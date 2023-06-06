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Населені пункти Херсонщини вже підтоплює. У районі Острів на вулиці помітили бобрів. ВIДЕО

Вода підтоплює населені пункти Херсонщини після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це свідчать відео, опубліковані у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вода тече районом Острів на території Херсону. Разом із водою на вулиці вийшли бобри. У Херсонській області майже 16 тисяч людей опинились у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра через ранковий підрив Каховської ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також читайте: Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, - Енергоатом

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3377) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+36
Горіть в пеклі москалі. Україна переможе.
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06.06.2023 08:59
+32
Ну що ж, воду ми якось переживемо, як і рашистів до речі. А от всім росіян я щиро, від всього серця бажаю великих, обширних, потужних літніх пожеж. Щоб горіло все, і торф'яники біля Москви і вся Сибір, і південь, і.... І вітру побільше, та по сильніше. І спробуйте ще скажіть, що я кровожерливий.
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06.06.2023 09:12
+31
Пускай ***** весь мир смотрит кто такие рашисты. И пускай тварь у которой пасть откроется о переговорах с етими выродками горит в Аду
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06.06.2023 09:07
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Вода схлине дня через два. Бобрів треба рятувати, бо знесе у море.
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06.06.2023 08:59 Відповісти
Не схлине, бо через напор води дамба руйнується все більше і більше, затопить дуже багато і надовго.
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06.06.2023 09:04 Відповісти
Зхлине, коли вище плотини вода досягне природнього рівня. Але від того легше не стане.
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06.06.2023 09:08 Відповісти
Критичні 4 дні. Уже написали. Вода займе вільні русла, в ґрунт зійде наповнить озера....мда лихо за лихом. Усе буде Україна
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06.06.2023 09:40 Відповісти
Зруйнована не дамба, а місце машинного відділення. Там бетонна подушка та підсип такі, що не знесе. До речі більшість затворів цілі, за виключенням тих, які московити підірвали ще у листопаді.
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06.06.2023 09:41 Відповісти
Дай Боже , щоб це було так!!
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06.06.2023 12:02 Відповісти
Им наверное тоже их хатки позатапливало. Не людям не животным жить нет от ******* кацапских мразей!
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06.06.2023 09:17 Відповісти
і. хто б міг подумати. що за нашого життя вочевидьки побачимо великий луг з усіма островами...
це джерело натхненняя. козацької звитяги і перемог...
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06.06.2023 10:09 Відповісти
Горіть в пеклі москалі. Україна переможе.
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06.06.2023 08:59 Відповісти
Пекла не існує. Але його можна створити для росіян тут, на Землі.
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Не "можна", а "потрібно"!
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06.06.2023 09:19 Відповісти
Пекло існує для таких як ти. Ти повний похоті, лукавства, неправди і омани. Ти раб диявола і все, що ви можете робити на землі це зло. Я коли по тв бачив квартал і богохульство, то прекоасно розумів чим це закінчиться згадуючи ці слова. Горе вам, ситі тепер, бо зголоднієте. Горе вам, що смієтеся тепер, бо заридаєте й заплачете. (Вiд Луки 6:25)

Ну що нікчеми доржались? А Бог ще поки що нічого і не починав.
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06.06.2023 11:36 Відповісти
Ще один довбойоб з православ'ям головного мозку
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06.06.2023 12:05 Відповісти
Ти про секти свої мені не розказуй, ти повний злоби, маразму і неправди. Я ходжу в істині життя.
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06.06.2023 15:25 Відповісти
промите зомбi
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07.06.2023 09:50 Відповісти
ти породження безбожників, твої предки з імперії зла такі самі як ти, правда ви придурки сьогодні вділи маски "демократії", але вашу всю гріховну фальш видно зрячим людям.
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07.06.2023 16:06 Відповісти
Як швидко все йде...
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06.06.2023 08:59 Відповісти
бобри знають, коли треба пришвидшитись
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06.06.2023 10:10 Відповісти
Кацапи не люди,а уроди.
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06.06.2023 09:05 Відповісти
Потвори
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06.06.2023 09:07 Відповісти
А що тваринкам робити? Їхні хатинки вище дамби - на суходолі,нижче ,затоплені. Рятуються як можуть.
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06.06.2023 09:06 Відповісти
Пускай ***** весь мир смотрит кто такие рашисты. И пускай тварь у которой пасть откроется о переговорах с етими выродками горит в Аду
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06.06.2023 09:07 Відповісти
За вылезет орбан ****** и скажет "я же говорил нужны переговоры а киев не хотел ,сам виноват что рюсьге подорвали дамбу"вот посмотришь
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Знову будуть: занепокоєння, призиви, осудження...
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Обурення не забувайте
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06.06.2023 12:47 Відповісти
мокшанское быдло тешится...
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06.06.2023 09:08 Відповісти
Екокатастрофа світового масштабу.
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Ну що ж, воду ми якось переживемо, як і рашистів до речі. А от всім росіян я щиро, від всього серця бажаю великих, обширних, потужних літніх пожеж. Щоб горіло все, і торф'яники біля Москви і вся Сибір, і південь, і.... І вітру побільше, та по сильніше. І спробуйте ще скажіть, що я кровожерливий.
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06.06.2023 09:12 Відповісти
За японською методою часів 2 Світової:

