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Окупанти на човні знімають з дерева свого поплічника на затопленій частині окупованої Херсонщини. ВIДЕО

Російські окупанти намагалися допомогти своєму поплічнику, що рятувався від підтоплення на дереві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту евакуації російського окупанта з дерева опублікований у соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ. Все за планом, - Маляр

Автор: 

армія рф (17502) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+30
Кацапи на деревах - одна з цілей ес-ве-о.
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06.06.2023 13:50
+14
Та і х.. з ними. Хочу побачити, як наш найвеличніший по шию в воді рятує постраждалих від повені, як Єрмак зі всім ОП переправляють на човнах в безпечне місце врятованих, як .....
Вибачте, якась дурня привидилась. А так було-б дуже добре.
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06.06.2023 13:51
+12
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06.06.2023 13:56
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Кацапи на деревах - одна з цілей ес-ве-о.
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06.06.2023 13:50 Відповісти
***** поняло,шо Украина ему не по зубам и теперь будет подрывать все. Следующий завод Титан или даже ЗАЭС.
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06.06.2023 13:50 Відповісти
Та і х.. з ними. Хочу побачити, як наш найвеличніший по шию в воді рятує постраждалих від повені, як Єрмак зі всім ОП переправляють на човнах в безпечне місце врятованих, як .....
Вибачте, якась дурня привидилась. А так було-б дуже добре.
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06.06.2023 13:51 Відповісти
фігова ідея. таке вже було
Памʼятаєте цього могутнього вогнеборця з лопатою?
Задача керівництва - організовувати. І з цим зешобла ніфіга не справляєтья.

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06.06.2023 14:03 Відповісти
якщо це можна було зафільмувати, невже не було можливості відправити виродків до Кобзона (думав, що у операторів дронів є оперативні можливості. щоб зменшувати чисельність ворога)
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06.06.2023 13:55 Відповісти
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06.06.2023 13:56 Відповісти
Ти думаєш це смішно? Тобі взагалі до сміху зараз?
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06.06.2023 14:23 Відповісти
Радості мало, наших людей ніхто не рятує, чому радіти?
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06.06.2023 13:57 Відповісти
А ця музика дебільна, їм весело, квартал
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06.06.2023 14:20 Відповісти
А чи окупанти допомагають людям які живуть на лівому березі ?
Не час для ***********.
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06.06.2023 14:13 Відповісти
Є відео з камер під час вибуху на чорно-білому фоні погано видно ,але о 6 ранку це відео гуляло на сепарських каналах а буквально о 8.00 вони їх повидаляли .І що головне вони в телеграм каналі повсували рости заднім числом "готується атака на ГЕС" та " ГЕС після влучання ЗСУ " .

То викладіть це відео або дайте Грозеву хай він подивиться
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06.06.2023 14:20 Відповісти
На вкраденому човні.
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06.06.2023 14:23 Відповісти
Хотів би побачити як з дрона цих свинопсів рятують, від "свинопсиного мира"!
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06.06.2023 14:40 Відповісти
Плохо, что там на левом берегу были какие то наши части . смогли ли они от туда свалить ?
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06.06.2023 14:50 Відповісти
"Оккупанты пытались помочь своему стороннику, спасавшегося от подтопления на дереве".

Неправильно помогали. Надо было кинуть ему верёвку. С мылом.
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06.06.2023 14:54 Відповісти
Втопітьця всі, покидьки москальські!
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06.06.2023 14:55 Відповісти
 
 