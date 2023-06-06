РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна, - Пєсков. ВIДЕО
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито непричетна до підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Росія рішуче відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС, всю відповідальність несуть українська влада", - зазначив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
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Це, часом, не той самий "спікер", який з 2014-го разом зі своїм "шефом" розповідав всьому світові, що "расійскіх войск на Украінє нєт", "Боінг сбіла кієвская хунта", а з лютого 2022 - ще й "РаZія нє абстрєліваєт мірних житєлєй", а "Маріупаль сравнялі с зємльой нацисти палкá Азов".
Якщо це він, то "такі да" - "Вєрім. Адназначна!"
П.С.
тут питання в іншому : в якій сраці були ваші очі, що тепер дивуєтесь на москалів?
- Свята правда.
Единственный доходчивый для них способ общения - безжалостное уничтожение любого из них, кто находится сейчас в Украине... и не только в ней.
Корєнной славянін )))
На коротких кривих ніжках. Викормлений на кобилячому молоці.
1) Електрика на Півдні Україні (а може і у всій) буде дефіцитом, бо ГЕС зруйнована
2) Не буде водопостачання каналами Бердянська, Криму і інших міст які пили воду з Дніпра,
а це вже гуманітарна катастрофа (не для Криму), тисячі людей залишились без питної води
3) Не буде орошення полів Півдня України каналами з Дніпра, а це падіння врожаїв на
Півдні України у декілька разів, є ризик зростання цін на городину і бахчеві у кілька разів
4) Зруйновані міста і містечки через які пройшла водяна хвиля після вибуху, тисячі людей втратили житло і стали біженцями
5) Загублена екологія русла Дніпра яка йде нижче Каховської ГЕС, відновлятися вона буде роками
6) Ризик для Запорізькох атомнох станції залишитись без охолодження реакторів
7) Загибель птиці, тварин при затопленні низин Дніпра
Доля Каховської ГЕС у загальному виробництві електроенергії - менше 7 процентів. Тому ніякого дефіциту не буде. Інше питання, що ці проценти доведеться компенсувати більш дорогими джерелами.
А от для сільського господарства та екології наслідки будуть дуже негативні.
остальное - да, но во время войны и так жизнь не сахар и экология засирается просто нереально. никто не считал пока сколько кислорода кацапня нам тут сожгла "для глобального потепления", сколько лесов спалила и т.п.
Коли ви вже всі в раші виздихаєте!
Інша справа - як хто коментуватимуть це нещастя...
Вочевидь метою створення техногенної катастрофи є перешкодити ЗСУ у контрнаступі.