На північ від Авдіївки ЗСУ мають оперативний успіх, - глава МВА Барабаш. ВIДЕО

Ситуація в Авдіївці залишається напруженою, але Сили оборони мають тактичний успіх на північ від міста.

Про це заявив очільник МВА Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"За минулу добу ворог здійснив близько 20 масованих обстрілів міста та 4 авіаракетних удари. По позиціях навколо міста противник здійснив близько 200 обстрілів, 6 авіаракетних ударів. Ворог намагався проводити штурмові дії, але без успіху. На північ від Авдіївки ЗСУ мають певний оперативний успіх", - розповів він.

За словами Барабаша, українська армія потрохи контратакує.

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