У Держдумі РФ пропонують провести мобілізацію у новому форматі: "Чтобы люди поняли, что ситуация не простая". ВIДЕО
Голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав провести нову хвилю мобілізації у новому форматі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.
За його словами, мобілізація потрібна для консолідації російського суспільства. Він наголосив, що громадянам необхідно розуміти, що ситуація складається непроста, і робити на своїх місцях те, що мають.
"Потрібна мобілізація суспільства, щоб люди зрозуміли, що ситуація не проста. Щоб усі на своїх місцях робили те, що мають. ... Кому належить - зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину, хто має інший функціонал - ось цей свій функціонал відпрацювали на 100%. ... Це стосується насамперед суспільної свідомості нашого народу. Щоб люди перестали думати, що все гаразд. Так, справді зараз складний період", - зазначив Картаполов.
Він також пояснив, що розсилка смс-оповіщень не пов'язана із подальшою мобілізацією.
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Все по плану (с)
я тобі повторю інформацію для роздуму, а ти спробуй подумати: на окупованій кацапами території зараз більше чотирьохсот тисяч руzzкіх військових. а вторгнення кацапи починали силами в 200 тисяч, навіть менше, в 180 тисяч.
а ти далі мрій про 180 тисяч.
Так що всьому свій час.
Фсьо ідьот па плану. За минулий місяць контракт з армією підписали більше 130 тис. ПАтЄрь нЄт! То де вони і нащо вони потрібні?
В кінці сам визнає, що єдина причина негараздів то саме існування сруського держутворення. Не буде парашистану, не буде проблем. І це за 15 місяців війни.
Сьогодні, як і 23.02.22 в Шебекіно ввійшли руські танки.
Але є різниця
І ватнорили її відчувають власними сраками