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У Держдумі РФ пропонують провести мобілізацію у новому форматі: "Чтобы люди поняли, что ситуация не простая". ВIДЕО

Голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав провести нову хвилю мобілізації у новому форматі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

За його словами, мобілізація потрібна для консолідації російського суспільства. Він наголосив, що громадянам необхідно розуміти, що ситуація складається непроста, і робити на своїх місцях те, що мають.

"Потрібна мобілізація суспільства, щоб люди зрозуміли, що ситуація не проста. Щоб усі на своїх місцях робили те, що мають. ... Кому належить - зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину, хто має інший функціонал - ось цей свій функціонал відпрацювали на 100%. ... Це стосується насамперед суспільної свідомості нашого народу. Щоб люди перестали думати, що все гаразд. Так, справді зараз складний період", - зазначив Картаполов.

Він також пояснив, що розсилка смс-оповіщень не пов'язана із подальшою мобілізацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії пропонують розсилати повістки через СМС

Автор: 

армія рф (17502) росія (65336) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+26
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06.06.2023 15:45
+24
А це вже війна до останнього росіянина чи ще ні?
Все по плану (с)
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06.06.2023 15:45
+23
всех кацапов готовят на убой , для путина и компании все жители парашки - скот.
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06.06.2023 15:42
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всех кацапов готовят на убой , для путина и компании все жители парашки - скот.
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06.06.2023 15:42 Відповісти
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06.06.2023 15:45 Відповісти
А це вже війна до останнього росіянина чи ще ні?
Все по плану (с)
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06.06.2023 15:45 Відповісти
mrazi esho nenavajuvalis...🤬 cju vinu treba zakinchivati po prikladu 2 mirovoi. na bolotah nedolzhno biti nijakih bolshih gorodov.
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06.06.2023 15:47 Відповісти
який це складний період в рф? москву же ще ніхто не бомбив от коли ядерна вєбе по москві тоді вже і думайте що не так зробили
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06.06.2023 15:47 Відповісти
Щоб розуміли что "все идет по плану"
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06.06.2023 15:47 Відповісти
А как же КієФ за трі дня?
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06.06.2023 15:49 Відповісти
********* песда, єто уже свершившийся факт. И подрыв каховской гэс ещё не последний артефакт этого расколбаса, у карлика ещё будут конвульсии и требования подать ему чемодан с кнопкой.
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06.06.2023 15:52 Відповісти
в чому факт цього факту? паРаша, в більшості своєї, навіть не відчула ще наслідків цієї війни...і не скоро відчує. і далеко не факт, що Україна переживе паРашу.
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06.06.2023 16:01 Відповісти
в чому факт розпаду срср? захід , в більшості своєї, навіть не відчув його ліквідаціі...і не відчує взагалі. і далеко не факт, що Расеюшка переживе за віком СРСР.
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06.06.2023 16:04 Відповісти
доки совок розпався, він знищив мільйони українців. зараз про розпад паРаші навіть заводити розмову немає ніяких підстав. війна йде на нашій землі, на нашій землі майже півмільйона загарбників. який розпад? хай паРаша спочатку хоча би програє війну...якщо програє.
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06.06.2023 16:13 Відповісти
Параша вже розвалена на 95% . якісь зеки-революціонери беруть у полон комбрига арміі рф. Той каже "віноват" Вже декілька селищ білгородчини пусті, ніхто не чинить опір. З Таволжанки виїхало все населення.
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06.06.2023 16:23 Відповісти
більше говномарафон дивися...розвалена на 95%...це навіть не маячня, це повний ідіотизм. ці декілька прикордонних селищ разом з таволжанкою, чи як воно там, це навіть не 0,0001% паРаші, які 95%?!
я тобі повторю інформацію для роздуму, а ти спробуй подумати: на окупованій кацапами території зараз більше чотирьохсот тисяч руzzкіх військових. а вторгнення кацапи починали силами в 200 тисяч, навіть менше, в 180 тисяч.
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06.06.2023 16:52 Відповісти
брехня. там як було 180 тис так і є. З різницею шо це вже не спецназ, морпехі або вдв, а просто чмоні.
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06.06.2023 18:07 Відповісти
ти почитай зведення розвідки. ще три місяці назад було 370 тисяч. а станом на середену травня ГУР оцінювало кількість у приблизно 410 тисяч.
а ти далі мрій про 180 тисяч.
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06.06.2023 21:34 Відповісти
Ну а по маратоні, все навпаки.
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06.06.2023 16:20 Відповісти
У нас 2/3 населення з 2014 по 2022 й теж "навіть не відчула ще наслідків цієї війни..."
Так що всьому свій час.
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06.06.2023 17:02 Відповісти
Кацапы, что с ипалом?
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06.06.2023 15:55 Відповісти
#какаяразніца?
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06.06.2023 16:14 Відповісти
Кацапи, що тут розуміти, вам піста. Ви нелюди і повинні здохнути, щоб своєю присутністю не смердіти на Землі.
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06.06.2023 15:55 Відповісти
Так а що у вас там трапилось?
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06.06.2023 16:05 Відповісти
Непагана идея для опи. Наступна мобилизация пид гаслом "а теперь идут все кому какая разница"
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06.06.2023 16:06 Відповісти
Картавополый про клубнику мощно задвинул!
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06.06.2023 16:16 Відповісти
Вважаю видавати білі капці і чорний пакет при мобілізації буде непогано 😁
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06.06.2023 16:28 Відповісти
здравтвуй жопа новий год
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06.06.2023 16:41 Відповісти
Для русских фразы "защищать Родину" и "захватывать чужие территории, убивая стариков, женщин и детей" всегда были эквивалентными.
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06.06.2023 18:25 Відповісти
Чудовий спіч!
Фсьо ідьот па плану. За минулий місяць контракт з армією підписали більше 130 тис. ПАтЄрь нЄт! То де вони і нащо вони потрібні?
В кінці сам визнає, що єдина причина негараздів то саме існування сруського держутворення. Не буде парашистану, не буде проблем. І це за 15 місяців війни.
Сьогодні, як і 23.02.22 в Шебекіно ввійшли руські танки.
Але є різниця
І ватнорили її відчувають власними сраками
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06.06.2023 20:07 Відповісти
 
 