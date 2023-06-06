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РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна, - Пєсков. ВIДЕО

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито непричетна до підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія рішуче відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС, всю відповідальність несуть українська влада", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Також читайте: Внаслідок підриву Каховської ГЕС є ризик підтоплення Херсонської ТЕЦ, - Міненерго

Автор: 

Пєсков Дмитро (1642) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+74
Твари ****** что б вашим ********* через очко кишки живьём вырвали и вам скормили
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06.06.2023 13:11
+34
щоб ти здох тварь васута і твій виводок разом з хохлушкою також
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06.06.2023 13:11
+32
Все в них буде. Після перемоги України найцікавіше наросії тільки-тільки почнеться.
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06.06.2023 13:21
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РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна. А як же - іх там нєт!
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06.06.2023 13:39 Відповісти
прощай СКК...
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06.06.2023 13:42 Відповісти
Бабуїни в 1941 році піддірвали Хрещатик, до цього часу як в рот води набрали. Тільки перед смертю Янкель Старинов признав, що то його робота а саперами були НКВДисти з Москви. А піськов шо буде розказувати, шо то саме х....... наказало ?
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06.06.2023 13:43 Відповісти
Так совіти в 1941 році і Дніпрогес підірвали ,так що у рашистів були папєрєднікі.
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06.06.2023 17:21 Відповісти
*** , как вас только земля носит.
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06.06.2023 13:45 Відповісти
Піськін, і війну теж не ви рашисти починали? Я вірно розумію? Останні років 10 ти піськін хоча б одно слово правди казав?
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06.06.2023 13:50 Відповісти
ти кров'ю своєю скоро будеш захльобуватись, ублюдок недорозвинутий.
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06.06.2023 13:51 Відповісти
яке воно дурне, тупе, брехливе й сцикливе, як і його нікчемний патрон - *****.
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06.06.2023 13:54 Відповісти
Уже сєчас можна адназначна заявіть, што рєчь ідьот а прєднамєрєннай дівєрсіі украінскай старани. © Пєсков
Це, часом, не той самий "спікер", який з 2014-го разом зі своїм "шефом" розповідав всьому світові, що "расійскіх войск на Украінє нєт", "Боінг сбіла кієвская хунта", а з лютого 2022 - ще й "РаZія нє абстрєліваєт мірних житєлєй", а "Маріупаль сравнялі с зємльой нацисти палкá Азов".
Якщо це він, то "такі да" - "Вєрім. Адназначна!"

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06.06.2023 14:00 Відповісти
Кацапи знову п*здять - щоб підірвати греблю Каховської ГЕС треба мінімум ДВА ДЕСЯТКИ ТОН ТРОТИЛУ, це могли зробити тільки вони замінувавши всю греблю, бо вона була і є під їх контролем. Як і за вбитий Маріупіль за зруйновану Каховську ГЕС прощення кремлю не буде ніколи.
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06.06.2023 14:02 Відповісти
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06.06.2023 14:09 Відповісти
иди ***** *************** **********.....................****.................
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06.06.2023 14:02 Відповісти
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06.06.2023 14:04 Відповісти
тю. чого вас так рве? москалі завжди брешуть. задля цікавості почитайте матеріали слідства про вбивство царевича Дмитра. (500 років тому) той самий знайомий стиль пєскова.
П.С.
тут питання в іншому : в якій сраці були ваші очі, що тепер дивуєтесь на москалів?
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06.06.2023 14:05 Відповісти
москалі завжди брешуть ©
- Свята правда.

