Населені пункти Херсонщини вже підтоплює. У районі Острів на вулиці помітили бобрів. ВIДЕО

Вода підтоплює населені пункти Херсонщини після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це свідчать відео, опубліковані у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вода тече районом Острів на території Херсону. Разом із водою на вулиці вийшли бобри. У Херсонській області майже 16 тисяч людей опинились у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра через ранковий підрив Каховської ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.