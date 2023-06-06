На північ від Авдіївки ЗСУ мають оперативний успіх, - глава МВА Барабаш. ВIДЕО
Ситуація в Авдіївці залишається напруженою, але Сили оборони мають тактичний успіх на північ від міста.
Про це заявив очільник МВА Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"За минулу добу ворог здійснив близько 20 масованих обстрілів міста та 4 авіаракетних удари. По позиціях навколо міста противник здійснив близько 200 обстрілів, 6 авіаракетних ударів. Ворог намагався проводити штурмові дії, але без успіху. На північ від Авдіївки ЗСУ мають певний оперативний успіх", - розповів він.
За словами Барабаша, українська армія потрохи контратакує.
Топ коментарі
+14 Post-AV
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+10 Alexander Buryak
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Потеря его ударит по кацабам морально в разы больше чем потеря приазовья.
"мир в очах путіна!" 2019
Оперативний - це 10-100 км з бажано свідомою зупинкою на вигідних рубежах. Куп'янска та Херсонська операції - оперативний успіх - могли більше, зупинились там, де ГШ вважав за доцільне.
Стратегічний - це не про кілометри, це про суттєві зміни в перебігу. Київська операція - стратегічний успіх. Контрнаступ серпня-листопада та перехоплення стратегічної ініціативи торік - стратегічний успіх.