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06.06.2023 08:53 Відповісти
Оманський осел вже дістав......асфальтом засипай....чмо!!!
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06.06.2023 08:56 Відповісти
а делать что будешь?
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06.06.2023 09:03 Відповісти
Нічого. Це в кращому випадку.
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Це все класно, але сподіваюсь у влади є план куди діти два мільйони біженців
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06.06.2023 09:23 Відповісти
У Конча-Заспу на службові дачі
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06.06.2023 09:27 Відповісти
По факту їм навіть підривати ЗАЕС тепер не треба - просто запустити реактори без охолодження водою і все
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06.06.2023 09:25 Відповісти
Записали відосик і пішли пиляти бабло.А піпл натішитися не може своїм героєм.
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06.06.2023 09:25 Відповісти
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:36 Відповісти
" Хтось здав? "
Зєлупа ще в Омані продав всю Україну з потрохами. То хіба не зрозуміло було? І те, що Зєлупа збирається продати москві Україну, було очевидним щє за довго до того, як він її таки продав.
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06.06.2023 15:01 Відповісти
Кацапів треба виганяти і з "їхніх" земель, бо вони там знущаються з матінки Землі так само.
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06.06.2023 10:37 Відповісти
Ага, а ЗЕбуїни якраз все зупиняють. Ось тільки кацапів неможуть, чи нехочуть (оман) зупинити.
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06.06.2023 11:06 Відповісти
Каховское море исчезнет через четыре дня, - гидроэнергетики
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06.06.2023 11:26 Відповісти
Краще в очи треба було дивиться, глядишь щось і узрів. Ти ж так бажав щоб дали подивитися в очи. Що ще ні повилазили твої гляделки?
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06.06.2023 19:59 Відповісти
 
 