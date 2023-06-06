У Держдумі РФ пропонують провести мобілізацію у новому форматі: "Чтобы люди поняли, что ситуация не простая". ВIДЕО

Голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав провести нову хвилю мобілізації у новому форматі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

За його словами, мобілізація потрібна для консолідації російського суспільства. Він наголосив, що громадянам необхідно розуміти, що ситуація складається непроста, і робити на своїх місцях те, що мають.

"Потрібна мобілізація суспільства, щоб люди зрозуміли, що ситуація не проста. Щоб усі на своїх місцях робили те, що мають. ... Кому належить - зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину, хто має інший функціонал - ось цей свій функціонал відпрацювали на 100%. ... Це стосується насамперед суспільної свідомості нашого народу. Щоб люди перестали думати, що все гаразд. Так, справді зараз складний період", - зазначив Картаполов.

Він також пояснив, що розсилка смс-оповіщень не пов'язана із подальшою мобілізацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії пропонують розсилати повістки через СМС