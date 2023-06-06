Окупанти на човні знімають з дерева свого поплічника на затопленій частині окупованої Херсонщини. ВIДЕО

Російські окупанти намагалися допомогти своєму поплічнику, що рятувався від підтоплення на дереві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту евакуації російського окупанта з дерева опублікований у соцмережі.

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