Пускати повітряні кулі із "зажигалками" та скидати над Комі АССР 👿
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06.06.2023 09:37 Відповісти
Якщо від пожеж нараZZіі повиздихають кацапи - це добре. Але продукти горіння, що викидаються в аимосферу, знищення лісів - це точно не на користь екології. Живемо, на жаль, на одній планеті з цими потворами.
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06.06.2023 10:05 Відповісти
Та ні, Ви досить адекватна і розсудлива людина.
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06.06.2023 10:25 Відповісти
Чим провинилась наша красуня Земля, що на ній розвилась така пошесть як росіяни? Знищувати треба їх, а не нашу спільну домівку!!
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06.06.2023 12:12 Відповісти
Приблизно дванадцять років тому читав (різних конспірологів), що в тих краях (біля Чорного моря) за допомогою різних катаклізмів будуть "вичавливати " населення. "Це" як би підготовка до вибуху Чорного моря (!!). Виявляється Чорне море, як бочка з порохом, Тільки замість пороху сірководень.
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06.06.2023 09:12 Відповісти
Ну, прийшла пора кримського мосту... Щось він довго застоявся !
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06.06.2023 09:17 Відповісти
Ще не прийшла

Та й кацапи пароми відновлюють
Втім, вдаривши по паромних причалах їх теж можна вивести з ладу
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06.06.2023 09:39 Відповісти
прийшла пора гес на волзі...колись саяно-шушенська, здаватиметься прелюдією
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06.06.2023 10:12 Відповісти
Китайцям треба готуватися до подібного - кацапи можуть ЯО їбанути по греблі Три ущелини якщо їм щось не сподобається в поведінці китайців, а розповіді про те що Китай сильно впливає на кацапстан може воно так і є але - скільки було випадків коли власників бойових псів ці ж пси і загризали.
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06.06.2023 09:22 Відповісти
Мда, Три ущелини це не Каховська
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06.06.2023 09:40 Відповісти
У нас в гирлі Дніпра Херсон в китайців в гирлі Янцзи Шанхай - і щось мені здається Шанхай розташований не на пагорбах.
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06.06.2023 09:55 Відповісти
Може варто припинити тимчасово скид води на ГЕС вище по Дніпру. Бог з нею з генерацією.
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06.06.2023 10:08 Відповісти
Місто Дніпро правий берег, в приватному секторі в підавлах стоїть вода, років 10 такого не було...А ви кажете не скидати.
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06.06.2023 10:27 Відповісти
Повінь була велика, підтоплена було біля Київа вперше за багато років, я думаю фахівці розберуться чи можна скидати, чи ні.
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06.06.2023 11:15 Відповісти
Єтого ****** рашистського "нихто петрович" ,которій лайкнул давно пора уже забанить нах
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06.06.2023 10:15 Відповісти
Ми маємо продовжувати те, що робимо - а саме знищувати кацопідорів. Чим більше їх здохне - тим краще для всієї планети. Це аксіома
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06.06.2023 11:01 Відповісти
Родственники Симонян пришли посмотреть на результат террористических деяний русни.
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06.06.2023 11:15 Відповісти
Треба було раніше думати коли зеленський дерзнув насміхатися над Біблією зокрема над Мойсеєм і Ноєм, а "мудрий" український нарід реготав.

Горе вам, ситі тепер, бо зголоднієте. Горе вам, що смієтеся тепер, бо заридаєте й заплачете. (Вiд Луки 6:25)

Не впадайте в оману: Бог осміяний бути не може. Що лиш людина посіє, те й пожне. (До галатiв 6:7)
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06.06.2023 11:41 Відповісти
 
 