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06.06.2023 14:11 Відповісти
тут питання в іншому : в якій сраці були очі нашей разведки, которая прое*ла такое событие и подготовку к нему?
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07.06.2023 01:48 Відповісти
Ви взагалі бачили в Україні державний орган, який працює відповідно до свого призначення? Абсолютно все працює з метою розкрадання. То які питання до розвідки, якщо конституційний та веховний суди - це дві ями з лайном?
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15.06.2023 15:30 Відповісти
А де термінове звернення України до РБ ООН по теракту РФ?Влада наша спить?
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06.06.2023 14:07 Відповісти
даже хз, оон где заправляет кацапня до сих пор - с правом вето - с задокументированными массовыми военными преступлениями, стиранием городов с мирняком (и это все уж как полтора года "спокойно" продолжается) плюс с "лидером" официально разыскиваемым международным криминальным судом, плюс магате и подобное. даже хз зачем это все нам надо (и есть ли какой-то профит с нашей толпы дипломатов, может они бы лучше дроны собирали в гараже?)
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09.06.2023 03:55 Відповісти
Сподіваюсь, цей в.и.б.л.я.д.о.к буде телйопатися поряд з господарем.
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06.06.2023 14:09 Відповісти
Не надо возмущаться и пытаться хоть как-то оценивать рашисткую пропаганду. Эти выродки рода человеческого не имеют ни совести, ни сострадания, ни даже зачатков морали. Все, что они говорят - нужно выносить на обсуждение в ООН, других политически значимых площадках, тыча их рылами в те кучи словесного дерьма, что они мегатоннами ежедневно выливают на все человечество.

Единственный доходчивый для них способ общения - безжалостное уничтожение любого из них, кто находится сейчас в Украине... и не только в ней.
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06.06.2023 14:09 Відповісти
Бо тьі - тупой, шо симбирский валенок не поймешь по-украински. Та те пусте. Пекекельного борошна тобі та файної бавовни.
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06.06.2023 18:26 Відповісти
Якийсь лапоть вузькоокий з претензіями на слов'янські землі.
Корєнной славянін )))
На коротких кривих ніжках. Викормлений на кобилячому молоці.
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06.06.2023 18:38 Відповісти
Та то кацап под казаха косит😂🤣😂
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06.06.2023 18:46 Відповісти
Пісюн, а під своєю ганчіркою слабо зробити спробу зайтьі сюди. Правду люди кажуть, мовляв, ти кацапа - під гузно з ґанку, воно, недолуге, в кватирку пнеться. Вірно каже пан Нік: "Ату кацапів".
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06.06.2023 18:35 Відповісти
Кацапа, та ти вже - вилитий хунвейбін, співаєш китайських співанок про ґазду дядька Сема. Sure, тобі вже до смаку чао-чао. Кацапа , назви хоч одного товариша по бордеру своєї цапобадії. Китайці з північно-корейцями не зараховуються. Кацапа, ти хоч усвідомлюєш, що ви - дикуни. А те що Київ вас породив, Київ вас і відспіває.
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06.06.2023 18:49 Відповісти
піськов із путлером оби два ****** - пасівний і пасивний - тільки язиками
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06.06.2023 14:11 Відповісти
*****, в плохом смысле
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06.06.2023 14:12 Відповісти
ЩО МИ МАЄМО ТЕПЕР У ЗВЯЗКУ З ПІДРИВОМ КАЦАПАМИ КАХОВСЬКОЇ ГРЕБЛІ :

1) Електрика на Півдні Україні (а може і у всій) буде дефіцитом, бо ГЕС зруйнована

2) Не буде водопостачання каналами Бердянська, Криму і інших міст які пили воду з Дніпра,
а це вже гуманітарна катастрофа (не для Криму), тисячі людей залишились без питної води

3) Не буде орошення полів Півдня України каналами з Дніпра, а це падіння врожаїв на
Півдні України у декілька разів, є ризик зростання цін на городину і бахчеві у кілька разів

4) Зруйновані міста і містечки через які пройшла водяна хвиля після вибуху, тисячі людей втратили житло і стали біженцями

5) Загублена екологія русла Дніпра яка йде нижче Каховської ГЕС, відновлятися вона буде роками

