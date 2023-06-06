Зеленський про підрив окупантами Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами Україну не зупинити. ВIДЕО
Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зазначив глава держави.
"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію", - додає він.
Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.
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Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери.
Ще такі дії окупантів несуть загрозу для ЗАЕС.
1. Насоси
2. Електрика
Нічого такого кацапи робити не будуть
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і зепокидьків віддячити не забути!
Не можна перемогти ворога, коли верховний Головнокомандувач його агент! 👿
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".
Ось що буває, коли нема, чим "думати".
Не можна втратити такий зразок дупоголовості 73.
але мені вже якось пох на це. Наші люди самі добровільно надали йому повноваження. Нахай і живуть з цими наслідками.
Зєлупа ще в Омані продав всю Україну з потрохами. То хіба не зрозуміло було? І те, що Зєлупа збирається продати москві Україну, було очевидним щє за довго до того, як він її таки продав.