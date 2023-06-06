Окупанти на човні знімають з дерева свого поплічника на затопленій частині окупованої Херсонщини. ВIДЕО
Російські окупанти намагалися допомогти своєму поплічнику, що рятувався від підтоплення на дереві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту евакуації російського окупанта з дерева опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+30 MausMike
показати весь коментар06.06.2023 13:50
+14 Старый Котяра #387676
показати весь коментар06.06.2023 13:51
+12 YU ST
показати весь коментар06.06.2023 13:56
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Вибачте, якась дурня привидилась. А так було-б дуже добре.
Памʼятаєте цього могутнього вогнеборця з лопатою?
Задача керівництва - організовувати. І з цим зешобла ніфіга не справляєтья.
Не час для ***********.
То викладіть це відео або дайте Грозеву хай він подивиться
Неправильно помогали. Надо было кинуть ему верёвку. С мылом.