РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна, - Пєсков. ВIДЕО

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито непричетна до підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія рішуче відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС, всю відповідальність несуть українська влада", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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