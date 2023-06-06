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На північ від Авдіївки ЗСУ мають оперативний успіх, - глава МВА Барабаш. ВIДЕО

Ситуація в Авдіївці залишається напруженою, але Сили оборони мають тактичний успіх на північ від міста.

Про це заявив очільник МВА Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"За минулу добу ворог здійснив близько 20 масованих обстрілів міста та 4 авіаракетних удари. По позиціях навколо міста противник здійснив близько 200 обстрілів, 6 авіаракетних ударів. Ворог намагався проводити штурмові дії, але без успіху. На північ від Авдіївки ЗСУ мають певний оперативний успіх", - розповів він.

За словами Барабаша, українська армія потрохи контратакує.

Також читайте: Минулої доби окупанти 26 раз масовано обстріляли Авдіївку, загинула жінка, - начальник МВА Барабаш

Автор: 

Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+14
Вы большого греха на душу берете такими картинками. Порошенко пришел к власти в наихудший для Украины период. Худший даже чем сейчас. При полном безвластии, при нападении рэфии, которое западом рассматривалось почти как внутренний российский конфликт, при условиях, когда временная коалиция соревновалась с Жириновский, кто лучше друг друга потроллит. С приходом Порошенко Украина обрела статус государства, приобрела вес, обрела внешнеполитическую деятельность. Он проиграл выборы и ушел достойно, не цепляясь за кресло. Его нынешняя деятельность, как бывшего президента, выше всяких похвал. Я понимаю, что внутренние политические пристрастия - это прерогатива украинцев, вы можете кого то принимать, кого нет. Но вот прямая ложь - это ужасно
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06.06.2023 11:13
+10
С такими лозунгами вас могут и в президенты выбрать.
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06.06.2023 10:58
+8
Подлячонок свіженький, а методички 9-ти річної давнини.
"мир в очах путіна!" 2019
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06.06.2023 11:03
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Даеш контранаступ на Донецк....если его возьмём то вся Лугандония развалится ибо Донецк политический и стратегический центр региона.

Потеря его ударит по кацабам морально в разы больше чем потеря приазовья.
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06.06.2023 10:55 Відповісти
С такими лозунгами вас могут и в президенты выбрать.
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06.06.2023 10:58 Відповісти
МВА, NBA, IBF, WBA, WBC и WBO
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06.06.2023 10:57 Відповісти
Чому ситуацію на фронті коментують якісь МВА? На те є офіційні спікери збройних сил та Міноборони.
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06.06.2023 10:59 Відповісти
Може тому, що це саме військова адміністрація?
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06.06.2023 11:00 Відповісти
І є певний механізм субординації і делегування повноважень на місця
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06.06.2023 11:01 Відповісти
Віталій Барабаш Голова Авдіївської міської військової адміністрації
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06.06.2023 11:03 Відповісти
Він керує військами чи має якийсь стосунок до ведення бойових дій? Не ліпіть горбатого до плоту.
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06.06.2023 11:11 Відповісти
То б то голова адміністрації не має права розповідати про те, що відбувається на території за яку він несе певну відповідальність? В такому випадку і Зеленський не має права розповідати про те, що відбувається в Україні? Він же не керує військами . . . .
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06.06.2023 16:10 Відповісти
Подлячонок свіженький, а методички 9-ти річної давнини.
"мир в очах путіна!" 2019
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06.06.2023 11:03 Відповісти
Вы большого греха на душу берете такими картинками. Порошенко пришел к власти в наихудший для Украины период. Худший даже чем сейчас. При полном безвластии, при нападении рэфии, которое западом рассматривалось почти как внутренний российский конфликт, при условиях, когда временная коалиция соревновалась с Жириновский, кто лучше друг друга потроллит. С приходом Порошенко Украина обрела статус государства, приобрела вес, обрела внешнеполитическую деятельность. Он проиграл выборы и ушел достойно, не цепляясь за кресло. Его нынешняя деятельность, как бывшего президента, выше всяких похвал. Я понимаю, что внутренние политические пристрастия - это прерогатива украинцев, вы можете кого то принимать, кого нет. Но вот прямая ложь - это ужасно
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06.06.2023 11:13 Відповісти
Была такая тема - Украине нужны вертолёты. Был выбор - французские или украинские "Мотор Січ". Порошенко дал команду купить французские. Запорожские имели лучшие ттх и были дешевле более чем в пять раз.
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06.06.2023 16:04 Відповісти
Барабаш каже про оперативний, а цензор про тактичний успіх. Так який?
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06.06.2023 11:05 Відповісти
надіємся що таки оперативний
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06.06.2023 11:05 Відповісти
Тактичний - це від "вибили з окопа" до 10 км.

Оперативний - це 10-100 км з бажано свідомою зупинкою на вигідних рубежах. Куп'янска та Херсонська операції - оперативний успіх - могли більше, зупинились там, де ГШ вважав за доцільне.

Стратегічний - це не про кілометри, це про суттєві зміни в перебігу. Київська операція - стратегічний успіх. Контрнаступ серпня-листопада та перехоплення стратегічної ініціативи торік - стратегічний успіх.
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06.06.2023 13:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2023 11:22 Відповісти
 
 