6) Ризик для Запорізькох атомнох станції залишитись без охолодження реакторів

7) Загибель птиці, тварин при затопленні низин Дніпра
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06.06.2023 14:15 Відповісти
Електрика на Півдні Україні (а може і у всій) буде дефіцитом, бо ГЕС зруйнована
Доля Каховської ГЕС у загальному виробництві електроенергії - менше 7 процентів. Тому ніякого дефіциту не буде. Інше питання, що ці проценти доведеться компенсувати більш дорогими джерелами.
А от для сільського господарства та екології наслідки будуть дуже негативні.
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06.06.2023 15:52 Відповісти
Дефіцит електрики вже є частково, тепер він буде більш маштабний. Владі простіше відключати електрику у споживачів на Півдні Україні ніж шукати ващі більш дорогі джерела електрики.
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06.06.2023 16:34 Відповісти
кацапня давала нам электрику с гес? рили? это не атомка - там могли отключить и все распилить и сп*здить без проблем задолго до (и скорее всего - так и было), а потом и подорвать чтобы никто не догадался (хотя имхо, это все же Хйло поднасрал по привычке).
остальное - да, но во время войны и так жизнь не сахар и экология засирается просто нереально. никто не считал пока сколько кислорода кацапня нам тут сожгла "для глобального потепления", сколько лесов спалила и т.п.
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09.06.2023 04:08 Відповісти
підар вусатий,там же твої війська стоять!
Коли ви вже всі в раші виздихаєте!
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06.06.2023 14:15 Відповісти
Ну а МН17? І іхтамнєти на домбасі? Просто ніжна пєсковська дупка ще не відчувала доброго сучкуватого осикового колика... і тоді правда матка полилася би рікою волгою...
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06.06.2023 14:16 Відповісти
Любое животное лучше, чем глубинный руZZкий. Потому что нет большего лицемера, чем тупого кацапа из депрессивного региона. Сначала эта падаль визжала, что они спасают жителей юга Украины от "неонацистов", а потом радуется, что "затопили украинцев". ****, ну какая же мразь
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06.06.2023 14:17 Відповісти


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06.06.2023 14:26 Відповісти
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06.06.2023 14:32 Відповісти
та вже ніхто їм не вірить, ні в чому. Не вірять навіть китайози, фідес/****** та кімірсенці.
Інша справа - як хто коментуватимуть це нещастя...
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06.06.2023 14:34 Відповісти
Цікава реакція рашистів. Все як завжди, як окуповувати і безпідставно включати територію до складу - все в них норм. А як нести відповідальність за катастрофу так "нас там нєт".
Вочевидь метою створення техногенної катастрофи є перешкодити ЗСУ у контрнаступі.
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06.06.2023 14:45 Відповісти
А що хтось чекав від цих фашиських уродів що вони признаются ,скільки ця імперія зла існує завжди чорне називалось біле і навпаки,що ж нациські виродки гаазький суд вас чекає.
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06.06.2023 14:54 Відповісти
ото брехло йоршик унітазний
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06.06.2023 15:13 Відповісти
Вона була замінована в 2022 році про це і орки казали і ми.Сценарії підтоплення були ще тоді.Це війна,ми на що розраховували?Невже ще хтось думає що можна в чомусь чекати або щось чекати?Ні вони будуть по максимуму робити знищення на окупованих територіях.тТе що її підірвуть це було питання часу бо туди нашпигували купу вибухівки.І це зараз літо,якби це було зимою наслідки були ще гірші.Підрив її воєнне командування не те що чекала але розуміла наслідки і вже опрацювала сценарії.Бо це вже було очевидно.Казав і ще раз скажу ми 7 місяців виграли час на підготовку і начання ЗСУ але і дали час оркам на закріплення зайнятих територій і максимальну руйнацію.Війна війшла в ту фазу де час грає велику роль якщо не головну.
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06.06.2023 15:17 Відповісти
Якщо ви чекали від піськова чогось іншого, то це був би не піськов.
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06.06.2023 16:02 Відповісти
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06.06.2023 16:15 Відповісти
Ублюдки недорозвинуті...Бог наказав людство,створивши це непорозуміння на землі під назвою мордор- московія.З давніх давен ,на протязі тисячоліть ніякого розумового розвитку в цих пітекантропів,ніякої цивілізації,тільки рушить,вбивати,красти,грабувати,заздрити...і брехати,брехати,брехати...
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06.06.2023 17:21 Відповісти
Падло кончене!
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06.06.2023 18:08 Відповісти
В принципі не сумнівалась що підри виповзуть на світ Божий з такою заявою
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06.06.2023 18:39 Відповісти
та ну ***** ,рижий ти шо з дуба впав
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07.06.2023 00:03 Відповісти
хтвр. Только сначала усы сброй, а то пригожин может это не оценить.
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07.06.2023 11:38 Відповісти
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