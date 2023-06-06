Населені пункти Херсонщини вже підтоплює. У районі Острів на вулиці помітили бобрів. ВIДЕО
Вода підтоплює населені пункти Херсонщини після підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це свідчать відео, опубліковані у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
"Вода тече районом Острів на території Херсону. Разом із водою на вулиці вийшли бобри. У Херсонській області майже 16 тисяч людей опинились у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра через ранковий підрив Каховської ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
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це джерело натхненняя. козацької звитяги і перемог...
Ну що нікчеми доржались? А Бог ще поки що нічого і не починав.
Пускати повітряні кулі із "зажигалками" та скидати над Комі АССР 👿
Та й кацапи пароми відновлюють
Втім, вдаривши по паромних причалах їх теж можна вивести з ладу
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Не впадайте в оману: Бог осміяний бути не може. Що лиш людина посіє, те й пожне. (До галатiв 6:7)